16:43 Vítimas em Mercado de Donetsk: Autoridades Pró-Russas Acusam Forças UcranianasDe acordo com as autoridades pró-russas que controlam Donetsk, cidade anexada pela Rússia no leste da Ucrânia, pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a tiros de artilharia em um mercado local. Denis Pushilin, o líder autoproclamado da República Popular de Donetsk, alega que as tropas ucranianas foram responsáveis pelo ataque, afirmando que dois homens e uma mulher perderam a vida, enquanto um ônibus público também foi atingido. Meios de comunicação na Rússia transmitiram imagens e vídeos mostrando danos significativos no mercado. No entanto, esses relatórios não podem ser confirmados por fontes independentes. Por outro lado, a milícia ucraniana acusa a outra parte de ter realizado o ataque. De acordo com um comunicado no Telegram, "eles não se importam com a vida humana; tudo é feito para aparências."

16:43 Renúncias em Kyiv: Sucessor de Kuleba EsperadoO Parlamento da Ucrânia, segundo a Verkhovna Rada, aceitou as renúncias de quatro ministros. No entanto, ainda não agiu sobre a carta de renúncia do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba. Espera-se que o Presidente Volodymyr Zelenskyy proponha um sucessor mais tarde hoje. Andriy Sybiha, o primeiro vice-ministro de Kuleba, é um candidato potencial para substituí-lo. Mesmo com essa mudança, Volodymyr Fesenko, um expert político, não espera grandes mudanças na política externa da Ucrânia.

16:21 Libertação de Presos na Bielorrússia: 30 Ativistas da Oposição LibertadosO Presidente Alexander Lukashenko da Bielorrússia concedeu clemência a trinta líderes da oposição que foram presos por atividades de protesto. De acordo com a administração presidencial, esses indivíduos pediram clemência, admitiram sua culpa e prometeram levar uma vida dentro da lei. O Ministério do Interior monitorará o cumprimento dessas condições. No entanto, essas afirmações não podem ser corroboradas. Entre os libertados estão vinte e três homens e sete mulheres, muitos deles pais de menores. A publicação russa no exílio Meduza relatou que a oposição bielorrussa no exílio havia transmitido anteriormente listas de presos gravemente doentes ao governo bielorrusso por meio de intermediários. Vários presos dessa lista foram libertados. Enquanto a oposição no exílio recebe essa libertação, eles mantêm que não indica uma mudança de direção. A líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, amplamente reconhecida como a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020, afirma que a perseguição política e a tortura na Bielorrússia continuam.

15:55 Bombardeio Aéreo em Lviv: Família AniquiladaLviv, Ucrânia, sofreu uma quase totalidade de mortes em uma família após um bombardeio russo, de acordo com relatórios locais. O relatório indica que uma mulher de 43 anos e suas três filhas, com idades de 7, 18 e 21 anos, morreram em sua residência. O único membro da família sobrevivente, o pai, permanece em estado crítico, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. O prefeito Andrij Sadowy escreveu, "No coração da Europa, a Rússia está matando ucranianos e suas famílias. Os russos estão tirando a vida de nossos filhos, nosso futuro."

15:41 Scholz Defende Desploiamento de Mísseis Americanos: "Inação Ameaça a Paz"O Chanceler Alemão Scholz defendeu o desploiamento de mísseis americanos na Alemanha, criticando aqueles que se opõem à decisão. Scholz argumenta que "estamos trabalhando para manter a paz aqui e prevenir a guerra". Ele afirma que o desploiamento é uma medida defensiva para desencorajar potenciais atacantes, enfatizando que a Rússia tem fortalecido militarmente por muitos anos, especialmente com mísseis. Putin violou acordos de desarmamento como o tratado INF e desploiou mísseis em Kaliningrad, um local a apenas 530 quilômetros de Berlim por ar. Não responder adequadamente a essa situação poderia ser considerado negligente, diz Scholz. Ele conclui dizendo "A inação ameaçaria a paz aqui; eu não deixarei isso acontecer."

15:18 Scholz Compromete-se com Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T para a UcrâniaO Chanceler Alemão Olaf Scholz comprometeu-se a fornecer à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea IRIS-T. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados para a Ucrânia, com dois de cada um para serem entregues neste ano e os envios restantes agendados para 2025. O anúncio ocorreu durante a comissão do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T da Alemanha na instalação da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein. Atualmente, quatro sistemas IRIS-T SLM estão em uso na Ucrânia, junto com vários sistemas IRIS-T SLS e um grande estoque de mísseis.

14:21 Zelensky Anuncia Reestruturação do Gabinete: "Energia Fresca Necessária"O Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky planeja revitalizar seu país com uma grande reestruturação do governo, como declarou. "Precisamos de nova energia", disse Zelensky quando questionado sobre as razões por trás da reestruturação. "Essas alterações estão relacionadas ao aperfeiçoamento de nossa nação em vários setores". A Ucrânia vem lutando contra a invasão russa há dois anos e meio. Zelensky também expressou sua gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro por sua dedicação.

13:47 Exército Alemão Ativa Plano: Como o IRIS-T SLM Protegerá a Europa de MísseisO IRIS-T SLM não é estranho à Ucrânia. Dez sistemas serão desploiados na Ucrânia, substituindo os atuais quatro, para interceptar mais mísseis russos, de acordo com fontes de segurança. Além disso, o exército alemão também planeja utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia: Outra Aldeia Próxima à Cidade de Pokrovsk Caiu sob Controle

A Rússia alega ter tomado outra aldeia perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo relatou que o exército "libertou completamente" a aldeia de Karliwka, localizada a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas vêm se retirando do avanço russo na região há vários meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia Repleta de Sistemas de Defesa Aérea

A Crimeia, ocupada pela Rússia, está fortemente armada com sistemas de defesa aérea, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, conforme relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Vários sistemas de curta e longa distância, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, foram implantados na Crimeia. A Crimeia está "saturada de sistemas de defesa aérea" devido ao seu valor significativo e simbólico para os ocupantes, afirmou Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto prestigiado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e é uma rota de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Conflitos pela ponte persistiram, e Kyiv reiterou sua determinação em libertar a península. A ponte atua como um ponto estratégico de estrangulamento.

12:32 Putin Anuncia Participação de Xi no Summit do BRICS na Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, revelou que o presidente chinês, Xi Jinping, participará da próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. "Como combinado, esperamos a participação do presidente chinês Xi Jinping na cúpula do BRICS", declarou Putin durante uma reunião com o vice-presidente chinês Han Zheng na margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também sugeriu uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo de nações, criado em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, agora inclui a África do Sul e, neste ano, países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto às nações ocidentais. Eles se reunirão para uma cúpula na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin tem a intenção de expandir sua influência e estabelecer laços econômicos mais próximos. A Rússia e a China fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão russa da Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo em Soldados e Instrutores Internacionais

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e instrutores estrangeiros. O objetivo foi um centro de treinamento militar. De acordo com o ministério, o instituto treina especialistas em comunicação e guerra eletrônica de todas as forças armadas ucranianas, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados que participam de ataques a alvos civis no território russo. Além disso, o ministério revelou que empregou o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Homenagem ao Saiente Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Muitas conversas tarde da noite em compartimentos de trem, em cimeiras do G7, na frente de usinas elétricas destruídas", ela escreve no X. "Há poucas pessoas com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba", ela acrescenta. "Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo." Ela deseja a Kuleba "do fundo do coração todo o melhor - Esperamos nos encontrar novamente quando a paz e a liberdade tiverem retornado a toda a Ucrânia".

De acordo com relatórios da Administração Presidencial Russa, as ações dos países ocidentais estão levando a Rússia a reconsiderar sua política nuclear. A Rússia enfrenta desafios e ameaças do suposto Ocidente, o que requer uma atualização de sua doutrina. De acordo com comentários do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, para agências de notícias russas, há considerações de que a Ucrânia possa utilizar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques ao território russo. O governo ucraniano vem pressionando os Estados Unidos para permitir tais ataques de longo alcance com armas fornecidas por seus aliados há algum tempo. De acordo com os comentários de Peskov à agência RIA, "é claro que os ucranianos farão isso". A Rússia anunciou sua intenção de modificar sua política nuclear, mas ainda não divulgou detalhes. A política sugere o uso de armas nucleares em caso de ameaça à soberania ou à integridade territorial da Rússia.

10:19 Munz: Ataque a Poltawa Pode se Voltar Contra a Rússia

A Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltawa com mísseis, com relatos de um dos ataques aéreos mais intensos desde o início da guerra. No entanto, os meios de comunicação russos estão retratando isso como uma "grande vitória", de acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando suas táticas.

09:52 Ucrânia Revela Dados sobre Vítimas RussasO Estado-Maior ucraniano divulgou novas informações sobre as baixas das forças russas na Ucrânia. De acordo com os dados, a Rússia sofreu cerca de 620.350 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.390. O relatório de Kyiv também indica que sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. No total, a Rússia perdeu 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, segundo a Ucrânia. As avaliações ocidentais colocam as perdas em um nível menor, mas ainda assim são números significativos.

09:21 Governador: "Dia Sombrio" para a Região de Lviv - Número de Mortes AumentaO número de mortos em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv aumentou. Sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram durante a noite, anunciou o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj. "É um dia sombrio para nossa região", escreveu Koszykyj no Telegram. É um incidente trágico. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy escreveu no X que cinco pessoas haviam sido mortas e mais de 30 feridas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Kuleba RenunciaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, renunciou, de acordo com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk. A renúncia de Kuleba será discutida na próxima sessão plenária. Vários outros ministros também renunciaram recentemente (veja os itens 00:47 e 22:06). As renúncias fazem parte de uma ampla reformulação do governo ucraniano. Quarta-feira será um dia de demissões, de acordo com o líder da fração do partido no poder Servo do Povo, David Arachamia, no Telegram. Quinta-feira será o dia das nomeações.

08:03 Zelenskyj: "Pessoas Ainda Presas Debaixo dos Escombros"O ataque de foguetes russos em Poltawa foi um dos ataques individuais mais mortais desde o início da guerra, de acordo com o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Ele reiterou seu pedido por sistemas de defesa aérea, já que pessoas ainda estão presas debaixo dos escombros.

07:39 Grossi Avisa sobre Iminente Catástrofe na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação em torno das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi está programado para visitar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi informou a Zelenskyy que a situação lá é "muito delicada" e o risco de uma catástrofe permanece. A usina veio sob o controle russo logo após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente está inoperante. Ambos os lados têm repetidamente acusado o outro de bombardear a usina, com Moscou e Kyiv negando as alegações.

07:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos em Ataque em LvivPelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, anunciou o governador da região, Maxym Kozytskyy, no Telegram.

06:17 Ucrânia: Incêndio Segue a Ataque de Drone Russo em LvivUm incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos na cidade no noroeste da Ucrânia, de acordo com o governador de Lviv, Maxym Kozytskyy, pelo Telegram. Dois estabelecimentos educacionais também sofreram danos, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozytskyy, vários drones Shahed russos foram utilizados durante o ataque aéreo. Os serviços de emergência e bombeiros estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyy, pelo Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Situada no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia e afastada das linhas de frente do conflito, Lviv tem sido alvo de ataques desde o início da guerra.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Atinge KyivKyiv, a capital ucraniana, continua a enfrentar uma segunda onda de ataques aéreos russos. Os sistemas de defesa aérea estão ativados. Testemunhas relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país agora está em alerta máximo, de acordo com a força aérea ucraniana pelo Telegram. A Polônia mobiliza sua e aeronaves aliadas para garantir o espaço aéreo pela terceira vez em oito dias em resposta às atividades aéreas russas e aos ataques de longo alcance, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

here.04:35 Biden Garante Mais Sistemas de Defesa Aérea para a UcrâniaApós o devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, promete fornecer à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea. "Condeno fortemente esse horrível ataque", disse Biden. Washington continuará a apoiar militarmente a Ucrânia, "incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea que o país precisa para proteger suas fronteiras". Selenskyj tinha renovado seu pedido a aliados ocidentais após o ataque, com pelo menos 51 mortes, para entregar rapidamente novos sistemas de defesa aérea à Ucrânia e autorizar o uso de armas de longo alcance já fornecidas para atacar território russo.

02:52 Novo Ataque de Drone Alvo KyivA Rússia lançou um novo ataque com drones em Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas estão engajadas em repelir os ataques nas proximidades de Kyiv, segundo o relatório do Exército Ucraniano via Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones utilizados e potenciais danos. O ataque noturno faz parte de uma recente escalada de ataques aéreos russos na capital ucraniana.

01:32 Zelensky Planeja Manter Teritórios Ocupados na Região de Kursk da RússiaA Ucrânia planeja manter o controle sobre os territórios ocupados na região de Kursk da Rússia até que o líder do Kremlin, Putin, concorde com negociações, declarou o presidente Zelensky em uma entrevista à emissora americana NBC News. A ocupação desses territórios desempenha um papel significativo em sua "estratégia de vitória", acrescenta Zelensky. Em geral, a Ucrânia não requer território russo. Zelensky não confirmou se a aquisição de território adicional russo faz parte de seus planos.

00:47 Quatro Ministros Renunciam em Previsão de Reestruturação do Gabinete UcranianoQuatro ministros renunciaram antecipadamente à esperada reestruturação do gabinete ucraniano. Eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que teve um papel crítico no aumento da produção de armas -, o ministro da Justiça Denys Malyuska e o ministro do Meio Ambiente Ruslan Strilets. Ainda não está claro se os quatro ministros assumirão novos cargos de alto escalão. Como prometido, uma grande reformulação do governo é esperada nesta semana, explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, via Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e o dia seguinte, um dia de nomeações", anuncia Arakhamia, considerado um aliado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky Advoga pelo Uso de Armas de Longo AlcanceApós o ataque mortal de foguete russo na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está advogando pela autorização do uso de armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos deixarão de ser possíveis se pudermos destruir os locais de lançamento dos agressores, onde eles estão localizados, e os aeroportos militares russos e sua logística", remarka em seu discurso diário em vídeo. Ele relata que o número de mortos em Poltava aumentou para 51 e o número de feridos para 271, com mais pessoas ainda presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dispensou Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da presidência, conforme indicado em um decreto publicado no site do presidente. Além disso, o presidente do parlamento anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como primeira vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O presidente Volodymyr Zelensky explica que as mudanças estão sendo feitas para fortalecer o governo. "O próximo outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas para que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados que precisa."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Altamente Perigoso"A Ucrânia relata um de seus maiores ataques aéreos desde o início da guerra, resultando em numerous fatalities and injuries. The ntv reporter Kavita Sharma is on the scene and reports a tense atmosphere and how residents experienced the rocket attack.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Exterminar POWsO Departamento do Procurador-Geral da Ucrânia acusa tropas russas de matar reféns de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio fatal de três ucranianos na região de Torez, dentro da área de Donetsk, no leste da Ucrânia, conforme confirmado pelo departamento via seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, esses ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "As forças invasoras os empurraram para o chão, de bruços, e atiraram nas suas costas", observou o departamento, referindo-se a vídeos que circulam online.

Em meio ao conflito ucraniano em andamento, as autoridades apoiadas pela Rússia em Donetsk acusaram as forças ucranianas de serem responsáveis pelo bombardeio de um mercado local em Donetsk, resultando em várias fatalidades e feridos. Enquanto ocorrem mudanças políticas na Ucrânia, era esperado que o presidente Volodymyr Zelenskyy propusesse um sucessor para o ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba, que havia apresentado sua carta de demissão.

