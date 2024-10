19:54 Análise: é simplista acreditar que a Ucrânia pode manter o seu ritmo actual

Para ganhar vantagem no campo de batalha contra a Rússia, a Ucrânia deve empregar "técnicas não ortodoxas", afirma Dmytro Schmajlo, co-fundador e diretor executivo do think tank estratégico "Centro de Segurança e Cooperação da Ucrânia" com sede em Kyiv. Isso envolve ataques de longo alcance, como ataques de artilharia e mísseis. Ao empregar tais táticas durante a contraofensiva do outono de 2022, a Ucrânia poderia ter desestabilizado as rotas logísticas e bases russas por vários meses, forçando as tropas russas a recuar de partes das regiões de Kherson e Kharkiv. De acordo com Schmajlo, a força militar da Ucrânia em pessoal é insuficiente em comparação à da Rússia. Portanto, o foco está em desestabilizar os suprimentos do inimigo e atingir o "núcleo" do complexo militar-industrial por trás dele. Atualmente, a Ucrânia está utilizando seus drones de longo alcance desenvolvidos localmente para atacar alvos localizados profundamente no território russo, a mais de 1000 quilômetros de distância. De acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, isso demonstra a capacidade da Ucrânia de lançar ataques no solo russo; no entanto, as armas de precisão ocidentais com um alcance mais amplo infligiriam muito mais danos. A aliança ocidental é relutante em autorizar o uso de armas ocidentais para esse fim devido às preocupações com a escalada do conflito. De acordo com Schmajlo, seu deployment poderia ter um impacto significativo na situação nas linhas de frente em alguns meses.

19:20 Röttgen: "Uma solução política requer um pré-requisito militar" O político alemão da CDU, Röttgen, redesenha as expectativas de uma paz rápida. "A diplomacia só terá uma chance novamente quando Putin entender que não pode realizar nada através da guerra", diz Röttgen à "Der Spiegel". Ele critica que o Ocidente não está fazendo o suficiente para alcançar essa realização. "Uma solução política será necessária. No entanto, ela terá um pré-requisito militar: Isso não implica na recuperação de todos os territórios ucranianos. Em vez disso, é necessário que a Ucrânia adquira uma vantagem militar até que Putin entenda: Não há mais nada a ganhar através da guerra." Para alcançar isso, a Ucrânia precisa de apoio contínuo e efetivo.

18:36 Ucrânia: Mais de meio milhão de bombas e minas desativadas Desde o início da invasão total da Rússia, as equipes de desminagem da Ucrânia identificaram e neutralizaram mais de 533.200 dispositivos explosivos. Eles limparam 148.858 hectares de terra de minas e 4.018 bombas aéreas.only in the previous 24 hours, the units of the state emergency service addressed 173 calls and neutralized and disposed of 293 explosive devices, including two aerial bombs. The most affected regions were Kharkiv (35,815 times), Kherson (16,560 times), Donetsk (14,826 times), Kyiv (11,393 times), Mykolaiv (9,360 times), Chernihiv (6,948 times), and Sumy (4,425 times). A Ucrânia é o país mais minado do mundo. Os experts do Ministério da Defesa da Ucrânia limparam 30.000 quilômetros quadrados de terra de minas nos últimos dois anos - uma área do tamanho da Bélgica ou Moldávia. Desde 2022, aproximadamente 174.000 quilômetros quadrados de território ucraniano foram contaminados com explosivos.

17:54 Antigo Secretário-Geral da NATO, Stoltenberg: Ucrânia poderia ingressar na aliança apesar da ocupação russa O antigo Secretário-Geral da aliança de defesa, Jens Stoltenberg, da Noruega, sugere um método alternativo para a Ucrânia ingressar na NATO antes do término dos hostilidades com a Rússia. Enquanto a Ucrânia é esperada para ingressar na NATO após o término do conflito, com o objetivo de recuperar toda a sua território, Stoltenberg propõe que a Ucrânia poderia potencialmente ingressar antes. A região da Ucrânia considerada território da NATO não precisa necessariamente ser a fronteira internacionalmente reconhecida. "Você precisa de uma linha que determine quando o artigo 5 entra em vigor, e a Ucrânia deve controlar todo o território até essa fronteira", explica Stoltenberg. O artigo 5 é a cláusula de defesa que obriga outros estados a defender militarmente o membro. A Alemanha Ocidental via a Alemanha Oriental como parte de uma Alemanha maior, Stoltenberg afirmou. "Mas a NATO só protegia a Alemanha Ocidental." Além disso, os Estados Unidos proporcionam garantias de segurança ao Japão, não para as Ilhas Curilas, que o Japão considera seu território, mas são controladas pela Rússia. A Ucrânia submeteu um pedido de

16:17 Atualizações: Rússia Abate Própria Veículo de Combate Não Tripulado

Relatos sugerem que a Rússia perdeu um drone de reconhecimento em território ucraniano. Vários canais do Telegram pró-Rússia e pró-Ucrania relataram que o avião não tripulado, um S-70 Okhotnik, caiu na região de Donetsk. Um membro das Forças Aérea Ucraniana afirmou que o S-70 lançou bombas de cluster em posições ucranianas antes de ser abatido por fogo amigo russo para evitar sua captura. Este drone inovador, capaz de carregar até 2.000 quilos de armas, estava previsto para iniciar a produção em massa ainda neste ano, de acordo com relatórios russos.

15:44 Relatório: Rússia Dependente da Coreia do Norte para Munições de Artilharia

Metade de todas as munições de artilharia utilizadas pela Rússia na Ucrânia são fornecidas pela Coreia do Norte, de acordo com um relatório do "The Times" citando serviços de inteligência ocidentais. A Coreia do Norte supostamente fornece cerca de 3 milhões de munições a Moscou anualmente, com uma grande parte delas provavelmente defeituosa. Apesar disso, essas munições defeituosas desempenharam um papel crítico no avanço da Rússia no leste da Ucrânia, incluindo a recente captura de Wuhledar na região de Donetsk. À medida que as reservas de munições da Rússia diminuem devido ao uso intensivo na Ucrânia, a Coreia do Norte emergiu como o principal fornecedor externo de armas da Rússia. Em agosto, a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul relatou que a Coreia do Norte havia recebido tecnologia da Rússia para auxiliar no uso de satélites espiões, tanques e aeronaves em troca de munições de artilharia. Em junho, os dois países assinaram um acordo de defesa militar.

15:16 Rússia Aumenta Uso de "Desconhecidos" Drones Contra a Ucrânia

Além de drones do tipo Shahed, o exército russo está aumentando o uso de modelos de drones "desconhecidos" contra a Ucrânia, de acordo com o ex-porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ihnat, conforme relatado pelo "Kyiv Independent". Ihnat não especificou o tipo desses drones. A Rússia intensificou seus ataques com drones nas últimas semanas, com ataques diários em cidades e towns da Ucrânia pela primeira vez desde a invasão total, tanto em setembro quanto até agora em outubro.

14:51 Kara-Mursa Vence Prémio de Direitos Humanos: "Luta Entre o Bem e o Mal"

O crítico do Kremlin russo, Vladimir Kara-Mursa, e sua esposa Yevgeniya estão sendo agraciados com o prémio de direitos humanos da Fundação Bruno Kreisky em Viena. O casal está a advogar pela libertação de outros dissidentes detidos na Rússia. Para prisioneiros como o membro do conselho distrital de Moscou, Alexey Gorinov, e a jornalista siberiana Maria Ponomarenko, isto é uma questão de vida ou morte. Ambos foram condenados a longas penas de prisão por criticar a invasão da Rússia na Ucrânia. Vladimir Kara-Mursa esteve preso na Rússia por um longo tempo e só foi libertado em agosto como parte de uma troca de prisioneiros. Os Kara-Mursas instam os políticos ocidentais a tomarem uma posição mais ativa: "Quando há uma luta real entre o bem e o mal, os ditadores se unem, e a sobrevivência da democracia em todo o mundo está em risco, você não pode ser neutro", diz Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Preocupações com mísseis de longo alcance? Rússia supostamente movendo pessoal e equipamento

Um grupo partisan chamado Atesh, ativo em territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, relata o deslocamento de equipamento militar e pessoal para locais seguros em Mariupol. "Devido à ameaça representada pelos foguetes de longo alcance do exército ucraniano, os comandantes militares russos estão muito preocupados com a segurança de suas tropas e não têm escolha a não ser mudar suas posições", afirma o grupo. Eles pretendem continuar a revelar rotas de movimento e compartilhar essa informação com o exército ucraniano.

13:45 "Esforços Herculanos" - Ucrânia visa recuperar plataformas de gás

A guarda de fronteira do estado ucraniano publicou um vídeo de uma operação com a inteligência militar para recuperar plataformas de gás no Mar Negro perto da Ilha da Cobra. "Com esforços herculanos, nós tomamos algumas dessas instalações estrategicamente importantes que servem como nossas fortalezas marítimas e as colocamos sob nosso controle. Se as mantivermos, podemos controlar uma parte significativa da área aquática e fortalecer nossa defesa", lê-se na legenda.

12:50 Disponibilidade do Canal de Propaganda Russa Renomado na Plataforma X

Um dos canais de propaganda russos mais proeminentes, identificado como Rybar, tornou-se indisponível na plataforma X. O canal, com mais de 1,3 milhão de assinantes, relatou sua desativação no Telegram, expressando frustração com Elon Musk. As razões para o bloqueio permanecem não especificadas. Rybar se identifica como o "canal do Telegram russo mais referenciado na mídia internacional" e se concentra em análise militar, guerra de informações e propaganda visual.

12:03 Relatos Não Confirmados de Aviões de Combate Russos AbatidosRelatos não confirmados sugerem que a Ucrânia pode ter abatido outro avião de combate russo. Essas alegações estão circulando nas plataformas de mídia social e também foram relatadas pelo Nexta. Neste estágio, não há nenhuma confirmação oficial das autoridades. O incidente é relatado como tendo ocorrido em Kostyantynivka. O jornalista ucraniano Illia Ponomarenko especula que pode ser um caso de fogo amigo, causado pelos russos.

11:44 Captura de Vilarejo Ucraniano por Tropas Russas de acordo com TASSDe acordo com os relatórios do Ministério da Defesa Russo e da TASS, as tropas russas tomaram o controle do vilarejo de Schelanne Druhe no leste da Ucrânia. O vilarejo, localizado na região de Donetsk, está sob controle parcial russo. Esses relatórios de conflitos não podem ser verificados independentemente.

11:32 Sugestões de Merz para a Ordem Pós-Guerra Involvendo Alemanha, França, Reino Unido e PolôniaO candidato a chanceler da União, Friedrich Merz, propõe a criação de um grupo de contato composto pela Alemanha, França, Reino Unido e Polônia para delinear sugestões para uma ordem europeia pós-guerra após o conflito na Ucrânia. Merz enfatiza que quaisquer propostas de paz devem ser apresentadas colaborativamente, não apenas pela Alemanha, e que não deve haver a impressão de que o mapa político da Europa está sendo redesenhado sem devida consideração pelos estados da Europa Oriental e Central, em particular a Ucrânia. Junto com os EUA, esses quatro países possuem a força política, econômica e militar para influenciar a ordem política pós-guerra da Europa.

11:15 Plano Estratégico da Ucrânia Antes da Reunião de RamsteinO presidente ucraniano Selenskyj planeja apresentar um "plano de vitória" na próxima reunião de Ramstein, que será realizada no nível de chefes de estado e de governo. Este plano incluirá "passos claros e concretos rumo a uma resolução justa do conflito". O material correspondente sugere que Kyiv depende de entregas de armas de seus aliados para enfrentar a Rússia com "força". O clipe mostra caças, tanques e artilharia. O vídeo destaca a necessidade de capacidades de longo alcance e reforço das posições da frente. Além disso, são mostradas imagens aéreas de supostos depósitos de munição russos danificados. Destruir esses depósitos serve como uma maneira efetiva de limitar a capacidade da Rússia de sustentar sua guerra agressiva. No entanto, esses depósitos de munição geralmente estão localizados longe das linhas de frente e são bem protegidos, o que requer armas de longo alcance com grandes capacidades explosivas.

10:42 Consolidação da Influência Econômica das Empresas Chinesas na RússiaO ex-presidente do Banco Nacional da Ucrânia, Kyrylo Shevchenko, apontou na plataforma X que as empresas chinesas estão cada vez mais ganhando influência na economia russa. Este ano, 34% das novas empresas têm propriedade chinesa, um aumento significativo em relação aos 13% em 2021. Shevchenko nota que as registrações mensais chegaram a 200, com o atacado representando 26% do turnover. Ele expressa preocupação com o domínio das empresas chinesas em setores-chave, sugerindo que isso desafia a soberania econômica da Rússia.

10:08 Indignação com o Apelo de Kretschmer, Woidke e VoigtO presidente do Comitê de Assuntos Europeus no Bundestag, Anton Hofreiter, criticou o apelo de políticos Michael Kretschmer, Dietmar Woidke e Mario Voigt, pedindo mais engajamento diplomático com a Rússia, como irresponsável. Críticos argumentam que tais apelos minam o apoio à Ucrânia, fortalecendo a resolução de Putin de continuar o conflito. Os membros de esquerda dividiram-se politicamente sobre a invasão russa, com alguns minimizando ou negando a culpa e aceitando a subjugação da Ucrânia pelos invasores russos.

09:31 Arrependimento pela Participação em Demonstração pela Paz em BerlimMax S., um membro de esquerda da Saxônia-Anhalt, expressou arrependimento por ter participado em uma recente demonstração pela paz em Berlim. Ele criticou a resposta hostil aos políticos do SPD quando mencionaram o ataque russo e os gritos de "guerreiro" dos membros da BSW. Ele enfatizou que a Ucrânia tem o direito de se defender e que tais respostas não devem ser toleradas em uma demonstração pela paz. Ele jurou não participar mais de tais eventos no futuro.

08:49 Confissão de Erro na Política de Armamentos por StoltenbergO ex-líder da NATO, Jens Stoltenberg, reconhece abertamente que a Ucrânia não recebeu suficiente apoio em armas. Como declarado em uma entrevista ao "Financial Times", ele admite: "Devíamos ter lhe fornecido mais armas antes da invasão e armas mais avançadas depois. Eu aceito minha parte de culpa". Houve uma considerável discussão entre os aliados antes do ataque russo em fevereiro de 2022 sobre se os suprimentos de guerra deveriam ser concedidos a Kyiv. Na época, a maioria dos aliados era contra, citando preocupações significativas.

08:07 Ucrânia Lança Ataques de Drone no Região de VoronezhDe acordo com o governador de Voronezh, Alexander Gusev, ataques de drone ucraniano ocorreram durante a noite. Várias empresas que produzem produtos civis foram alvo, resultando em um ferido e um incêndio, declarou Gusev. Ferimentos queimados são evidentes em vídeos não verificados nas mídias sociais. Tradicionalmente, as autoridades russas minimizam os impactos dos ataques ucranianos.

07:31 Ministério da Defesa Russo Compartilha Vídeo de Treinamento Bizarro para Defesa de DroneO Ministério da Defesa Russo compartilhou um vídeo de treinamento bizarro para defesa de drone.

18:45 Ministério da Defesa Russo Lança Vídeo de Treinamento Anti-Drone

O Ministério da Defesa russo lançou um vídeo mostrando tropas russas em treinamento anti-drone. Drones representam uma ameaça significativa no campo de batalha, e a forma mais eficiente de contra-atacar é através de jammers eletrônicos. Caso os jammers eletrônicos não estejam disponíveis ou não sejam eficazes, defender-se contra drones pode ser desafiador. Atirar em drones com armas de infantaria é difícil, e fuzis tendem a ser a opção mais adequada. No vídeo russo, um soldado é visto usando um rolo para se esquivar temporariamente de um ataque terrestre. Outro soldado é mostrado erguendo seu rifle para o céu e atingindo um drone com ele. Cenas semelhantes já foram observadas em filmagens da linha de frente, onde drones geralmente explodem.

06:45 Especialista em OSINT Revela Altas Taxas de Mortes de Tropas Russas Perto de Pokrovsk

A abordagem implacável da Rússia em sua guerra, envolvendo ataques massivos, fica evidente nos dados apresentados por um especialista em OSINT do projeto Oryx. Segundo essas estatísticas, as tropas russas estão sofrendo baixas significativas perto de Pokrovsk, o epicentro do conflito atual, que ultrapassam as da Ucrânia. Os dados sugerem que, no ano passado, as forças do Kremlin perderam 539 tanques, enquanto a Ucrânia relatou a perda de 92. Em termos militares, os atacantes geralmente precisam de uma vantagem de três vezes para ter sucesso contra os defensores. Isso fica ainda mais evidente em veículos blindados de combate, como veículos blindados de transporte de pessoal, com 1.020 veículos russos destruídos, abandonados ou danificados em comparação com 138 veículos ucranianos. Lee, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos do Instituto de Pesquisa de Política Estrangeira, caracterizou essas perdas como "abnormalmente altas". Os especialistas em OSINT geralmente coletam suas informações de fontes de imagem e vídeo públicas disponíveis online, e as perdas reais provavelmente ultrapassam essas figuras.

06:06 Ex-Comandante Saluschnyj se Opõe à Baixa da Idade de Alistamento

Valeriy Saluschnyj, o ex-comandante-chefe das forças armadas ucranianas e o atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, acredita que a Ucrânia deve evitar baixar a idade de alistamento. Ele considera o grupo etário de 18 a 25 anos como o futuro da Ucrânia e só deveria ser reduzida em casos extremos. Como ele explicou anteriormente, esse grupo etário deve ser protegido o máximo possível, pois garantirá o crescimento futuro da Ucrânia.

05:29 Segunda Tentativa: Criação da Legião Voluntária Ucraniana na Polônia

O vice-ministro da Defesa Pawel Zalewski anunciou na sexta-feira que o consulado ucraniano em Lublin começou a recrutar cidadãos ucranianos que vivem na Polônia para serem treinados pelo exército polonês. O ministro da Defesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz disse que a Polônia estava preparada para começar o treinamento em setembro, mas a falta de voluntários adiou o início: "Naquela época, não havia suficientes voluntários. Como eu sei, a Ucrânia agora deu um passo à frente para notificar, recrutar e promover esse processo, então devemos esperar resultados", informou Kosiniak-Kamysz ao Wnp.pl. A legião foi introduzida em julho como uma unidade militar voluntária composta por residentes ucranianos na Polônia e treinada pelo exército polonês.

04:00 Stoltenberg Lamenta Atraso no Entregue de Armas à Ucrânia

Em uma entrevista ao "Financial Times", o ex-secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg lamenta o atraso no fornecimento de armas à Ucrânia durante seu mandato como líder da OTAN. Ele indica: "Se há uma coisa que eu lamento e vejo muito mais claramente agora, é que deveríamos ter dado muito mais apoio militar à Ucrânia muito antes". A discussão sobre o envio de armas letais foi intensa. A maioria dos aliados se opunha ao envio de armas antes da invasão, alegando ter preocupações significativas. Stoltenberg se orgulha do apoio que foi fornecido, mas admite que o apoio anterior teria beneficiado muito a Ucrânia e talvez até teria impedido a invasão ou tornado-a mais difícil de realizar.

02:01 Altas Baixas para Unidades de Elite Russas em Combate em Wuhledar

De acordo com a BBC News em uma sexta-feira recente, as forças de elite russas sofreram quatro vezes mais baixas durante seu combate de um ano em torno de Wuhledar na região de Donetsk em comparação com os dez anos da Segunda Guerra Chechena. As forças ucranianas declararam sua partida da grande Siedlung na região de Donetsk em uma quarta-feira, após a conquista das periferias da cidade pelas tropas russas e sua entrada em Wuhledar. As brigadas de elite russas 155ª e 40ª, também conhecidas como "Cavaleiros Negros", participaram do primeiro ataque à cidade. De acordo com os relatórios da BBC, pelo menos 211 marinheiros da 155ª Brigada morreram durante a Batalha de Wuhledar, com outros 42 desaparecidos. Isso supera significativamente as baixas da unidade durante a prolongada Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Os jornalistas da BBC também registraram as baixas de 72 soldados da 40ª Brigada.

23:55 Oponentes Belarussos Condenados por Ato de Sabotagem - Até 25 Anos de Prisão

Um tribunal belarussês condenou 12 figuras da oposição a penas de prisão que variam de dois a 25 anos por supostamente participar de um ataque de sabotagem a um avião militar russo em fevereiro de 2023. O tribunal de Minsk declarou os doze réus culpados de envolvimento no "ataque terrorista", como declarado pela acusação. Cinco dos condenados estão presentes na Bielorrússia, enquanto os outros foram julgados à revelia. Entre os condenados no exterior, incluindo o suposto mentor do ataque, Nikolai Shvets, que foi sentenciado a 25 anos de prisão. Ele havia deixado a Bielorrússia durante o verão como parte de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. Em fevereiro de 2023, ativistas pró-ucranianos afirmaram ter derrubado um avião militar russo no aeroporto de Matschulischtschi perto de Minsk. O avião foi relatado como um A-50 de reconhecimento.

22:19 Relatório: Rússia Planeja Recrutar 225.000 Soldados Contratados em Três AnosO Ministério da Defesa da Rússia está relatando planos para recrutar pelo menos 225.000 soldados contratados nos próximos três anos, de acordo com o site de mídia online independente "Important Stories". Isso é indicado pelo orçamento proposto para os anos de 2025 a 2027. Cerca de $335 milhões em bônus de contratação únicos para soldados contratados são planejados para cada ano.

21:44 Romênia Encontra Drone Russo em Território da NATOA Romênia, membro da NATO, relatou ter encontrado um drone russo em seu território. O Ministério da Defesa postou em sua plataforma X que fragmentos de um drone russo foram descobertos nas proximidades do Canal Litcov, perto da fronteira com a Ucrânia. Esses fragmentos estão sendo examinados. Uma semana antes, houve um incidente envolvendo um drone russo. O drone pode ter brecado brevemente o espaço aéreo romeno, explicou o ministério. O drone estava envolvido em um ataque contra a cidade ucraniana do sul de Izmail. A cidade fica no Danúbio, com a Romênia situada do outro lado do Danúbio naquele ponto.

21:10 Johnson: Se Trump fosse Presidente, Putin Não Invadiria a UcrâniaO ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson acredita que não é mera coincidência que a Rússia não invadiu a Ucrânia quando Donald Trump era presidente dos EUA. "Uma das vantagens de Trump é sua total imprevisibilidade", ele diz ao "Telegraph." Ele propõe que a Rússia não teria invadido a Ucrânia se Trump fosse presidente. "Do ponto de vista do Kremlin, havia um medo genuíno de que Trump consideraria um ataque a uma nação europeia como um desafio à América e à ordem mundial, e responderia duramente", de acordo com o "Telegraph." Johnson acredita que a imprevisibilidade de Trump por si só teria sido suficiente para dissuadir o líder do Kremlin, Vladimir Putin, de lançar uma guerra contra uma nação soberana.

20:03 Russos se Aproximam de Pokrovsk - Sete quilômetros de distânciaAs tropas russas estão relatando avanço em direção a Pokrovsk, agora posicionadas a sete quilômetros das bordas da cidade, de acordo com o prefeito Serhii Dobriak na televisão ucraniana. Anteriormente, a distância relatada era de menos de dez quilômetros. O prefeito destaca os bombardeios; o centro da cidade sozinho sofreu dois bombardeios no dia anterior. Agora, 80% da infraestrutura crítica da cidade foi danificada ou destruída. "O inimigo nos deixa sem energia, água e gás. Isso é preliminar para o inverno", ele diz. Mais de 13.000 pessoas permanecem em Pokrovsk, incluindo quase 100 crianças que não atenderam às ordens de evacuação. A população pré-guerra da cidade era de 60.000.

A União Europeia pode desempenhar um papel crucial ao fornecer à Ucrânia o apoio necessário para alcançar uma vantagem militar e, eventualmente, negociar a paz com a Rússia. Isso exigiria ajuda contínua e eficaz, potencialmente incluindo armas ocidentais de precisão com alcance maior do que os drones desenvolvidos localmente da Ucrânia.

Diante da iminente attaque das tropas russas em direção a Saporischschja, os líderes militares ucranianos devem empregar medidas contra-medidas eficazes, como guerra de artilharia (fogo de artilharia em posições de artilharia inimigas identificadas). Isso ajudaria a enfraquecer as forças russas e disruptar seus logísticos, resultando em uma vantagem militar para a Ucrânia.

