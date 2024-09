16:27 Conta: Navalny relatou desconforto no estômago - papéis sugerem intoxicação fatal

Segundo as autoridades russas, a morte de Navalny em fevereiro foi por causas naturais. Os defensores de Navalny e vários políticos internacionais culpam o governo russo, especialmente o presidente Vladimir Putin, pela sua morte. Um relatório recente reforça essa visão: segundo "The Insider", citando documentos oficiais, as autoridades russas supostamente negligenciaram sinais de sintomas apresentados por Navalny pouco antes de sua morte na prisão. Navalny teria reclamado de dores abdominais intensas e vômitos incontroláveis. Ele também teria apresentado câimbras musculares e acabou perdendo a consciência. A causa oficial da morte, um distúrbio do ritmo cardíaco, não explica esses sintomas, indicam os relatórios. Profissionais médicos consultados sugerem que esses eram indícios de envenenamento. Navalny havia sido envenenado com o agente nervoso Novichok em 2020 e chegou perto da morte.

15:55: Tropas russas afirmam ter frustrado seis incursões ucranianas em KurskAs forças russas afirmam ter frustrado seis novas tentativas ucranianas de entrar na região oeste de Kursk, segundo o Ministério da Defesa de Moscou. De acordo com a Reuters, o ministério afirma em um post no Telegram que suas forças, com o auxílio de aeronaves e artilharia, repeliram tentativas de entrada na região próximo a Novy Put, a cerca de 79 quilômetros a oeste de Sudzha. O ministério alega que 50 soldados ucranianos foram mortos ou feridos, e que um tanque, quatro veículos blindados e um carro, além de um veículo, foram destruídos. No entanto, essas afirmações não podem ser confirmadas independentemente.

15:28: Imagens de destruição emergem de ataques russos em Saporischschja com 13 ataques aéreosA cidade ucraniana de Saporischschja sofreu 13 ataques aéreos, deixando pelo menos 13 pessoas feridas e causando o desabamento de edifícios residenciais em algumas áreas. O serviço de emergência ucraniano relata que dez casas particulares foram danificadas.

14:56: Militares alemães ensaiam cenário de pior caso - Guerra convencional europeia possível em cinco anosApós concluir o exercício "Red Storm Alpha", a militar alemã planeja retomá-lo no próximo ano sob o título "Red Storm Bravo". O exercício de três dias, que terminou no sábado no Porto de Hamburgo, foi considerado bem-sucedido pelo Landeskommando. De acordo com o tenente-coronel Jörn Plischke, chefe de estado-maior, os objetivos para ambos os exercícios de posto de comando e companhia de 2ª Heimatschutz foram alcançados. O objetivo do exercício foi assegurar infraestrutura crítica, manter uma situação idêntica em todos os níveis e comunicar-se efetivamente com todas as tropas participantes. A possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é vista como uma possibilidade devido à invasão russa da Ucrânia. A NATO visa colaborar em oposição a essa ameaça. Um rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste é necessário para enfrentar essa ameaça potencial, como se afirmou.

14:27: Londres: Moscou sofre maiores perdas de munições desde o início do conflito devido a ataques de dronesO Ministério da Defesa do Reino Unido estima que ataques de drones ucranianos provavelmente causaram as maiores perdas de munições para a Rússia desde o início do conflito, com pelo menos 30.000 toneladas de munições provavelmente destruídas em um ataque a um depósito perto de Tver, no centro da Rússia, em 18 de setembro. Outros ataques ucranianos a depósitos em Tikhoretsk, no sul da Rússia, e outros locais de Tver ocorreram durante a noite de 21 de setembro, de acordo com a atualização de inteligência regular do ministério.

13:57: Moscou defende ampliação da doutrina nuclearA Rússia, como potência nuclear, defende a modificação de sua estratégia de dissuasão nuclear apesar das críticas. As mudanças são necessárias devido à proximidade da infraestrutura da NATO das fronteiras russas e ao objetivo dos países ocidentais de derrotar Moscou ao fornecer armas à Ucrânia, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na televisão estatal russa. A decisão de utilizar armas nucleares ficará a cargo do exército.

13:19: Médicos voluntários enfrentam foguetes do KremlinEnquanto foguetes do Kremlin atingem um edifício em Kharkiv, Serhii chega rapidamente ao local como parte de uma equipe médica voluntária. Ele se dedica a tratar os feridos e tentar resgatar pessoas dos escombros.

12:42: Saporizhzhia relata 16 mortos e feridos após ataque com bomba planadora russaO número de mortos e feridos em Saporizhzhia após um ataque com bomba planadora russa subiu para 16, incluindo um menino de 17 anos, de acordo com um relatório do Telegram do administração militar da cidade. O exército russo atacou Saporizhzhia com 13 bombas planadoras pela manhã.

11:50 "Emblema assustador" - Zelenskyy lembra do massacre de Babyn YarO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reflete sobre o massacre de Babyn Yar hoje, 83 anos após mais de 33.000 judeus terem sido mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina em Kyiv. Babyn Yar é um "símbolo assustador que demonstra os piores atrocidades que acontecem quando o mundo decide olhar para o outro lado, ficar em silêncio ou mostrar apatia em vez de enfrentar o mal", disse Zelenskyy, que é de origem judaica, em uma plataforma online. Babyn Yar é um exemplo claro das brutalidades que os governos podem cometer quando seus líderes "apostam na intimidação e na violência", sugeriu Zelenskyy, possivelmente se referindo ao líder do Kremlin, Vladimir Putin.

11:16 Ucrânia: Número de mortos no ataque de ontem ao hospital de Sumy sobe para dezO número de mortos em um ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy subiu para dez. O hospital foi bombardeado duas vezes pela Rússia no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto equipes de resgate retiravam feridos e mortos e evacuavam pacientes. As forças russas lançaram 31 munições na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

10:42 Mídia Russa Relata Explosão em Armazém de Armas em VolgogradoA mídia russa, seguindo blogueiros militares, agora relata explosões perto de instalações militares russas. Explosões ocorreram perto da base naval em Baltiysk, na região de Krasnodar, de onde a Rússia envia drones kamikaze contra a Ucrânia. A agência de notícias Astra alega que um grande depósito de munições em Kotluban, no Oblast de Volgogrado, foi atingido. Houve também explosões, seguidas por um grande incêndio e detonações. De acordo com o lado ucraniano, mísseis balísticos da Irã e lançadores eram abrigados no depósito de Kotluban.

09:57 Estado-Maior Ucraniano Relata 165 Ações Desde OntemDesde ontem, o Estado-Maior Ucraniano documentou até 165 ações, com mais de um quarto delas na Donbass, ao redor da cidade altamente disputada de Pokrovsk. Segundo o relatório, as tropas russas executaram 73 ataques aéreos contra posições e áreas civis, utilizando 124 bombas aéreas guiadas. Eles também lançaram sete mísseis. Além disso, os agressores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos. Eles empregaram mais de 1.700 drones kamikaze. A aviação ucraniana, assim como as forças de mísseis e artilharia, supostamente realizaram seis ataques em áreas onde pessoal, armas e equipamento militar inimigo estavam concentrados.

09:17 Ucrânia: Juiz de Alto Nível Morto em Ataque Russo a Veículo CivilUm juiz do Supremo Tribunal que estava fornecendo ajuda humanitária aos moradores de uma vila na região de Kharkiv foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. O site de notícias Ukrinform relata isso, citando a procuradoria regional. De acordo com o relatório, um drone de visão em primeira pessoa hostil atingiu o SUV que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo a caminho da vila para entregar ajuda. Ele morreu instantaneamente. Três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando o incidente como crime de guerra e assassinato.

08:55 Ucrânia Relata Feridos Após Ataques em ZaporizhzhiaAs autoridades ucranianas relatam danos graves a estruturas civis na cidade industrial de Zaporizhzhia no sul do país após novos ataques aéreos russos massivos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, anunciou o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, no Telegram. Ainda pode haver pessoas presas sob os escombros. Foram relatados mais de dez ataques aéreos, resultando em vários incêndios.

08:27 Rússia: 125 Drones Ucranianos Abatidos Ontem à NoiteA Rússia alega ter abatido 125 drones ucranianos ontem à noite. O ministério da defesa relata que os 125 drones foram interceptados e destruídos pela defesa aérea russa. Os governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas não há vítimas. De acordo com o relatório, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgogrado no sul da Rússia, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia: 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO Estado-Maior Ucraniano relata 1.170 vítimas do lado russo nas últimas 24 horas. Isso aumenta o número total de soldados russos feridos e mortos para quase 652.000. Além disso, os ucranianos relatam nove tanques russos destruídos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados destruídos desde ontem. Foram abatidos 93 drones e um sistema de defesa aérea foi atingido, de acordo com a contagem.

07:22 Blogueiros Militares: Ucrânia Ataca Mais Depósitos de Armas RussosBogueiros militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um arsenal russo em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições da região de Volgogrado. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram sobre isso até agora.

06:54 Klingbeil Advoga pela Solidariedade com a Ucrânia na Próxima CúpulaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula sobre a Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein indique um forte compromisso de apoio ao país atacado pela Rússia. "A cúpula deve reiterar que todos têm a responsabilidade de continuar a apoiar ativamente a Ucrânia, incluindo os EUA após as eleições de novembro, enquanto for necessário", afirmou Klingbeil. Também seria benéfico considerar "como futuras conferências de paz podem ser expandidas, com foco final em uma visão de paz no melhor interesse dos ucranianos". Biden está programado para fazer sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro. Em seguida, uma conferência dos 50 estados que apoiam militarmente a Ucrânia ocorrerá na base aérea dos EUA em Ramstein em 12 de outubro - marcando sua primeira ocorrência no mais alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado para participar.

05:42 Porta-voz de Zelenskyy Sobre o Desploiamento de Armamentos: Russos Serão Informados PrimeiroO porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ainda não chegou a uma decisão conclusiva sobre o deployment de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov compartilha em um programa de notícias ucraniano 24/7 que não há "decisão definitiva e clara" sobre esse assunto. No entanto, Zelenskyy tem se comunicado com todas as partes relevantes - Itália, França, Reino Unido e EUA. O porta-voz de Zelenskyy acrescenta "devemos reconhecer que os russos serão os primeiros a saber sobre a aprovação para penetrar profundamente no território russo. Eles saberão primeiro, e em seguida, um anúncio oficial seguirá".

04:45 Suíça Alinha com Plano de Paz da China, Deixando Ucrânia Desapontada O Ministério das Relações Exteriores da Suíça manifestou seu apoio a um plano de paz liderado pela China com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia. A perspectiva da Suíça sobre tais avanços mudou significativamente, como o ministério em Berna explica. De Kiev, é dito que a abordagem suíça é desanimadora. A Ucrânia está atualmente preparando uma segunda cúpula de paz para novembro. Em junho, uma reunião de estados que não incluiu a Rússia e a China participou de uma primeira assembleia na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Pacote de Ajuda Militar a Kiev A Lituânia está transportando um pacote de ajuda militar para a Ucrânia, que inclui munição, computadores e suprimentos logísticos. A ajuda é esperada para chegar à Ucrânia mais tarde nesta semana, de acordo com o governo lituano. Desde o início deste ano, a Lituânia já enviou munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas antidrone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e equipamento adicional.

02:29 Tragédia na Região de Kharkiv: Três Mortos e Seis Feridos em Bombardeios Aéreos Três pessoas morreram e seis outras ficaram feridas em bombardeios aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, de acordo com autoridades locais. Os ataques atingiram infraestrutura civil e instalações educacionais e comerciais enquanto as pessoas estavam nas ruas, confirmou Oleh Syniehubov, governador da Oblast de Kharkiv.

01:29 Coreia do Norte Condena Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia como 'Erro Alarmante' A Coreia do Norte, sob suspeita de envio ilegal de armas para a Rússia, condenou a ajuda militar dos EUA no valor de US$ 8 bilhões à Ucrânia como "um erro alarmante" e "uma aposta com fogo" contra a potência nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington. Seu objetivo é fortalecer as capacidades de autodefesa da Ucrânia e incluir armas com alcance ampliado, dando à Ucrânia mais poder para atacar a Rússia com segurança a distância.

00:25 Vítimas em Sumy Aumentam para Dez após Ataque a Hospital O número de mortos em um ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy aumentou para dez. Inicialmente, uma pessoa morreu no ataque inicial ao clínica, esclareceu o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O hospital foi devastado novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusou a Rússia de travar "guerra contra hospitais".

