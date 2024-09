21:41 EUA: Adiamento da ajuda à Ucrânia devido a complicações logísticas

18:57 Atrasos na Ajuda Militar Americana à Ucrânia Devidos a "Logística Complexa"

De acordo com oficiais americanos, os atrasos na ajuda militar americana à Ucrânia são devido a "logística complexa". Jake Sullivan, o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, afirmou em Kyiv, Ucrânia, "Isso não é uma questão de vontade política. É uma questão de logística complexa e desafiadora para entregar esse material para a frente". Sullivan fez essas declarações na conferência Yalta European Strategy (YES), que ele participou virtualmente. Dadas as dificuldades enfrentadas pela Ucrânia, Sullivan reconheceu que os EUA precisam "fazer mais e ser melhores". O presidente Joe Biden está comprometido em utilizar seu tempo restante no cargo para "colocar a Ucrânia na melhor posição possível para vencer", declarou Sullivan. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York no final de setembro.

20:57 Scholz: Procura Justiça para Sabotadores do Gasoduto na Alemanha

O chanceler alemão Olaf Scholz qualificou o sabotagem do gasoduto Nord Stream como "um ato de terrorismo". Ele busca those responsible para serem levados à justiça na Alemanha. Falando em um diálogo com cidadãos como membro do SPD em Prenzlau, Brandenburg, Scholz disse, "Tomei uma decisão deliberada, que é instruir todas as autoridades de segurança e a Procuradoria Geral Federal para investigar sem exceção. Nada será ocultado". Ele acrescentou, "Procuramos those responsible, se pudermos prendê-los, para um tribunal na Alemanha". Scholz também rejeitou como "uma grande mentira" a alegação de que o governo alemão havia renunciado ao gás natural russo. Ele enfatizou que foi a Rússia que parou os suprimentos de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O aumento subsequente dos preços, os tetos de preços e a busca por fontes alternativas de gás custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". As explosões no gasoduto só ocorreram após a Rússia já ter cessado os suprimentos para a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria Geral Federal emitiu um mandado de prisão contra um cidadão ucraniano em conexão com o ato de sabotagem.

20:24 G7 Condena Fornecimento de Foguetes Iranianos à Rússia

Relatos de que o Irã está fornecendo foguetes à Rússia levaram as potências econômicas democráticas do G7 a condenar fortemente o fornecimento de armas. Apesar de múltiplos pedidos internacionais para parar essas entregas, Teerã persiste em armar Moscou, exacerbando ainda mais o apoio militar do Irã ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o representante da UE. A Rússia está utilizando armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura vital. Recentemente, o Reino Unido e os EUA relataram que a Rússia havia recebido mísseis balísticos do Irã, o que Teerã negou. A declaração da presidência do G7 italiano diz, "O Irã deve imediatamente parar todo o apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e cessar o fornecimento de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada, que representam uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança europeia e internacional". A declaração continua, "Continuamos determinados a responsabilizar o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que mina a segurança global". A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE está considerando penalidades mais rigorosas.

19:41 Líder do Kremlin Putin Declara Apoio à Liberdade de Expressão

Apesar de seus críticos encarcerados acharem isso engraçado: o presidente russo Vladimir Putin enfatiza a importância da liberdade de expressão e de informação. "Num momento em que o processo complexo da multipolaridade está se desenvolvendo, é particularmente importante proteger os princípios da confiabilidade da informação", diz Putin em uma mensagem de vídeo aos participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, marcando o 120º aniversário da agência de notícias TASS. "A verdadeira liberdade de expressão, representando diversas opiniões, fomenta a busca por compromissos e soluções comuns aos problemas do mundo", continua Putin. Ele acrescenta que os meios de comunicação jogam um papel fundamental na construção de uma ordem mundial justa, oferecendo às pessoas "uma imagem objetiva e imparcial do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não existem no regime autoritário da Rússia. Meios de comunicação não afiliados ao governo foram banidos e fechados, e os oponentes do governo são perseguidos pelo sistema judiciário. A TASS, fundada em 1904, é agora a maior agência de notícias da Rússia e é considerada a voz do governo.

19:20 Scholz Reafirma Não ao Entregue de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O chanceler Olaf Scholz reiterou sua oposição ao fornecimento de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões dos parceiros da aliança. Em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, Brandenburg, ele reafirmou seu não ao fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus com um alcance que vai da Ucrânia a Moscou (cerca de 500 quilômetros), citando o "significativo risco de escalada" que isso Would entail. "Disse não a isso. E isso, é claro, também se aplica a outras armas que poderiam alcançar essa distância", disse Scholz. "Isso permanece assim. Mesmo que outros países tomem decisões diferentes". (Veja também a entrada das 17h24.) A arma mais poderosa que a Alemanha já forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

18:29 Stoltenberg: NATO Poderia ter Oferecido Mais Armas para Prevenir Invasão Russa na UcrâniaO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou em uma entrevista à "FAZ" que a NATO poderia ter fornecido mais armas à Ucrânia para repelir uma invasão russa. "Agora estamos fornecendo equipamento militar para uma guerra; poderíamos ter fornecido equipamento militar para evitar a guerra", disse Stoltenberg. Ele considera o dia em que o conflito começou como o mais escuro de seu mandato de dez anos. Stoltenberg renunciará e passará o cargo ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, em 1º de outubro, marcando o fim de seu mandato.

17:50 Scholz Espera Decisão Clara sobre Propriedade da Refino PCK até o Fim do AnoO chanceler alemão, Olaf Scholz, espera um acordo sobre a propriedade futura da refino PCK em Schwedt até o final do ano. "Estamos esperando por clareza até o final do ano", afirmou Scholz durante um diálogo com os cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. Ele falou sobre a pressão sobre a Rosneft, sócia russa, para vender sua participação, e mencionou discussões em andamento. "Sabemos quem está falando com quem e sobre o quê", disse Scholz, se referindo a potenciais investimentos do Catar. Além disso, o Cazaquistão agora está fornecendo petróleo a Schwedt através de um oleoduto russo, substituindo o petróleo russo após o ataque à Ucrânia. Scholz estendeu o trusteeship das ações da Rosneft por mais meio ano, antecipando negociações. A expropriação da participação russa é considerada legalmente complexa.

17:24 Scholz: Nenhum Arma de Alcance Longo contra Alvos Profundos na RússiaO chanceler Olaf Scholz reiterou que as armas fornecidas pela Alemanha não podem ser usadas para ataques a alvos profundos na Rússia. "Isso persiste", disse Scholz durante um diálogo com os cidadãos em Prenzlau. "Eu vou manter essa posição, mesmo que outros países tomem decisões diferentes", ele observou, se referindo à posição dos EUA.

16:57 Hofreiter Avisa sobre Mais "Dezenas de Milhares" de Refugiados da UcrâniaDiante do fortalecimento do controle das fronteiras na Alemanha, o presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, pede uma abordagem colaborativa com a Polônia, entre outros. "Se não mantivermos o apoio dedicado à Ucrânia, devemos esperar dezenas de milhares de refugiados da agressão russa nos próximos anos", afirmou Hofreiter ao "Tagesspiegel", citando a crítica do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, aos controles de fronteira reforçados. Hofreiter defende uma solução para a política de migração europeia. Ele alerta contra verificações de fronteira unilaterais por cada estado-membro, já que issoWould signify the gradual disintegration of the EU. Hofreiter espera uma coordenação próxima entre Scholz e Tusk no futuro.

16:32 Inteligência Britânica Mostra Pontes Destruídas na Região de KurskA inteligência britânica revela fotos de pontes sobre o rio Seim, destruídas pelo exército ucraniano durante operações na região de Kursk. "A Ucrânia obstrui os logísticos russos na região de Kursk ao realizar uma série de ataques em que estradas e pontes flutuantes sobre o rio Seym foram danificadas", escreveu o Ministério da Defesa do Reino Unido em seu site X. As imagens foram obtidas no meio e no final de agosto. A Ucrânia iniciou seu ataque na região russa de Kursk em 6 de agosto, avançando vários quilômetros no território russo.

16:05 Feridos Relatados no Ataque Ucraniano na Região de BelgorodPelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região sul da Rússia de Belgorod, de acordo com relatórios oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov anunciou que vários projéteis atingiram uma seção da rodovia que conecta Belgorod e Shebekino, ferindo quatro pessoas e danificando vários veículos. Uma mulher foi ferida na vila próxima de Vosnesenkovka quando um drone atingiu uma casa particular. Os relatórios ainda não foram confirmados. A Rússia frequentemente atinge centros civis em neighboring Ukraine. Entre as cidades mais frequentemente atacadas está Kharkiv, localizada a cerca de 30 quilômetros da fronteira. A artilharia e os drones ucranianos frequentemente atacam regiões na região sul da Rússia de Belgorod através da fronteira. Desde o verão, a Rússia lançou uma ofensiva contra Kharkiv, com o objetivo de estabelecer uma zona de buffer. No entanto, os ataques russos ainda ficam a poucos quilômetros da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Trem Médico Equipado Trata Feridos UcranianosMuitos hospitais ucranianos sofreram danos e a equipe médica trabalha dia e noite. Para agilizar o tratamento dos feridos, um trem especializado está sendo utilizado, entre outras coisas. Uma equipe da CNN teve acesso a esse trem.

15:26 Estrela de Hollywood Michael Douglas Visita Crianças em KyivO ator americano Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. A operadora de ferrovias estatais ucraniana Ukrzaliznytsia relatou isso no Facebook. De acordo com a postagem, Douglas conversou com passageiros e inspecionou a área infantil. Antes da visita, Douglas encontrou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e sua esposa, Olena, em sua capacidade de embaixador da ONU, acompanhado por seu filho Dylan.

14:49 Kyiv Procura Permissão para Ataques de Alcance Longo: "Parece que Biden não vai ceder"O coronel reformado Ralph Thiele espera que o assunto dos ataques ucranianos de alcance longo na Rússia reacenda o debate sobre as entregas do Taurus. O analista militar prevê que os EUA manterão sua posição.

13:58 Zelensky valida libertação de outros 103 POWsA Ucrânia confirmou uma troca de prisioneiros com a Rússia. Outros 103 indivíduos foram libertados da captivity russa e retornaram à Ucrânia, de acordo com os posts do Presidente Zelensky. Entre eles estão soldados, guardas nacionais, guardas de fronteira e pessoal de lei e ordem. São defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv, bem como das cidades de Mariupol e da planta de Azovstal.

13:38 EUA aprovam venda de caças de ponta para a RomêniaA administração dos EUA endossou o acordo de $1 bilhão para exportar 32 caças de combate F-35 de ponta para a Romênia, aliada da NATO que compartilha uma fronteira com a Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, comenta: "A Romênia serve como aliada vital na aliança da NATO, defendendo consistentemente a segurança e a estabilidade na região do Mar Negro e além." Com a aquisição desses aviões de combate furtivos e multipropósito da Lockheed Martin, a Romênia alcançará "capacidades de defesa aérea sem igual", de acordo com a declaração de Kavalec. A primeira entrega está prevista para 2031. O custo estimado do acordo varia entre $6,8 bilhões e $7,2 bilhões.

13:02 Rússia revela troca de mais de 200 POWs com a UcrâniaA Rússia e a Ucrânia completaram a troca de mais de 200 POWs, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Cada lado libertou 103 indivíduos, de acordo com o anúncio do ministério no Telegram. Os soldados russos estão recebendo apoio psicológico e médico na Bielorrússia, de acordo com a declaração do ministério. Os soldados russos capturados vêm de Kursk, onde foram detidos após o avanço das tropas ucranianas na região russa em agosto. O lado ucraniano ainda não respondeu aos comentários da Rússia sobre a troca. Na sexta-feira, o Presidente Zelensky anunciou a entrega de 49 POWs da Rússia. Não está claro se esses indivíduos faziam parte da troca agora anunciada pela Rússia.

12:50 Rússia declara captura de outra cidade no leste da UcrâniaNo leste da Ucrânia, o exército russo alegadamente capturou outro assentamento. "O vilarejo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi capturado", cita o Ministério da Defesa de Moscou. O pequeno vilarejo fica perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que enfrenta ameaças devido ao avanço russo. As tropas russas fizeram progressos rápidos na região de Donetsk nas últimas semanas. O Presidente Vladimir Putin recentemente reiterou que o objetivo principal das forças armadas russas é a captura da região industrialmente vital de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 "Mancha massiva como lava" - Medvedev ameaça destruição de KyivO ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaça a destruição total de Kyiv. A Rússia possui motivos para empregar armas nucleares devido à invasão da Ucrânia na região russa de Kursk, embora ainda não o tenha feito. Em reação ao uso de foguetes ocidentais de longo alcance pela Ucrânia, a Rússia poderia transformar Kyiv em "uma grande mancha como lava" usando armas avançadas não nucleares russas, segundo a opinião de Medvedev. O ex-presidente do Conselho de Segurança da Rússia costuma usar linguagem forte contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Sharma: "Luta intensa em Kurakhove"A luta intensa perto de Kurakhove, uma cidade no leste da Ucrânia, atingiu o pico. O uso de armas de longo alcance europeias causou frustração entre a população. A repórter da ntv, Kavita Sharma, transmite de Dnipro.

11:12 Ataques de drone causam danos na região do Mar Negro de OdessaInformações sobre o ataque extensivo de drones que ocorreu durante a noite na região do Mar Negro de Odessa estão surgindo. A Ucrânia afirma que a Rússia lançou um total de 76 drones de combate. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea ucraniana não revela detalhes sobre os danos causados pelo ataque. O governador da região de Odessa relata danos consideráveis. Em um distrito suburbano da capital regional de Odessa, vários edifícios foram atingidos por detritos de drones. Em Ismajil, distrito pelo qual a Ucrânia envia parte de seu grão, foram atingidas estruturas de armazéns. Em Kyiv, partes de detritos caíram, de acordo com os relatórios das autoridades. Uma empresa municipal foi atingida, mas não houve incêndio no edifício.

10:31 Stoltenberg revela artimanha russa: Mostrou mapas incorretos da território da NATOO ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, discute os últimos esforços diplomáticos antes do conflito ucraniano de 2022. Em janeiro, ocorreu a última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu. A Rússia exigiu que a NATO retirasse todas as tropas de sua região oriental, uma proposta inaceitável para eles. Eles voltaram a se engajar com os russos, com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa russos afirmando que não havia planos de guerra e que seu país era ameaçado pela Ucrânia, segundo Stoltenberg. "Eles apresentaram mapas, supostamente para destacar como a Rússia estava cercada pela NATO. Incrivelmente, esses mapas estavam errados, classificando a Dinamarca como território não da NATO", acrescentou, sem saber se foi devido a uma má preparação ou intencional. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que o apoio militar à Ucrânia não tenha sido fornecido mais cedo. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira de invasão da Rússia teria sido mais alta. Não sabemos se teria sido alta o suficiente."

10:03 Lituânia espera apoio da brigada de combate alemãA Lituânia e a Alemanha chegam a um acordo: o estado da NATO do Báltico é garantido pela presença de uma brigada alemã pronta para combate no país. O especialista militar Thomas Wiegold avalia as origens e implicações do acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Kim Jong Un se compromete a fortalecer cooperação com Moscou após conversas com Shoigu Meios de comunicação estatais relatam o compromisso do líder norte-coreano Kim Jong Un de aprofundar a cooperação com a Rússia após discussões com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte. A reunião discutiu "o aprofundamento do diálogo estratégico entre os dois países e o fortalecimento da cooperação para proteger seus respectivos interesses de segurança", além de tópicos regionais e internacionais. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia, o que Pyongyang nega como "infundado".

08:59 Starmer e Biden vão rever o uso de armas de alcance estendido para a Ucrânia na Assembleia Geral da ONU Haverá uma reavaliação de se a Ucrânia deve utilizar armas ocidentais de alcance estendido contra alvos na Rússia, mencionou o primeiro-ministro britânico Starmer após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden. Eles adiaram uma decisão sobre esse assunto. Starmer e Biden examinarão essa questão na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana, envolvendo um grupo maior de indivíduos, segundo Starmer. A BBC relata que Biden está aberto a permitir que a Ucrânia utilize mísseis britânicos e franceses equipados com tecnologia dos EUA, mas não mísseis feitos nos EUA.

08:23 Selenskyj responde ao plano alegado de Trump: Mensagens de campanha não são realistas O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, alegou várias vezes que poderia encerrar o conflito na Ucrânia em um dia, sem apresentar um plano. Quando questionado sobre sua interpretação das declarações de Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Selenskyj, disse: "Hoje, não posso entender isso devido à falta de informações detalhadas". Selenskyj observou que há uma campanha eleitoral nos EUA em andamento. "Mensagens de campanha são mensagens de campanha", acrescentou, observando ainda que algumas mensagens podem não ser realistas. No entanto, Selenskyj também admitiu que falou com Trump há dois meses, que havia prometido apoio à Ucrânia.

07:27 ISW destaca a escassez de pessoal russo para uma contraofensiva em grande escala em Kursk O think tank ISW, com sede em Washington, relata que, embora a Rússia continue com contra-ataques na região de Kursk, ainda não vê uma operação substancial para expulsar completamente os ucranianos. As autoridades russas recorreram principalmente a recrutas mal treinados e mal equipados, além de pequenas seções das forças armadas russas padrão, para alcançar seus objetivos. O ISW avalia que "uma contraofensiva russa para recuperar o território anteriormente capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá uma maior concentração de pessoal e material do que já foi Deployment na região - especialmente se a maioria das unidades atualmente no local lacks experience de combate".

06:49 Ucrânia sob ataque de drones Shahed De acordo com os relatórios militares ucranianos, a Rússia vem conduzindo ataques noturnos contra a Ucrânia usando drones Shahed. Tropas russas lançaram vários grupos de drones de ataque, que acionaram alertas de ataques aéreos em todo o país, incluindo a região de Odessa. A marinha afirmou ter derrubado nove drones perto de Odessa, sem relatar feridos até agora. Explosões foram ouvidas no centro da cidade de Odessa.

06:13 Mützenich pede um grupo de contato para uma iniciativa de paz internacional O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, defende a criação de um grupo de contato para uma iniciativa de paz internacional na guerra na Ucrânia. "Dado a minha perspectiva, acho que agora é o momento adequado para os aliados ocidentais criarem um grupo de contato que iniciará uma iniciativa de paz", disse Mützenich ao "Rheinische Post". Tanto o chanceler alemão quanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordaram que agora é um momento oportuno para intensificar os esforços pelas negociações de paz, com a participação da Rússia na próxima cimeira de paz. Perguntado sobre os potenciais membros de um tal grupo de contato, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil como potenciais participantes. "Dado o crescente consenso de que a guerra de agressão russa pode se tornar um fardo nesses países, o trabalho de um grupo de contato poderia potencialmente produzir resultados promissores e desempenhar um papel significativo na mediação".

05:41 UE considera métodos alternativos para prorrogar sanções contra a Rússia

Com base em informações de diplomatas, a Comissão Europeia está considerando três potenciais abordagens para estender as sanções contra a Rússia no futuro. Essas opções foram apresentadas aos diplomatas europeus durante uma reunião na sexta-feira, de acordo com algumas fontes. A discussão se baseia nos fundos congelados do banco central russo, que foram essenciais para garantir um empréstimo de 50 bilhões de dólares do G7 à Ucrânia. Esses fundos foram congelados após a invasão da Rússia à Ucrânia.

03:40 Detritos de drone atingem estruturas na cidade de Kyiv

here.

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, comunicou através do serviço de mensagens Telegram sobre o incidente envolvendo detritos de drone que caíram em um prédio municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade. Klitschko acrescentou que o local agora está sendo tratado pelos serviços de emergência. Anteriormente, o prefeito havia informado que os sistemas de defesa aérea estavam em operação no centro da cidade.

01:35 Kim Jong Un promete cooperação mais próxima com Shoigu

O líder norte-coreano Kim Jong Un expressou seu compromisso com a cooperação aprimorada com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, de acordo com um relatório da agência de notícias estatal KCNA. Os dois líderes tiveram uma conversa detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang, que resultou em um acordo para fortalecer a cooperação na proteção dos interesses de segurança mútuos. Shoigu, que era ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado uma relação mais próxima entre a Coreia do Norte e a Rússia pela primeira vez em julho de 2021, através de uma viagem a Pyongyang.

23:36 Zelensky vai Compartilhar "Estratégia de Vitória" com Biden em SetembroO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agendou uma reunião com o Presidente dos EUA, Joe Biden, para setembro, expressando sua intenção de compartilhar uma "estratégia de vitória". Durante uma aparição em Kyiv, o Presidente explicou que isso envolveria um conjunto interligado de decisões projetadas para equipar o país com recursos suficientes para guiar a guerra rumo à paz. "Ganhar guerras pode ser levado a uma conclusão justa de várias maneiras: seja forçando as forças ocupantes a recuar ou através de diplomacia", elaborou Zelensky. Isso garantiria a verdadeira autonomia da Ucrânia. No entanto, Kyiv depende da assistência dos EUA para uma posição forte.

22:59 Ofensiva Russa Desvia Foco para o SulA luta pesada persiste no leste do país, segundo o exército ucraniano. O Estado-Maior em Kyiv relatou 115 engajamentos em sua atualização noturna. "Os confrontos mais intensos ocorreram em Kurachove, com o inimigo ativo também na direção de Lyman e Pokrovsk", afirmou. Kurachove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk havia sido anteriormente percebida como o objetivo principal do avanço das tropas russas. No entanto, os russos obtiveram apenas ganhos territoriais limitados nesta região. Em vez disso, eles expandiram sua frente de ataque para capturar a cidade mineira de Hirnyk, situada perto de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Traz Alívio DesejadoO avanço da Ucrânia na óblast russa de Kursk está produzindo os resultados desejados, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi repelido, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, disse ele. A Rússia ainda não conseguiu nenhuma vitória significativa em sua contraofensiva em Kursk. Especialistas haviam expressado dúvidas anteriormente sobre o deslocamento de maiores unidades militares russas do Donetsk e outras áreas para Kursk. A Rússia alega ter recapturado 10 das 100 aldeias ocupadas.

here.

21:46 "Ocidente Tem Medo" - Palavras Francas de Zelensky Sobre AliadosO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o Ocidente de ter "medo" quando se trata de ajudar a Ucrânia no interceptação de mísseis russos. "Se os aliados colaboram para derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para derrubar mísseis russos e Shaheds no céu sobre a Ucrânia?" questionou Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles são relutantes em sequer dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso ocorre mesmo quando mísseis e drones estão indo em direção ao território de nossos vizinhos", concluiu o presidente ucraniano. Isso é "embaraçoso para o mundo democrático".

here.21:30 Rússia Despacha Mais de 8000 Drones IranianosDe acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou 8060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há declarações oficiais da Iran ou Rússia no momento. A Ucrânia acusou inicialmente o governo iraniano de fornecer drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Estados Unidos Elude Interrogatórios Sobre Armas de Longo Alcance para a UcrâniaEm Washington, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão prestes a se reunir para discutir. O público está ansioso para saber se haverá algum anúncio sobre a aprovação de armas de longo alcance para a Ucrânia. De acordo com relatórios do jornal britânico "The Guardian", a Ucrânia recebeu luz verde para utilizar mísseis Storm-Shadow pelo Reino Unido. No entanto, foi dito que nenhum dos dois lados abordará esse assunto durante hoje's reunião. Como disse John Kirby, porta-voz do Departamento de Comunicações do Conselho de Segurança Nacional, "Não contem com um anúncio hoje sobre o deployment de armas de longo alcance dentro da Rússia - absolutamente não dos EUA". Ele apenas menciona que eles ainda estão deliberando "os tipos de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia" junto com o Reino Unido, França e outros aliados. Além disso, ele evita dar uma resposta definitiva quando questionado sobre possíveis mudanças na política dos EUA. "Não vou me envolver em uma discussão especulativa sobre o que podemos ou não dizer em um momento posterior."

Você pode navegar por todos os eventos anteriores aqui.

Leia também: