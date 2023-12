5 coisas a saber para o dia 20 de dezembro: Trump, Israel, processo na fronteira, Covid-19, inteligência artificial

Eis o que mais precisa de saber para se manter atualizado e continuar o seu dia.

1. Trump

A Suprema Corte do Colorado fez história na terça-feira com uma decisão sem precedentes que removeu o ex-presidente Donald Trump da votação estadual de 2024. O tribunal decidiu que Trump não é um candidato presidencial elegível porque a "proibição de insurreição" da 14ª Emenda cobre sua conduta durante o motim no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A 14ª Emenda afirma que os funcionários que fazem um juramento de apoiar a Constituição são proibidos de ocupar cargos futuros se "se envolverem em insurreição". Mas a redação da emenda é vaga, não menciona explicitamente a presidência e só foi aplicada duas vezes desde 1919. A campanha de Trump afirmou que irá "apresentar rapidamente um recurso".

2. Israel

O Conselho de Segurança da ONU votará hoje uma resolução sobre Gaza, dizem as fontes, enquanto os diplomatas trabalham para finalizar a linguagem que ganharia um voto "sim" - ou pelo menos uma abstenção - dos EUA. A administração Biden rejeitou os apelos a um cessar-fogo, afirmando que tal não permitiria alcançar a paz. Diz-se que o projeto de resolução incluía originalmente um apelo à "cessação das hostilidades" para permitir a entrada da tão necessária ajuda em Gaza. Os diplomatas tinham esperança de que a alteração do texto para "suspensão das hostilidades" pudesse obter o apoio dos Estados Unidos. Se os EUA permitirem que a resolução seja aprovada, isso representará um sinal importante para Israel - incluindo do seu principal aliado - do crescente clamor internacional sobre a crise humanitária na região.

3. Ação judicial na fronteira

Uma nova lei que torna crime estadual a entrada ilegal no Texas é "incrivelmente extrema", disse a Casa Branca na terça-feira, um dia depois de o governador Greg Abbott a ter sancionado. Muitos democratas acreditam que a lei é inconstitucional e grupos de direitos civis entraram com uma ação judicial contra o estado do Texas na terça-feira, contestando a legislação. A ação surge no meio de uma vaga de imigrantes na fronteira sul que tem pressionado as autoridades locais, estaduais e federais a reprimir as travessias ilegais. Entretanto, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria, Mitch McConnell, emitiram uma declaração conjunta na terça-feira, reconhecendo que os senadores não chegarão a um acordo sobre a imigração esta semana, empurrando as negociações sobre o pacote de segurança nacional mais vasto, com ajuda à Ucrânia e a Israel, para o início do próximo ano.

4. Covid-19

O CDC está a alertar para o facto de a subvariante JN.1 do coronavírus ser agora a variante de "crescimento mais rápido" nos EUA. Está agora a causar cerca de 20% das novas infecções por Covid-19 no país e é dominante no Nordeste, onde se estima que seja a causa de cerca de um terço dos novos casos. Os rastreadores de variantes dizem esperar que a JN.1 se torne a principal variante do coronavírus em todo o mundo numa questão de semanas. A Organização Mundial de Saúde considerou-a uma variante de interesse na terça-feira devido ao seu "rápido aumento de propagação", mas observou que o risco adicional para a saúde pública continua a ser baixo. O JN.1, fortemente mutado, parece também estar a ser ajudado pelas viagens de férias e pela diminuição da imunidade de vacinas anteriores contra a Covid, dizem os especialistas em saúde.

5. Inteligência artificial

A OpenAI, a empresa por detrás do chatbot viral ChatGPT, revelou novos planos para evitar os piores cenários que possam surgir com a poderosa tecnologia de inteligência artificial que está a desenvolver. O novo quadro descreve a forma como a empresa está a trabalhar para acompanhar, avaliar e proteger contra "riscos catastróficos" de modelos de IA de ponta. Estes riscos vão desde a utilização de sistemas de IA para causar uma perturbação maciça da cibersegurança até à ajuda na criação de armas biológicas, químicas ou nucleares. Isto acontece depois de centenas de cientistas e investigadores de IA de topo terem assinado uma carta no início deste ano que dizia que mitigar o "risco de extinção da IA" deveria ser uma prioridade global juntamente com outros riscos "como as pandemias e a guerra nuclear".

PEQUENO-ALMOÇO

O jackpot da Powerball sobe para 572 milhões de dólares antes do sorteio de hojeAlgunsjogadores de lotaria têm esperança num milagre de férias! Saiba mais sobre o próximo sorteio.

As árvores de Natal tornaram-semuito menos reais nas últimas décadasAsárvores de Natalfalsastornaram-se a escolha popular para os americanos, de acordo com um novo inquérito... porque limpar agulhas de pinheiro? É uma pena!

Onovo retrato do telescópio Webb mostra as características misteriosas de UranoOsanéis e as luas do planeta brilham nesta nova imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb.

Porque é que os filmes de super-heróis tiveram um desempenho coletivamente fraco este anoAsequela de "Aquaman", protagonizada por Jason Momoa, vai tentar contrariar a tendência de 2023 de desapontamento com as bilheteiras dos filmes de super-heróis.

A plataforma conservadoraParlerera amplamente conhecida como uma arena para formas de discurso de ódio e desinformação antes de ser encerrada em abril. Agora, a empresa está a planear um regresso , apesar de ter sido expulsa das principais lojas de aplicações.

HORA DO QUIZ

Muita coisa aconteceu em 2023, desde guerras a incêndios florestais e tiroteios em massa. Mas nem todas as manchetes foram ruins. Tivemos grandes momentos na música, no cinema e no esporte para proporcionar um pouco de leveza e a tão necessária distração. Faça o teste Year in Review da CNN para saber até que ponto prestou atenção às notícias deste ano!

O NÚMERO DE HOJE

13,3É o número de barris de petróleo que os Estados Unidos deverão produzir por dia durante o quarto trimestre deste ano. A este ritmo, os EUA estão a caminho de produzir mais petróleo do que qualquer outro país na história.

CITAÇÃO DE HOJE

"É um privilégio raro poder contribuir para a história do nosso estado de uma forma tão especial como esta."

-O artista Andrew Prekker, dizendo que foi "surreal" ter sua obra de arte escolhida como a nova bandeira do estado de Minnesota. No início deste ano, a Comissão de Redesenho dos Emblemas do Estado apelou aos residentes do Minnesota para apresentarem novos desenhos da bandeira depois de o original ter sido criticado pela sua representação dos nativos americanos.

O TEMPO DE HOJE

E FINALMENTE ...

Bem-vindo à encantadora BariVamosfazer uma viagem virtual à cidade portuária italiana de Bari, onde as avós estão a fazer massa na rua! Veja o vídeo aqui.

