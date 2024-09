21:17: Incidente de UAV russo e fogo de canhão: Quatro pessoas ficam feridas em Nikopol

17:22) Quatro indivíduos ficaram feridos em Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, devido ao bombardeio russo. A Força Aérea Russa atacou a região com veículos aéreos não tripulados e artilharia. Esta informação foi compartilhada pelo chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, via Telegram, segundo o Ukrinform. "Os adversários bombardearam Nikopol com canhões de campo e atacaram com drones suicidas. No total, quatro pessoas ficaram feridas na área central do distrito. Relatos anteriores mencionavam duas vítimas, mas posteriormente duas mulheres, com 38 e 43 anos, também foram afetadas," afirmou Lysak.

20:45 Adeus à Herança Russa: Ucrânia Considera Renomear MoedasA Ucrânia busca se distanciar ainda mais da Rússia ao alterar os nomes de suas moedas mais pequenas. Em vez de "Kopiyka", elas agora serão chamadas de "Shah", revelou o banco central em Kyiv. Após examinar a história da moeda ucraniana, o chefe do banco central, Andrij Pyshnyj, afirmou que o nome "Kopiyka" é um símbolo da ocupação de Moscou. O termo "Kopeyka" também é usado na Rússia para a unidade monetária mais pequena, mas devido à fraca rubl e ao seu baixo valor, as Kopeks têm pouca importância na Rússia. O Banco Nacional já preparou propostas para as alterações legislativas necessárias. Não há planos para trocar as moedas atualmente em circulação; elas coexistirão.

20:23 Analista Militar Gressel sobre os Combates em Donetsk: Pokrovsk é a "Última Posição Enraizada Maior" da UcrâniaEnquanto o progresso em Kursk desacelerou, as forças russas tornaram-se mais ativas em torno de Pokrovsk. A cidade ucraniana é crucial, uma vez que fica na "última posição fortificada bem estabelecida", de acordo com o analista militar Gustav Gressel. Como resultado, a margem de erro da Ucrânia está diminuindo gradualmente.

19:50 Relato: Aliados da Ucrânia Preveem Entrega Imminente de Mísseis iranianos à RússiaOs aliados da Ucrânia preveem que o Irã entregará mísseis balísticos à Rússia em breve, informaram fontes à Bloomberg. Este movimento poderia desencadear uma resposta imediata dos aliados da Ucrânia, afirmaram eles. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, o regime iraniano já forneceu à Rússia inúmeros drones. A entrega prevista de mísseis balísticos seria um desenvolvimento preocupante no conflito, segundo o jornal, citando várias fontes não identificadas. Eles não forneceram um cronograma ou detalhes sobre a escala das entregas, mas um oficial afirmou que poderiam começar em poucos dias. Os mísseis balísticos viajam geralmente mais rápido do que mísseis de cruzeiro ou drones e podem transportar maiores cargas.

19:24 Zelenskyy: Tropas Russas Não Fazem Progresso em Pokrovsk por Dois DiasDe acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, as forças russas na região de Donetsk não fizeram nenhum progresso por dois dias. A situação em Pokrovsk na frente oriental é "difícil", afirmou Zelenskyy, citando o Comandante-em-Chefe Oleksandr Syrskyi, segundo o Kyiv Independent. Houve confrontos árduos em torno de Pokrovsk há meses, uma vez que também é um importante centro logístico para as forças ucranianas. As forças russas avançaram recentemente de forma rápida (ver entrada às 17:22).

19:03 Diretor da IAEA Visitará Kyiv e Usina Nuclear de Zaporizhzhia OcupadaO Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Rafael Grossi, visitará Kyiv novamente amanhã. Ele também visitará a usina nuclear de Zaporizhzhia, anunciou a IAEA em Viena. A usina nuclear, que a Rússia controla desde sua invasão há quase dois anos e meio, foi alvo de ataques e atos de sabotagem em várias ocasiões. Moscou e Kyiv culpam-se mutuamente por esses incidentes. Em meados de agosto, os inspetores notaram que a situação havia piorado. Uma explosão ocorreu perto da zona de segurança, que os especialistas da IAEA no local estimaram ter sido causada por um drone com uma carga explosiva.

18:31 Vídeo Surge Supostamente Mostrando Uso de Drone Lança-chamasDurante o conflito na Ucrânia, há muito se especula sobre o uso de várias armas, incluindo drones lançadores de chamas. Agora, surgiram imagens que parecem mostrar o uso de um dispositivo desse tipo, queimando posições militares das forças russas e uma grande parte de uma floresta.

18:09 Primeiro-Ministro dos Países Baixos Revela Pacote de Ajuda em Grande Escala para a UcrâniaO novo primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, revelou um pacote de ajuda em grande escala para a Ucrânia. Durante uma visita surpresa à cidade ucraniana de Zaporizhzhia, no sudeste, ele encontrou o Presidente Volodymyr Zelenskyy. O novo pacote totaliza mais de 200 milhões de euros. Esta é a primeira visita de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em início de julho, substituindo Mark Rutte, que vai se tornar o próximo Secretário-Geral da NATO em outubro. "Sem exagero, os Países Baixos ajudaram a Ucrânia a prevenir milhares de mortes. Nossa relação é mais forte do que nunca. Estamos juntos em busca de uma paz justa e duradoura," afirmou Zelenskyy.

17:47 Controle Federal sobre Refinaria PCK de Schwedt ProrrogadoA refinaria de petróleo PCK em Schwedt, Alemanha, continuará sob administração federal por enquanto. De acordo com a agência de notícias alemã, o governo alemão planeja estender a tutela federal das participações majoritárias da Rosneft na refinaria, que de outra forma expiraria em 10 de setembro. A tutela federal está em vigor desde setembro de 2022, devido à decisão da Alemanha de cessar as importações de petróleo russo em resposta ao ataque da Rússia à Ucrânia. Em fevereiro de 2023, a refinaria passou para diferentes fontes de suprimento. Além de Schwedt, duas outras instalações também estão afetadas. A Rosneft detém quase 54% das participações na refinaria PCK no nordeste de Brandenburg.

17:22 Maior Ganho Territorial da Rússia na Ucrânia desde Outubro de 2022 - 15 Quilômetros Quadrados por DiaO exército russo registrou ganhos territoriais significativos em agosto, segundo estimativas do think tank americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). A Rússia conquistou 477 quilômetros quadrados de território ucraniano no mês passado, o maior ganho desde outubro de 2022, o que equivale a mais de 15 quilômetros quadrados por dia em agosto. A maioria dos ganhos foi na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Até ontem à noite, as forças russas estavam a apenas 7 quilômetros de Pokrovsk, uma cidade estrategicamente importante como centro logístico.

16:56 Putin Viaja para a Mongólia para Primeira Visita Desde Mandado de Prisão do CPIO presidente russo Vladimir Putin viajou para a Mongólia para uma visita. Na terça-feira, ele se encontrará com o presidente mongol Uchnaagiin Khürelsük. Eles participarão de uma cerimônia em comemoração à vitória das tropas soviéticas e mongóis sobre o exército japonês em 1939. Esta é a primeira visita de Putin a um país membro da CPI desde que a CPI emitiu um mandado de prisão contra ele em conexão com supostas crimes de guerra na Ucrânia, quase 18 meses atrás. A Ucrânia instou a Mongólia a prender Putin e enviá-lo a Haia para julgamento. Um porta-voz do Kremlin afirmou na semana passada que o Kremlin não está preocupado com a prisão de Putin na Mongólia.

16:40 Oficial do Exército Russo Acusado de Corrupção - Investigações Iniciadas Contra GeneraisInvestigações contra outro alto membro do exército russo começaram. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou no Telegram que o general Valery Mumindzhanov está sob suspeita de aceitar suborno em grande escala. O crime é punível com até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov serve como vice-comandante do distrito militar de Leningrado para logística e já trabalhou no Ministério da Defesa. A investigação alega que ele aceitou mais de 20 milhões de rublos (cerca de 202.000 euros) em subornos em conexão com a assinatura de contratos de suprimento de uniformes. Desde abril, pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e pessoal de alto nível do Ministério da Defesa de Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas por corrupção ou fraude. Alguns especialistas sugerem que uma purga está em andamento.

16:25 Zelensky sobre a Operação de Kursk: "Prosseguindo de acordo com o Plano"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a operação na região russa de Kursk está seguindo seu curso planejado. Ele falou durante uma visita a Zaporizhzhia, segundo um correspondente da agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform. "A operação de Kursk está alcançando suas metas e avançando como planejado", disse Zelensky. Ele também indicou que a operação de Kursk pode afetar a intensidade dos ataques em Pokrovsk e Torez. No entanto, Zelensky observou que a situação nessas áreas ainda é desafiadora. Ele expressou que as brigadas mais combatentes do exército russo foram concentradas nessas linhas de frente.

15:52 Incêndios Florestais Ameaçam Vilarejos na Região Ocupada de Luhansk - Faltam Bombeiros?Os moradores da região ocupada de Luhansk enfrentam ameaças de duas fontes: a guerra e os incêndios florestais. As preocupações estão aumentando nas redes sociais de que não há bombeiros para lidar com os incêndios.

15:16 Ucrânia Receberá Sistema Patriot da Romênia - Governo Aprova Projeto de Lei de TransferênciaO governo romeno aprovou um projeto de lei para permitir a transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O projeto de lei agora vai para o parlamento para votação final, de acordo com a Reuters. De acordo com um acordo alcançado em junho de 2022, a Romênia concordou em doar um dos seus dois sistemas de defesa aérea operacionais para a Ucrânia, desde que os aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.

14:34 Rússia: Onze pessoas ficam feridas em ataques ucranianos na região de BelgorodOnze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua cidade central, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, no Telegram. Uma creche foi suspeita de ter sido destruída. Gladkov compartilhou imagens do edifício da creche destruído e de outras ruínas e estruturas danificadas nas proximidades. As autoridades locais decidiram fechar várias escolas e creches na região temporariamente, após os ataques. Em algumas regiões da Ucrânia e da Rússia, 2 de setembro representa o início do ano letivo após as férias de verão.

14:10 Zelensky: Míssil russo destrói mesquita em KyivUma mesquita e um centro cultural islâmico adjacente sofreram danos significativos devido a um ataque com míssil russo em Kyiv durante a noite (verificar entradas 05:39, 06:20 e 09:29). No Twitter, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou: "A Rússia desrespeita valores espirituais ou humanos, não tem respeito por qualquer religião ou crença. Ela continua sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano, com o objetivo de demolir todas as nossas comunidades e até mesmo lugares sagrados de culto". O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, informou à agência de notícias Reuters que a mesquita foi alvo de um "ataque covarde".

13:39 Imagens mostram ataque de drones em grande escala perto de MoscouA Ucrânia realiza um ataque de drones em grande escala contra alvos nas proximidades de Moscou, com uma explosão registrada em uma refinaria situada a 16 quilômetros do Kremlin. Duas usinas elétricas também foram atingidas. De acordo com relatórios russos, mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.

12:58 Polônia vai derrubar drones que se aproximam da Ucrânia de seu espaço aéreoO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polônia tem a obrigação de derrubar drones russos e outros objetos aéreos que se aproximam da Ucrânia antes de entrarem no espaço aéreo polonês. O político liberal conservador expressou essa opinião ao jornal britânico "Financial Times" (FT), afirmando que isso é um ato legítimo de defesa própria, uma vez que a probabilidade de alguém ser ferido por detritos é significativa após eles entrarem no espaço aéreo polonês. A posição de Sikorski contraria a stance oficial da NATO, que considera o risco de escalada do conflito através de um confronto direto com as forças russas excessivamente alto. A NATO também rejeitou a ideia de derrubar drones e mísseis russos sobre a Ucrânia, assim como o pedido de Kiev para uma zona de exclusão aérea sobre o país.

12:12 Munz: Reações russas aos sucessos eleitorais do AfD e AfDOs resultados das eleições estaduais na Turíngia e Saxônia estão sendo discutidos na Rússia. O correspondente da ntv Rainer Munz relata as reações às vitórias eleitorais do AfD e AfD e descreve como Moscou lida com o que pode ser o maior ataque de drones à capital russa até agora.

11:40 Putin elogia a velocidade das conquistas russasO presidente russo Vladimir Putin elogiou a velocidade com que suas tropas capturaram novos territórios na Ucrânia vizinha. Ele expressou isso a agências de notícias russas, dizendo que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. "Não estamos falando de avançar 200 ou 300 metros", disse Putin. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Este ritmo da ofensiva no Donbass é algo que não vemos há muito tempo". Putin fez uma parada na República da Sibéria de Tuva a caminho da Mongólia para participar de uma aula na nova disciplina "Conversas sobre o Importante", que tem como objetivo aproximar as crianças da linha política do Kremlin.

11:07 Ucrânia intercepta 22 mísseis e 20 dronesA força aérea ucraniana afirma ter interceptado 22 dos 35 mísseis e destruído 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Imagens mostram ataque de míssil russo em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há dias. De acordo com relatórios ucranianos, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento e ferindo várias pessoas.

10:01 Número de feridos aumenta após ataque russo em SumyO número de feridos aumentou após um ataque de míssil russo à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia. As últimas estatísticas do Ministério do Interior da Ucrânia relatam 18 feridos, incluindo seis menores. O ministério compartilhou essa informação via Telegram. Anteriormente (ver entrada 03:34), a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo quatro menores, ficaram feridos no ataque. O ataque com míssil russo atingiu um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy. A situação de segurança na região de Sumy piorou com o início da incursão transfronteiriça na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. A cidade de Sumy, com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois feridos após ataque aéreo russo em KyivA Rússia atacou novamente a capital ucraniana Kyiv com mísseis (ver entradas 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis abatidos, segundo autoridades locais. Incêndios também foram iniciados e edifícios e infraestrutura foram danificados. Um alerta aéreo nacional foi emitido por quase duas horas, da noite para a manhã.

Segundo um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a maioria dos russos continua a apoiar as ações militares do seu país na Ucrânia, mesmo depois que as tropas ucranianas cruzaram a fronteira russa na região de Kursk. O apoio às operações militares russas na Ucrânia entre os russos atingiu cerca de 78% em agosto, de acordo com pesquisas conductedas pela agência de pesquisas independentes russa Levada Center. Isso representa um aumento em relação aos 75% em julho e 77% em junho. Os analistas do ISW interpretam isso como um sinal de que a população russa não está cansada da guerra, dando ao Kremlin flexibilidade na sua estratégia de conduzir uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia.

Estado-Maior Ucraniano Divulga Novas Figuras de Vítimas Russas

O Estado-Maior Ucraniano divulgou novas figuras sobre as baixas militares russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia relata que a Rússia perdeu cerca de 617.600 soldados na Ucrânia, com uma média diária de 1.300. Além disso, nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio e 30 drones foram destruídos, de acordo com o relatório de Kyiv. No total, a Rússia perdeu 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com as figuras ucranianas. As estimativas ocidentais colocam as baixas em um nível menor, mas são consideradas como valores mínimos.

Resgate em Kharkiv: Homem Retirado dos Escombros Após Bombardeio Russo

Equipes de resgate conseguiram retirar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos desabado na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, após um bombardeio russo. O homem estava "bem" logo após o resgate. De acordo com as autoridades, mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas nos ataques com mísseis russos em Kharkiv. Vários mísseis atingiram um shopping center e um salão de eventos na cidade oriental no domingo à tarde.

Bombardeios Russos em Kyiv: Explosões e Incêndios

A Rússia lançou uma série de ataques com drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e dezenas de mísseis balísticos em Kyiv no domingo, causando explosões e incêndios em vários locais, de acordo com a força aérea ucraniana. Os ataques afetaram tanto a capital Kyiv quanto possivelmente outras cidades. Muitos residentes fugiram para abrigos antiaéreos. Pelo menos uma pessoa ficou ferida por detritos que caíram no distrito de Shevchenkivskyi. O chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também relatou incêndios.

Violência em Kyiv: Outro Ataque de Mísseis Russos

A Ucrânia relatou outro ataque de mísseis russos na capital Kyiv na segunda-feira. Unidades de defesa aérea estão relatadas como repelindo o ataque, enquanto testemunhas em Kyiv relataram vários explosões altas. O número exato de mísseis e potenciais danos ainda não são conhecidos.

Rússia: Gasoduto para a China Está em Trânsito

O presidente russo Vladimir Putin anunciou que os preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o planejado. O gasoduto, conhecido como "Força Siberiana 2", é esperado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China através da Mongólia a cada ano.

Ataque Russo a Orfanato em Sumy: 13 Pessoas Feridas

As tropas russas supostamente atacaram um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy com mísseis, de acordo com a Ukrainska Pravda. Treze pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, segundo a administração militar local.

Apoio Polonês ao Abate de Drones Espiões Russos

Uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita" mostra que quase 60% dos poloneses acreditam que o exército polonês deveria abater drones russos que entram no espaço aéreo polonês durante os ataques aéreos na Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado que sobrevoou a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto.

Erro Russo em Belgorod: Um Morto e Três Feridos

O governador da região russa de Belgorod relatou que uma pessoa morreu por fogo ucraniano no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas em ataques no vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi relatado como sendo bombardeado pelos ucranianos.

Guerra Eletrônica Russa: 158 Drones Interceptados

A Rússia afirma ter repelido "massivos" ataques de drones ucranianos na capital Moscou e em 14 outras regiões na segunda-feira, interceptando um total de 158 objetos voadores, de acordo com o ministério da defesa. Pelo menos dez drones atacaram Moscou, segundo as autoridades.

10:24 PM: Ataque Aéreo em Kharkiv Aumenta o Número de Feridos para 47O número de feridos no significativo ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, com sete crianças entre eles, de acordo com os serviços de emergência ucranianos via Telegram. Várias estruturas civis, incluindo um shopping center, foram atingidas, como mostrado em fotos obtidas de agências de notícias.

9:52 PM: Helicóptero Ucraniano Desaba Durante Voo de Treinamento - Dois Pilotos MortosDois pilotos morreram quando um helicóptero Mi-2 ucraniano caiu durante um voo de treinamento na Universidade de Aviação Militar Ivan Kozhedub de Kharkiv. A agência de notícias estata

19:06: Empresa de Energia da Ucrânia Anuncia Corte de EnergiaA empresa de energia da Ucrânia, Ukrenergo, anunciou que haverá vários cortes de energia na segunda-feira devido aos substanciais ataques russos à rede elétrica do país. A Ukrenergo afirmou que a infraestrutura crítica não será afetada, mas alertou para potenciais alterações na extensão das restrições.

