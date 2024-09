16:03 Ucrânia: contra-ofensiva russa em Kursk interrompida

O governo alemão alocou mais 50 milhões de euros para o cuidado e tratamento de soldados ucranianos feridos. O ministro federal das Finanças, Christian Lindner (SPD), afirma: "Estamos firmemente ao lado da Ucrânia". Com essa nova solução, serão proporcionados tratamentos médicos necessários aos soldados na Alemanha. Segundo a ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), a Alemanha já ajudou 1.173 civis e soldados ucranianos gravemente feridos em hospitais alemães. "Essa ajuda é uma questão humanitária - e continuamos com toda a nossa força", afirma ela.

15:07 Incidentes Violentos na Sede da Wildberries em Moscou

Três pessoas ficaram feridas durante uma tentativa frustrada de tomar a sede da Wildberries em Moscou, segundo a empresa. Os meios de comunicação russos também mencionam uma morte. A fundadora Tatiana Bakalchuk explica no Telegram que seu ex-marido, Vladislav Bakalchuk, e dois ex-gerentes tentaram tomar o controle das instalações da Wildberries em Moscou. Três pessoas ficaram feridas durante a confrontação. Vladislav Bakalchuk afirma que chegou para negociações e estava desarmado, mas tiros foram disparados "do prédio". A Wildberries é o maior varejista online da Rússia, lidando com mais de dez milhões de pedidos por dia.

14:43 Índia Continuará a Comprar Petróleo Russo, Sujeito a Sanções

A Índia reconheceu que continuará a comprar petróleo russo desde que a empresa não esteja sujeita a sanções. O portal de notícias online Ukrainian Pravda relata isso, citando a agência de notícias Reuters. "Se as empresas não forem afetadas por sanções, eu certamente comprarei do fornecedor mais barato", diz o ministro indiano de Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri. Ele acrescenta que a Índia não está sozinha nisso, já que países europeus e empresas japonesas também compram petróleo russo. A Índia depende heavily de importações de petróleo, com uma dependência relatada de 88%, sendo o terceiro maior consumidor e importador de petróleo do mundo.

14:05 Munz: Kremlin Não Está Preocupado com F-16s Devido a Limitações de Alcance

O deployment das primeiras aeronaves F-16 na Ucrânia não preocupou significativamente o Kremlin, explica o correspondente da ntv em Moscou, Rainer Munz. Entre outras razões, a incapacidade de lançar mísseis profundamente na Rússia é um fator primordial.

13:45 Kremlin Critica Comentários de Stoltenberg sobre Armas de Longo Alcance como 'Perigosos'

O Kremlin criticou os comentários do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como "perigosos". Stoltenberg sugeriu que permitir que a Ucrânia alvoe profundamente na Rússia usando armas ocidentais com alcance estendido não criaria uma linha vermelha para a Rússia. "Tal desconsideração pelos pronunciamentos do presidente Putin é uma ação míope e irresponsável", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Se os países permitirem o uso de foguetes de maior alcance pela Ucrânia, Putin alertou que eles seriam diretamente envolvidos no conflito.

13:17 Especialistas Descobrem Minas e Equipamento Militar na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

Soldados armados russos e equipamento militar estão estacionados na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) relata que campos minados foram plantados entre as cercas internas e externas da usina e que os especialistas da AIEA não foram autorizados a acessar determinadas áreas durante suas visitas de inspeção. A usina nuclear foi ocupada por forças russas no início do conflito e tem sido uma preocupação para especialistas em segurança internacional desde então. Há apenas quatro semanas, uma torre de resfriamento pegou fogo.

12:41 Kremlin alerta para 'Escalada' no Oriente Médio após Explosões de Pager

O Kremlin expressou preocupação com a escalada das tensões no Oriente Médio após uma série de explosões de pager no Líbano. "O que quer que tenha ocorrido, certamente levará a uma escalada das tensões", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele acrescentou: "O Oriente Médio já é uma região volátil, e todo incidente como esse tem o potencial de se tornar um gatilho". O Ministério das Relações Exteriores da Rússia considera os incidentes outro exemplo de "guerra híbrida contra o Líbano".

12:24 Ucrânia Aumenta Orçamento em 10 Bilhões de Euros para Financiar o Exército

A Ucrânia aprovou um aumento de 10,7 bilhões de euros no orçamento, com a maioria destinada ao exército. Isso aumenta o orçamento da Ucrânia para cerca de 81 bilhões de euros, um recorde para o país. As mudanças orçamentárias são necessárias para pagar bônus de frente de combate aos soldados em setembro, entre outras despesas.

11:16 Forças Ucranianas Assumem Responsabilidade pelo Ataque ao Depósito de Munições de Toropez

Uma fonte da Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) comunicou ao Kyiv Independent que as forças ucranianas executaram o ataque noturno a um grande depósito de munições em Toropez, na Rússia. O depósito continha mísseis balísticos, incluindo Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas guiadas, que supostamente desapareceram após o ataque, segundo a fonte da SBU. Após o impacto de drones ucranianos, uma explosão extremamente poderosa ocorreu. "A SBU está colaborando com seus colegas militares para sistematicamente reduzir a capacidade de foguetes do inimigo, que eles usam para destruir cidades ucranianas", disse a fonte. Estão sendo formulados planos para operações semelhantes em outras instalações militares russas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Enxergam Oportunidade em Licitações de Ramstein

Fabricantes de drones ucranianos agora podem participar de licitações organizadas pela Coalizão de Drones sob o formato de Ramstein. Reuniões de apoiadores da Ucrânia ocidentais ocorrem a cada poucas semanas em Ramstein. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a série de licitações consistirá em dois lotes: um para o desenvolvimento de drones de visão noturna (FPV) e outro para drones de interceptação. O ministério considera isso um grande impulso à produção ucraniana. Todos os lances serão avaliados por membros da Coalizão de Drones, e os vencedores serão escolhidos para testes adicionais. Se vitoriosos, os estados de Ramstein pretendem encomendar os vencedores da competição para produção.

10:27 Vídeo mostra incidente em armazém de munições da RússiaApesar de ainda não ter sido oficialmente confirmado pelo Kremlin, o governador da região de Tver já relatou no Telegram que um ataque de drone ucraniano provocou um incêndio. Supõe-se que um armazém de armas e munições de grande porte tenha sido potencialmente atingido. Os moradores foram evacuados e imagens do incêndio estão circulando pela web.

09:39 Múltiplas feridos em Kharkiv, mortes em SaporishshyaA cidade ucraniana de Kharkiv foi atingida novamente por um pesado ataque aéreo russo ontem. Detonações de bombas guiadas deixaram nove pessoas feridas em vários distritos. Este episódio marca mais um na série de recentes ataques contra civis. No domingo, uma bomba de precisão matou uma mulher e feriu outras 43 pessoas, incluindo quatro crianças, em Saporishshya. Além disso, ataques aéreos russos contra assentamentos foram perpetrados na região de Saporishshya, onde duas pessoas perderam a vida.

08:46 Ataques repetidos a instalações energéticas em Sumy por drones russosDe acordo com as autoridades locais, drones russos atacaram repetidamente instalações energéticas na cidade nordeste ucraniana de Sumy. Não foram relatadas vítimas até agora, mas os ataques contínuos colocaram uma pressão considerável na infraestrutura energética. Na terça-feira, drones e mísseis russos atacaram instalações energéticas em Sumy e na região vizinha, causando uma interrupção temporária do fornecimento de energia para mais de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

08:27 Forças ucranianas relatam 1.130 baixas russas nas últimas 24 horasO Estado-Maior ucraniano contabiliza que 1.130 soldados russos morreram ou ficaram feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, os ucranianos registraram um total de 637.010 baixas do inimigo. De acordo com os ucranianos, suas forças destruíram 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques nas últimas 24 horas.

07:55 Força Aérea Ucraniana finaliza planos de implantação para aviões F-16A Força Aérea Ucraniana concluiu seus planos de implantação para potenciais aviões de combate ocidentais F-16. Os encargos para as forças armadas e o Ministério da Defesa foram formulados, como o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou em seu discurso noturno em vídeo. Também foram realizadas discussões com o Comando da Força Aérea sobre a possibilidade de ampliar a frota de aeronaves e aperfeiçoar o treinamento dos pilotos. Dadas as frequentes baixas, vários vozes em Kyiv defendem um programa de treinamento básico de pilotos mais intensivo, que atualmente dura 40 dias. A Ucrânia deve receber cerca de 60 aviões F-16, embora apenas alguns tenham sido entregues até agora.

07:19 Rússia repele vários ataques de drone ucraniano em várias regiõesA Rússia relata vários ataques de drone provenientes da Ucrânia em várias regiões. Durante a noite, a defesa aérea russa abateu 54 drones ucranianos em cinco regiões russas, de acordo com a TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade dos drones foi eliminada na região fronteiriça de Kursk, enquanto o restante caiu nas regiões fronteiriças de Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol e nas regiões ocidentais. O relatório não menciona Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone russo a um depósito de munições que provocou um incêndio em Toropets, exigindo a evacuação dos moradores.

06:20 Deputado do Partido Verde: AfD e BSW disseminam propaganda russaO vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde na Alemanha, Konstantin von Notz, propõe um debate no Bundestag alemão sobre operações de propaganda russa na Alemanha. A análise de documentos internos da máquina de propaganda russa, SDA, revela como entidades russas manipulam a democracia, o debate público e as eleições da Alemanha. Von Notz, o político do interior, afirma que com a AfD, BSW e outros cúmplices disseminando narrativas russas no público e no parlamento, formam-se alianças prejudiciais para enfraquecer os interesses alemães conjuntamente. Indivíduos que apoiam a Ucrânia são alvo, monitorados e difamados publicamente.

here.05:42 Trolls russos compartilham vídeos falsos de Kamala HarrisA gigante de software Microsoft descobriu que trolls russos estão intensificando sua campanha de desinformação contra a candidata à vice-presidência dos EUA, Kamala Harris, e seu companheiro de chapa, Tim Walz. O grupo russo, conhecido coletivamente como Storm-1516, criou dois vídeos enganosos desde o final de agosto para minar as campanhas de Harris e Walz. Um deles mostra supostos apoiadores de Harris agredindo fisicamente um suposto participante de um comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando a alegação fabricada de que Harris foi responsável por ferir uma menina em um incidente de 2011, deixando-a permanentemente incapacitada e fugindo do local sem ajuda. Ambos os vídeos supostamente atraíram milhões de visualizações.

05:19 Incêndio em Tver, Rússia, devido a ataque de drone ucranianoRelatos russos afirmam que um ataque de drone ucraniano iniciou um incêndio na região russa de Tver. Os destroços de um drone ucraniano destruído supostamente provocaram um incêndio na cidade de Toropez, levando a evacuações parciais dos moradores. O governador Igor Rudenya confirmou a situação na plataforma de mensagens Telegram. Os bombeiros estão tentando controlar o incêndio e a causa exata do incêndio ainda está sendo investigada. As forças de defesa aérea russa estão comandando sua batalha contínua contra o "ataque em massa de drones" na cidade. De acordo com um relatório de 2018 publicado pela agência de notícias do estado RIA, Toropez abriga uma área de armazenamento de munições e explosivos da Rússia.

03:57 Ataques de drones na Rússia: Governadores relatam incidentes em várias regiões ocidentais

A Rússia enfrenta ataques de drones em várias regiões ocidentais pela Ucrânia, de acordo com governadores locais. No região de Smolensk, sete drones ucranianos foram abatidos, conforme relatado pelo governador Vasily Anokhin no Telegram. A defesa aérea russa neutralizou um drone na região de Orjol, confirmado pelo governador Andrei Klychkov na mesma plataforma. Mais de 14 drones de ataque ucranianos foram derrubados na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador Alexander Bogomaz no Telegram. Autoridades de Kyiv afirmam que os ataques estão direcionados a infraestrutura militar, energética e de transporte crítica para seus esforços de guerra contra Moscou.

02:56 EUA investigam alegações de que a China está contornando a proibição de importação de urânio da Rússia

O governo dos EUA está investigando alegações de que a China está contornando a proibição de importação de urânio da Rússia ao importar urânio enriquecido da Rússia, enquanto exporta sua própria produção para os EUA. Jon Indall, da Associação de Produtores de Urânio dos EUA, expressou preocupação com a possibilidade de contornar a proibição de urânio russo e depender extensivamente de suprimentos chineses. O Departamento de Comércio dos EUA ainda não comentou a situação.

01:54 EUA planejam aumentar reservas estratégicas de petróleo

Uma fonte interna relatou que o governo dos EUA está planejando aumentar suas reservas estratégicas de petróleo em até seis milhões de barris. Esta possível compra seria a maior desde um significativo lançamento de petróleo em 2022, como resultado do aumento dos preços da gasolina devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

00:45 Dois mortos e cinco feridos em ataque a Saporischschja

O governador Ivan Fedorov relatou que a Rússia realizou um ataque na região de Saporischschja, resultando na morte de pelo menos dois civis e no ferimento de cinco outros. A comunidade de Komyshuvakha foi alvo de "pesados" ataques, de acordo com Fedorov. Várias instalações e instalações de infraestrutura também foram afetadas. Equipes de resgate ainda estão no local, avaliando a extensão dos danos. "Kyiv Independent" forneceu atualizações sobre a situação.

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Sabemos sobre o novo plano de paz de Zelensky

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, confirmou que os americanos estão cientes do novo "plano de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante uma entrevista à imprensa da ONU, ela indicou que o plano poderia ser eficaz e que os EUA estão considerando como podem contribuir para o esforço. Thomas-Greenfield expressou otimismo em relação à paz, mas não forneceu mais detalhes. Ela pode estar se referindo ao "plano de vitória", que Zelensky anunciou no mês passado.

22:29 Alerta falso na Letônia: Fenômeno aéreo misterioso era um grupo de pássaros

Uma suposta violação do espaço aéreo da Letônia por um objeto aéreo não identificado foi determinada como um evento benigno. O objeto enigmático, que teve origem em Belarus e cruzou a fronteira na parte oriental de Kraslava, foi provado ser um bando de pássaros. A agência de notícias leta fornece esta informação, atribuindo-a à força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado a presença de um objeto aéreo não identificado. Como consequência, aeronaves da NATO estacionadas na base de Lielvarde foram despachadas para examinar o espaço aéreo, mas não conseguiram localizar nenhum objeto questionável.

21:59 Moldávia e Alemanha assinam acordo de cibersegurança

Em uma tentativa de combater a "guerra híbrida de Putin", a Moldávia e a Alemanha concordaram com um pacto de cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin tem como objetivo intensificar o uso de guerra híbrida contra a Europa, especialmente a Moldávia, como meio de instabilidade, afirma a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, durante sua visita a Chisinau. "No entanto, é exactly why we're stepping up our own efforts." Ao fornecer equipamentos de TI, trocar informações e facilitar treinamentos, eles aspiram a "impedir ataques cibernéticos na Moldávia e desmascarar desinformação".

