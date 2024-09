18:22 Métodos Ucranianos Usados para Interceptar Refugiados no Rio da Fronteira da Moldávia

17:44 Desvendando o Mistério dos Aviões Russos Cobertos de PneusDepois de quase dois anos e meio de conflito, as forças armadas ucranianas estão enfrentando dificuldades para recrutar novos soldados. Como resultado, muitos homens estão tentando fugir do serviço militar e estão tentando cruzar para países vizinhos, como a Moldávia. Essas pessoas estão sendo interceptadas na fronteira do rio Dniester.

17:44 Desvendando o Mistério dos Aviões Russos Cobertos de PneusMais tarde em 2023, as forças russas começaram a cobrir alguns de seus aviões militares com pneus de carro. A razão por trás dessa ação permaneceu incerta por algum tempo. No entanto, um oficial sênior do Exército dos EUA pode ter lançado alguma luz sobre o assunto. De acordo com Schuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, o objetivo principal dessa medida é enganar mísseis modernos. "Se você fixar pneus nas asas, muitos modelos de visão por computador lutam para reconhecê-lo como um avião", disse Moore durante uma discussão no think tank dos EUA Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Anteriormente, foi hipótizado que os pneus poderiam servir como uma camada adicional de proteção contra drones kamikaze.

16:56 Tropas Russas Danificam Mina de Carvão da UcrâniaNa cidade mineira de Vuhledar, na Ucrânia, as forças russas estão avançando e causando danos significativos em uma das maiores minas de carvão do país. Vídeos mostram a explosão que causou o desabamento da torre acima do poço principal da mina. Estima-se que mais de 150 milhões de toneladas de carvão permaneçam no veio.

16:19 Pistorius Enxerga Despesas de Defesa como DesafioApós anunciar um fundo especial de €100 bilhões, o Ministro da Defesa Federal Boris Pistorius reconhece a necessidade de investimentos adicionais no financiamento da Bundeswehr para o futuro. "O fundo especial será esgotado até o final do ano", disse o ministro do SPD após uma visita às tropas em Saarlouis. "E então teremos que encontrar de onde virá o financiamento adicional." Pistorius faz alusão ao fato de que €80 bilhões estão previstos no planejamento financeiro do governo federal para o ano de 2028. "Eu assumo que isso servirá como uma base, porque precisamos investir em financiamento adicional para aquisições e infraestrutura." Ele acrescenta: "Este permanece um desafio significativo e central."

15:51 Ucrânia Ataca Edifícios Residenciais em BelgorodA Ucrânia continua seus ataques em cidades russas, desta vez em Belgorod, perto da fronteira compartilhada. Vídeos mostram vários carros e um edifício residencial destruídos, além de outros danificados. O resultado foram oito pessoas feridas.

15:14 Exercícios Navais: Navios Chineses Chegam a VladivostokApós o anúncio de exercícios militares conjuntos, dois navios da guarda costeira chinesa chegaram a Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, de acordo com relatórios russos. Os navios da guarda costeira chinesa foram convidados pelo guarda-fronteira russo para ficar em Vladivostok até sexta-feira, explica o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O objetivo dos exercícios é "profundar a cooperação estratégica entre os militares chinês e russo", explica Pequim. De acordo com isso, forças navais e aéreas de ambos os países participarão de exercícios como "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico ao largo da costa russa. Além disso, a China participará do exercício estratégico "Ocean-2024", segundo consta.

14:39 Baerbock Avisa: Se a Ucrânia Cai, a Moldávia Também CaiA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acredita que apoiar a Ucrânia também é benéfico para a sobrevivência da Moldávia. "Tudo o que fazemos para apoiar a Ucrânia contribui para a estabilização da Moldávia", disse ela em uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia em Chisinau, a capital. "É óbvio que a principal preocupação da população local é que, se a Ucrânia desmoronar, a Moldávia seguirá o mesmo caminho."

13:56 Ucrânia: 97 Trabalhadores de Resgate de Emergência Mortos Desde a Invasão RussaO conflito entre a Rússia e a Ucrânia deixou 97 trabalhadores de resgate de emergência ucranianos mortos desde a invasão em grande escala, informou o serviço à Ukrinform em uma entrevista recente. Um total de 395 trabalhadores de resgate foram feridos durante suas operações. Hoje, a Ucrânia comemora o "Dia dos Trabalhadores de Resgate".

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia Sofrem Milhões de VítimasDe acordo com uma investigação do jornal dos EUA "Wall Street Journal", ambos os lados sofreram vítimas massivas na guerra da Rússia contra a Ucrânia. As tropas ucranianas são relatadas como tendo sofrido cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos, de acordo com uma estimativa confidencial da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, supostamente perdeu cerca de 600.000 soldados - 200.000 mortes e 400.000 feridos - de acordo com estimativas de agências de inteligência ocidentais, segundo o jornal. Nem Kyiv nem Moscou divulgaram oficialmente figuras sobre suas próprias perdas.

13:21 Munz: Rússia Caça Soldados Contratados com RaidesPor decreto, a Rússia está buscando aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados. Isso, segundo o correspondente da Kremlin Rainer Munz, envia uma mensagem clara além do conflito na Ucrânia, levantando a questão de onde a Rússia encontrará todos esses soldados.

12:55 Kremlin Justifica Expansão Militar como Resposta a Ameaças em FronteirasO Kremlin justifica planos de expandir seu exército para o segundo maior do mundo devido a ameaças crescentes em suas fronteiras. "Isso é resultado das numerosas ameaças na periferia de nossas fronteiras", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma ligação à imprensa. "É devido ao ambiente altamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e à instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas." O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira o aumento do tamanho permanente do exército russo em 180.000 soldados, para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior do mundo, depois da China.

12:30 Pesquisa de Opinião RTL/ntv: Mais de Dois Terços dos Respondentes se Oposição a Mísseis de Alcance Longo para o Governo de KyivO governo em Kyiv visa atingir suprimentos de guerra russos - aeródromos, centros de comando e infraestrutura. Na última pesquisa de opinião pública RTL/ntv, 64% dos entrevistados desaprovam a recepção de armas ocidentais que também poderiam ser usadas para atacar alvos profundamente no território russo. Por outro lado, 28% apoiam essa ação. Há maioria a favor desses mísseis entre os apoiadores de Verdes e FDP (53% e 58%, respectivamente). A oposição é maior entre os apoiadores do SPD e da União (34% e 31%, respectivamente), com nenhum apoio entre alguns apoiadores da AfD (0%). Mesmo entre os apoiadores do BSW, há apenas 4% de apoio para essa medida. Mais da metade dos apoiadores do SPD (61%) e do CDU/CSU (61%) se opõe a tais entregas de armas. A oposição é significativamente maior na região leste (83%) em comparação com a região oeste (61%).

11:49 Festival Internacional de Cinema de Toronto Exibirá Filme sobre Suspeito Routt e seu Desejo de Matar Putin e KimRyan Wesley Routt, suspeito de tentativa de assassinato de Donald Trump, expressou a intenção de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un por volta de 2022, de acordo com relatórios do "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Walsh trabalhou na Ucrânia na época e interagiu com Routt várias vezes. Walsh descreveu Routt como "o americano mais perigoso" que ela encontrou em Kyiv. Ele supostamente tentou se juntar às tropas voluntárias ucranianas, com a intenção de lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário "Russos em Guerra" será Exibido no Festival Internacional de Cinema de TorontoO controverso documentário "Russos em Guerra", dirigido pela cineasta russo-canadense Anastasia Trofimova, será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto apesar das preocupações com ameaças de segurança. Trofimova passou vários meses com tropas russas na linha de frente na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano no Canadá criticou a decisão do festival, afirmando que serve como plataforma para a propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo Duvida de Negociações de PazO embaixador russo na Alemanha, Sergey Nechaev, expressou ceticismo sobre potenciais negociações de paz no conflito da Ucrânia. Ele argumentou que primeiro é necessário um plano de paz e depois avaliar se ele está de acordo com os interesses da Rússia. O chanceler alemão Olaf Scholz já havia defendido esforços mais rápidos para alcançar a paz e concordou com o presidente ucraniano Zelenskyj sobre a inclusão da Rússia nas negociações.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda a Ucrânia a se Preparar para o InvernoA empresa de energia ucraniana Naftogaz está trabalhando com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para garantir a segurança energética durante o inverno após numerosos ataques aéreos russos em infraestrutura crítica, causando preocupação com possíveis interrupções no fornecimento de energia, aquecimento e água. O PNUD auxilia a Ucrânia por meio de geradores de gás para prevenir interrupções na população.

09:55 Interrupção de Energia Continua em Sumy Após Ataque de Drone pela ManhãMais de 280.000 indivíduos na região de Sumy, na Ucrânia, que foi atacada por drones russos Shahed durante a caçada matinal, permanecem sem energia. Embora a defesa aérea ucraniana alegue ter derrubado 16 drones, os projéteis sobreviventes causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Prisioneiro de Guerra Ucraniano Executado com EspadaDe acordo com o comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano, um prisioneiro de guerra ucraniano foi morto com uma espada, com as mãos amarradas ameaçadoramente com fita adesiva, pelos russos. O grau de inumanidade russa durante esse conflito é incompreensível, conclui o especialista ucraniano. Uma fotografia do soldado morto foi publicada nas redes sociais hoje, a espada utilizada na execução inscrita com "Por Kursk". Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova exibem fotografias de soldados ucranianos que escaparam da captura russa.

09:02 Alaudinow, Comandante Checheno, Fornece Informações sobre a Ofensiva de KurskApós a surpresa invasão de Kyiv na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, os líderes militares russos permaneceram em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow mostrou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, aproveitem a pipoca e assistam nossos caras destruírem o inimigo." Desde então, Alaudinow se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com suas declarações compartilhadas pela mídia russa. Especialistas acreditam que uma presença na mídia como essa só é possível com a aprovação dos oficiais de mais alto escalão. Alaudinov, um possível sucessor de Ramzan Kadyrov, supostamente desfruta de um grau incomum de liberdade de expressão.

08:42 Alemanha Aloca 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno para a Ucrânia Em antecipação do outono que se aproxima e do inverno, a Alemanha comprometeu-se com mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno à Ucrânia. A Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou isso durante sua visita à capital da Moldávia, Chisinau. "É inegável que o outono está chegando e o inverno está logo ali", declarou Baerbock antes da reunião da Plataforma de Parceria com a Moldávia, na antiga república soviética. Relatos indicam que a Rússia planeja outra 'guerra de inverno' para agravar a situação na Ucrânia, dificultando a vida de seu povo ao máximo.

08:01 Ucrânia: Ataque Aéreo Russo em Instalações de Energia em Sumy A Ucrânia relata outra onda de ataques de drones da Rússia. A defesa aérea conseguiu abater 34 dos 51 drones invasores durante a noite, segundo a força aérea. Os ataques foram generalizados, afetando cinco regiões diferentes. Segundo as autoridades locais, instalações de energia na região norte de Sumy também foram alvo. Um total de 16 drones foi interceptado lá, com infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, sendo protegidos por fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Ucrânia: Vítimas Russas Atingem 1.020 O Estado-Maior Ucraniano afirma que a Rússia sofreu 1.020 baixas - seja mortes ou feridos - desde o dia anterior. Isso traz o total de perdas russas desde a invasão total em fevereiro de 2022 para uma estimativa de 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos. Além disso, seis veículos blindados e 66 drones sofreram o mesmo destino.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo sob Ataque O aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, teria sido atacado por drones na noite passada, de acordo com o outlet de notícias ucraniano Kyiv Post, que apresenta evidências com detonações audíveis em vídeos exibidos. Relatos indicam que bombardeiros estratégicos, armados com mísseis e usados pela Rússia para ataques em cidades ucranianas, estariam estacionados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Apoia Debate Controverso sobre Armas de Alcance Longo O secretário-geral da NATO que sai, Jens Stoltenberg, apoia o recente debate internacional sobre a possibilidade de autorizar a Ucrânia a lançar armas ocidentais de longo alcance no território russo. Em sua entrevista à LBC, Stoltenberg admite que cada aliado da NATO tem autonomia para tomar tais decisões, mas enfatiza a importância da coordenação próxima nestes assuntos. A Ucrânia vem pedindo permissão aos seus aliados para alvo em centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos há semanas. Quanto às preocupações sobre a escalada do conflito, Stoltenberg acredita que não há opções sem riscos na guerra, mas o maior risco permanece na vitória da Rússia na Ucrânia.

06:13 Facebook e WhatsApp Banem Propaganda Russa A Meta, empresa por trás do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, tomou medidas para impedir a disseminação de propaganda do estado russo. Meios de comunicação como RT (antiga Russia Today) e organizações afiliadas foram banidos globalmente das plataformas da Meta após campanhas de desinformação centradas na agressão da Rússia contra a Ucrânia. Este banimento se aplica à UE também, onde a RT já havia sido bloqueada devido a tais campanhas desde a primavera de 2022.

05:33 Lukashenko Concede Clemência a 37 Prisioneiros na Bielorrússia Em um movimento incomum, o líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 37 prisioneiros. A Administração Presidencial de Minsk relatou que essas pessoas são condenadas por "extremismo", uma etiqueta frequentemente usada na Bielorrússia para silenciar críticos do governo. Esta lista inclui seis mulheres e várias pessoas com problemas de saúde. Infelizmente, não foram compartilhados mais detalhes sobre as identidades desses 37 indivíduos. Lukashenko já havia concedido indultos a prisioneiros que protestavam contra seu governo em várias ocasiões, desta vez perdoando 30 detidos em meados de agosto e outros 30 no início de setembro, desde que demonstrassem arrependimento e se desculpassem.

03:11 Relatório da ONU: Violações de Direitos Humanos Aumentam na Rússia As violações dos direitos humanos estão aumentando na Rússia, de acordo com um relatório da ONU. A relatora especial Mariana Katzarova cita um sistema apoiado pelo estado de violações dos direitos humanos projetado para suprimir a sociedade civil e a oposição política, alvo de críticos das ações da Rússia na Ucrânia e de outros dissidentes. Katzarova estima que pelo menos 1.372 prisioneiros políticos foram condenados e sentenciados por suas opiniões sob pretextos frágeis, com alguns até sofrendo tortura na prisão. Prisioneiros políticos são mantidos em isolamento, enquanto outros são forçados a serem internados em clínicas psiquiátricas. O número real de vítimas pode ser maior, sugere a equipe de Katzarova.

23:24 Suécia Assumirá a Liderança na Presença da NATO Planejada na Finlândia A NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia tendo o potencial de liderar o projeto, como revelado pelos ministros da Defesa da Suécia e da Finlândia, Pål Jonson e Antti Häkkänen. Esta iniciativa envolve uma força multinacional semelhante às Forças Terrestres Avançadas (FLF) da NATO, já presentes em outros estados-membros da NATO que fazem fronteira com a Rússia. A Suécia se sente honrada pelo convite da Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença, que fortalecerá a segurança geral da NATO.

A União Europeia expressou preocupação com a expansão militar russa, afirmando que o aumento dos gastos com defesa poderia ter um impacto negativo em seu orçamento e cooperação com os estados-membros.

Em uma coletiva de imprensa conjunta com a Comissão Europeia, o ministro federal da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, reconheceu que o fundo especial de €100 bilhões para o financiamento da Bundeswehr será esgotado até o final do ano. Ele enfatizou a necessidade de encontrar financiamento adicional para as necessidades de defesa futuras, alinhado com os objetivos da UE para a segurança coletiva.

Leia também: