24 coisas para esperar em 2024

Há muitas coisas para esperar em 2024. Aqui estão apenas 24 delas.

1. Um ano bissexto

De quatro em quatro anos, o calendário gregoriano ajusta-se para ter em conta a ligeira discrepância entre os nossos padrões terrestres e o ciclo de acontecimentos celestes. Em suma, 29 de fevereiro, bebés, é o vosso momento de brilhar! Para todos os outros, é um dia extra para desfrutarem da vida.

2. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Sim, a sua intuição está correcta. Os anos bissextos também coincidem com dois eventos importantes com níveis de diversão muito diferentes*. Um deles são os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de verão, que este ano se realizam em Paris. O breaking, ou breakdance, vai estrear-se como desporto este ano e será a primeira vez que os atletas olímpicos masculinos e femininos estarão representados em igual número.

*A outra é a eleição presidencial dos EUA, que provavelmente todos concordamos que seria muito mais divertida com um pouco de breakdance e paridade de género.

3. Novos filmes

Quando nada mais parece estar a correr como planeado, podemos sempre contar com a magia do cinema. (Assumindo que não há greve. Ou uma pandemia. Ou lutas entre gigantes do streaming). 2024 trará lançamentos muito aguardados como:

- "Mean Girls: The Musical" em 12 de janeiro

- "Dune: Parte Dois", a 1 de março

- "Furiosa: A Mad Max Saga", a 24 de maio

- "Inside Out 2" a 14 de junho

- "Wicked Part 1" a 27 de novembro

4. Um eclipse solar total

Partes do México, dos Estados Unidos e do Canadá serão brindadas com um eclipse solar total a 8 de abril. Se se recorda da loucura do eclipse de 2017, os eclipses solares totais ocorrem quando a lua passa entre a Terra e o sol, bloqueando completamente a face do sol. Os observadores do céu fora da trajetória direta do eclipse poderão ver um eclipse solar parcial, o que não deixa de ser muito interessante.

Esta será a última vez que o caminho de um eclipse solar total cruzará os EUA até 2044.

5. Um regresso à Lua

Noutros acontecimentos divertidos relacionados com a lua, a missão Artemis II da NASA fará regressar os humanos à órbita da lua pela primeira vez desde o fim do programa Apollo em 1972. Quatro astronautas aventurar-se-ão na superfície da Lua, incluindo o primeiro astronauta negro e a primeira astronauta mulher a fazê-lo. Juntar-se-ão a um clube de elite de astronautas que já foram à Lua. Juntar-se-ão a um clube de elite de apenas 12 pessoas que já pisaram o solo lunar.

A NASA afirma que a missão leva os humanos um passo à frente no estabelecimento de uma presença a longo prazo na Lua e irá testar outras capacidades e mecanismos. O lançamento está marcado para novembro, e pode apostar que toda a gente vai ficar entusiasmada com isso.

6. Nova televisão e velhos favoritos

Para aqueles de nós que não vão à Lua, uma série de programas novos e antigos é uma boa consolação. As novas ofertas incluem:

- "Mr. and Mrs. Smith" no Amazon Prime, que promete esticar a vibração sexy e violenta do filme de Brangelina de 2005 para um enredo em série.- "Avatar: The Last Airbender" no Netflix, um remake live-action da adorada série de animação.- "Shōgun" no FX/Hulu, um drama passado no Japão feudal que dá vida ao icónico romance de James Clavell de 1975.- "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" no Max, outra prequela de "Game of Thrones" que vai certamente atrair os fãs de GoT, quer queiram quer não.

Também nos vamos reunir com os favoritos que regressam:

- "Bridgerton" regressa para a terceira temporada na Netflix (Polin sobe!); - "House of the Dragon" regressa à HBO para uma segunda temporada ardente; - "The Bear" prepara a sua terceira temporada no FX/Hulu; - "Curb Your Enthusiasm" regressa para uma 12ª e última temporada no Max.

Percebeste tudo isto? Vai buscar uma caneta! É para isto que serve a tua nova e brilhante agenda de 2024.

7. Mickey torna-se público (mais ou menos)

Mais um ano significa mais um conjunto de obras protegidas por direitos de autor que entram no domínio público, o que significa muito mais liberdade para as utilizar, partilhar e misturar. Os novatos do domínio público deste ano vêm da década de 1920. A estrela há muito esperada do espetáculo é "Steamboat Willie", o filme da Disney de 1928 que apresentou Mickey e Minnie Mouse - ou pelo menos uma versão inicial deles.

Outras estreias incluem "Peter Pan", o romance de J.M. Barrie, e "The House at Pooh Corner", de A.A. Milne, que introduz a personagem saltitante, truncada, ondulante e saltitante do Tigre. Para um público mais maduro, há "Lady Chatterly's Lover", de DH Lawrence.

As canções que entram no domínio público incluem "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" e "Let's Do It (Let's Fall in Love)" de Cole Porter - talvez a única canção de amor da história que menciona pulgas.

8. O Facebook faz 20 anos

Sim, Mark Zuckerberg e alguns colegas de Harvard lançaram o seu jogo social, então chamado TheFacebook, em fevereiro de 2004. Para além de fazer qualquer adulto sentir-se com cerca de 5.000 anos, o 20º aniversário do avô dos sites de redes sociais (desculpa, MySpace) também vai merecer uma série documental da BBC. Só para o caso de precisares de MAIS Facebook na tua vida.

9. Uma nova imagem do playoff do futebol universitário

Esta é legitimamente emocionante para os fãs do futebol universitário. A época de 2024 culminará com um novo playoff de 12 equipas - uma grande melhoria em relação à atual estrutura de quatro equipas que todos os anos causa tanta polémica e discussão. A partir de agora, os campeões das conferências mais bem classificados receberão uma proposta de playoff, tal como as restantes seis equipas mais bem classificadas.

Certamente que todos concordarão com este novo formato e ninguém se sentirá prejudicado e a vasta rede de conferências e concorrentes será reduzida a um número satisfatório! Não, os jogos dos playoffs propriamente ditos só terão lugar em janeiro de 2025, mas o mundo do futebol universitário só falará disto desde o primeiro pontapé de saída.

10. Nova música

2024 trará uma nova safra de música aos nossos ouvidos, incluindo "This is Me ... Now", o primeiro álbum de estúdio de Jennifer Lopez em mais de 20 anos. Por falar em ícones, os Green Day vão lançar o seu 14º álbum de estúdio, "Savior". Também podemos esperar novas músicas de Usher, Cardi B., Dua Lipa e muito mais.

11. Novas digressões

Parece que toda a gente e a sua mãe vão estar na estrada em 2024 - incluindo, sim, Taylor Swift, que vai tocar na Ásia e na Europa na próxima primavera e verão, antes de regressar à América do Norte para mais espectáculos no outono.

Quer um regresso ao passado? Billy Joel, Stevie Nicks, blink-182 e Bruce Springsteen estão todos em digressão. Depois, temos alguns gigantes do country: George Strait e Chris Stapleton vão subir ao palco juntos, o que deve ser um sucesso. Lainey Wilson vai começar a sua muito aguardada digressão "Country's Cool Again". Kenny Chesney, Jason Aldean e outros grandes nomes do country completam a lista.

Mas, se quiser mesmo ser levado de volta aos anos 90, os Creed são os cabeças de cartaz não de um, mas de dois cruzeiros da digressão "Summer of '99". Obviamente, eles estão esgotados. Mas você pode estar lá em espírito.

12. Mais aniversários históricos

Quando acabares de processar os 20 anos do Facebook, podes começar a contemplar os 30 - sim, TRINTA - anos da Amazon. A empresa foi fundada em 1994 com o nome "Cadabra". 2024 marca também o 60º aniversário da Lei dos Direitos Civis, o 100º aniversário dos Jogos Olímpicos de inverno e o 135º aniversário da inauguração da Torre Eiffel.

13. Novos livros

Como se precisássemos de mais títulos na nossa lista "A ler", 2024 trará novos lançamentos de estrelas literárias como Kevin Kwan, autor de "Crazy Rich Asians", que nos leva de volta à vida dos super-ricos da Ásia com "Lies and Weddings".

E os fãs da autora de fantasia Sarah J. Maas vão estar a contar os dias para "House of Flame and Shadow", o terceiro livro da sua série "Crescent City".

Obviamente que podíamos passar o dia todo a falar dos próximos livros, por isso aqui ficam algumas listas para os amantes de fantasia, de romance e de memórias (incluindo uma de Crystal Hefner sobre o seu tempo como mulher de Hugh Hefner).

14. Uma nova capital para a Indonésia

O congestionamento, a sobrepopulação e as preocupações com as alterações climáticas levaram a Indonésia a decidir mudar a sua capital de Jacarta, propensa a inundações - que se está a afundar no mar - para uma área coberta de selva na ilha de Bornéu. A nova capital chamar-se-á Nusantara, ou "arquipélago" na língua indonésia. Embora todo o processo tenha sido iniciado em 2019 e vá demorar décadas a concluir (afinal, trata-se de uma cidade inteira, onde vivem dezenas de milhões de pessoas), espera-se que a mudança oficial seja efectuada em 2024.

15. Uma nova perspetiva da fé católica

Em 2024, terminará a série de três anos de reuniões da Igreja Católica chamada "Sínodo da Sinodalidade" (sinodalidade é basicamente a versão da liderança católica de sinergia). Trata-se, de facto, de algo a que se deve prestar atenção, porque a assembleia tem estado a discutir grandes questões como o papel das mulheres na liderança da Igreja e a bênção dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A assembleia foi solicitada pelo Papa Francisco, que é visto como um líder liberal de uma das maiores religiões do mundo.

16. Mais inteligência artificial (útil)

Já sabemos que a inteligência artificial é capaz de produzir música horrível, arte do Vale da Estranheza e projectos de croché amaldiçoados, mas será que consegue fazer coisas que sejam úteis para as pessoas comuns? Os especialistas dizem que a IA será a maior tendência tecnológica para 2024, mas a grande questão é a forma como as empresas, os inventores e os investigadores irão utilizar a tecnologia.

As previsões incluem assistentes de IA de nível seguinte que poderão ultrapassar a Siri ou a Alexa, ferramentas de investimento com IA, tradução de línguas em tempo real e desenvolvimento de software simplificado.

17. Novos jogos de vídeo

Os jogadores de 2024 terão dificuldade em escolher os novos lançamentos em que querem mergulhar. A nova instalação de "Final Fantasy", "Final Fantasy VII Rebirth", está certamente no topo da lista.

A Digital Trends também destaca uma nova faceta interessante dos jogos: o documentário interativo. "Llamasoft: The Jeff Minter Story" vai explorar este meio, levando os jogadores através de 40 jogos do famoso criador Jeff Minter, preservando a história e a tradição dos originais pixelizados.

18. Uma eleição histórica - no México

Não é uma questão partidária dizer que as eleições presidenciais são cansativas, stressantes e não são algo que se espere com alegria. A campanha de 2024 nos EUA não parece estar a entusiasmar muitos eleitores.

Mas há uma eleição interessante a decorrer aqui ao lado, no México, ondeduas mulheres estão a concorrer uma contra a outra para ser a próxima presidente do país - uma estreia histórica. A candidata do establishment, Claudia Sheinbaum, é a antiga presidente da Câmara da Cidade do México e é vista como uma sucessora ideológica de Andrés Manuel López Obrador, o atual presidente do México. Xóchitl Gálvez, o seu opositor insurreto, é um engenheiro com antecedentes rurais e está a pressionar o México a investir em energias renováveis.

19. Arte espantosa

A Galeria Nacional de Arte em Washington, D.C. e o Museu d'Orsay em Paris estão a colaborar numa extravagância imperdível em comemoração do 150º aniversário da primeira exposição de arte impressionista. "Paris 1874: O Movimento Impressionista" será apresentada em ambos os museus e contará com 130 obras de grandes nomes como Renoir, Monet e Degas. Os organizadores do evento duplo dizem que ele foi concebido para fazer referência à exposição histórica do século XIX.

20. Descobertas sobre a malária

Prevê-se que uma nova vacina antimalárica seja distribuída a vários países africanos em 2024, trazendo uma nova arma na luta contra uma doença que mata centenas de milhares de pessoas no continente todos os anos. A vacina R21/Matrix-M é a segunda vacina contra a malária recomendada pela Organização Mundial de Saúde e tem uma eficácia superior à da primeira.

21. Mosquitos que são realmente úteis

Outro grande avanço em matéria de saúde pública pode estar a chegar ao Brasil, onde o Programa Mundial de Mosquitos, sem fins lucrativos, vai iniciar um programa de dez anos para libertar mosquitos modificados nas zonas urbanas do país. Estes mosquitos transportam uma bactéria que os impede de transmitir vírus. Com o tempo, isso poderia salvar milhões de pessoas de doenças evitáveis e mortais, como a dengue.

22. Progresso da pandemia

Os especialistas prevêem que 2024 não trará muita normalidade no que diz respeito aos casos de Covid e às novas variantes, mas também há boas notícias. Os investigadores poderão estar mais perto de decifrar o código do Covid longo e é provável que surjam novas vacinas. Poderemos também ver uma nova vacina que combine a proteção contra a gripe e a Covid numa só injeção.

23. Um mercado de trabalho melhor

Uma previsão económica positiva? Agora há algo de novo. O abrandamento da inflação e as boas perspectivas para o mercado de acções levaram alguns especialistas económicos a prever um melhor mercado de trabalho em 2024. A ideia é que estes e outros sinais positivos aumentarão a confiança e os investimentos, o que poderá levar às tão necessárias oportunidades de emprego.

24. Um novo dia

Claro, é apenas um virar do calendário. E 2024 terá, sem dúvida, a sua quota-parte de más notícias. Mas um novo ano traz uma lousa psicológica limpa.

Talvez sirva para nos lembrar que, embora não possamos controlar as idas e vindas dos tempos, temos pelo menos um pouco de controlo sobre a nossa própria felicidade. Somos mais resistentes do que pensamos e, independentemente do que 2024 nos trouxer, enfrentá-lo-emos juntos.

Fonte: edition.cnn.com