21:44: Um drone russo identificado no território romeno da OTAN

Romênia, um aliado da NATO, descobre restos de um drone russo em seu território. O Ministério da Defesa revelou que pedaços de um veículo aéreo não tripulado russo foram encontrados perto do Canal Litcov, próximo à fronteira com a Ucrânia. Essas descobertas estão sendo investigadas. Uma semana antes, ocorreu um incidente envolvendo um drone russo. O drone pode ter entrado no espaço aéreo romeno por um breve período, de acordo com o ministério. O drone é suspeito de ter participado de um ataque na cidade ucraniana do sul de Izmail, localizada no Danúbio, onde a Romênia fica do outro lado.

21:10 Smith: Se Trump fosse presidente, Putin não teria exacerbado o conflitoO ex-primeiro-ministro britânico Boris Smith acredita que a Rússia não atacou a Ucrânia enquanto Donald Trump era presidente dos EUA devido à sua imprevisibilidade. De acordo com as declarações de Smith ao "Telegraph", a Rússia não teria iniciado hostilidades se Trump estivesse no comando. "Do ponto de vista do Kremlin, havia uma preocupação genuína de que Trump interpretaria um ataque a uma nação europeia como uma ameaça direta aos EUA e à ordem global, o que provocaria uma reação dura." De acordo com o "Telegraph", Smith acredita que a imprevisibilidade de Trump sozinha teria convencido o presidente russo Vladimir Putin a não iniciar uma guerra contra uma nação soberana.

20:03 Prefeito: Russos avançam em direção a PokrovskAs forças russas parecem estar avançando em direção a Pokrovsk, de acordo com o prefeito Serhii Dobriak na televisão ucraniana. Anteriormente, sugeriu-se que eles estavam a menos de dez quilômetros de distância. Dobriak compartilha informações sobre bombardeios, incluindo dois que atingiram o centro da cidade nas últimas 24 horas. Ele menciona que cerca de 80% da infraestrutura crítica da cidade foi danificada ou destruída. Dobriak enfatiza que o inimigo deixou a cidade sem eletricidade, água e gás, efetivamente a incapacitando para o inverno que se aproxima. Ele revela que mais de 13.000 habitantes permanecem em Pokrovsk, incluindo quase 100 crianças que se recusaram a evacuar. Antes do conflito, a cidade tinha uma população de 60.000 habitantes.

19:30 Zelensky reconhece e recompensa tropas lutando em KurskO presidente ucraniano Zelensky visita soldados na região fronteiriça de Sumy que estão participando da ofensiva na região russa de Kursk. Um vídeo mostra Zelensky acompanhando o comandante-chefe do exército, Oleksandr Syrsky, em um bunker subterrâneo enquanto ele concede condecorações a pessoal. "Em um conflito prolongado, a motivação não é apenas sobre inspirar suas tropas. É essencial motivar a comunidade global e demonstrar que os ucranianos podem superar o oponente", diz Zelensky aos soldados. Suas contribuições para Kursk têm fortalecido significativamente a moral dentro da comunidade internacional que apoia a Ucrânia, de acordo com Zelensky. A operação em Kursk vem sendo realizada há quase dois meses. Recentes atualizações sobre o conflito na região oriental ucraniana de Donetsk indicam progressos adicionais das forças russas. As tropas russas fizeram avanços significativos recentemente, com o exército ucraniano se retirando recentemente de Vuhledar.

18:53 Incidente com Baerbock afeta acesso jornalístico russoUm incidente envolvendo um jornalista da televisão estatal russa durante uma entrevista coletiva da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York levou a restrições no acesso do jornalista. "As ações do jornalista em questão violaram as diretrizes de acesso à mídia", explica o departamento de credenciamento da ONU. Como resultado, o status de acesso do jornalista foi rebaixado, o que significa que agora ele tem que passar por um ponto de verificação de segurança cada vez que visita as instalações e enfrenta restrições de acesso na sede da ONU. O jornalista abordou Baerbock nas instalações da ONU e fez uma pergunta enquanto ela estava a caminho de um evento da mídia. Baerbock pediu que o repórter se juntasse aos outros representantes da mídia para permitir que o evento da mídia prosseguisse. Em resposta, o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzya, exige a reversão da decisão. Ele afirma que o repórter não intimidou Baerbock ou se comportou inapropriadamente e descreve um incidente com um membro da delegação alemã durante o incidente como um "agressão" contra o russo.

18:11 Putin aberto a diálogo com BidenO Kremlin indica uma disposição para discutir entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Joe Biden. A agência de notícias estatal russa TASS relata que Biden havia mencionado anteriormente a possibilidade de conversar com Putin na presença de outros líderes mundiais durante a cúpula do G20 em novembro no Brasil. No entanto, ele duvida que Putin vá comparecer. TASS cita o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, como dizendo: "Não houve trocas ou condições para uma discussão sobre esse assunto entre Moscou e Washington". Peskov acrescenta: "O presidente tem mantido consistentemente uma abertura ao diálogo". A questão de saber se Putin, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por várias acusações, comparecerá à cúpula surge em todas as cúpulas do G20 desde o início do conflito. No outono de 2023, o presidente brasileiro Lula disse que caberia à justiça brasileira decidir sobre a prisão de Putin se ele viajasse para a cúpula.

16:42 Profissional Médico Acusado de Acumular Fortuna por Meios FraudulentosA chefe de um painel médico na Ucrânia é suspeita de acumular vários milhões de euros ao emitir certificados falsos de incapacidade para homens. Durante buscas no seu apartamento e local de trabalho na cidade de Chmelnyzkyi, a polícia apreendeu mais de cinco milhões de euros em dinheiro, equivalente a mais de dois milhões de euros em contas estrangeiras, de acordo com a Bureau de Investigação do Estado. A mulher também é suspeita de ter adquirido várias propriedades e veículos de luxo. Durante as buscas, os investigadores descobriram listas de homens que tinham obtido certificados falsos de doença. A mulher de 64 anos pode enfrentar até 12 anos de prisão, de acordo com relatórios da mídia. Ao mesmo tempo, a procuradoria do estado da região oriental ucraniana de Kharkiv prendeu 13 médicos que supostamente emitiram certificados falsos de incapacidade para mais de 400 homens por cerca de 2.200 euros cada. Leia mais aqui.

16:12 Ucrânia Afirma Ataque a Depósito de Óleo RussoA Ucrânia afirma ter atacado um depósito de óleo no distrito russo de Voronezh usando drones. "A defesa aérea do inimigo estava activa mas infrutífera", segundo fontes do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). O depósito, que continha 20 tanques, foi atacado à noite por drones, com relatórios de um grande incêndio. O governador de Voronezh afirmou que um drone ucraniano atingiu um tanque vazio num depósito de óleo, causando um pequeno incêndio que foi apagado. No entanto, os serviços de emergência russos relataram um incêndio que cobriu uma área de 2.000 metros quadrados num armazém na região de Voronezh.

16:00 Governador de Cherson Relata Vítima CivilO governador da região de Cherson relatou uma vítima civil. Uma mulher de 75 anos ficou gravemente ferida quando a exército russo atacou Cherson com um drone no meio da tarde.

15:49 Wagenknecht e Wadephul Elogiam Políticos do Leste pela Contribuição para a UcrâniaEnquanto a petição conjunta da Ucrânia pelos ministros-presidentes da Saxónia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, foi recebida principalmente com críticas, elogios vêm da CEO da BSW, Sahra Wagenknecht. "Uma contribuição inteligente e diferenciada" foi a sua petição conjunta, disse ela ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Apoio também vem do porta-voz da política externa da CDU, Johann Wadephul: "A proposta é responsável porque se apega aos nossos princípios fundamentais: a violação do direito internacional pela Rússia, a nossa firme ancoragem na UE e na NATO, e uma resolução apenas de acordo com a Carta das Nações Unidas." Com o artigo de convidado, "uma linha vermelha" foi traçada. "Se for ultrapassada, não haverá cooperação com a BSW." Wadephul entende o apelo como "um sério esforço para construir uma ponte para possíveis negociações de coalizão enquanto se mantêm os próprios princípios." O facto de os três políticos de topo da CDU e do SPD terem feito isto juntos é "um forte sinal." Leia mais aqui.

15:30 Crítica à Petição dos Políticos do Leste para a Ostpolitik: "Valores estão a ser vendidos por retenção de poder"

O líder da CDU, Friedrich Merz, critica a exigência de líderes políticos do Leste por maiores esforços diplomáticos para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "A Ucrânia está a lutar pela sua própria existência. Devemos continuar a apoiá-la em nosso próprio interesse. As negociações de paz só acontecerão se ambas as partes estiverem prontas", disse Merz ao "Süddeutsche Zeitung". Crítica também vem de Michael Roth, presidente do Comité de Relações Exteriores do Bundestag. "Se o lettre dos três ministros designados foi destinada a amaciar as negociações de coalizão com a BSW, aconselho grande cautela", disse o político do SPD, referindo-se à aliança de Sahra Wagenknecht e às recentes eleições estaduais. A deputada do FDP ao Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, disse ao "Rheinische Post": "Sente-se como se os valores liberais do nosso país estivessem a ser vendidos por um pouco de retenção de poder e campanha eleitoral." Os chefes da Saxónia e Brandemburgo, Michael Kretschmer do CDU e Dietmar Woidke do SPD, bem como o líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt, tinham chamado a um cessar-fogo na Ucrânia e instado o governo federal a trazer a Rússia à mesa de negociações num artigo de convidado no "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Ativistas dos direitos dos animais tinham especulado que uma baleia-beluga encontrada morta na Noruega tinha sido provavelmente abatida, mas uma autópsia revelou uma história diferente. Os veterinários descobriram que a causa da morte foi uma infecção bacteriana, possivelmente resultante de uma ferida na boca da baleia. A polícia, referindo-se ao relatório da autópsia, sugeriu que esta poderia ser a origem da infecção bacteriana. O Instituto Veterinário Norueguês e os técnicos da polícia criminal examinaram a baleia e não encontraram feridas de bala ou fragmentos metálicos, em vez disso, notaram feridas superficiais na pele da baleia que não eram relacionadas com tiros. A baleia, primeiro avistada na Noruega em 2019, usava um arnês com uma câmara attachada, marcado "Equipamento de São Petersburgo." Isto suscitou suspeitas, com alguns a acreditar que a baleia era uma baleia-espiã russa. Outros hipotetizaram que pudesse ser uma baleia-terapêutica. Eventualmente, a baleia foi descoberta morta num fiordo norueguês no final de agosto de 2024. Duas organizações de bem-estar animal apresentaram uma queixa, alegando que as feridas sofridas pela baleia sugeriam que tinha sido abatida.

14:33 Ataques de Drone Repetidos: Kyiv Relata Danos

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, drones russos atacaram a Ucrânia na noite anterior, alvoando infraestrutura crítica. A Força Aérea afirma ter abatido nove dos dezoito drones e inutilizado sete com contramedidas eletrônicas. O destino dos três drones restantes ficou indefinido pela Força Aérea. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou danos a um prédio residencial na capital; o incêndio foi rapidamente apagado. Na região sul de Kherson, governadores relataram impactos em infraestrutura importante, instalações de suprimento e 35 casas particulares em vários ataques ao longo do último dia. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas.

14:04 Kremlin: "Kyiv continua a brincar com fogo"O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à Reuters: "Kyiv continua a brincar com fogo, e naturalmente chamaremos a atenção dos representantes da IAEA para isso". Ele se referiu à Organização Internacional de Energia Atômica, o cão de guarda nuclear da ONU, em relação ao recente relatório de uma intrusão de drone perto da usina nuclear de Kursk. Um incêndio foi relatado a alguns quilômetros de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, havia negado anteriormente a presença de armamentos ucranianos perto da usina.

13:46 França envia 12 caçadores de caesar para a UcrâniaO ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, anunciou na plataforma X que um contrato havia sido assinado para a entrega de doze caçadores de caesar, financiados pela Ucrânia. O Caesar é um sistema de artilharia autopropelido capaz de atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. Lecornu afirmou: "Aumentar a capacidade de produção de nossa indústria de defesa ajuda a apoiar a Ucrânia", já que a França havia fornecido caçadores de caesar à Ucrânia em várias ocasiões anteriores.

13:11 Ucrânia: ataque incendiário à sede do FSB em NovosibirskUm ataque incendiário foi realizado na sede do serviço de segurança interno russo FSB em Novosibirsk em 3 de outubro. Um vídeo do serviço de inteligência militar ucraniano mostra um homem ateando fogo e se queimando no processo. Mídia russa confirmou o incêndio.

12:34 Rússia: funcionário da usina nuclear morto em explosão de carroUm gerente da usina nuclear russa-ocupada de Zaporizhzhia morreu em um ataque com carro-bomba. O serviço de inteligência ucraniano publicou um vídeo mostrando a explosão do carro e afirmou que o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky, havia sido morto. Korotky era um "criminoso de guerra", segundo o serviço de inteligência, tendo "colaborado voluntariamente com os ocupantes russos". Ele havia denunciado funcionários pró-ucranianos na usina nuclear. A gestão a favor da Rússia da usina nuclear confirmou a morte de Korotky e chamou o ataque de "terrorista", culpando-o por Kyiv. O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, chamou-o de "ataque irresponsável" que "deve ser punido". Investigações russas revelaram que um dispositivo explosivo foi colocado sob o carro de Korotky em sua entrada, que detonou quando ele saiu.

12:02 Münz: Putin quer mostrar "que a guerra vale a pena"Rainer Münz sugeriu que o exército russo provavelmente aumentaria a pressão na região após capturar a cidade de Vuhledar no leste da Ucrânia, enquanto também explicava por que Putin nomeia veteranos de guerra para cargos oficiais.

11:00 Ucrânia: russos iniciam assalto à região de Kirowohrad com dronesAgentes russos lançaram ataques com drones na região de Kirowohrad, no centro da Ucrânia, como anunciado pelo chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, por meio de seu canal do Telegram. Um edifício de um complexo empresarial em Holovaniwsk sofreu danos no ataque com drones, resultando em um ferimento a uma pessoa.

10:27 UNIQA se associa à Renaissance Life para sair do mercado russoA companhia de seguros austríaca UNIQA finalizou a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. A UNIQA havia declarado sua intenção de vender a joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life há mais de um ano. "Agora que a transação está concluída, estamos oficialmente saindo do mercado russo", diz o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Depósitos de combustível russos sofrem dois incêndios separadosIncêndios eclodiram em dois depósitos de combustível durante a noite. No região de Voronezh (consulte a entrada 05:10), o governador Alexander Gusev atribui o incêndio a um ataque de drone ucraniano, citando que detritos de um drone de combate interceptado caíram em um tanque desocupado e o incendiaram, de acordo com sua postagem no Telegram. Clipes de vídeo do alegado ataque de drone circularam nas redes sociais, mas a extensão exata do incêndio não pôde ser determinada. Em uma vila perto de Perm, nas montanhas Urais, um tanque de combustível em uma área de 10.000 metros quadrados também está em chamas. Os serviços de emergência russos confirmaram isso. Embora os drones ucranianos agora tenham alcançado um alcance maior, os serviços de emergência não mencionaram um ataque de drone. A vila fica a aproximadamente 1.700 quilômetros da Ucrânia. Mais detalhes disponíveis aqui.

09:30 Julia Navalnaya: Negociações com Putin são desnecessáriasJulia Navalnaya expressou sua opinião sobre o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin, considerando-o desnecessário. "As negociações com ele (...) não são necessárias. (...) Temos que lutar contra ele até que a justiça prevaleça", afirmou Navalnaya, viúva do crítico do Kremlin Alexey Navalny, antes do Conselho Constitucional Francês. "O Ocidente não entende que Putin não espera que alguém engaje em discussões com ele. (...) Ele não se importa", acrescentou ela. Ela enfatizou: "É fundamental não recuar e não ser intimidado por este regime". Em julho, ela foi incluída na lista de "terroristas e extremistas" da Rússia. Pouco antes disso, um tribunal russo emitiu um mandado de prisão contra ela por suposta participação em uma organização extremista. Ela supostamente evitou investigações preliminares, colocando-a na lista de procurados.

08:58 Estado-Maior Ucraniano Revela Perdas de Tropas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou as últimas estimativas de perdas de tropas russas na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. Segundo seus dados, a Rússia teria sofrido aproximadamente 657.940 baixas na Ucrânia, com mais 1.230 baixas nas últimas 24 horas. As autoridades ucranianas afirmam que 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones também foram destruídos nesse período. Desde o início do grande ataque, a Ucrânia afirma que a Rússia sofreu 8.908 perdas de tanques, 18.965 perdas de sistemas de artilharia, 368 perdas de aeronaves, 328 perdas de helicópteros, 16.494 perdas de drones, 28 perdas de navios e uma perda de submarino. Saiba mais aqui.

08:09 Departamento Ucraniano Confirma 82 Ataques Russos na Região de SumyA região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, teria sido alvo de 82 ataques russos nas últimas 24 horas, revelou a administração militar regional em seu canal do Telegram. Oito civis ficaram feridos como resultado desses ataques. As forças russas supostamente utilizaram morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones em seus ataques. Mais de dez comunidades na região de Sumy foram afetadas por esses ataques, incluindo: Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

06:52 ISW: Capacidades Russas Esgotadas para Ofensiva no Leste da UcrâniaO exército russo já não possui pessoal e equipamento suficientes para sustentar as operações ofensivas intensificadas de forma contínua, segundo o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). A ofensiva de verão da Rússia havia sido planejada estrategicamente por sua liderança militar há vários meses. No entanto, os tropas e recursos reunidos para esse propósito podem ter sido altamente esgotados devido aos intensos combates dos últimos meses, de acordo com o ISW. Segundo as autoridades ucranianas e o ISW, a ofensiva russa no leste da Ucrânia provavelmente atingirá seu pico nas próximas semanas ou meses.

06:12 Zelensky: "As Linhas de Frente Precisam de Reforço"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou a visita do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv, apenas dois dias após sua posse, como "significativa". Em seu discurso noturno, Zelensky enfatizou: "Agora é sobre traduzir essa prioridade em ação". Os acordos-chave com os parceiros de defesa da Ucrânia devem ser totalmente implementados, disse Zelensky, citando promessas não cumpridas ou parcialmente cumpridas no passado. "As linhas de frente precisam de reforço", enfatizou Zelensky. Ele também pediu a aprovação dos parceiros para o uso de armas de alcance longo contra alvos militares situados em território russo. "Todos na aliança estão cientes da necessidade", disse o presidente. A defesa aérea é outra preocupação importante.

05:35 Ucrânia Procura Investimento Estrangeiro para a Indústria de DefesaO Ministério da Defesa da Ucrânia está procurando investidores estrangeiros para apoiar seu setor de defesa. Uma exposição de armas foi realizada secretamente para potenciais investidores internacionais, revelou a agência de notícias ucraniana Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkov exibiu uma variedade de armas ucranianas, incluindo um sistema de mísseis ant tanque, artilharia autopropulsada, drones não tripulados e veículos para desminagem. "Temos avanços únicos que foram testados e aperfeiçoados pelos desenvolvedores a padrões impressionantes", afirmou Klimenkov. O Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu US$ 4 bilhões (3,6 bilhões de euros) em sua indústria de defesa e busca atrair financiamento adicional de parceiros internacionais.

05:10 Moscou: Drone Abatido, Tanque de Óleo EmbrasaEm Voronezh, na Rússia, perto da fronteira, autoridades de defesa aérea teriam abatido vários drones ucranianos durante a noite, anunciou o governador Alexander Gusev pelo Telegram. Um dos drones teria caído nas instalações de um depósito de óleo, o que teria resultado em um tanque de óleo pegando fogo, sem vítimas. As reivindicações permanecem não confirmadas. Voronezh tem sido alvo de ataques de drones ucranianos recentemente.

02:51 Kyiv Fortalece Defesa na Região LesteO comandante das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi, ordenou o fortalecimento das fortificações defensivas na região oriental de Donetsk. As tropas russas estão avançando em vários setores do leste da Ucrânia. Syrskyi compartilhou em mídias sociais que está colaborando com a 25ª Brigada Paraquedista de Sicheslav em "uma das linhas de frente mais críticas".

22:22: O Turismo da Letônia Sofre com a Guerra na UcrâniaO conflito da Rússia com a Ucrânia também está a afetar o turismo na Letônia, como foi discutido no jornal letão "Diena" hoje. Não só os empresários do setor de hospitalidade e a Direção de Estatísticas Centrais atribuem a guerra como um obstáculo à recuperação do turismo após a COVID-19, como potenciais turistas de vários países percebem os Bálticos como uma região insegura perto de conflitos militares.

21:40: A Suíça Compromete 1,5 Bilhão de Euros para a Reconstrução da UcrâniaA Suíça planeia oferecer 1,5 bilhão de francos suíços (1,54 bilhão de euros) para apoiar projetos de reconstrução na Ucrânia ao longo de quatro anos, anunciou o embaixador da Suíça na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann. Um bilhão desse montante será atribuído a regiões autónomas ucranianas, desminagem e assistência humanitária. A quantia restante será direcionada para programas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios da Ucrânia. "Estamos a mostrar através das nossas ações o quanto pretendemos ajudar", afirmou Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba destacou a construção de apartamentos para os mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia como uma prioridade na cooperação com a Suíça.

20:39: A Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da RoméniaA Ucrânia recebeu um sistema de defesa aérea Patriot da Roménia, confirmou o porta-voz do Ministério da Defesa da Roménia, Constantin Spinu, à Rádio Livre Europe. "Agradeço a cada nação que nos ajuda na defesa aérea. Estou particularmente grato à Roménia por doar os seus Patriots. Juntos, podemos alcançar maior efetividade - podemos pôr fim à agressão russa destruindo cooperativamente os drones Shahed e mísseis", disse o presidente Volodymyr Zelenskyy no seu discurso noturno de quarta-feira. Depois de alguma hesitação, Bucareste decidiu em junho doar um dos seus Patriots. O governo romeno emitiu a ordem de entrega no mês passado.

19:57: A Forbes: A Gazprom Torna-se na Corporação Mais Financeiramente Insolvente da RússiaSegundo a publicação de negócios Forbes, a empresa russa de capital aberto Pública Joint Stock Company Gazprom registou um prejuízo anual recorde de 5,5 bilhões de euros em 2023, o que marca a primeira ocorrência em um quarto de século. O Complexo Químico de Gás do Amur, uma parceria entre a Sibur Holding da Rússia e a Sinopec da China, ocupa o segundo lugar na lista de 2023 da Forbes russa das empresas mais financeiramente deficitárias. A Ozon (prejuízo líquido de 408 milhões de euros), a Corporação de Aviação Unida (prejuízo líquido de 326 milhões de euros), que está sob o guarda-chuva da Rostec, e a plataforma de mídia social VK (prejuízo líquido de 326 milhões de euros) também fazem parte do top cinco das empresas financeiramente mais debilitadas da Rússia.

