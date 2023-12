2 homens acusados de agressão na altercação que levou à morte de um adepto no jogo dos Patriots, segundo o Ministério Público

Um médico legista determinou recentemente que a morte de Dale Mooney, ocorrida a 17 de setembro, foi um homicídio, mas os procuradores concluíram que as provas não justificavam a acusação de homicídio, informou o Gabinete do Procurador Distrital de Norfolk, no Massachusetts.

John Vieira, 59 anos, e Justin Mitchell, 39 anos, ambos de Warwick, foram acusados de agressão e conduta desordeira, de acordo com um comunicado de imprensa do gabinete do procurador. Está previsto que ambos sejam julgados pelas acusações em janeiro.

A CNN contactou o advogado de Mitchell, Daniel Gelb, para obter comentários. A CNN não conseguiu estabelecer uma representação legal para Vieira.

As acusações surgem na sequência de uma altercação no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts, a 17 de setembro.

Mooney, 53 anos, de Newmarket, New Hampshire, teve um colapso e morreu nessa noite, segundo o gabinete do Procurador-Geral.

Uma testemunha disse anteriormente à CNN que Mooney morreu após um "confronto violento" durante o quarto período do jogo entre os New England Patriots e os Miami Dolphins.

Os resultados preliminares da autópsia "não sugeriram lesão traumática, mas identificaram um problema médico", disse o gabinete do procurador em setembro.

A causa da morte foi recentemente determinada como sendo "provável disritmia cardíaca numa pessoa com doença cardiovascular grave, hipertensa e aterosclerótica, durante uma altercação física", segundo o comunicado de quinta-feira, e as determinações finais do médico legista consideraram a morte de Mooney um homicídio.

"Uma análise das provas disponíveis, incluindo os resultados da autópsia e vários ângulos de vídeo que capturam o incidente", levou o gabinete do procurador a decidir contra acusações criminais relacionadas com homicídio, segundo o comunicado.

"Agradecemos aos membros do público que disponibilizaram os seus vídeos privados da altercação para nossa análise e aos investigadores do Departamento de Polícia de Foxborough, pela sua ajuda no estabelecimento de uma imagem clara destes trágicos acontecimentos", disse o Procurador Distrital de Norfolk, Michael W. Morrissey.

Fonte: edition.cnn.com