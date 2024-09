18:56 Göring-Eckardt: Alemanha encontra um "efeito de queijo democrático" com a prosperidade da AfD

Mais difícil do que a derrota dos Verdes na Turíngia, os políticos federais ficam abalados com a ascensão da AfD no estado. A vice-presidente do Bundestag dos Verdes, Katrin Göring-Eckardt, vê o sucesso dos extremistas de direita como um "jogo mudado" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, sente a dor do revés de sua partido como "mínimo" diante da AfD se tornando a força dominante em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre Saxônia: "Temos todo o direito de comemorar" O atual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como a coluna vertebral da coalizão governante. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer em sua festa de vitória. "Depois de cinco anos desafiadores", o povo da Saxônia confiou na CDU em vez de dar um voto de protesto. "Estamos cientes da decepção do povo com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Projeção para Saxônia: vantagem da CDU sobre a AfD diminui As projeções preliminares da ZDF sugerem que a vantagem da CDU sobre a AfD na eleição estadual da Saxônia diminuiu: a CDU agora quase empatou com a AfD com 31,9% contra 31,3% dos votos. O BSW recebe 11,6%, enquanto o SPD obtém 7,8%. Os Verdes podem garantir uma cadeira no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda fica abaixo disso com 4,5%.

18:33 Chefe da AfD Weidel exige participação no governo para a AfD A líder federal do partido AfD, Alice Weidel, exige a participação no governo para sua partido na Turíngia e na Saxônia. "De acordo com a estrutura do nosso país, o partido mais forte, que é a AfD, deve iniciar as conversas", disse Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitor deseja a participação da AfD no governo. Conseguimos 30% dos votos em ambos os estados federais, e um governo estável é impossível sem nós."

18:30 Secretário-geral do SPD: "Quase não conseguimos evitar sair dos parlamentos estaduais" O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconhece os modestos resultados de seu partido nas eleições da Turíngia e da Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorações para o SPD", disse ele na ARD. "Nosso partido tem lutado por anos. 'Quase não conseguimos sair dos parlamentos estaduais', observou Kühnert. 'A luta é essencial, somos necessários.' Muita coisa precisa mudar, sugere Kühnert, mencionando: mais transparência e abordagem das preocupações dos eleitores. Quando questionado sobre o chanceler Olaf Scholz, ele respondeu: "Devemos apresentar nossa política juntos."

18:23 Höcke comemora resultados da Turíngia como "vitória extraordinária" O líder da fração da AfD, Björn Höcke, vê os resultados da Turíngia como "extraordinários". A AfD é o partido mais popular do estado, "a ridícula muralha de fogo deve acabar", disse Höcke na MDR. A mudança só virá com a AfD.

18:23 Chrupalla sobre a Turíngia: "Estamos virtualmente empatados com a CDU" O chefe do partido AfD, Tino Chrupalla, interpreta o resultado de seu partido como notável, indicando uma mudança nas atitudes políticas em ambos os estados federais, como afirmou Chrupalla na ZDF. A AfD está pronta para colaborar com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos virtualmente empatados com a CDU", declara Chrupalla, expressando o objetivo de moldar a política no melhor interesse da Saxônia.

18:17 Secretário-geral da CDU: Não haverá coalizão com a AfD O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, descartou qualquer coalizão entre a CDU e a AfD na Turíngia ou na Saxônia. "Somos inequívocos quanto a isso", ele afirma na ARD. A CDU agora formará governos a partir do centro do parlamento, ele alega, e está otimista quanto ao sucesso disso. A CDU, como a última sobrevivente dos partidos populares, é o "baluarte", e os partidos do semáforo foram penalizados.

18:13 Projeção para Saxônia: CDU lidera AfD de forma apertada, BSW em 12 por cento, Verdes em situação crítica A primeira projeção para a eleição estadual da Saxônia mostra a CDU como a vencedora com 31,5% dos votos, com uma vantagem apertada sobre a AfD com 30%. O BSW surge como o terceiro maior partido com 12%, enquanto o SPD luta para manter uma cadeira no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão na beira, garantindo apenas 5,5%, e a Esquerda não consegue entrar no parlamento com 4%.

18:10 Projeção para a Turíngia: AfD lidera CDU, BSW em 16 por cento A primeira projeção para a eleição estadual da Turíngia indica uma clara liderança da AfD com 30,5% dos votos, acima da CDU com 24,5% e da Esquerda com 12,5%. O SPD consegue permanecer no parlamento estadual com 7%, e o BSW é projetado para ingressar no parlamento estadual com 16%. Os Verdes e o FDP não conseguem ultrapassar 5%.

17:18 O Assento de Hoecke no Parlamento Estadual da Turíngia Está em Perigo

O líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Hoecke, pode não garantir um assento no futuro parlamento estadual. Seus colegas bem-sucedidos poderiam colocar em risco suas chances. Vários candidatos da AfD em circunscrições têm boas perspectivas de vencer um mandato direto. No entanto, Hoecke está em uma disputa apertada contra o candidato do CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD garantir mais mandatos diretos do que seu direito por votos em segundo lugar, então ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo do primeiro lugar, que Hoecke atualmente ocupa. Nesse cenário, a AfD poderia persuadir um candidato bem-sucedido a renunciar ao seu assento no parlamento estadual, permitindo que Hoecke reivindique seu mandato.

16:48 AfD da Turíngia Planeja Festa Sem Mídia

Não haverá cobertura da mídia na festa da AfD após as eleições na Turíngia. Classificada como de extrema direita, a partido tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal bloqueou isso, levando a partido estadual a excluir toda a área de imprensa. Um representante do partido atribuiu a situação a problemas organizacionais: não há espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Um-quarto dos Eleitores da Saxônia Vota por Correspondência

Para as eleições que o ministro-presidente da CDU da Saxônia, Michael Kretschmer, chamou de "voto crucial" para o estado, quase um quarto dos eleitores já enviou seus votos por correspondência. O comissário eleitoral do estado projeta uma participação por correspondência de 24,6%. A participação hoje foi ligeiramente maior do que em 2019 à tarde.

15:52 Höcke Vota em um Lada, Ramelow com a Esposa

O líder da AfD na Turíngia e principal candidato, Björn Höcke, votou ao meio-dia. O homem de 52 anos optou por votar na seção de Bornhagen, no distrito de Eichsfeld. Enquanto isso, o ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado, Erfurt. O homem de 68 anos votou com sua esposa, Germana Alberti von Hofe. Ele esteve no comando do Estado Livre desde 2014, liderando uma coalizão de minoria sem a própria maioria (brevemente interrompida), notavelmente uma coalizão sem maioria.

15:40 Maior Participação do que na Última Eleição na Turíngia

Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h. Isso marcou um aumento considerável de mais de dois pontos em comparação com a última eleição cinco anos atrás. Isso sugere uma alta participação. Os votos por correspondência ainda não estão incluídos nessas estatísticas, de acordo com o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação também viu um aumento marginal, atingindo 35,4% à tarde. No entanto, o comissário eleitoral espera uma participação por correspondência muito maior do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera pela Continuidade das Partidas da Coalizão no Parlamento Estadual

14:40 Preocupações e Problemas Maiores Levam Quase um Terço a Vota na AfD nas Próximas Eleições

Quase um terço das pessoas na Saxônia e na Turíngia planejam votar na AfD nas próximas eleições de 1º de setembro. Uma pesquisa abrangente ajudou a lançar luz sobre os motivos subjacentes. Revelou numerous preocupações e problemas na mente dos eleitores, incluindo, mas não se limitando à migração.

14:13 Höcke Sai Rápido da Seção de Votação

No dia da eleição estadual da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia. O político de extrema direita não ficou na seção de votação de Bornhagen e não falou com jornalistas no local. Dado que ele havia consistentemente perdido para o candidato do CDU em seu distrito natal de Eichsfeld, Höcke optou por mudar para Greiz. No entanto, ainda enfrentou derrota contra o CDU naquela circunscrição.

13:29 Participação Eleitoral Elevada Esperada nas Eleições da Saxônia

Uma alta participação eleitoral é prevista para as eleições da Saxônia. Até meio-dia, 25,8% dos eleitores já haviam votado, de acordo com a Oficina Estadual de Estatísticas em Kamenz. Durante as eleições estaduais de 2019, a porcentagem foi ligeiramente maior, de 26,2%. Os dados preliminares não incluem votos por correspondência, com uma estimativa de 24,6% dos eleitores elegíveis esperados para votar por correspondência, em comparação com 16,9% em 2019. As eleições estão correndo sem problemas pela manhã, segundo a autoridade eleitoral.

12:44 Polícia Investiga Ameaça Verbal em Seção EleitoralA polícia em Gera está investigando uma ameaça verbal dirigida a uma seção eleitoral. Um homem usando uma camiseta do AfD entrou na seção para votar pela manhã. Depois de ser solicitado a remover a propaganda partidária, ele relutantemente concordou, mas ameaçou retornar, expressando insatisfação com seu tratamento ao sair da área da seção eleitoral. A polícia registrou seu depoimento e o advertiu. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando graffiti difamatórios perto de seções eleitorais como casos de dano criminal.

12:15 Advertências sobre Notícias Falsas em CirculaçãoA rede de pesquisa Correctiv emitiu advertências sobre uma notícia falsa recorrente que afirma que assinar a cédula de votação impede fraudes. No entanto, a oficina do Oficial Federal de Retorno confirmou ao Correctiv que "a cédula de votação não deve ser assinada. Assinar a cédula de votação pelo eleitor prejudica o sigilo do voto, levando à invalidação da cédula de votação inteira".

11:51 Voigt Espera "Razões de Maioria Estáveis"O candidato principal da CDU da Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou gratidão pelas pessoas que escolheram differently no passado, mas agora decidiram pela "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. Ele espera por "razões de maioria estáveis" para permitir que o estado retome seu progresso.

11:25 Aumento Dramático de Ataques de Extremismo de Direita em SonnebergSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser governado por um político do AfD. Activistas relatam se sentir intensamente ameaçados desde então, com muitas pessoas sendo forçadas a deixar seus empregos. O número de ataques de extremismo de direita na área também aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas atribuem isso ao administrador distrital do AfD.

10:57 Kretschmer Fala na Seção EleitoralO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual em seu estado "provavelmente a eleição mais crucial em 34 anos". Depois de votar em Dresden, ele expressou gratidão àqueles que escolheram differently no passado, mas agora decidiram pela "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão permitirá que nós formemos um governo que sirva esta terra", continuou Kretschmer, com seu CDU Currently engajado em uma disputa apertada com o AfD nas pesquisas.

10:30 Ramelow: "Wagenknecht Não Está na Cédula"O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, considera o dia da eleição um "festival da democracia" - mesmo que haja o risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não recomenda um governo de minoria e por que dúvida da competência do BSW.

09:59 Críticas à Data da Eleição no 85º Aniversário da Invasão da PolôniaO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. "A pessoa que achou uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro não tem respeito pela história", diz o diretor do Instituto Alemão-Polonês ao Redaktionsnetz Deutschland (RND). Loew fala sobre o AfD, classificado como "seguramente de extrema-direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, apontando que "isso pode levar a muito más associações se um partido vencer em Dresden e Erfurt cuja relação com a era NS é qualquer coisa menos clara".

09:30 "Eleição Crucial": Todos os Dados sobre a Eleição Estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade hoje de decidir quem moldará o cenário político no parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU está em risco de perder sua posição como força líder no estado pela primeira vez desde 1990. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere à eleição como "crucial". "Hoje, é sobre tudo".

8:46 Todos os Dados Sobre a Eleição na TuríngiaHoje é o grande dia: Situado no coração da Alemanha, o estado da Turíngia, com cerca de 2,1 milhões de habitantes, está determinando quem terá poder para os próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo seu candidato principal, Björn Höcke, poderá assumir o controle?

8:24 Formas Potenciais pelas quais o AfD Poderia Ameaçar a DemocraciaDe acordo com as pesquisas, o AfD parece estar prestes a aumentar significativamente sua presença nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso poderia representar uma ameaça às instituições democráticas, como um grupo de pesquisa apontou. Apesar da crença popular, o Estado de Direito não é tão robusto quanto parece.

8:00 Seções Eleitorais Abertas na Turíngia e na SaxôniaNovos parlamentos estaduais estão sendo votados hoje tanto na Turíngia quanto na Saxônia. Com base nas pesquisas, o AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do incumbente Michael Kretschmer e o AfD estão empatados. Esperamos as primeiras projeções por volta das 18h, quando as seções eleitorais fecharem. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

A atual coalizão da Turíngia, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não possui maioria, segundo as pesquisas. Um possível governo após as eleições poderia ser uma coalizão da CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. Na Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes conseguirá manter sua maioria. Kretschmer não descartou colaboração com a BSW. O Partido da Esquerda na Saxônia corre o risco de ser expulso do parlamento. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

As eleições para o Parlamento da Turíngia causaram preocupação entre os políticos federais, com o AfD obtendo expressivos ganhos no estado. A vice-presidente do Bundestag dos Verdes, Katrin Göring-Eckardt, vê esse sucesso como um "game-changer" na Alemanha.

Após as eleições para o Parlamento da Turíngia, o AfD exige participação no governo tanto na Turíngia quanto na Saxônia, afirmando que deveriam iniciar conversas como o partido mais forte em ambos os estados. A líder federal do AfD, Alice Weidel, fez essa declaração na ARD, se referindo à Turíngia.

