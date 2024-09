18:59 Intenso bombardeio de artilharia e ataques aéreos da Rússia no leste da Ucrânia

Intensos combates de artilharia e ataques aéreos russos utilizando bombas guiadas causam tumulto na frente oriental da Ucrânia. Cerca de 20 assentamentos próximos a Sumy e Kharkiv foram atingidos pela artilharia russa, segundo o relatório noturno do Estado-Maior em Kyiv. Muitos ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram relatados nas zonas de crise em torno do Donbass. Em Pokrovsk, 13 ataques foram frustrados, e em Kurachove, 17 avanços de tropas russas foram detidos. No entanto, esses números ainda não foram verificados independentemente. Combates intensos também foram relatados na área de Vuhledar.

18:21 Relatório: Grande Ataque de Drones contra Depósito de Armas Russo em Volgogrado O exército ucraniano alega ter atacado um depósito de armas na região sul da Rússia, Volgogrado, com mais de 100 drones, de acordo com seu anúncio no Telegram. O complexo militar em Kotluban foi atingido, e incêndios e explosões de munição foram observados no local. Um representante do setor de defesa ucraniano afirmou que os 120 drones ucranianos voaram mais de 600 quilômetros para atacar o depósito de armas, causando danos a "armazéns de munição e foguetes". Esta escassez de munição afetará as unidades do exército de ocupação russo. A Rússia ainda não confirmou esse ataque.**

17:42 Baerbock: Armas de Longo Alcance Essenciais para Superar Cinturão de Minas A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acredita que a Ucrânia também deveria ser permitida a utilizar armas de longo alcance para defesa própria: "Sempre enfatizei que são importantes, especialmente para superar o cinturão de minas no leste da Ucrânia", disse ela em uma entrevista à ARD. Quando questionada sobre se algo diferente seria fornecido pela Alemanha no futuro, ela respondeu: "Já expressei minha posição. O chanceler Olaf Scholz tem uma opinião diferente. Em uma coalizão, se não podemos concordar em um ponto, não podemos apoiá-lo. É o que os americanos, os britânicos e os franceses fazem". O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pressionando pela aprovação do uso de armas ocidentais, mesmo a centenas de quilômetros além da fronteira russa. Ele quer ser capaz de alvo pontos de apoio com bombardeiros, entre outros. Para isso acontecer, os EUA teriam que aprovar o uso de mísseis ATACMS, e o Reino Unido teria que aprovar o uso de mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Mísseis de cruzeiro alemães Taurus poderiam até alcançar Moscou, ao contrário de seus equivalentes da Grã-Bretanha ou França.**

17:10 Mais de 500 Pesquisadores Afetados pela Suspensão da Cooperação da CERN com a Rússia Cerca de 500 pesquisadores ligados a instituições russas são afetados pela iminente suspensão da cooperação da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) com a Rússia, de acordo com a CERN. Esses pesquisadores devem cessar sua colaboração após o término de seu contrato em 30 de novembro, conforme confirmado por um porta-voz da CERN, alinhado com relatórios da mídia. A CERN decidiu encerrar sua cooperação com a Rússia e seu aliado Bielorrússia em junho de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, decisão que foi finalizada em dezembro de 2023. O acordo atual com a Bielorrússia já havia expirado no final de junho de 2024, afetando 15 cientistas bielorrussos, de acordo com o porta-voz da CERN. A saída da Rússia também significa a perda de um importante contribuinte da organização, uma vez que Moscou atualmente fornece cerca de 4,5% do orçamento da CERN. No entanto, a CERN afirma que outros estados membros compensarão essa lacuna.**

16:27 Relatório: Navalny Sofreu Dor Abdominal - Documentos Sugerem Morte por Envenenamento As autoridades russas afirmam que Alexey Navalny morreu de causas naturais em fevereiro deste ano. Os apoiadores de Navalny e vários políticos ocidentais acusam a liderança russa e o presidente Vladimir Putin da morte de Navalny. Um novo relatório corrobora essa teoria: de acordo com "The Insider", usando documentos oficiais, as autoridades russas supostamente removeram indicações de sintomas que Navalny experimentou imediatamente antes de sua morte na prisão. Navalny supostamente reclamou de dor abdominal intensa e vomitou reflexivamente, sentindo câimbras antes de perder a consciência. A causa oficial da morte, uma arritmia cardíaca, não explica esses sintomas, de acordo com a mídia. Médicos consultados sugeriram que esses sintomas são típicos de envenenamento. Navalny já havia sido envenenado com o agente nervoso Novichok em 2020 e quase morreu.**

15:55 Tropas Russas Afirmam Repelir Seis Tentativas de Invasão Ucranianas em Kursk As forças russas afirmam ter repelido seis novas tentativas ucranianas de entrar na região oeste de Kursk, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou. A Reuters relata que o ministério afirmou em um post no Telegram que suas forças, com apoio aéreo e de artilharia, repeliram tentativas de entrada na região perto da vila de Novy Put, a cerca de 79 quilômetros a oeste de Sudzha. As forças russas afirmam ter matado e ferido 50 soldados ucranianos, destruído um tanque e quatro veículos de combate blindados, e um carro. No entanto, essas reivindicações não podem ser verificadas independentemente.**

15:28 Imagens Desoladoras: Rússia Ataca Zaporizhzhia com 13 Ataques Aéreos A cidade ucraniana de Zaporizhzhia é atingida por ataques aéreos, ferindo pelo menos 13 pessoas e causando a queda de vários blocos residenciais. Incêndios acontecem em vários edifícios. O serviço de emergência ucraniano relata que dez casas particulares foram danificadas.**

14:56 Forças Armadas Alemãs se Preparam para o Pior Cenário - Guerra Convencional na Europa Poderia Ocurrer dentro de Cinco AnosApós a conclusão do exercício "Tempestade Vermelha Alpha", as Forças Armadas Alemãs planejam uma continuação no próximo ano, a ser nomeada "Tempestade Vermelha Bravo". O evento de três dias, que terminou no sábado no porto de Hamburgo, deixou o comando regional satisfeito. "Os objetivos de treinamento, tanto no posto de comando quanto com a 2ª Companhia de Defesa Interna, foram alcançados", explica o chefe de estado-maior, Tenente-Coronel Joern Plischke. O objetivo do exercício foi proteger a infraestrutura essencial, manter o mesmo nível de conscientização em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e com segurança com todos os participantes do exercício. Dada a invasão da Rússia à Ucrânia, sugere-se a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos. A NATO visa unir-se para contrapor isso. Para tanto, é crucial o deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "Devido à sua localização estratégica, a Alemanha serve como um hub. Portanto, a organização do transporte militar por ferrovia, rodovia ou ar, o fornecimento de comida, camas ou combustível, ou a segurança de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para dissuadir convincentemente", explica as Forças Armadas Alemãs.

14:27 Londres: Rússia Sofre Maiores Perdas de Munições desde o Início da Guerra devido a Ataques de DroneOs ataques de drones ucranianos são considerados responsáveis pelas maiores perdas de munições nos estoques russos desde o início da guerra, de acordo com uma avaliação britânica. Um ataque a um depósito de munições perto da cidade de Turov, na região central russa de Tver, na noite de 18 de setembro, provavelmente destruiu pelo menos 30.000 toneladas de munições, segundo o Ministério da Defesa britânico em sua atualização de inteligência diária. Houve mais ataques ucranianos a depósitos em Tikhoretsk, na região do Krasnodar, no sul da Rússia, e em outras áreas de Turov na noite de 21 de setembro, acrescentou o ministério. A quantidade total de munições destruídas nos três sites marca a maior perda de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte ao longo da guerra.

13:57 Moscou Defende Alterações na Doutrina NuclearA Rússia, uma potência nuclear, defendeu alterações em sua estratégia de dissuasão nuclear contra críticas. Os novos fundamentos da defesa nuclear são necessários porque a infraestrutura da NATO está se aproximando das fronteiras da Rússia e as potências ocidentais estão tentando assegurar uma vitória sobre Moscou através de seus suprimentos de armas à Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na televisão estatal russa. A decisão sobre o uso de armas nucleares ficará a cargo do Exército.

13:19 Médicos Voluntários se Oposicionam aos Mísseis do Kremlin Sempre que mísseis russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii está logo no local. Como parte de uma equipe de ajudantes voluntários, ele trata os feridos e tenta resgatar pessoas dos escombros. Ele escolheu deliberadamente essa tarefa.

12:42 Saporizhzhia Relata 16 Feridos após Ataque de Mísseis RussosO número de feridos em Saporizhzhia após um ataque de mísseis russos subiu para 16, incluindo um menino de 17 anos, segundo o relatório da administração militar da cidade no Telegram. A militar russa atacou Saporizhzhia com 13 mísseis de cruzeiro pela manhã. Todos os vítimas foram resgatadas e tratadas.

11:50 "Emblema Terrível" - Zelensky Comemora o Massacre de Babyn YarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hoje lembra o massacre de Babyn Yar, onde mais de 33.000 judeus foram mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina em Kyiv há 83 anos. Babyn Yar, disse ele na plataforma X, é "um símbolo terrível que demonstra que os crimes mais hediondos são cometidos quando o mundo escolhe ignorar, ficar em silêncio ou permanecer indiferente em vez de se opor ao mal". Zelensky, que é de ascendência judaica, sugere que governos, como o do presidente russo Vladimir Putin, são capazes de tais atrocidades quando seus líderes recorrem à intimidação e à violência.

11:16 Ucrânia: Número de Mortos no Ataque à Clínica de Ontem em Sumy Sobe para DezO número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça de Sumy, na Ucrânia, subiu para dez. A clínica foi atingida duas vezes no sábado, com o segundo ataque ocorrendo enquanto os trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos e os pacientes eram evacuados. As forças russas lançaram 31 ataques à região fronteiriça durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

10:42 Mídia Russa Relata Incêndio em Depósito de Armas em VolgogradoA mídia russa agora relata explosões perto de bases militares russas, após relatórios de blogueiros militares. Explosões ocorreram perto da base naval em Baltijsk, na região de Krasnodar, de onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia. A agência de notícias Astra relata um grande depósito de munições atingido em Kotluban, no Oblast de Volgogrado, com explosões seguidas por um grande incêndio e detonações. Fontes ucranianas afirmam que o depósito em Kotluban armazenava mísseis balísticos iranianos e lançadores.

09:57 Exército Ucraniano Relata 165 Encontros desde OntemO Exército Ucraniano registrou até 165 encontros desde ontem, com mais de um quarto deles ocorrendo ao redor da cidade disputada de Pokrovsk, no Donbass. As tropas russas executaram 73 ataques aéreos contra alvos e centros populacionais, usando 124 bombas aéreas guiadas. Eles também lançaram sete mísseis e realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, e introduziram mais de 1.700 drones kamikaze. As forças aéreas, de mísseis e de artilharia ucranianas executaram seis ataques a locais que concentram pessoal, armas e equipamento militar inimigo.

09:17 Ucrânia: Juiz Prominente Morre em Ataque de Drone Russo a Veículo CivilUm juiz proeminente do Supremo Tribunal, que estava levando ajuda humanitária a habitantes de uma vila na região de Kharkiv, morreu em um ataque de drone de primeira pessoa a um SUV. O site de notícias Ukrinform relata que Leonid Loboyko estava dirigindo o SUV para entregar ajuda quando foi atingido pelo drone inimigo, resultando em sua morte imediata. Três mulheres no veículo sofreram ferimentos. A Ucrânia está examinando o incidente como um crime de guerra e homicídio.

08:55 Ucrânia Anuncia Feridos Após Ataques em ZaporizhzhiaOficiais ucranianos relatam danos significativos a estruturas civis na cidade industrial do sul de Zaporizhzhia após recentes ataques aéreos russos em massa. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração regional, em uma postagem no Telegram. É possível que mais pessoas ainda estejam presas sob os escombros. Foram registrados mais de dez ataques aéreos, com vários incêndios notificados.

08:27 Rússia Afirma ter Abatido 125 Drones Ucranianos OntemO Ministério da Defesa da Rússia afirma ter interceptado e destruído 125 drones ucranianos ontem. Os governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas não há registro de vítimas. De acordo com o ministério, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd no sul da Rússia, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia Relata 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO Estado-Maior Ucraniano relata 1.170 baixas russas nas últimas 24 horas, elevando o total de soldados russos feridos e mortos para cerca de 652.000. Além disso, os ucranianos relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Também foram abatidos 93 drones e um sistema de defesa aérea.

07:22 Analistas Militares: Ucrânia Ataca Mais Depósitos de Munições RussosExpertos militares na plataforma X afirmam que drones de ataque ucranianos atingiram um depósito de armas em Kotluban na noite passada. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições da região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Até agora, nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram sobre isso.

06:54 Klingbeil Pede Consistência no Apoio à UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein envie uma mensagem clara de solidariedade à Ucrânia, que está sendo atacada pela Rússia. "A conferência deve deixar claro novamente que todos têm a obrigação de continuar apoiando ativamente a Ucrânia, inclusive os Estados Unidos após as eleições de novembro, por quanto tempo for necessário", disse Klingbeil. Também é importante considerar "como futuras conferências de paz podem ser organizadas de forma mais ampla para finalmente falar mais significativamente sobre uma perspectiva de paz no interesse do povo ucraniano". Biden deve fazer sua primeira visita bilateral como presidente à Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma conferência dos 50 países que estão apoiando militarmente a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein - pela primeira vez no mais alto nível. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também é esperado para participar.

05:42 Porta-voz de Zelensky sobre Entrega de Armas: Russos Serão os Primeiros a SaberDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não foi tomada nenhuma decisão definitiva sobre o deployment de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov explica no programa de notícias ucraniano 24/7 que não há "nenhuma decisão definitiva e clara" sobre esse assunto. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teve "conversas com todas as partes envolvidas nessa decisão - Itália, França, Reino Unido e, é claro, os EUA". O porta-voz de Zelensky acrescenta: "Devemos entender que os russos serão os primeiros a descobrir sobre a autorização para penetrar profundamente no território russo. Eles serão os primeiros a saber, e então haverá um anúncio oficial."

04:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Kyiv DesapontadaO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim à guerra na Ucrânia. A visão da Suíça sobre tais iniciativas mudou dramaticamente, segundo o ministério em Berna. De Kyiv, diz-se que a posição suíça é decepcionante. A Ucrânia está atualmente se preparando para uma segunda cúpula de paz em novembro. Em junho, vários países que não incluem a Rússia ou a China participaram de uma primeira reunião na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Pacote de Ajuda a KyivA Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar que contém munição, computadores e suprimentos logísticos para a Ucrânia. A ajuda é esperada para chegar lá nesta semana, compartilha o governo lituano. De acordo com Vilnius, a Lituânia já entregou munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos desde o início deste ano.

01:29 Coreia do Norte Rotula Ajuda dos EUA à Ucrânia como Ato TemerárioA Coreia do Norte, sob escrutínio por supostamente transportar armas proibidas para a Rússia, vê os $8 bilhões em ajuda militar dos EUA à Ucrânia como "um erro sério" e uma empresa arriscada contra a potência nuclear russa. Essa ajuda, anunciada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, é destinada a fortalecer as capacidades de autodefesa de Kyiv, incluindo armas com alcance aumentado para permitir que a Ucrânia contra-atac

00:25 Número de Mortes em Ataque em Sumy Sobe para Dez O número de mortos em um ataque russo a uma instalação de saúde na região fronteiriça ucraniana de Sumy subiu para dez. Segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko, uma vítima fatal foi relatada durante o primeiro bombardeio do clínica. Durante o processo de evacuação, o hospital foi atacado novamente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de estar engajada em uma "guerra contra hospitais."

