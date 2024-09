18:31 Demonstração de drones equipados com lança-chamas

Durante o Conflito na Ucrânia, Rumores Sobre o Uso de Armas Não Convencionais, Como Drones Lançadores de Chamas, Circulam. Relatos Indicam o Despliegue de um Dispositivo, Allegadamente Queimando Posições Militares Russas e uma Extensa Faixa de Floresta.

18:09 O Primeiro-Ministro dos Países Baixos Revela um Pacote de Ajuda Massivo para a Ucrânia no Valor de 200 Milhões de EurosO recém-empossado primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, anunciou um substancial pacote de ajuda financeira para a Ucrânia. Surpreendentemente, Schoof visitou a cidade sudeste ucraniana de Zaporizhzhia e se reuniu com o Presidente Volodymyr Zelenskyy. A nova ajuda financeira, avaliada em mais de 200 milhões de euros, marca a primeira visita de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em início de julho, após a saída de Mark Rutte, que é esperado para assumir o cargo de Secretário-Geral da NATO em outubro. "Sem exageros, os Países Baixos ajudaram a Ucrânia a salvar muitas vidas. Nossa ligação é mais forte do que nunca. Estamos firmes em nossa busca por uma paz justa e duradoura," disse Zelenskyy.

17:47 Controle Federal Mantém Estabilidade na Refinaria PCK em SchwedtA refinaria de petróleo PCK, localizada em Schwedt, permanecerá sob supervisão federal por enquanto. De acordo com meios de comunicação alemães, a administração alemã planeja prorrogar a administração das maiores ações do conglomerado russo Rosneft na refinaria PCK. Este passo expiraria em 10 de setembro. As ações estiveram sob supervisão federal desde setembro de 2022. Esta ação foi motivada pela decisão da Alemanha de parar de importar petróleo bruto russo como represália à invasão da Ucrânia. A PCK passou para fornecedores alternativos no início de 2023. Além de Schwedt, duas outras instalações estão afetadas. A Rosneft detém uma participação de 54% na refinaria PCK no nordeste de Brandenburg.

17:22 Exército Russo Registra os Maiores Ganhos Terrestres na Ucrânia Desde Outubro de 2022 - 15 Quilômetros Quadrados por DiaO exército russo relatou avanços territoriais significativos em agosto, os mais substanciais desde outubro de 2022. De acordo com estimativas do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) com sede nos EUA, o exército russo tomou o controle de 477 quilômetros quadrados no mês passado, o que equivale a mais de 15 quilômetros quadrados por dia. A maioria desses avanços territoriais ocorreu na região oriental ucraniana de Donetsk. Até ontem, o exército russo estava a apenas 70 quilômetros da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk.

16:56 Presidente Russo Putin Parte para a Mongólia - Primeira Visita a País Membro da CPI após Emissão do Mandado de PrisãoO presidente russo Vladimir Putin embarcou em uma visita à Mongólia. Ele deve se encontrar com o presidente mongol Ukhnaagiin Khürelsükh na terça-feira e, na quarta-feira, participar de uma cerimônia comemorando a vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o exército japonês em 1939. Durante esse conflito, milhares de vidas foram perdidas. A visita marcaria a primeira viagem de Putin a um país membro da CPI desde que o tribunal emitiu um mandado de prisão contra ele há quase 18 meses por alegações de crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia instou a Mongólia a deter Putin e entregá-lo à Haia. O porta-voz do Kremlin confirmou na semana passada que Putin não espera ser preso na Mongólia.

16:40 Investigações de Corrupção Iniciadas Contra Vários Funcionários Militares na RússiaNa Rússia, mais um alto-funcionário militar se tornou alvo de investigações de corrupção. De acordo com um comunicado do Telegram do Comitê de Investigação da Rússia, o general Valery Mumindzhanov enfrenta acusações de aceitar "um suborno de escala excepcionalmente grande". Este crime pode resultar em uma pena de prisão de até 15 anos na Rússia. Mumindzhanov atualmente serve como vice-comandante do distrito militar de Leningrado, responsável pelo suprimento, e anteriormente ocupou um cargo no ministério da defesa. As investigações indicam que Mumindzhanov aceitou um suborno superior a 20 milhões de rublos (aproximadamente 202.000 euros) em conexão com a execução de contratos de suprimento de uniformes. Desde abril, pelo menos dez militares, incluindo generais e altos funcionários do ministério da defesa de Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas devido a alegações de corrupção ou fraude. Alguns analistas especulam que uma campanha de limpeza está em andamento.

16:25 Zelensky Afirma que a Operação Kursk Está Prosseguindo como PlanejadoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a operação na região de Kursk, na Rússia, está prosseguindo como planejado. Ele fez essa declaração durante uma visita a Zaporizhzhia, de acordo com informações fornecidas pela agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform. "A operação de Kursk está alcançando seus objetivos e prosseguindo como planejado," declarou Zelensky. "Em relação aos desafios nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação de Kursk também pode ter um impacto lá," disse Zelensky. Os combates na região de Kursk podem resultar em menos ataques intensos em Pokrovsk e Torez, embora a situação seja atualmente desafiadora. Ele acrescentou que as brigadas mais combatentes do exército russo foram posicionadas nessas zonas de frente.

15:52 Incêndios de Estepe Ameaçam Vilas na Região Ocupada de Luhansk - Nenhum Bombeiro para Contê-los?Os moradores da região ocupada de Luhansk enfrentam não apenas conflitos armados, mas também perigos ambientais. Relatos nas redes sociais sugerem que a região está ameaçada por incêndios de estepe, sem bombeiros presentes para apagá-los.

15:16 Ucrânia Recebe Sistema Patriot da Romênia: Governo Aprova Projeto de LeiO governo romeno deu luz verde a um projeto de lei que permite o envio de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O projeto avançará para a última votação no parlamento, de acordo com a Reuters. Bucareste havia concordado anteriormente, em junho do ano passado, em doar um dos seus dois sistemas Patriot operacionais para a Ucrânia, desde que os aliados o substituíssem por um sistema de defesa aérea semelhante.

14:53 Petição para Mobilização na Ucrânia: Limite de Idade Baixado para 50Uma petição está pedindo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que baixe o limite de idade para mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas já assinaram a petição, de acordo com o jornal ucraniano "Kyiv Independent". Na Ucrânia, o limite atual de idade para mobilização é 60 anos. Uma petição eletrônica ao presidente deve receber pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada, e ainda restam 34 dias para a coleta de assinaturas.

14:34 Região de Belgorod Sofre Ataques da Ucrânia, VítimasOnze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital. O governador Vyacheslav Gladkov revelou isso por meio de uma publicação no Telegram, mencionando também que um jardim de infância foi destruído. Ele compartilhou imagens do edifício do jardim de infância destruído e outras estruturas danificadas na região. A Reuters relata que as autoridades locais decidiram fechar várias escolas e jardins de infância na região por uma semana após os ataques. Em algumas regiões da Ucrânia e da Rússia, 2 de setembro é o primeiro dia de aula após as férias de verão.

14:10 Zelensky: Mesquita em Kyiv Destruída por Mísseis RussosUma mesquita e seu centro cultural islâmico vizinho foram gravemente danificados no ataque com mísseis russos a Kyiv durante a noite (veja os registros 05:39, 06:20 e 09:29). O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou no X que a Rússia não tem respeito pelos valores espirituais e humanos e não se importa com qualquer religião ou crença. "Ela persiste em sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano, tentando exterminar todas as nossas comunidades e até mesmo lugares de culto sagrados", acrescentou Zelensky. O mufti-chefe da comunidade local, Vadym Dashevski, informou à Reuters que a mesquita foi atingida por um "ataque desprezível".

13:39 Ucrânia Lança Ataque de Drones em Área de MoscouA Ucrânia lançou um ataque significativo com drones, atingindo alvos em e ao redor de Moscou. Uma explosão em uma refinaria a menos de 16 quilômetros do Kremlin foi registrada em vídeo. Dois outros complexos de energia receberam tratamento semelhante. Fontes russas afirmam que mais de 150 drones ucranianos foram repelidos.

12:58 Polônia Quer Abater Drones e Aviões RussosO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, argumenta que a Polônia deve abater drones e aviões russos que se aproximam do espaço aéreo polonês antes que eles entrem. O político liberal-conservador expressou essa opinião ao Financial Times (FT), afirmando que tal ação seria um ato justificado de autodefesa. Sikorski discorda da posição da NATO de que o risco de escalada do conflito com as forças russas é muito grande. A NATO rejeitou até agora a ideia de abater drones e projéteis russos sobre a Ucrânia, assim como o pedido de zona de exclusão aérea de Kiev.

12:12 Munz: Reações da Rússia aos Triunfos das Eleições do AfD e BSVOs sucessos do AfD e BSV nas últimas eleições estaduais também são um assunto de discussão na Rússia. O correspondente da NTV, Rainer Munz, compartilha sobre as reações russas aos ganhos das eleições do AfD e BSV e discute como Moscou lida com o que pode ser o maior ataque de drones à capital russa até agora.

11:40 Putin Elogia Taxa de Conquistas RussasO presidente russo Vladimir Putin elogiou a velocidade com que suas tropas estão conquistando novos territórios na Ucrânia vizinha. Ele declarou que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. "Não estamos falando de avanços de 200 ou 300 metros", disse Putin a meios de comunicação russos. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. A velocidade desta ofensiva no Donbass é algo que não vemos há muito tempo". Putin fez essa declaração durante uma parada na República de Tuva, uma região siberiana, a caminho da Mongólia para participar de uma aula em uma nova matéria chamada "Conversas sobre o Importante", introduzida após a guerra. A aula tem como objetivo familiarizar as crianças com a agenda política do Kremlin. Putin frequentemente assume o papel de professor em aulas públicas no primeiro dia de aula.

11:07 Ucrânia Abate 22 Mísseis e 20 Drones no Ataque RussoA força aérea ucraniana relata ter interceptado 22 dos 35 mísseis e destruído 20 dos 23 drones durante um ataque russo. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Vídeo Revela Ataque de Mísseis Russos em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há dias. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e lazer e ferindo várias pessoas.

10:01 Aumento de Feridos em Ataque Russo em SumyO número de indivíduos feridos em um ataque de míssil russo na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, aumentou para 18, incluindo seis menores, de acordo com a última atualização do Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque atingiu uma instalação para a recuperação social e psicológica de crianças e um orfanato. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se desde que a Rússia iniciou uma invasão transfronteiriça na região vizinha de Kursk em 6 de agosto. Sumy, com uma população de mais de 250.000 pessoas, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois Feridos em Ataque Aéreo Russo em KyivA Rússia atacou novamente a capital ucraniana Kyiv com mísseis (veja os itens 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas devido a detritos de mísseis interceptados, de acordo com autoridades locais. Incêndios foram acesos e edifícios e infraestrutura foram danificados. Um alerta aéreo esteve em vigor em todo o país por quase duas horas até o início da manhã.

08:57 Maioria dos Russos Apoia o Conflito na UcrâniaA população russa continua a apoiar o conflito na Ucrânia, apesar da invasão da Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk. Isso de acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que se refere a pesquisas conductedas pelo instituto de pesquisa russo independente Levada Center. O apoio à operação militar russa na Ucrânia até mesmo aumentou em agosto, com cerca de 78% dos respondentes apoiando o conflito, um aumento em relação aos 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece estar cansada da guerra, dando ao Kremlin a flexibilidade para prolongar uma guerra de desgaste contra a Ucrânia, sugerem os analistas do ISW.

08:11 Ucrânia Publica Números de Vítimas de Tropas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou atualizações dos números de vítimas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com os dados, a Rússia teria perdido cerca de 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. Um relatório de Kyiv também alega que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia de alcance médio e 30 drones foram destruídos. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia teria perdido um total de 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino. Estimativas ocidentais sugerem um número menor de baixas, mas esses números provavelmente representam um mínimo.

07:29 Saporizhzhia Bombardeada 171 Vezes em 24 HorasAs forças russas teriam atacado a região ucraniana de Saporizhzhia 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com um post no Telegram do Ivan Fedorov, governador militar de Saporizhzhia. Quatro ataques aéreos russos em Lobkove, Piatyatki e Novoadriivka foram executados usando 95 drones.

07:03 Trabalhadores de Resgate Retiram Homem Vivo dos Escombros de KyivTrabalhadores de resgate conseguiram retirar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv, na Ucrânia, após um ataque aéreo russo, de acordo com a Reuters. O sobrevivente afirmou estar se sentindo bem logo após ser resgatado. Os ataques de mísseis russos em Kharkiv feriram mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, de acordo com as autoridades. Vários mísseis atingiram um shopping e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Incêndios e Explosões: Amplia Ataque Aéreo Russo em KyivA Rússia lançou uma série de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e dezenas de mísseis balísticos, atacando a capital Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Explosões em Kyiv fizeram com que muitos residentes procurassem abrigo em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko relatou vários incêndios, enquanto o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, fez o mesmo no Telegram. Uma pessoa teria ficado ferida no distrito de Shevchenkivskyi devido a detritos caídos. "Haverá uma resposta a tudo. O inimigo sentirá isso", afirmou o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram.

05:39 Explosões: Ataque de Mísseis Russo em KyivA capital ucraniana Kyiv foi atacada por mísseis russos, de acordo com relatórios militares ucranianos. Unidades defensivas estão ativas para repelir o ataque, como comunicado via serviço de mensagem Telegram por representantes militares ucranianos. Testemunhas em Kyiv relatam várias explosões altas, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e potenciais danos permanecem desconhecidos.

04:46 Putin: Construção de Novo Gasoduto para a China Está no CronogramaOs preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão prosseguindo conforme o planejado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade foi aprovado e as investigações técnicas necessárias foram conduzidas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", de acordo com um transcript

02:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses Aprova Abate de Drones Russos de VigilânciaDe acordo com uma pesquisa conduzida pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 58% dos cidadãos poloneses apoiam que seu exército abata qualquer drone russo que invada seu espaço aéreo durante ataques à Ucrânia. A pesquisa gira em torno de um objeto aéreo não identificado, provavelmente um drone suicida do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por meia hora em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak compartilhou na Radio RMF24 que a Rússia pode estar testando as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para seu espaço aéreo.

00:26 Rússia: Uma Vítima Fatal em Belgorod por Bombardeio UcranianoO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou uma vítima fatal em Shagarovka, uma vila próxima à fronteira, devido ao fogo de artilharia ucraniano. Três pessoas foram feridas durante ataques à vila de Shebekino. Pelo menos uma vila adicional foi atacada pelos ucranianos, de acordo com as informações disponíveis.

23:08 Rússia Afirma Ter Desviado 158 Ataques de Drones UcranianosAs autoridades russas declararam terem interceptado com sucesso intensos ataques de drones ucranianos contra a capital Moscou e doze outras regiões. Um total de 158 objetos aéreos foi documentado, de acordo com o anúncio do ministério da defesa no Telegram. Dez drones foram relatados como tendo atacado alvos em Moscou, segundo os relatórios oficiais.

22:24 Turtle Strike de Mogno-Avellanado em Kharkiv: Vítimas Agora em 47O serviço de emergência do estado ucraniano relatou que o número de vítimas da massiva operação aérea russa em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças. Várias estruturas civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, de acordo com imagens disseminadas por agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Encontra Desastre Durante Voo de Treinamento - Pilotos MortosDois pilotos perderam a vida durante um acidente de helicóptero na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub Kharkiv, na Ucrânia. A agência de notícias do estado ucraniano, Ukrinform, relatou que o helicóptero, um tipo Mi-2, fazia parte de um voo de treinamento. A informação foi transmitida através da página do Facebook da universidade, de acordo com o Ukrinform. "A universidade sofreu uma perda irreparável - a tripulação de duas pessoas morreu", dizia o post do Facebook da universidade. Especialistas, investigadores e oficiais do ministério da defesa atualmente estão examinando o local do acidente. As causas do incidente ainda não foram descobertas.

21:06 Empresa de Energia Ucraniana Avisa sobre Interrupções de EnergiaDevido aos intensificados ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia, a Ukrenergo, empresa de energia ucraniana, anunciou que haverá várias interrupções de energia na segunda-feira. A fornecimento de energia à infraestrutura crítica não será afetado. No entanto, a Ukrenergo alerta que podem haver mudanças na extensão das restrições de energia.

