5 coisas a ter em conta nas câmaras municipais da CNN com DeSantis e Haley

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, emergiram de um campo que chegou a contar com cerca de 20 candidatos como semi-finalistas não oficiais na corrida para enfrentar Trump, que continua a desfrutar de uma liderança saudável tanto nas sondagens estaduais como nacionais.

Em eventos consecutivos da CNN na Grand View University, em Des Moines, Iowa, Haley e DeSantis serão confrontados com perguntas de prováveis participantes nas caucus do Partido Republicano e das pivôs Kaitlan Collins e Erin Burnett sobre as suas visões para o futuro - e porque é que eles, mais do que Trump ou qualquer outra pessoa, estão melhor posicionados para derrotar o Presidente Joe Biden no outono.

Trump não vai estar presente em Grand View, mas o espetro da sua terceira nomeação presidencial consecutiva para o Partido Republicano vai animar os procedimentos, com DeSantis e Haley a intensificarem os seus ataques a Trump nas últimas semanas - mesmo que evitem o tipo de denúncia firme que lhes poderia custar pontos junto dos conservadores indecisos.

DeSantis é o primeiro a chegar, às 21h00 ET, com Collins, e Haley segue-se, às 22h00 ET, com Burnett.

Aqui estão cinco coisas a observar durante as suas conversas com os eleitores do Iowa:

DeSantis vai atacar Trump diretamente?

Depois de voar para 2023 como o primeiro favorito para desafiar Trump, DeSantis entra em 2024 tropeçando, na esperança de arranhar um desempenho respeitável em Iowa para rejuvenescer sua campanha confusa e sangrenta de dinheiro.

O governador da Flórida foi mais agressivo com Trump em aparições recentes, criticando o ex-presidente por ficar de fora dos debates do Partido Republicano e argumentando que ele está mais bem posicionado para conquistar um grupo pequeno, mas potencialmente decisivo, de eleitores indecisos em estados de batalha.

Mas esse ajuste tático ainda não teve eco junto de muitos eleitores.

"Porque é que não foi diretamente atrás dele?", perguntou um eleitor de Iowa que apoiava DeSantis ao candidato num evento na quarta-feira. "No meu ponto de vista, está a ser muito brando com ele".

DeSantis contra-atacou argumentando que "articulou todas as diferenças vezes sem conta na campanha", antes de atacar os meios de comunicação social, sugerindo que os jornalistas "querem que os candidatos republicanos difamem (Trump) pessoalmente e façam isso. Não é assim que eu faço".

Poderá estar a chegar uma mudança mais drástica? Já aconteceram coisas mais estranhas - mas não muitas.

Será que Haley vai enfrentar Trump?

À medida que Haley tem vindo a subir nas sondagens do Partido Republicano, tem enfrentado críticas cada vez mais incisivas do antigo governador de Nova Jérsia, Chris Christie - outro candidato presidencial cujas esperanças dependem de um bom resultado em New Hampshire, o próximo estado no calendário das primárias republicanas.

Christie tem insinuado repetidamente que a ex-embaixadora das Nações Unidas não está a enfrentar Trump com mais força porque quer manter em aberto opções como juntar-se a uma candidatura de Trump como sua companheira de chapa, ou concorrer novamente à presidência em 2028.

"Se houvesse mais alguém, para além de mim, que estivesse disposto a enfrentar Donald Trump e a dizer a verdade sobre ele, eu poderia considerar sair da corrida. Mas não há", disse Christie na quarta-feira na MSNBC.

A crítica de Christie é uma janela para as correntes cruzadas que Haley enfrenta. Ela ganhou terreno rapidamente entre os eleitores republicanos ansiosos por abandonar o ex-presidente - e pode continuar a conquistar eleitores moderados e independentes que podem participar em algumas primárias, incluindo New Hampshire, se tiverem mudado de filiação partidária, e Carolina do Sul, o estado natal de Haley.

Mas para derrotar Trump, Haley terá de corroer o seu apoio entre um contingente maior do Partido Republicano que permanece fiel ao antigo presidente. Encontrar formas de o fazer, sem alienar esses eleitores, tem iludido os rivais intrapartidários de Trump durante três ciclos consecutivos de eleições presidenciais.

Gestão das expectativas

Enquanto Haley e DeSantis lutam para se tornarem a última alternativa a Trump, ambos estão a tentar gerir as expectativas em relação ao seu desempenho nas caucuses do Iowa - justificando antecipadamente por que razão devem ser vistos como fortes candidatos num campo em que Trump continua a ser o líder dominante.

DeSantis disse na terça-feira na Fox News que o seu desempenho no Iowa não é um fator decisivo para o destino da sua campanha.

"Esta é uma corrida para obter a maioria dos delegados", disse DeSantis. "As sondagens nunca prevêem os resultados, porque se trata de um caucus e é uma coisa diferente. Estamos a fazer o que é preciso para ganhar".

Haley, enquanto fazia campanha em Kingston, New Hampshire, na quarta-feira, previu "surpresas" nos primeiros concursos de nomeação da nação.

"Eu sei que o ímpeto em Iowa e o ímpeto em New Hampshire - eles querem algo diferente", disse Haley aos eleitores.

Os aliados dos candidatos também estão a tentar criar expectativas favoráveis para os seus candidatos.

O super PAC SFA Fund, Inc., pró-Haley, lançou um vídeo destacando exemplos de DeSantis afirmando que ele venceria as caucuses de Iowa.

Mark Harris, estrategista-chefe do super PAC, disse a repórteres na quarta-feira que DeSantis deve vencer em Iowa - enquanto Haley só precisa se sair bem o suficiente em Iowa "para manter o ímpeto" à medida que a corrida muda para New Hampshire, onde as pesquisas a mostram em um forte segundo lugar atrás de Trump.

"Não há dúvida de que, quando chegarmos ao outro lado do Iowa, será realmente uma corrida a dois entre Nikki e o Presidente Trump", disse Harris.

Comentários sobre a guerra civil

Haley enfrentou o que pode ser o pior momento de sua campanha de 2024 na semana passada, quando foi questionada em New Hampshire sobre as causas da Guerra Civil e deu uma resposta sobre "como o governo iria funcionar" - sem mencionar a escravidão.

Ela tentou voltar atrás rapidamente, mesmo quando aliados como o governador de New Hampshire, Chris Sununu, admitiram que suas observações foram um erro.

"Todos seguiram em frente", exceto os meios de comunicação social, disse Haley na quarta-feira na Fox News.

Ainda assim, Haley enfrentou críticas de todo o espetro político - incluindo aliados de Trump e o presidente Joe Biden - e o momento plantou dúvidas sobre sua perspicácia política. O momento não deverá desvanecer-se rapidamente e poderá continuar a assombrar Haley nos debates televisivos e nos próximos debates.

Questionada durante a entrevista à Fox News sobre a reação desde sua gafe, Haley disse novamente que presumiu que a escravidão sendo a causa da Guerra Civil era um "dado" e disse que reconheceu que deveria ter sido a primeira coisa que ela disse em sua resposta.

"Quando se cresce no Sul, cresce-se e a escravatura é um comentário constante e um ponto de discussão constante. Aprende-se na escola e fala-se sobre o assunto. Na verdade, o Sul sente-se muito à vontade com a nossa história. O que eu devia ter dito imediatamente era que a Guerra Civil tinha a ver com a escravatura, mas assumi que isso era um dado adquirido e disse que também tinha a ver com o papel do governo e com os direitos das pessoas em termos económicos, sociais e outros", afirmou o antigo governador da Carolina do Sul.

Especificidades do aborto

Ao longo dos seus quatro debates nacionais, os candidatos republicanos às primárias contornaram largamente aquela que poderá ser a questão mais influente nas próximas eleições gerais: o direito ao aborto.

No ano e meio desde que o Supremo Tribunal derrubou o caso Roe v. Wade, os eleitores de todo o espetro ideológico opuseram-se, na sua maioria, aos esforços para tornar mais rigorosas as restrições ao aborto e votaram habitualmente a favor dos esforços para preservar esse direito.

Nem Haley nem DeSantis se posicionaram do lado popular da questão. DeSantis assinou uma proibição de seis semanas na Flórida na primavera passada e disse que apoiaria uma lei federal que estabelecesse o limite de 15 semanas. Mas não falou muito sobre nenhuma das duas. (Noutra reunião da CNN, no mês passado, ele elogiou a proibição de seis semanas antes de atacar Trump).

Haley tem sido ainda mais difícil de identificar, uma vez que apregoa a sua política "sem remorsos pró-vida", ao mesmo tempo que afirma querer encontrar um consenso nacional sobre esta questão, que se encontra entre as mais difíceis da vida americana.

A menos de duas semanas do início da votação, ambos serão provavelmente pressionados a dar mais informações sobre as suas visões e, talvez, a dar aos telespectadores uma pista sobre como venderiam esses planos a um público de eleições gerais.

