19:50: A política de impedir o sucesso da AfD desmoronou

19:42 Ramelow: O Die Linha Sofre uma "Devoração"

O presidente do governo da Turíngia, Bodo Ramelow, identifica duas razões para a "devoração" de seu partido Die Linha. Primeiro, a constante equiparação da AfD e da Die Linha pelo CDU, bem como as declarações "excludentes" recorrentes do CDU contra ele, apesar de terem compartilhado o poder por cinco anos. Segundo, o BSW, que havia afirmado que obteria 17% dos votos para a AfD, agora é reconhecido por ter tirado votos da Die Linha. Mesmo assim, Ramelow comemorou a alta taxa de participação dos eleitores.

19:26 Nouripour Enxerga o Sucesso da AfD como um "Ponto de Virada"

A AfD obtém mais de 30% nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, deixando os partidos do arco-íris bem para trás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições da AfD como um "ponto de virada" e um mandato para defender a democracia coletivamente.

19:13 Última Projeção para a Saxônia: CDU Vence por Pouco

A última projeção do ZDF mostra a CDU se aproximando da AfD na Saxônia: Os democratas cristãos agora têm uma ligeira vantagem com 31,7%, ligeiramente à frente da AfD com 31,4% dos votos. O BSW obtém 11,4%, enquanto o SPD coleciona 7,8%. Os Verdes encontrariam segurança no parlamento estadual com 5,5%, enquanto a Die Linha fica abaixo da barreira de cinco por cento com 4,3%.

19:08 Wagenknecht Quer Formar Coalizão com CDU e Possivelmente SPD na Turíngia

A líder do BSW, Sahra Wagenknecht, visa formar uma coalizão com a CDU e possivelmente o SPD na Turíngia. "Estamos otimistas de que seremos capazes de estabelecer um bom governo juntos com a CDU no final - possivelmente também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Após cinco anos de governo de minoria, as pessoas ansiavam por um governo majoritário estável que abordaria questões prementes, como a "grave escassez de professores" na Turíngia. Simultaneamente, os cidadãos desejavam um governo estadual que expressasse suas preocupações em nível nacional - um que defendesse a paz, a diplomacia e a oposição ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht descartou coalizões com a AfD para a Turíngia.

18:56 Göring-Eckardt: O Sucesso da AfD é um "Choque" na Alemanha

Políticos de alto escalão do Partido Verde na Alemanha ficaram abalados com o sucesso da AfD na Turíngia, sentindo um impacto muito mais severo do que sua derrota nas eleições estaduais. A vice-presidenta do Bundestag do Partido Verde, Katrin Göring-Eckardt, vê o sucesso dos extremistas de direita como um "choque" para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, admite que seus sentimentos de fracasso são "marginais" em comparação com o triunfo da AfD, já que eles haviam assumido a posição de força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as Razões para Comemorar"

O atual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como uma âncora sólida na coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer em sua festa eleitoral. "A retrospectiva revela cinco anos desafiadores", o povo da Saxônia colocou sua confiança na CDU em vez de um "voto de protesto". O ministro-presidente reconheceu a insatisfação dos cidadãos com a situação em Berlim.

18:39 Resultado Preliminar para a Saxônia: a Vantagem da CDU sobre a AfD Diminui

De acordo com as projeções iniciais do ZDF, a vantagem da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia diminuiu: A CDU agora tem uma ligeira vantagem com 31,9%, mal à frente da AfD com 31,3% dos votos. O BSW obtém 11,6%, enquanto o SPD coleciona 7,8%. Os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Die Linha não atingiria a marca com 4,5%.

18:33 Presidente da AfD Weidel Defende Participação do Governo para a AfD

A presidente federal do partido AfD, Alice Weidel, defende a participação do governo da AfD na Turíngia e na Saxônia. "De acordo com as práticas normais deste país, o partido mais forte, que é a AfD, inicia as discussões", diz Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "Os eleitores querem que a AfD tenha alguma influência no governo. Obtemos 30% dos votos em ambos os estados federados, sem os quais um governo estável se torna impossível."

18:30 Secretário-Geral do SPD: Fundo do Poço nos Parlamentos Estaduais O secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, admitiu o desempenho abaixo da média do partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorar para o SPD", declarou na ARD. Ao longo dos anos, seu partido vem enfrentando dificuldades. "Havia um risco real de ser expulso dos parlamentos estaduais", revelou Kuhnert. "Estamos em uma luta, e nossa presença é essencial." São necessárias mudanças, argumentou Kuhnert, apontando a necessidade de uma comunicação mais clara e de escutar os eleitores. Quanto ao chanceler Olaf Scholz, disse: "Precisamos colaborar para esclarecer nossa política."

18:23 Höcke Comemora Vitória na Turíngia como " Grande Triunfo" O líder da fração AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como um grande feito. A AfD é a partido mais popular no estado federal, com Höcke declarando na MDR: "O absurdo 'mitos de firewall' precisa acabar."

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: AfD Corre de Braço Givenho com a CDU O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, comemora os excelentes resultados do partido, atribuindo a mudança na política de ambos os estados federais aos sentimentos dos eleitores. Falando à ZDF, ele observou que a AfD está aberta a diálogos com todos os partidos. Na Saxônia, ele mantém que a AfD está de igual para igual com a CDU. Ele enfatiza que a AfD visa governar pelo bem da Saxônia.

18:17 Chefe do CDU Rejeita Coalizão com a AfD O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, negou categoricamente qualquer coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia. "Estamos firmes nisso", declarou na ARD. A CDU liderará coalizões a partir do centro do parlamento, ele garantiu, confiando que será bem-sucedida. A CDU, ele insiste, continua sendo o último partido populoso e o principal baluarte. Enquanto os 'partidos de semáforo' foram penalizados, diz ele.

18:13 Projeção Inicial para a Saxônia: CDU Vence AfD, BSW em 12%, Verdes Mal A primeira projeção para a eleição estadual da Saxônia revela a vitória da CDU com uma participação de 31,5%, ligeiramente à frente da AfD com 30%. O BSW emerge como a terceira força mais forte, com 12%, enquanto o SPD consegue entrar no parlamento estadual com uma participação de 8,5%. Os Verdes ficam na beira do abismo, com 5,5% dos votos. Tanto a Esquerda como o FDP não conseguem entrar no novo parlamento.

18:10 Projeção Inicial para a Turíngia: AfD Leva sobre a CDU, BSW Entra no Parlamento com 16% A primeira projeção para a eleição estadual da Turíngia indica a AfD comandando uma maioria esperada, com 30,5%, à frente da CDU com 24,5%. A Esquerda fica com uma participação de 12,5%, seguida pelo SPD com 7%. O BSW estabelece-se como uma nova presença no parlamento estadual, com uma participação de 16%. Na beira do limite de 5%, os Verdes e o FDP continuam atrás.

18:01 AfD Classificada como a Maior na Turíngia, BSW Atinge Dígitos Duplos na Saxônia Um relatório preliminar após a eleição estadual da Turíngia reflete a AfD como o partido mais influente, como esperado. O SPD sobe acima da barreira de 5%, enquanto os Verdes e o FDP não conseguem alcançá-la. Na Saxônia, o BSW registra uma pontuação de dígitos duplos. A CDU mantém uma vantagem estreita sobre a AfD. A Esquerda e o FDP não conseguiriam representação, enquanto os Verdes mantêm sua presença.

17:18 Höcke em Risco de Não Entrar no Parlamento da Turíngia O líder da fração AfD, Björn Höcke, na Turíngia, enfrenta incertezas sobre garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual. Seus colegas candidatos bem-sucedidos podem desafiá-lo. Vários candidatos da AfD às circunscrições parecem estar a caminho de uma vitória em mandatos diretos. No entanto, Höcke luta com uma competição acirrada do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD ultrapassar sua cota de mandatos diretos de segundos votos, ninguém poderá garantir uma cadeira a partir da lista estadual, nem mesmo a partir da primeira posição, que Höcke ocupa. Nessa situação, a AfD poderia recorrer a um candidato bem-sucedido em mandatos diretos para renunciar à sua cadeira, permitindo que Höcke garantisse a sua.

16:48 Mídia Proibida de Participar da Festa Eleitoral da AfD na Turíngia Há uma forte probabilidade de que a festa eleitoral da AfD na Turíngia não será coberta pela mídia tradicional. O partido, rotulado de radical de direita pela agência de proteção constitucional, tentou restringir vários meios de comunicação da cobertura do evento. No entanto, uma medida judicial preventiva bloqueou isso, levando a partido estadual a proibir todos os meios de comunicação, alegando dificuldades organizacionais e alegando que não havia espaço suficiente no local para todos os representantes dos meios de comunicação que buscaram credenciamento.

15:52 Höcke Vota em Lada - Ramelow com Cônjuge O líder estadual e candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou pela manhã cedo. Em sua seção de votação em Bornhagen, ele chegou em um Lada Niva, um veículo off-road russo

15:40 Maior Comparecimento de Eleitores do que na Eleição Anterior

Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, um aumento significativo de mais de dois pontos em relação à eleição anterior de cinco anos atrás. Com os votos por correio ainda não contados, segundo o comissário estadual de eleições, isso indica um alto comparecimento. Da mesma forma, na Saxônia, o comparecimento foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4%. A expectativa é de que haja mais votos por correio do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados encerrarão às 18h.

15:13 "Kretschmer Espera que Partidos de Coligação Entrem no Parlamento Estadual"

14:40 Questões Significativas na Saxônia e na Turíngia Uma grande pesquisa mostra que aproximadamente um terço dos eleitores tanto na Saxônia quanto na Turíngia planejam votar no AfD nas eleições de 1º de setembro. Há preocupações além da migração expressadas.

14:13 Höcke Evita Imprensa após Votação Durante a eleição estadual da Turíngia, Höcke, candidato principal do AfD, votou ao meio-dia. Após depositar seu voto em Bornhagen, deixou a cabine de votação sem interagir com jornalistas. Höcke deixou sua tradicional circunscrição de Eichsfeld para concorrer em Greiz. Uma derrota é esperada contra a CDU lá também.

13:50 Comparecimento na Turíngia Similar ao de 2019 até o Meio-dia O comparecimento na Turíngia é semelhante ao da eleição parlamentar de 2019 até o meio-dia, com cerca de 32% dos eleitores já tendo votado. Os votos por correio não estão incluídos nestas estatísticas. Em 2019, o comparecimento às 14h foi de 31,2%. Há um grande entusiasmo pelas eleições estaduais em comparação com eventos anteriores do ano.

13:29 Alto Comparecimento Esperado na Saxônia Alto comparecimento é esperado nas eleições estaduais da Saxônia. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores já haviam votado, segundo a Câmara Estadual de Estatística de Kamenz. Em comparação com a última eleição estadual de 2019, a figura foi ligeiramente menor, de 26,2%. Os votos por correio ainda não estão incluídos nos dados preliminares. A taxa de comparecimento por correio em 2019 foi prevista em 24,6%, aumentando de 16,9%. A comissão eleitoral estadual informou que o processo transcorreu sem interrupções.

13:11 Resultado da Eleição Pode Impactar a Coalizão de Berlim Os resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda estão sendo determinados. De acordo com o cientista político Albrecht von Lucke, se o SPD não conseguir garantir uma vaga no parlamento estadual, isso poderia ser um "terremoto". Lucke discutiu a eleição e suas possíveis consequências em uma entrevista recente.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Cabine de Votação A polícia de Gera está investigando uma ameaça em uma cabine de votação, onde um homem usando uma camisa do AfD entrou para votar. O gerente da cabine de votação pediu ao homem que removesse a camisa, já que estava em violação à propaganda partidária proibida na cabine de votação. Embora ele tenha obedecido, ameaçou retornar à cabine de votação, expressando sua frustração com o tratamento recebido. A polícia registrou seu depoimento e lhe deu uma advertência. Da mesma forma, a polícia de Erfurt está investigando graffiti político ("Höcke é um nazista") perto de cabines de votação como um caso de dano criminal.

12:15 Correctiv Advertiu Contra a Disseminação de Informações Falsas A rede de pesquisa Correctiv emitiu um alerta contra a propagação de uma desinformação recorrente que afirma que assinaturas nas cédulas impedem a fraude. No entanto, a oficina do oficial de retorno federal confirmou ao Correctiv que "embora a cédula de voto não possa ser assinada, a assinatura do eleitor na lista de votação é necessária para prevenir fraude de identidade! Assinar a cédula de voto pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, invalidando toda a cédula de voto."

11:51 Voigt Espera "Razões de Maioria Estável" O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Voigt espera que "muitos turíngios constituam-se como eleitores, determinando o futuro do nosso estado", disse após depositar seu voto em Jena. Também expressou esperança em "razões de maioria estável", permitindo que o estado retome o trabalho.

11:25 Sonneberg Witnesses Surge in Extremist Actions Sonneberg se torna o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político do AfD. Como resultado, ativistas relatam se sentir muito ameaçados, fazendo com que numerous individuals withdraw from their responsibilities. Furthermore, it's been reported that the number of extremist attacks in the vicinity has supposedly multiplied by five within a year. Experts suspect a correlation between the AfD district leader.

10:57 Kretschmer Fala na Cabine de Votação O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a próxima eleição como "provavelmente a mais significativa em 34 anos". Após depositar seu voto em Dresden, expressa gratidão a numerous individuals who, in recent years, have "chosen differently" but have now opted for the "preeminent force in the civic center", namely Saxony's Union. "This recognition will empower a government alignment that serves this land," Kretschmer continues. In the latest polls, his CDU is locked in a dead heat with the AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não Está na Cédula"Para o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições simboliza "uma festa da democracia" - mesmo que haja a possibilidade de não ser reeleito. Em entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda justifica por que aconselha contra um governo de minoria e por que tem dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 "Sem Bom Pressentimento para a História" - Historiador Desapontado com a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para os pleitos estaduais na Saxônia e na Turíngia, que ocorrem em 1º de setembro, o 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. "Quem achou sábio realizar eleições em 1º de setembro não tinha nenhum bom pressentimento para a história", diz o diretor do Instituto Alemão para Assuntos Poloneses ao Redaktionsnetz Deutschland (RND). Quanto à AfD, que o serviço de inteligência interno classifica como "seguramente de extrema direita" em ambos os estados, Loew disse: "Isso poderia resultar em associações nada agradáveis se um partido cujo relacionamento com a era nazista não é nada claro vencer em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição Crucial": Todos os Dados para a Eleição Estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de determinar quem ditará a direção política no parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder seu posto de liderança no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve isso como uma "eleição crucial". "Trata-se de tudo".

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão Sinal de Trânsito de "Atividade Frenética Logo Antes das Eleições"O dia da eleição na Saxônia chegou: Michael Kretschmer, primeiro-ministro, continuará a sequência vitoriosa do CDU no estado? Kretschmer discute sua posição sobre o debate dos refugiados, o governo de sinal de trânsito e o conflito na Ucrânia em uma entrevista à ntv.

08:46 Todos os Dados para a Eleição na TuríngiaChegou a hora da decisão: No coração da Alemanha, o assunto hoje é quem será eleito como líder do estado com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes para os próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, se tornará a força mais poderosa na Turíngia?

08:24 O Potencial da AfD para Ameaçar a DemocraciaAs pesquisas indicam que a AfD provavelmente aumentará significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Um grupo de pesquisa enfatiza o perigo que isso representa para as instituições democráticas, já que o Estado de Direito não é tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 Estações de votação na Turíngia e na Saxônia abrem

Hoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Segundo as pesquisas, a AfD está claramente à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo ministro-presidente Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas por volta das 18h, quando as estações de votação fecharem. As eleições nestes dois estados alemães do leste também são um teste para a coalizão de sinal de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão governante vermelho-verde na Turíngia liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma opção pós-eleitoral é um governo composto pelo CDU, pela Aliança para o Progresso e Renovação (APR) liderada por Sahra Wagenknecht, e pelo SPD. Na Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda tem maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a APR. O Partido da Esquerda corre o risco de ser excluído do parlamento da Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

Os resultados na Turíngia e na Saxônia podem potencialmente impactar a coalizão em Berlim, especialmente se o SPD não entrar nos parlamentos estaduais. O sucesso da AfD nos Países Baixos seria uma preocupação significativa para o cenário político, dada sua forte performance nas recentes eleições estaduais da Alemanha.

Leia também: