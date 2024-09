17:44 Londres: Forças terrestres russas estão acelerando seu avanço em direção a Pokrovsk

17:16 Vítimas e Feridos Após Bombardeio Russo em Kurachowe

O exército russo bombardeou a cidade de Kurachowe, na região de Donetsk. Pelo menos três indivíduos morreram e nove outros ficaram feridos, de acordo com o líder da administração militar da região de Donetsk, Vadym Fillaschkin, em uma publicação no Telegram. O exército russo é suspeito de ter bombardeado a cidade usando vários lançadores de foguetes do tipo "Uragan".

16:43 Avanço Russo em Donbass por Tropas Militares

As tropas russas afirmam seu avanço na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa de Moscou alega ter capturado a vila de Wyjimka, no norte do Donbass, perto da cidade ucraniana controlada de Siwersk. No entanto, o Estado-Maior Ucraniano relata nove ataques russos nesta frente desde ontem, incluindo Wyjimka, que supostamente foram repelidos. Ambos os alegações não foram verificadas independentemente no momento deste relatório. Enquanto isso, o exército russo também alega progresso em sua direção principal de ataque em direção à cidade ucraniana de Pokrowsk.

16:20 Vice-Ministro das Relações Exteriores da Rússia: Mudança na Doutrina Nuclear devido à "Estimulação da Hostilidade de Nossos Oponentes Ocidentais"

As autoridades russas aparentemente avançam com as mudanças anunciadas anteriormente em sua doutrina nuclear. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse à agência de notícias estatal TASS que o trabalho está em andamento e há uma clara intenção de modificar. A razão disso, ele afirmou, é a "atividade hostil de nossos oponentes ocidentais" em relação ao conflito na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em entrevista que o Ocidente está "indo longe demais" e que a Rússia fará o que for necessário para proteger seus interesses. Os EUA e seus aliados enfatizam que a situação na Ucrânia é um ato de agressão russa e que o governo em Kyiv está sendo ajudado em sua defesa. Atualmente, a doutrina nuclear russa prevê o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia for ameaçada.

15:54 Número de Feridos em Kharkiv Aumenta para 41

Em Kharkiv, o número de feridos em um ataque aéreo russo aumentou para 41, incluindo cinco crianças, de acordo com a agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform, citando a administração militar da região. O exército russo é relatado como tendo bombardeado Kharkiv com foguetes, causando aproximadamente dez explosões e atingindo vários edifícios civis, incluindo um centro comercial.

15:21 Zelensky Pede Autorização do Ocidente para Ataques Profundos no Território Russo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a reiterar seu pedido de aprovação ocidental para empregar armas para ataques mais profundos no território russo após os mais recentes ataques aéreos da Rússia. Para defender e proteger completamente as cidades ucranianas, é necessária mais apoio, ele afirma no Telegram. Isso inclui uma decisão sobre "ataques de longo alcance em sites de lançamento de mísseis russos, danos à logística militar russa e lançamentos conjuntos de mísseis e drones". Zelensky destaca que a Rússia utilizou 160 mísseis, 780 bombas guiadas ou aéreas e 400 drones de combate contra a Ucrânia apenas na semana passada.

15:03 Força Aérea Ucraniana Abate Oito de Onze Drones Shahed

A Força Aérea Ucraniana afirma ter abatido 24 drones russos. As forças russas lançaram um míssil balístico do tipo Iskander-M a partir da região de Kursk e 11 drones Shahed-131/136 a partir da Península da Crimeia, em direção a alvos ucranianos. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, oito deles foram abatidos. Os principais alvos eram as regiões ucranianas de Mykolaiv e Sumy.

14:45 Ucrânia Relata 28 Feridos em Ataque em Kharkiv

A cidade ucraniana de Kharkiv, no nordeste, foi atingida novamente por um ataque aéreo russo, de acordo com as autoridades locais. Um ataque com foguetes deixou 28 pessoas feridas, incluindo uma criança de seis anos, de acordo com o prefeito de Kharkiv, Ihor Terechow, e o governador da região de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. Nos últimos dias, a cidade testemunhou vários mortos e numerosos feridos.

14:29 Países da UE Importam Mais Gás da Rússia do que dos EUA

Pela primeira vez em quase dois anos, os países da UE importaram mais gás da Rússia do que dos EUA em um trimestre. Os dados do think tank Bruxelas Bruegel mostram que, de abril a junho, a UE importou cerca de 12,7 bilhões de metros cúbicos da Rússia e 12,3 bilhões dos Estados Unidos. Enquanto as importações da Rússia diminuíram ligeiramente em comparação com o primeiro trimestre de 2024, as dos EUA caíram mais significativamente. O maior fornecedor de gás para a UE no segundo trimestre foi a Noruega, com 23,9 metros cúbicos. Antes de sua invasão da Ucrânia no início de 2022, a Rússia detinha essa posição, mas muitos países da UE reduziram suas importações do país depois. De acordo com dados da Office Federal de Statistics alemã, a Alemanha não importa mais gás daí. A Rússia subiu para o segundo lugar na lista de fornecedores da UE, à frente dos EUA. Os países de destino específicos não são identificados nos dados.

14:10 TASS: Incêndio em Refinaria de Petróleo de Moscou Extinto

O incêndio na refinaria de petróleo de Moscou causado por um ataque de drone ucraniano (veja entrada 08:01) foi extinto, de acordo com um relatório de mídia citado pela agência de notícias estatal russa TASS. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que vários fragmentos de drone atingiram a instalação, resultando em um incêndio em uma "sala técnica separada". O exército ucraniano supostamente atacou usinas de energia em território russo com vários drones.

13:36 Moscou vê os EUA como uma Força Antagónica Os Estados Unidos já estão heavily envolvidos no conflito devido ao seu fornecimento de armas à Ucrânia, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em televisão russa. Como resultado, a relação entre Moscou e Washington atingiu um ponto historicamente baixo. Oficialmente, Peskov mantém que a Rússia não tem interesse na corrida presidencial americana entre Trump e Harris (candidata democrata). No entanto, a Ucrânia está recebendo ajuda militar de várias nações ocidentais na sua guerra contra a Rússia, mas não é suficiente para inverter significativamente a situação militar. Todas as exigências da Rússia para pôr fim à guerra equivalem à rendição da Ucrânia.

13:19 Avanço no Leste da Ucrânia – Duas Cidades Capturadas pela Rússia Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as forças russas tomaram o controle de duas cidades no leste da Ucrânia. Agências de notícias estatais russas confirmam isso, citando o ministério, embora a situação no campo de batalha não possa ser verificada de forma independente. As tropas russas vêm avançando no setor leste há algum tempo, relatando ganhos territoriais.

12:48 Ataque Russo a Convoy de Grãos na Ucrânia As forças russas atacaram um convoy de grãos perto de Sumy, segundo as autoridades ucranianas. Os caminhões estavam a caminho entre Sumy e Kharkiv quando foram atingidos por mísseis, causando a morte de um motorista de 23 anos, um incêndio em um caminhão e danos a 20 outros. Inicialmente, a força aérea ucraniana sugeriu um ataque a logística agrícola.

12:15 Fornecimento de Energia e Gás Intacto em Tver Depois de Ataque de Drone da Ucrânia No região russa de Tver, o governador Igor Rudenya afirma que o fornecimento de energia e gás está ininterrupto apesar de um ataque de drone da Ucrânia a alvos na oblast a noroeste de Moscou.

11:50 Turismo de Guerra na Ucrânia Ganha Popularidade O turismo de guerra na Ucrânia está aumentando, apesar do conflito em andamento e dos riscos associados. Dmytro Nikiforov oferece tours guiados por campos de batalha antigos na Ucrânia, incluindo Bucha e Irpin. Antes da guerra, ele trabalhava como advogado. Agora, ele organiza "Tours de Guerra" em Kyiv e na região de Kyiv, atraindo pessoas em busca de aventura e compreensão das realidades da guerra.

11:22 Zelenskyy: Rússia Dispara Mais de 780 Bombas Guiadas na Ucrânia em uma Semana O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acredita que é justificável que a Ucrânia responda ao terror russo com todos os meios necessários para pará-lo. Na última semana, a Rússia disparou mais de 160 mísseis, cerca de 780 bombas guiadas e cerca de 400 veículos aéreos não tripulados de vários tipos na Ucrânia.

11:04 Uma Pessoa Morta e Quatro Feridas em Ataque a Sumy na Ucrânia Uma morte civil e quatro feridos foram relatados na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, devido ao fogo de artilharia russo, segundo relatórios ucranianos. Os russos supostamente realizaram 18 ataques em áreas fronteiriças e assentamentos em Sumy em 6 de agosto.

10:28 Chefe do Exército Ucraniano: Situação na Frente Leste é Complexa A situação na frente leste é complicada, segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. "A situação é difícil na direção do ataque principal do inimigo. Mas todas as decisões necessárias estão sendo tomadas em todos os níveis sem demora", disse o chefe do exército no Telegram. Ele visitou a frente leste perto da cidade de Pokrovsk esta semana, onde os combates são relatados como muito intensos.

09:59 ISW: Forças Russas Falham em Recursos Humanos e Equipamento na Ucrânia Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas não conseguem lutar com toda a força na Ucrânia devido à falta de recursos humanos e equipamento. Esse problema surge da estratégia de guerra ineficiente do Kremlin. O ISW cita, entre outras coisas, um relatório de um soldado mobilizado russo e blogueiro militar que afirmou em agosto que o governo russo havia falhado em estabelecer um sistema de mobilização efetivo para substituir as forças de trabalho perdidas e aumentar as reservas.

09:21 Ucrânia Publica Números de Perdas de Tropas Russas O Estado-Maior Ucraniano publicou novas figuras sobre as perdas de tropas russas na Ucrânia. Segundo o relatório, a Rússia perdeu aproximadamente 616.300 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. As perdas diárias são relatadas em 1.340. O relatório de Kyiv também menciona a destruição de dez tanques, 22 sistemas de artilharia e 36 drones. Desde o início da grande invasão, a Rússia perdeu um total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 navios e um submarino, segundo a Ucrânia. As estimativas ocidentais fornecem números menores de perdas, que também são prováveismente mínimos.

09:00 Rússia: 158 Drones Ucranianos Abatidos Os sistemas de defesa aérea da Rússia derrubaram um total de 158 drones ucranianos, segundo o Ministério da Defesa em Moscou (referência 07:03 e 03:45). A exército ucraniano lançou uma ampla ofensiva de drones contra usinas de energia e refinarias, causando um impacto significativo na região de Moscou e Tver, que faz fronteira com ela ao norte.

08:32 DeepState: Russos Ganham Mais Terreno na Região de Donetsk As forças russas supostamente estão fazendo mais avanços na região oriental ucraniana de Donetsk. Fontes próximas ao exército ucraniano, conhecidas como DeepState, afirmam que os russos tomaram Paraskowijiwka na região de Donetsk e estão avançando em três outros assentamentos: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Prefeito de Moscou: Incêndio em Refinaria de Petróleo Depois de Ataque de Drone Uma refinaria de petróleo em Moscou pegou fogo devido a um ataque de drone ucraniano, como confirmado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. A situação ainda está em desenvolvimento, e não há informações adicionais disponíveis no momento.

07:28 Vilarejos Fantasmas: Região de Fronteira da Ucrânia se Tornando Progressivamente DesertaO conflito em andamento afetou quase todos os cantos da região de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos anos. Embora o exército ucraniano possa realizar avanços limitados além da fronteira russa, o número de vilarejos habitados do lado ucraniano está diminuindo rapidamente.

07:03 Rússia: Grandes Ataques de Drones RepelidosA Rússia alega ter repelido 'massivos' ataques de drones em suas regiões ocidentais, incluindo tentativas contra sua capital, Moscou. O governador da região fronteiriça de Bryansk, Alexander Bogomaz, relatou a repelência de um ataque significativo de drones na região por meio do Telegram. Mais de 26 drones foram supostamente identificados e neutralizados pelo exército russo.

06:23 Rússia: Mais uma Usina de Energia Atacada por DronesUma usina de energia em Kashirskaja, um distrito na região de Moscou, foi atingida por drones ucranianos, de acordo com o chefe do distrito, Mikhail Shuvalov, no Telegram. Não foram relatados feridos ou danos, e não houve incêndios. Anteriormente, foram relatados ataques de drones na usina de energia de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou.

05:40 Explosões Perto de Usina de Energia na RússiaExplosões foram ouvidas perto da usina de energia de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou, de acordo com vários canais do Telegram na Rússia. A usina de energia é uma das maiores geradoras da região central da Rússia. Anteriormente, o governador da região relatou a destruição de cinco drones lançados da Ucrânia. Não foram relatados feridos e os serviços de emergência foram enviados ao local.

04:54 Ziemiak: Governo Alemão Deve Dar Mais Atenção à PolôniaO político da CDU Paul Ziemiak instou o governo alemão a ser mais proativo no fortalecimento das relações com a Polônia. "Não é uma Alemanha forte que intimida os poloneses hoje - é uma fraca", disse ele ao web.de. A Polônia sente-se negligenciada pela Alemanha, especialmente na política de defesa. A Alemanha cometeu erros no passado e só forneceu apoio mais forte à Ucrânia sob pressão de estados vizinhos.

03:45 Rússia: Vários Drones AbatidosAs autoridades russas declararam que os sistemas de defesa aérea da Rússia derrubaram pelo menos cinco drones sobre a área de Moscou. Mais de 26 drones foram supostamente abatidos sobre a região de Bryansk no sudoeste da Rússia, mais de dez sobre a região de Voronezh e drones adicionais sobre as regiões de Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. Os governadores das regiões afetadas divulgaram essa informação no Telegram, sem relatar feridos ou danos até agora.

02:39 Rússia: Ameaça de Drone a Moscou DesbaratadaDe acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobjanin, a defesa aérea russa abateu um drone que se aproximava de Moscou. Os relatórios preliminares sugerem que não houve feridos ou danos no ataque do drone, como compartilhado por Sobjanin no Telegram.

01:39 Holanda Enviará 28 Veículos Blindados Anfíbios para KyivA Holanda enviará 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 para a Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa holandês, Ruben Brekelmans, na plataforma X. O Corpo de Fuzileiros Navais da Holanda treinou soldados ucranianos para operar esses veículos. Com aproximadamente 11 toneladas e equipados com trilhos de borracha, o Viking Bandvagn S10 pode navegar em vários tipos de superfície, incluindo água. "A Ucrânia está em desesperoneed de nossa ajuda em sua luta contra o agressor russo. Nosso apoio à Ucrânia continua vital para manter a Rússia à distância", escreveu o ministro. Não foi dada uma data específica para a entrega.

00:35 Ex-Geral dos EUA Critica Política da Ucrânia de BidenO ex-general dos EUA Ben Hodges criticou a política do Ocidente de impedir a Ucrânia de atacar a Rússia. Hodges afirmou no Fórum Globsec em Praga que o Ocidente falta "um objetivo claro". Recentemente, a Ucrânia aumentou a pressão para que a política mude ao invadir a região russa de Kursk. No entanto, a Casa Branca não mudou sua posição, apesar de alguns políticos dos EUA apoiarem as demandas da Ucrânia. "Esta política desastrosa, que paradoxalmente protege melhor os aeroportos russos do que os civis ucranianos, é um reflexo de nosso fracasso em estabelecer objetivos claros", disse Hodges. De acordo com o ex-comandante dos EUA, a administração Biden não está cumprindo efetivamente sua "responsabilidade principal - o que queremos alcançar".

23:25 Zelensky Defende Luz Verde para Ataques contra a RússiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pressionando por aprovação para atacar a Rússia. "Limpar nosso céu de mísseis guiados russos é um passo crucial para obrigar a Rússia a buscar um fim à guerra e um acordo de paz justo", mencionou em sua atualização de vídeo noturna. "Precisamos da capacidade de proteger totalmente e verdadeiramente a Ucrânia e os ucranianos. Precisamos tanto da permissão para capacidades e armas de longo alcance quanto de mísseis e foguetes de longo alcance." Os representantes de Zelensky supostamente compartilharam todas as informações relevantes com os parceiros da Ucrânia, mas ele foi discreto sobre os detalhes. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, revelou à CNN que os aeroportos russos usados para bombear cidades ucranianas estão ao alcance de armas de longo alcance.

22:15: Estônia e Letônia Comemoram 30º Aniversário do Retirada das Tropas Russas Estônia e Letônia comemoraram o 30º aniversário da saída das tropas russas de seus territórios com eventos memorialísticos. Mais de meio século após a ocupação do Exército Vermelho Soviético, os últimos soldados russos deixaram esses agora membros da UE e da NATO em 31 de agosto de 1994. Em Tallinn e Riga, os presidentes Alar Karis (Estônia) e Edgars Rinkēvičs (Letônia) homenagearam as implicações históricas, políticas e legais dos eventos de três décadas atrás. Sem essa retirada de tropas, nem a verdadeira independência nem o caminho para a membresia da UE e da NATO em 2004 teriam sido possíveis, afirmaram os dois líderes durante encontros com aqueles envolvidos nas negociações com a Rússia. Hoje, os Estados Bálticos se erguem como firmes apoiadores da Ucrânia em sua luta contra a agressão russa. À medida que o conflito se intensifica, aumentam as preocupações na região de se tornarem o próximo alvo das forças armadas russas.

21:03: Campeão Mundial de Kickboxing Ucraniano Morre em Combate Roman Holovatiuk, um campeão mundial de kickboxing de 28 anos, foi dado como morto em combate na Ucrânia. O Comitê Parlamentar para a Juventude e o Desporto da Ucrânia confirmou a notícia. Holovatiuk era natural de Kamianets-Podilskyi, uma cidade no oeste da Ucrânia. Aos 22 anos, ele conquistou reconhecimento no nível nacional e internacional com uma medalha nos Jogos Mundiais de 2017 na Polônia. Ele subsequently teve uma carreira de sucesso, sendo coroado Mestre dos Desportos no kickboxing WAKO, finalista dos Jogos Mundiais, campeão mundial, vencedor múltiplo da Copa do Mundo e da Europa e campeão ucraniano múltiplo. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, ele se alistou voluntariamente no exército.

Você pode aprender sobre eventos anteriores aqui.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada russa na Ucrânia, resultando em uma maior dependência energética de Moscou.

Diante da situação que se agrava na Ucrânia, a União Europeia está reconsiderando sua política em relação às importações de energia da Rússia.

Leia também: