16:40: Suspeita de corrupção surge contra um general russo, mais de uma dúzia de oficiais militares sob investigação.

Na Rússia, investigações sobre corrupção foram abertas contra outro alto oficial militar. O Comitê de Investigação da Rússia no Telegram anunciou que o general Valery Mumindzhanov é acusado de aceitar um suborno significativo. Este crime pode ser punido com até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov serve como vice-comandante do distrito militar de Leningrado para logística e já trabalhou no Ministério da Defesa. De acordo com a investigação, ele aceitou um suborno superior a 20 milhões de rublos (cerca de 202.000 euros) em relação à assinatura de contratos de suprimento de uniformes. Desde abril, pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e funcionários de alto escalão do Ministério da Defesa em Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas devido a corrupção ou fraude. Alguns especulam que uma campanha de purga pode estar em andamento.

16:25 Zelensky: Operação Kursk "está progredindo como planejado" A operação na região russa de Kursk está prosseguindo como planejado, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele afirmou isso durante uma visita a Zaporizhzhia, como relatado por um correspondente da agência de notícias do estado Ukrinform. "A operação de Kursk está alcançando seus objetivos e está progredindo como planejado", disse Zelensky. "Quanto aos desafios nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação de Kursk também poderia ter um impacto lá", acrescentou o presidente ucraniano. Os combates na região de Kursk poderiam levar a menos ataques intensos das tropas russas em Pokrovsk e Torez, "mas está difícil lá agora". Ele observou que as brigadas mais combat-ready das forças russas foram concentradas nessas linhas de frente.**

15:52 Incêndios florestais ameaçam aldeias na região ocupada de Luhansk - e nenhum corpo de bombeiros para apagá-los? Os moradores da região ocupada de Luhansk estão enfrentando não apenas a guerra, mas também a ira da natureza: incêndios florestais estão ameaçando a região. As redes sociais estão cheias de reclamações de que não há corpo de bombeiros para apagar as chamas.**

15:16 Ucrânia recebe sistema Patriot da Romênia: governo aprova projeto de lei O governo romeno aprovou um projeto de lei que permite o transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O documento agora avançará para uma votação final no parlamento, como relatado pela Reuters. Bucareste concordou no ano passado em junho em doar um dos seus dois sistemas de defesa aérea operacionais para a Ucrânia, sob a condição de que os aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.**

14:53 Mobilização na Ucrânia: petição pede para baixar limite de idade para 50 Uma petição está pedindo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para baixar o limite de idade para a mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas já assinaram a petição, como relatado pelo jornal ucraniano "Kyiv Independent". O limite atual de idade para a mobilização na Ucrânia é 60 anos. De acordo com a lei ucraniana, uma petição eletrônica ao presidente deve receber pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada.**

14:34 Rússia: 11 feridos em ataques ucranianos na região fronteiriça de Belgorod Onze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador da região, no Telegram. Uma creche foi destruída.**

14:10 Zelensky: míssil russo destrói mesquita em Kyiv Em um ataque com mísseis russos em Kyiv durante a noite (veja as entradas 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e um centro cultural islâmico adjacente foram gravemente danificados. Em uma postagem no X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia não tem respeito pelos valores espirituais ou humanos e não tem consideração por qualquer religião ou crença. "Ele continua sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano e está tentando destruir todas as nossas comunidades e até mesmo lugares de culto sagrados", acrescentou Zelensky. O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, disse à Reuters que o ataque à mesquita foi um "ato covarde".**

13:39 Vídeo mostra onda de drones em e ao redor de Moscou A Ucrânia lançou um grande ataque com drones, atingindo alvos em e ao redor de Moscou. Uma explosão foi capturada em vídeo em uma refinaria a apenas 16 quilômetros do Kremlin. Duas outras usinas também foram atingidas. De acordo com relatórios russos, mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.**

12:58 Polônia quer derrubar drones russos O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que Varsóvia tem a obrigação de derrubar drones russos e outros objetos aéreos que se aproximam da Ucrânia antes de entrarem no espaço aéreo polonês. O político liberal-conservador disse ao "Financial Times" (FT) britânico que discorda da posição oficial da NATO, que considera o risco de escalar a guerra através de um confronto direto com as forças russas muito grande. A NATO currently opposes the shooting down of Russian drones and missiles over Ukraine, as well as Kyiv's request for a no-fly zone. Sikorski told the FT: "In my personal view, if hostile aerial objects are on their way into our airspace, this would be a legitimate act of self-defense. Because once they've entered, the risk is significant that someone could be injured by debris."

12:12 Munz: Perspectiva russa sobre vitórias eleitorais da AFD e AfD As vitórias nas eleições estaduais na Turíngia e Saxônia são um assunto quente na Rússia. O jornalista da ntv Rainer Munz investiga as reações aos triunfos da AFD e AfD e discute como a Rússia está lidando com o que pode ser o maior ataque de drones à sua capital já visto.

11:40 Putin Elogia Progresso das Tropas RussasO presidente russo, Vladimir Putin, elogiou os avanços feitos por suas tropas na conquista de território no vizinho Ucrânia. Ele declarou que a tentativa de contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. "Não estamos avançando apenas 200 ou 300 metros", disse Putin a meios de comunicação russos. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. O ritmo de avanço no Donbass é algo que não víamos há muito tempo". Putin fez suas declarações durante uma parada na república siberiana de Tuva, a caminho da Mongólia para uma aula na nova disciplina "Conversas Importantes", que visa aproximar crianças da agenda política do Kremlin.

11:07 Ucrânia Relata Interceptação de 22 Mísseis e 20 DronesA força aérea ucraniana relatou com sucesso a interceptação de 22 dos 35 mísseis russos e a destruição de 20 dos 23 drones de ataque russos. Dez mísseis balísticos e treze mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Vídeo Mostra Ataque de Mísseis Russos em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há vários dias. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e lazer e causando feridos consideráveis.

10:01 Mortes Aumentam em Ataque Russo em SumyO número de mortos em um ataque de mísseis russos à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, aumentou para dezoito, incluindo seis crianças, de acordo com as últimas informações do ministério do interior ucraniano. O ataque atingiu uma instalação para a reabilitação psicológica e social de crianças e um orfanato. A situação em Sumy piorou com o início da incursão transfronteiriça na região russa de Kursk em 6 de agosto. Sumy, com uma população de mais de 250.000 habitantes, fica a aproximadamente 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Kyiv Sofre Novos Ataques de Mísseis RussosA Rússia atingiu Kyiv com mísseis novamente (veja os itens 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas pelos detritos de mísseis interceptados, de acordo com as autoridades locais. Incêndios também foram causados, e casas e infraestrutura foram danificadas. Um alerta aéreo esteve em vigor em todo o país por quase duas horas até as primeiras horas da manhã.

08:57 Maioria dos Russos Apoia Guerra na UcrâniaA população russa continua a apoiar o conflito na Ucrânia, apesar da incursão ucraniana na região russa de Kursk. Isso de acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que cita pesquisas realizadas pelo agência de pesquisa russa independente Levada Center. O apoio à operação militar russa na Ucrânia aumentou em agosto, com aproximadamente 78% dos respondentes apoiando a guerra - um aumento em relação aos 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece estar cansada da batalha, dando ao Kremlin a flexibilidade para engajar em uma luta prolongada e desgastante contra a Ucrânia, segundo os especialistas do ISW.

08:11 Ucrânia Revela Números de Vítimas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou novos números de vítimas para as tropas russas na Ucrânia. De acordo com os dados, a Rússia perdeu cerca de 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. Um relatório de Kyiv também relata a destruição de nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia de médio alcance e 30 drones. No total, a Ucrânia alega que a Rússia sofreu a perda de 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início da ofensiva generalizada. Estimativas ocidentais colocam as perdas muito mais baixas, embora esses números sejam provavelmente subestimados.

07:29 Saporishshya Atacada 171 Vezes em 24 HorasAs forças russas atingiram a região ucraniana de Saporishshya 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com um post no Telegram do Ivan Fedorov, governador militar de Saporishshya. Quatro ataques aéreos russos em Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriivka envolveram 95 drones.

07:03 Equipes de Resgate Libertam Sobrevivente em Escombros de KharkivEquipes de resgate conseguiram libertar um sobrevivente vivo dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv, Ucrânia, após um ataque aéreo russo, de acordo com a Reuters. O sobrevivente relatou estar bem logo após ser resgatado. Relatórios oficiais afirmam que mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas nos ataques com mísseis russos em Kharkiv, que atingiram um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Erupções e Detonações: Intensa Ofensiva Aérea Russa em KyivA Rússia iniciou uma barragem de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos contra a Ucrânia, com alvos em Kyiv e possivelmente outras cidades, segundo a força aérea ucraniana. Explosões em Kyiv levaram muitos residentes a procurarem refúgio em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko relatou emergências nos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko também mencionou vários incêndios no Telegram, assim como o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko. Em Shevchenkivskyi, uma pessoa ficou ferida por detritos que caíram. "Vamos retaliar por tudo. O adversário vai sentir isso", declarou o chefe da equipe presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram.

05:39 Explosões: Ofensiva de Mísseis Russos Afeta KyivA capital Kyiv sofreu outro ataque de mísseis russos, segundo fontes militares ucranianas. Unidades de defesa estão ativamente combatendo o ataque, conforme relatado por representantes militares ucranianos via Telegram. Testemunhas em Kyiv relatam ter ouvido várias explosões poderosas, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e qualquer dano potencial permanece incerto.

04:46 Putin: Extensão de Gasoduto Chinês ProgramadaOs preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o planejado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Em janeiro de 2022, um estudo de viabilidade foi aprovado e investigações técnicas necessárias foram realizadas, disse Putin em entrevista ao jornal mongol "Onoodor", compartilhado no site do Kremlin. O gasoduto planejado, "Força Siberiana 2", é esperado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da região russa de Yamal para a China via Mongólia.

03:34 Russos Bombardeiam Centro de Reabilitação e Orfanato em Sumy - 13 FeridosForças russas atacaram um centro de reabilitação infantil e orfanato em Sumy com mísseis. Relatos circulando pela Ukrainska Pravda indicam que 13 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. A instalação está localizada em uma área residencial, de acordo com a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses A favor de Abater Drones de Vigilância RussosAproximadamente 60% dos poloneses acreditam que a militares polonesas deveriam abater drones russos que infiltram o espaço aéreo polonês durante os ataques aéreos na Ucrânia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita". A pesquisa se refere a um objeto aéreo não identificado, presumivelmente um drone kamikaze do tipo Shahed, que permaneceu no ar por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general Tomasz Drewniak informou à rádio RMF24 que a Rússia pode estar testando as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia: Falecido em Belgorod por Bombardeio UcranianoO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou um falecido e três feridos devido a bombardeios ucranianos no vilarejo de Shagarovka, perto da fronteira. Três pessoas também ficaram feridas durante os ataques no vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

23:08 Rússia: Centenas de Drones Abatidos Repeliram Ofensiva Aérea UcranianaA Rússia alegou ter repelido massivos ataques de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões, com um total de 158 drones abatidos, de acordo com o ministério da defesa russo no Telegram. Dez drones teriam alvo em Moscou, segundo afirmações oficiais.

22:24 Ofensiva Aérea em Kharkiv: Feridos Atingem 47O número de feridos na intensa ofensiva aérea russa em Kharkiv subiu para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Vários estabelecimentos civis, incluindo um shopping center, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Voo de Treinamento - Dois Pilotos MorremDois pilotos morreram em um acidente de helicóptero durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub em Kharkiv, na Ucrânia. A agência de notícias do estado Ukrinform relatou que um helicóptero Mi-2 esteve envolvido no incidente, como documentado na página do Facebook da universidade. A declaração na página do Facebook da universidade diz: "A universidade sofreu uma perda irreparável - a tripulação de dois homens morreu". Investigadores, especialistas e representantes do Ministério da Defesa estão examinando o local do acidente. A causa do incidente permanece desconhecida.

21:06 Companhia Elétrica Ucraniana Anuncia ApagõesA Ucrânia deve enfrentar vários apagões na segunda-feira devido aos massivos ataques russos à rede elétrica do país, de acordo com a companhia elétrica ucraniana Ukrenergo, como relatado pela Ukrinform. O suprimento de energia para a infraestrutura essencial não será afetado. No entanto, a Ukrenergo alerta que o alcance das restrições pode mudar.

