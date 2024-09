21:03 A Sérvia, que pretende candidatar-se à UE, reafirma a sua lealdade a Putin

Presidente russo Vladimir Putin realiza conversas com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin em fórum econômico em Vladivostok. Segundo notícias russas, Putin convida o presidente sérvio Aleksandar Vucic para a próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. Vulin destaca a relação da Sérvia com a Rússia, sendo tanto parceira quanto aliada estratégica. Sob o governo de Vucic, a Sérvia nunca se juntará à NATO, imporá sanções à Rússia ou permitirá qualquer ação contra a Rússia em seu território. A Sérvia mantém laços amistosos com a Rússia, apesar de ser candidata à UE.

20:29 Milhares Fogem de Pokrovsk A fuga da cidade ucraniana de Pokrovsk, no leste, continua. Em um mês, cerca de 20.000 pessoas deixaram a cidade, segundo o governador da região de Donetsk, Vadym Fillaschkin, em uma transmissão da Interfax Ukraine. Pokrovsk abriga atualmente cerca de 26.000 pessoas, incluindo mais de 1.000 crianças. Antes do conflito, a cidade tinha cerca de 65.000 habitantes, sendo um importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas vêm se retirando do avanço russo na região há vários meses. Relatórios recentes sugerem que tropas russas estão se movendo para Selydove e Ukrainsk para batalhas.*

19:55 EUA Acusam Rússia de Interferência Eleitoral Os EUA acusaram a Rússia de tentar manipular as eleições presidenciais de novembro através de informações enganosas. O procurador-geral Merrick Garland revelou que a Rússia utilizou seus meios de comunicação para manipular influenciadores americanos ingênuos para propagar suas mentiras. Em resposta, os EUA impuseram sanções, apresentaram acusações criminais e apreenderam domínios da internet. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou penalidades contra dez indivíduos e duas organizações, incluindo representantes do canal RT, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin, acusada de usar IA para influenciar a eleição americana com campanhas de desinformação.*

19:47 Lituânia Protesta Contra Bombardeios Aéreos Russos Intensificados A Lituânia convocou um diplomata russo em Vilnius para expressar seu descontentamento com os bombardeios aéreos russos na Ucrânia. Durante o encontro, o diplomata recebeu fortes críticas pelo aumento do bombardeio de alvos civis na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Lituânia afirmou que o bombardeio de instituições educacionais, hospitais e áreas residenciais revelou a desesperação e o desrespeito da Rússia pela vida humana e pelo direito humanitário internacional. Sete pessoas morreram e 38 ficaram feridas em Lviv devido aos bombardeios aéreos russos, com mais vítimas em Poltava esta semana.*

19:15 "Baleia Espia" Supostamente Morta na Noruega Organizações de defesa dos animais apresentaram queixas após a morte de uma suposta "baleia espiã" russa encontrada na Noruega. A baleia-jubarte morta foi encontrada com feridas de tiro, segundo as organizações One Whale e Noah. A polícia norueguesa está investigando se há base suficiente para iniciar uma investigação. Anteriormente, a baleia foi encontrada perto das águas russas com uma montagem de câmera miniatura e a etiqueta "Equipamento de São Petersburgo" em seu corpo, o que levantou suspeitas de que era uma baleia espiã russa ou servia como terapia em Russia. Foi encontrada morta no sábado em uma baía de Stavanger.*

18:58 Serviço Militar Alemão para Melhorar Atração O gabinete alemão concordou com a "Lei do Artigo Zeitenwende" para tornar o serviço militar na Bundeswehr mais atraente, implementando horários de trabalho mais flexíveis e incentivos financeiros. O porta-voz do Ministério da Defesa explicou que o objetivo é reter e atrair pessoal qualificado na Alemanha e na Brigada de Lituânia, que reforça o flanco oriental da NATO contra a Rússia. Incentivos financeiros atrativos estarão disponíveis para soldados que se mudam ou voltam com famílias para e da Lituânia.*

18:27 Residente de Lviv Ouve "Gritos Inumanos" Após o ataque noturno de foguetes e drones da exército russo em Lviv, um residente de 27 anos na cidade relatou ter ouvido "gritos inumanos". Jornalistas da AFP relataram ter visto carros queimados e detritos espalhados pelo centro da cidade de Lviv. Segundo as autoridades ucranianas, sete pessoas morreram e 53 ficaram feridas em Lviv, com mais de 50 edifícios no centro histórico da cidade terem sido danificados, incluindo dois estabelecimentos médicos e duas escolas, de acordo com o Ministério da Cultura.*

18:09 EUA podem Acusar Rússia de Interferência Eleitoral Os EUA são esperados para acusar oficialmente a Rússia de interferir na atual campanha eleitoral presidencial mais tarde hoje, de acordo com um relatório da CNN, citando fontes. A interferência russa é pensada para se concentrar no uso de plataformas on-line para atingir eleitores americanos com desinformação, com a RT servindo como alvo principal. O Departamento de Justiça dos EUA já havia alertado sobre ameaças russas às eleições presidenciais agendadas para 5 de novembro.*

17:35 Incêndio Florestal na Zona de Exclusão de Chernobyl Um incêndio florestal eclodiu na zona radioativa em torno da desativada usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Cerca de 20 hectares estão em chamas, de acordo com o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Os níveis de radiação permanecem dentro dos limites seguros. Mais de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, lutam contra o incêndio e conseguiram contê-lo. A causa do incêndio permanece incerta. Devido ao calor intenso e à prolongada seca, o risco de incêndios florestais aumentou na região norte da Ucrânia, Kyiv.*

17:07 Incidentes de Mercado em Donetsk: Vítimas Relatadas, Culpa Transferida Há relatórios de mortes e feridos em um mercado na cidade ucraniana de Donetsk, controlada pela Rússia. As autoridades de ocupação afirmam que pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas como resultado de fogo de artilharia no mercado. As forças ucranianas, por outro lado, afirmam que seus inimigos atingiram o mercado, causando duas mortes e um ferimento entre civis, de acordo com o líder da autodeclarada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Um ônibus também foi atingido. Os meios de comunicação de estado russo divulgaram imagens e filmagens mostrando a destruição no mercado, embora essas alegações não possam ser verificadas independentemente.*

16:43 Primeiras Demissões Confirmadas em Kyiv, Sucessor em Potencial para Kuleba O parlamento ucraniano aceitou as demissões de quatro ministros, de acordo com a Verkhovna Rada. Não houve menção à carta de demissão do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba. O Presidente Volodymyr Zelenskyy deve propor um sucessor mais tarde hoje. O primeiro vice-ministro de Kuleba, Andriy Sybiha, é um possível candidato. O analista político Volodymyr Fesenko não espera nenhum mudança significativa na política externa da Ucrânia apesar da mudança.

16:21 Lukashenko Libera 30 Presos Políticos

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu indulto a 30 detidos políticos. Eles apresentaram pedidos de clemência, assumiram responsabilidade, expressaram arrependimento e comprometeram-se a levar uma vida dentro da lei, de acordo com a administração presidencial. O Ministério do Interior monitorará o compromisso deles com isso. A lista inclui 23 homens e 7 mulheres, a maioria dos quais são pais de filhos menores. A oposição bielorrussa no exílio revelou que transmitiu listas de presos gravemente doentes ao governo em Minsk por meio de intermediários, e muitos daquelas listas foram perdoados. Os líderes da oposição no exílio recebem com bons olhos a libertação, mas enfatizam que isso não indica uma mudança de política. A perseguição política e a tortura continuam na Bielorrússia, declara a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que foi considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020. Leia mais.

15:55 Bombardeio Atinge Lviv, Família Entre as Vítimas

Um bombardeio russo em Lviv resultou na morte de quase todos os membros de uma família, segundo a cidade. Entre as vítimas estavam uma mulher de 43 anos e suas filhas de 7, 18 e 21 anos. Apenas o marido sobreviveu, em estado crítico, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "No coração da Europa, a Rússia está matando ucranianos e suas famílias. A Rússia está massacrando nossos filhos e nosso futuro," escreveu o Prefeito Andrij Sadovyi.

15:41 Scholz Justifica Presença de Mísseis Nacionais: "Preservação da Paz É Essencial"

O Chanceler Scholz defendeu a decisão de estacionar mísseis americanos na Alemanha. "Isso é necessário para preservar a paz na região e prevenir a guerra," afirma Scholz. "Nosso objetivo é apenas desencorajar potenciais agressores." Por anos, a Rússia vem fortalecendo suas capacidades militares, especialmente sistemas de mísseis, destaca Scholz. O Presidente Putin violou acordos de desarmamento, como o tratado INF, e deployou mísseis em Kaliningrad, a cerca de 530 quilômetros de Berlim pelo ar. "Ficar indiferente a isso seria irresponsável." Scholz argumenta: "Uma falha em agir também traria perigo à paz na região. Não vou permitir que isso aconteça." Como resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o governo americano e alemão concordaram em estacionar mísseis americanos de alcance aprimorado no território alemão a partir de 2026. O Partido da Esquerda (Die Linke) e o AfD se opõem a isso, rotulando-o como uma corrida armamentista desnecessária que coloca em perigo a segurança da Alemanha. Críticas também existem dentro do SPD. Leia mais.

O Chanceler Federal da Alemanha, Olaf Scholz, prometeu fornecer mais sistemas de defesa aérea IRIS-T à Ucrânia. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados para a Ucrânia, anunciou Scholz no local da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dois de cada um serão entregues neste ano, o resto a partir de 2025." Atualmente, quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em uso na Ucrânia, além de um grande número de mísseis e três sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz fez essas declarações durante a apresentação do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para a Bundeswehr.

Em sua primeira cúpula em nove anos, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram a agressão militar russa na Ucrânia. Em uma declaração conjunta, o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, exigiram que a Rússia se retire "imediatamente, completamente e incondicionalmente" dos territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia. Eles também criticaram o fortalecimento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e Moscou. Yoon afirmou que é "crucial" para países que compartilham valores comuns, como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, mostrarem solidariedade "nessa conjuntura crítica em que as forças autoritárias continuam a apresentar desafios." A Coreia do Norte, em grande parte isolada internacionalmente, recentemente expandiu suas relações militares com a Rússia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, explicou que a ampla reforma do governo visa dar um novo impulso à sua país. "Precisamos de novo energia," respondeu Zelensky a uma pergunta sobre os motivos da reforma. "E esses passos estão relacionados com o fortalecimento do nosso estado em diferentes áreas." A Ucrânia vem defendendo-se contra a invasão russa há dois anos e meio. Zelensky também expressou gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro pelo seu trabalho.

Para interceptar mais mísseis russos, o número de sistemas IRIS-T SLM estacionados na Ucrânia aumentará de quatro para dez em breve, de acordo com fontes de segurança. No Schleswig-Holstein, a militar alemã também planeja usar o IRIS-T.

O Ministério da Defesa da Rússia alega que o exército russo "libertou completamente" a vila de Karliwka, localizada a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk no leste da Ucrânia. Pokrovsk é um importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas vêm recuando de uma avanço russo na região há meses.

Os ocupantes russos da Crimeia estão usando todos os meios disponíveis para defender a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, conforme relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo usados. A Crimeia está "carregada de sistemas de defesa aérea" porque tem tanto significado prático quanto simbólico para os ocupantes, disse Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto de prestígio do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e serve como uma rota de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Batalhas ocorrem frequentemente perto da ponte, e Kyiv tem repetidamente afirmado sua intenção de libertar a península, com a ponte sendo um ponto estratégico de estrangulamento.

O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o presidente chinês Xi Jinping visitará o próximo cúpula do BRICS na Rússia em outubro. "Como combinado, esperamos o presidente chinês Xi Jinping no cúpula do BRICS", disse Putin durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng nas margens do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Além disso, Putin propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi.

O ataque à cidade ucraniana de Poltava, de acordo com o Ministério da Defesa russo, alvo soldados e instrutores estrangeiros. O objetivo era um centro de treinamento militar onde "especialistas em comunicações e guerra eletrônica de todas as partes e unidades militares das Forças Armadas Ucranianas, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a objetos civis no território da Federação Russa, estão sendo treinados sob a supervisão de instrutores estrangeiros". O ministério também relatou o uso do sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de duas novas povoações no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com os relatórios ucranianos, o ataque em Poltava na terça-feira matou 50 pessoas.

11:43 Baerbock homenageia o ministro das Relações Exteriores ucraniano que sai

A ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, elogiou seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Longas discussões sobre trens noturnos, nas cimeiras do G7, na linha de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", escreveu Baerbock nas redes sociais. "Poucas pessoas com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba. Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo". Ela desejou a Kuleba "do fundo do meu coração todo o melhor - Que possamos nos reunir quando a paz e a liberdade voltarem para toda a Ucrânia."

11:24 Rússia considera mudança na política nuclear

As ações do Ocidente estão empurrando a administração presidencial russa a rever sua política nuclear, de acordo com relatórios de mídia russa citando o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O Kremlin está enfrentando desafios e ameaças do que ele chama de "Ocidente" que exigem uma revisão da política, considerando a possibilidade de que a Ucrânia possa utilizar armas de longo alcance fornecidas pelos EUA para atacar profundamente no território russo. O governo ucraniano vem pedindo ao EUA que permita que ela use armas fornecidas pelos aliados para atingir profundamente no território russo há algum tempo. "É claro que os ucranianos farão isso", disse Peskov à agência RIA. "Estamos considerando todas as opções". A Rússia anunciou ajustes em sua política nuclear, mas ainda não forneceu detalhes. A atualização da política sugere o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia for ameaçada.

10:54 Ucrânia: 29 de 42 ataques aéreos russos frustrados

A Rússia lançou 42 ataques aéreos na Ucrânia durante a noite, de acordo com um relatório da Força Aérea Ucraniana no Telegram. Os ataques incluíram mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e "Iskander-K". A Força Aérea Ucraniana afirma ter derrubado sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, frustrando com sucesso 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: ataque a Poltava pode dar errado para a Rússia

A Rússia está lançando mísseis em Poltava, na Ucrânia, com relatórios indicando um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. Enquanto a mídia russa comemora um "grande sucesso", o correspondente da ntv, Rainer Munz, sugere que o ataque pode dar errado para a Rússia. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando de estratégia.

09:52 Ucrânia publica dados sobre baixas russas

O Estado-Maior Ucraniano publicou novas figuras sobre as baixas das tropas russas na Ucrânia. O relatório indica que a Rússia sofreu aproximadamente 620.350 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com 1.390 baixas nas últimas 24 horas. O relatório também alega que foram destruídos sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones. Desde o início da grande ofensiva, a Rússia teria perdido um total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais colocam as perdas muito mais baixas, embora provavelmente sejam figuras mínimas.

09:21 Governador: "Dia triste" para a região de Lviv - número de mortos aumenta

10:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, Renuncia

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, anunciou o Presidente da Verkhovna Rada, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será tratada durante a próxima sessão plenária, como anunciou Stefantchuk em sua página do Facebook. Vários outros ministros já haviam renunciado (veja entradas 00:47 e 22:06). As renúncias fazem parte de uma revisão abrangente do governo ucraniano. Quarta-feira será um dia de demissões, de acordo com o líder da facção do partido no poder, Servo do Povo, David Arakhamia, no Telegram. Quinta-feira é esperada para ser o dia das nomeações.

10:03 Zelensky: "Habitantes Ainda Presos Debaixo dos Escombros"

O ataque de foguetes russos em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra, de acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno. Os habitantes ainda estão presos sob os escombros, ele declarou, pedindo novamente sistemas de defesa aérea.

09:39 Grossi Avisa sobre Potencial Catástrofe na Usina Nuclear de Zaporizhzhia Durante uma reunião em Kyiv, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o chefe da agência de energia nuclear da ONU (IAEA), Rafael Grossi, discutiram o status das usinas nucleares da Ucrânia e da Rússia. Grossi deve visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi mencionou na reunião com Zelensky que a situação lá é "muito instável" e ainda há uma ameaça de desastre. A usina foi tomada por tropas russas logo após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e desde então foi desligada. Ambos os lados têm Consistente em culpar um ao outro pelos ataques à usina. Tanto Moscou quanto Kyiv rejeitam as acusações.

09:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos no Ataque a Lviv Pelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos (veja entradas 06:17 e 05:29) na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, via Telegram. Dezenove ficaram feridos.

08:53 Ucrânia Pede Mais Ajuda para Agricultura na Linha de Frente e Desminagem A Ucrânia está buscando mais assistência para revitalizar seu setor agrícola e desminar, de acordo com a "Rheinische Post" de Düsseldorf, citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da união que o jornal obteve. Isso inclui um programa de financiamento para áreas agrícolas próximas à linha de frente. "O governo federal foi perguntado para avaliar potenciais apoios", diz o jornal. Uma premiação de segurança para pessoal, por exemplo, teria que ser paga. A Ucrânia também perguntou se o programa do Ministério da Agricultura para fornecer geradores pode ser estendido. "Além disso, a Ucrânia pediu ajuda para desminagem em áreas próximas à linha de frente". De acordo com o governo federal, o Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento já está engajado em um projeto para identificar e neutralizar minas.

08:17 Incêndio e Danos em Edifícios Escolares após Ataque de Drone Shahed em Lviv Após ataques aéreos russos (veja entrada 05:29) na cidade de Lviv, no noroeste da Ucrânia, um incêndio eclodiu perto da estação principal. Isso foi relatado pelo governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. Dois edifícios escolares também foram afetados, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kosyzkyj, vários drones Shahed foram usados no ataque aéreo russo. A defesa aérea e os serviços de emergência estão respondendo à situação. As escolas afetadas foram fechadas, como confirmou o prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv, localizada no oeste da Ucrânia perto da fronteira polonesa, já foi alvo várias vezes desde o início do conflito, apesar de estar afastada das linhas de frente do leste.

05:29 Segunda Salva de Ataques Aéreos Atinge Kyiv A capital ucraniana, Kyiv, foi atingida por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea está em alerta. Testemunhas relataram várias explosões ao longo das bordas de Kyiv, indicando sistemas de defesa aérea em operação. Simultaneamente, o exército relatou uma invasão de drones na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, perto da fronteira polonesa. Todo o país está sob alerta aéreo, de acordo com a força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativou seus próprios e aviões aliados pela terceira vez em oito dias para proteger seu espaço aéreo em resposta aos ataques aéreos e às atividades de longo alcance da Rússia, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Jurou Mais Sistemas de Defesa Aérea para a Ucrânia Após o ataque destrutivo das forças russas na cidade ucraniana de Poltava, o presidente Biden prometeu fornecer à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea. "Condeno este ataque horrível nos termos mais fortes possíveis", disse Biden. Os EUA continuarão a apoiar a Ucrânia militarmente, incluindo a provisão de sistemas e capacidades de defesa aérea para auxiliar na proteção das fronteiras. Zelenskyy pediu ajuda rápida aos aliados ocidentais após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortos.

02:52 Novo Ataque de Drone em Kyiv A Rússia lançou outro ataque com drones em Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas estão ativamente repelindo os ataques aéreos nas proximidades da capital, de acordo com o exército ucraniano no Telegram. O número de drones usados e qualquer dano potencial permanece desconhecido. Este ataque noturno faz parte de uma série de recentes ataques aéreos em Kyiv, que têm aumentado em intensidade.

01:32 Zelenskyj: Ucrânia Pretende Manter Região de Kursk Permanentemente A Ucrânia busca manter o controle das regiões ocupadas na Kursk controlada pela Rússia até que o presidente Putin chegue à mesa de negociações, segundo o presidente Zelenskyj em uma entrevista à emissora americana NBC News. A ocupação dessas regiões é uma parte crucial do plano de vitória da Ucrânia, acrescentou Zelenskyj. Em geral, a Ucrânia não requer nenhum território russo, disse Zelenskyj. No entanto, ele não especificou se há planos para mais aquisições territoriais russas. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo o presidente Biden não foi informado.

00:47 Funcionários Ucranianos Renunciam Antes da Reestruturação do Gabinete Quatro oficiais renunciaram antes de uma reforma ministerial esperada na Ucrânia. De acordo com fontes ucranianas, eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que deu um grande impulso à produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilec. Não está claro se esses quatro indivíduos conseguirão cargos de nível mais alto. "Como assegurado, uma transformação governamental significativa está agendada para esta semana", explica David Arakhamia, líder do partido no poder Servo do Povo, via Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e o dia seguinte, um dia de nomeações", revela Arakhamia, considerado um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

aqui.23:16 Zelenskyy Procura Autorização para Usar Armas de Longo Alcance Após Ataque de Foguete em Poltava Após o ataque com foguetes russos na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pede autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Se pudermos destruir as zonas de lançamento das forças hostis onde elas estão, e as bases militares e linhas de suprimento russas", explica Zelenskyy em sua transmissão diária de vídeo, "os ataques russos se tornarão impossíveis". De acordo com suas declarações, o número de mortos em Poltava agora é de 51, e o número de feridos é de 271. Várias pessoas ainda estão presas sob os escombros.

22:06 Zelenskyy Remove Oficial de Alto Nível Rostyslav Shurma O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy demite Rostyslav Shurma, o vice-chefe inicial da administração presidencial, de acordo com um decreto no site do presidente. Além disso, o presidente do parlamento anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Anteriormente, vários ministros haviam renunciado. O presidente Volodymyr Zelenskyy esclarece que há ajustes necessários para fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser organizadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados cruciais de que precisa."

21:42 Kavita Sharma, Repórter da ntv em Poltava: "Locais Descreveram um Momento Terrível" A Ucrânia relata um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, está no local e revela uma "atmosfera bastante tensa" e como os moradores experenciaram o ataque com foguetes.

21:25 Autoridades Ucranianas Acusam Soldados Russos de Executar POWs A Procuradoria Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar mais prisioneiros de guerra. Investigações foram abertas sobre o assassinato de três ucranianos na região de Torez, no distrito de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo a oficina no Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os adversários os deitaram de bruços no chão e atiraram neles nas costas logo depois", afirmou a oficina, citando vídeos disponíveis online.

Em meio ao conflito na Ucrânia, é importante destacar que a fuga da cidade oriental ucraniana de Pokrovsk continua, com aproximadamente 20.000 pessoas fugindo em um mês. Essa situação contrasta significativamente com a discussão russo-sérvia sobre sua parceria estratégica e aliança. O presidente russo, Vladimir Putin, convida o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, para a próxima cimeira do BRICS na Rússia em outubro, destacando as fortes relações entre as duas nações. Apesar da candidatura da Sérvia à adesão à UE, sob o governo de Vucic, o país mantém laços amistosos com a Rússia, recusa-se a ingressar na NATO, impor sanções à Rússia ou permitir qualquer ação contra a Rússia em seu território.

