17:28 Ucrânia: Rússia prepara ataques na região de Saporishya

16:36 Kyiv Revela Morte de Diretor de Centro de Drones Russo em Moscou

O serviço de inteligência militar ucraniano, HUR, anunciou a morte do coronel russo Alexei Kolomeitsev em Kolomna, região de Moscou. Kolomeitsev serviu como diretor do 924º Centro Estatal (Unidade Militar No. 20924) para veículos aéreos não tripulados no Ministério da Defesa russo. Esta unidade é responsável pela treinamento de especialistas em drones para operações de combate, incluindo drones Shahed. O HUR destaca que Kolomeitsev esteve envolvido em crimes de guerra contra a Ucrânia.

15:50 Estados Bálticos e Polônia Pedem Financiamento da UE para Segurança de Fronteiras

Os Estados membros da NATO Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia propuseram à UE apoio financeiro para a construção de fortificações, barreiras e acampamentos militares ao longo de suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. O ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, afirmou: "A necessidade de uma linha de defesa báltica surge da situação de segurança". Esta medida apoia o novo conceito de defesa da NATO. Pevkur acrescentou: "É crucial coordenar nossas ações com a Polônia". Em janeiro, os Estados bálticos anunciaram o projeto "Linha de Defesa Báltica". A Polônia anunciou o projeto "Escudo Oriental" em maio.

15:12 Rússia Preparada para Processar Explosões do Nord Stream

A Rússia declarou estar preparada para levar o sabotagem dos gasodutos Nord Stream a um tribunal. O Ministério das Relações Exteriores russo apresentou "requerimentos pré-processuais" contra Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça, baseados em acordos internacionais de luta contra o terrorismo. Se a disputa não for resolvida nesta fase, a Rússia planeja levar o caso ao Tribunal Internacional de Justiça e argumentar que o Ocidente não conseguirá "varrer o caso para debaixo do tapete".

14:26 Oficiais da NATO Avaliam Ofensiva de Kursk como Desafio Estratégico para Putin

O presidente do Comitê Militar da NATO, almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk representa um desafio estratégico para o líder do Kremlin, Vladimir Putin. "Pela primeira vez desde 1941, um poder estrangeiro está em território russo", disse Bauer à Interfax-Ukraine em uma entrevista. "Isto é um problema estratégico para a Rússia e também apresenta desafios operacionais, uma vez que as linhas de suprimentos passam por Kursk". No nível estratégico, Quieve está criando um "dilema estratégico" para Moscou. "Se Putin afirma que está defendendo a pátria, não está tendo sucesso porque a Ucrânia agora está em território russo", disse Bauer.

13:44 Ucrânia Reporta Oito Mortos em Sumy Após Duplo Ataque de Drone

O número de mortos em um ataque de drones inimigos em Sumy subiu para oito, de acordo com fontes ucranianas, com onze pessoas feridas. 113 pacientes foram evacuados do hospital atacado. Mais cedo hoje, um ataque russo matou uma pessoa e danificou gravemente o teto de vários andares do hospital. A evacuação de pacientes e pessoal foi iniciada. Serviços de resgate e polícia foram despachados para a área para ajudar os afetados. A Rússia lançou então outro ataque aéreo.

12:56 Blinken Analisa "Plano de Vitória" de Zelensky Apresentado a Biden

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está analisando o "plano de vitória" ucraniano apresentado ao presidente Joe Biden pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua reunião na Casa Branca. Entre outras coisas, Zelensky pediu novamente a autorização para utilizar armas ocidentais para ataques de alcance estendido em alvos militares russos. Blinken agora pediu uma revisão dos detalhes do plano e a determinação de "medidas adicionais", se necessário, para ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória. Apesar dos pedidos do secretário de Estado para uma postura mais confrontacional, ainda não foi implementada pelo presidente.

12:25 Londres: Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde da Ucrânia Desde o Início da Guerra

O Ministério da Defesa britânico relatou 2013 ataques a instalações de saúde ucranianas desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Os funcionários sofreram 235 incidentes. Em julho, o exército russo atacou um hospital infantil em Kyiv. Desde o início da guerra, os ataques russos ao sistema de saúde da Ucrânia resultaram em 176 mortes, disse o ministério.

11:48 Ucrânia Reporta Três Mortos Após Ataque a Quartel-General da Polícia

O número de mortos em um ataque russo ao quartel-general da polícia na cidade ucraniana de Kryvyi Rih subiu para três membros da polícia ucraniana. Um oficial de polícia ainda é considerado preso sob os escombros e os esforços de resgate continuam, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. Este é o segundo ataque a um quartel-general da polícia na Ucrânia em dois dias.

O estrategista militar australiano Mick Ryan sugere que a contraofensiva russa perto de Kursk está rendendo mais vitórias. Em agosto, as tropas ucranianas cruzaram a fronteira para o território russo de Kursk e ocuparam alguma terra. Inicialmente surpreendidos, os russos agora estão contra-atacando. Embora estejam avançando a um ritmo mais lento, Ryan diz que estão gradualmente recuperando território. Uma ofensiva ucraniana na parte ocidental do contra-ataque russo poderia ter potencialmente comprometido a segurança do flanco russo e isolado centenas de tropas, de acordo com Ryan, citando dados do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

10:30 Força Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drone Repelidos

A força aérea ucraniana alega que o exército russo lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. Apesar desses ataques, a Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para sete.

09:52 Equilíbrio da Visita dos EUA: Zelensky Interferiu com Trump

Após uma distância de cinco anos, as negociações entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estão de volta à mesa. Trump havia recentemente criticado o forte apoio dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Ataques de Longo Alcance Limitados pela Ucrânia Podem Marcá-la

Especialistas do Institute for the Study of War (ISW) aconselham que até mesmo alguns poucos ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam alterar significativamente o curso da guerra. Eles observam que as autoridades russas parecem estar ativamente tentando influenciar a opinião ocidental sobre se a Ucrânia deveria ser permitida a realizar ataques de longo alcance em instalações militares russas usando armas ocidentais, expressando preocupação de que tais ataques poderiam exercer uma pressão operacional considerável no ataque russo. No entanto, os EUA continuam a se recusar a permitir que a Ucrânia realize ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior Ucraniano: Aproximadamente 1500 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, as forças russas sofreram mais 1470 baixas (mortos ou feridos) nas últimas 24 horas, elevando o total para 650.640 desde o início da invasão total há dois anos e meio. Nas últimas 24 horas, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Ucrânia: Russos Atacaram Clínica, Seis Mortos

As forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando em seis mortes, de acordo com fontes ucranianas. O governo militar da região de Sumy relatou que o ataque foi realizado usando drones Shahed, seguido por outro ataque de drone em uma área residencial e outro no hospital. Nesse momento, equipes de resgate estavam evacuando pacientes e funcionários. A força aérea também relatou que as forças russas lançaram bombas guiadas na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt Avisa sobre Ameaça à Costa Báltica do Óleo Russo

Após acusações da Greenpeace sobre exportações de petróleo russo através do Mar Báltico, o ministro do meio ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expressa preocupações sobre potenciais perigos para a costa do Báltico devido a navios-tanque. "O regime russo está descaradamente violando o embargo de petróleo imposto a ele após a agressão russa contra a Ucrânia", disse o político verde. Este conflito está colocando em risco os mares já fragilizados. Vários países ocidentais acusam a Rússia de burlar as sanções da UE devido à agressão ao usar navios mal equipados. "O risco de um derramamento de óleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "E esse óleo iria principalmente acabar nas nossas praias, de Fehmarn a Eckernförde."

07:52 Ucranianos Repeliram Pesados Ataques Russos em Pokrovsk

As forças ucranianas e russas ainda estão engajadas em intensos conflitos no leste da Ucrânia. A região em torno de Pokrovsk, que vem sendo atacada pelos russos há meses, foi novamente o ponto focal dos combates no dia anterior. De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, 19 avanços russos nas linhas de defesa ucranianas foram repelidos durante o dia. "Os defensores ucranianos estão mantendo suas posições", afirmou seu comunicado. As tropas russas estão tentando se aproximar da cidade de várias direções e os contra-ataques ucranianos obstinados. Os combates pesados também continuaram na área em torno de Kurakhove. De acordo com os relatórios ucranianos, aproximadamente 17 ataques russos foram frustrados durante o dia. Vale a pena mencionar que esses relatórios não podem ser confirmados independentemente.

07:41 Zelensky Enxerga Visita aos EUA como Construtiva

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viu sua visita aos EUA como um sucesso, embora não tenha obtido uma ampla aprovação para o uso extensivo de armas ocidentais. "Cada discussão ocorreu como deveria", afirmou em uma mensagem de vídeo na plataforma X. O plano de paz ucraniano foi apresentado nos EUA. "Agora, nossas equipes devem trabalhar na implementação de cada passo e decisão", acrescentou. Em Washington, Zelensky se reuniu com o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, assim como com o candidato presidencial democrata, para defender o apoio contínuo à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Ele também teve conversas com o ex-presidente dos EUA Donald Trump em Nova York, que afirmou que, se eleito, o conflito terminaria rapidamente.

Muitos jovens, recentemente libertados da captivity russa, são parte dos vários milhares de crianças ucranianas sequestradas durante o conflito, disseram as autoridades ucranianas. Muitos desses crianças infelizmente perderam um ou ambos os pais devido à guerra e agora vivem com seus avós. As autoridades do Catar estão trabalhando no retorno de mais crianças, tendo recebido uma lista de 751 crianças cujos documentos já estão em ordem, como revelado por Dmytro Lubinets, o Comissário para os Direitos Humanos do Parlamento Ucraniano. Desde o início da guerra, cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia, com apenas algumas delas tendo retornado para casa até agora.

06:27 Blinken Acusa a China de Ajudar a Indústria de Armas Russas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou suas preocupações ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sobre o apoio da China à indústria de armas russas. Blinken argumentou que, se a China declarar seu desejo por paz e fim do conflito, mas permitir que suas empresas ajudem à agressão de Putin, essas duas posições não coexistem. Wang, por sua vez, afirmou que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia enfatiza a necessidade de paz através do diálogo, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Forças Ucranianas Eliminam Soldados Russos em Jet Ski com DroneAs forças ucranianas supostamente eliminaram dois soldados russos a bordo de um jet ski usando um drone. Essa informação vem do portal pró-ucraniano Defense Express. Como mostrado em um vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko, os russos estavam atravessando o rio Dnipro quando um drone equipado com uma carga explosiva atacou seu jet ski.

04:10 Mediazona: Mais de 71.000 Soldados Russos Mortos na UcrâniaO portal de notícias russo independente Mediazona relata que mais de 71.000 soldados russos perderam a vida na Ucrânia. Desde meados de setembro, cerca de 2.000 soldados morreram no conflito. A Mediazona sugere que as verdadeiras baixas são provavelmente muito maiores, já que a informação que eles usam vem de fontes públicas como obituários, postagens nas redes sociais de parentes, meios de comunicação regionais e anúncios das autoridades locais.

02:18 Nove Crianças que Foram Levadas para a Rússia Retornam à UcrâniaNove crianças que foram levadas para a Rússia durante o conflito retornaram ao seu país natal. Elas retornaram à Ucrânia na sexta-feira, com a ajuda do Catar como mediador, de acordo com o ombudsman ucraniano Dmitro Lubinez. Ele compartilhou a notícia no Telegram, dizendo que as crianças tinham idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos também estava envolvido. O retorno foi parte de um plano prévio e foi facilitado pelo estado do Golfo, Catar. Infelizmente, na época do relatório, a informação não pôde ser verificada independentemente. Lubinez revelou que as crianças haviam sido separadas dos seus pais ou responsáveis pelos ocupantes e vinham de regiões como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk.

00:31 Lukashenko: "Um Ataque à Bielorrússia Significa a Terceira Guerra Mundial"O líder bielorrusso Alexander Lukashenko acusa a NATO de ter planos para atacar seu país e ameaça usar armas nucleares em resposta. "Um ataque à Bielorrússia significa a Terceira Guerra Mundial", disse o líder bielorrusso à agência de notícias do estado Belta durante uma aparição diante de estudantes em Minsk. Tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia usariam armas nucleares em tal cenário. Lukashenko também elogiou o presidente russo Vladimir Putin pela recente mudança na doutrina nuclear da Rússia. Em seu discurso, Lukashenko afirma que a NATO tem planos concretos para atacar a Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já se posicionaram na fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa já está esfregando as mãos", disse ele. A Bielorrússia não é uma potência nuclear, mas armas nucleares táticas da Rússia foram estacionadas em seu território desde o final de 2023.

23:10 Ex-Comandante dos EUA Hodges e Outros Pedem a Biden para Agir Contra a RússiaUm grupo de antigos militares e especialistas assinou uma carta aberta ao presidente dos EUA, Joe Biden, pedindo medidas firmes para pôr fim ao conflito a favor da Ucrânia e abordar potenciais ameaças da China. Entre os signatários estão o ex-comandante das forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado da NATO e major-general da Alemanha Gert-Johannes Hagemann. Eles propõem medidas contra a Rússia e em resposta à China, incluindo a suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atingir "alvos militares e logísticos" no território russo. Eles também exigem a entrega de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos de combate à Ucrânia, bem como um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também defendem a expansão da NATO além das fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e "qualquer outro país democrático que expresse seu desejo de ingressar", como a Argentina.

22:15 Inteligência Russa Investiga Jornalistas Internacionais sobre KurskO Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia está investigando três jornalistas estrangeiros por terem relatado de áreas na região fronteiriça russa de Kursk sob o controle do Exército ucraniano. De acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti, os jornalistas afetados são Kathryn Diss e Fletcher Yeung da emissora australiana ABC News e o jornalista romeno Mircea Barbu. Eles são acusados de cruzar a fronteira russa ilegalmente e enfrentam até cinco anos de prisão. No entanto, os três jornalistas aparentemente não estão na Rússia. Vários meios de comunicação internacionais, como a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, cobriram as áreas ocupadas em Kursk.

21:35 Casa Branca Rejeita Acusações Republicanas sobre Visita de ZelenskyyA Casa Branca rejeitou as acusações republicanas de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy teria interferido ilegalmente nas eleições dos EUA ao visitar uma fábrica de munição. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou a alegação de "movimento indelicado" e pediu aos republicanos que deixem isso para lá. Ela explicou que a equipe ucraniana havia procurado a visita, que foi organizada pelo Departamento de Defesa. "Isso é procedimento padrão", disse Jean-Pierre. Durante sua prolongada viagem pelos EUA, Zelenskyy também visitou um local de fabricação na Pensilvânia, onde são produzidas as munições de 155 mm de artilharia, desesperadamente necessárias pela Ucrânia. Vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, estavam entre os visitantes. Depois da visita, os legisladores republicanos instigaram uma investigação e o porta-voz da Câmara exigiu que Zelenskyy dispensasse o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 Várias Nações Elevam Alarme contra Ameaça Nuclear RussaChina, Brasil e vários outros países expressaram alarme sobre o uso potencial ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. Uma declaração conjunta declarou: "Advogamos pelo abandono do uso ou ameaça de armas de destruição em massa, especificamente, armas nucleares, químicas e biológicas". Doze países manifestaram suas "sérias preocupações" sobre a possibilidade de "escalada" do conflito na Ucrânia: "Infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas, não deve ser o alvo de operações militares". Este aviso segue ameaças crescentes do presidente russo Vladimir Putin nesta semana. Ele afirmou que a Rússia poderia empregar armas nucleares em caso de ataques aéreos extremos em território russo e que qualquer ofensiva apoiada por uma potência nuclear seria considerada uma "agressão compartilhada". Zelensky também alegou que a Rússia estava planejando um ataque a reatores nucleares ucranianos.

