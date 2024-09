15:55 Ataque aéreo em Lviv aniquila família inteira

Em Lviv, a maioria da família morreu em um ataque aéreo russo, segundo a cidade. A família era composta por uma mulher de 43 anos e suas três filhas, com idades de 7, 18 e 21 anos. O prefeito Andrij Sadowy mencionou esse evento trágico. Eles perderam a vida dentro de sua própria casa. O pai da família está atualmente em estado crítico, de acordo com os registros da Universidade Católica Ucraniana.

15:41 Scholz Justifica Colocação de Mísseis Americanos: "A Inação Ameaça a Paz"O chanceler alemão Scholz defende a decisão de instalar mísseis americanos na Alemanha, rebatendo aqueles que se opõem. Scholz argumenta: "Nosso objetivo principal é preservar a paz aqui e prevenir um possível conflito". O líder do SPD explica ainda: "Estamos apenas tentando desencorajar potenciais agressores". Scholz destaca o significativo aumento das armas da Rússia, especialmente seu arsenal de mísseis, e a violação de tratados como o INF pelo presidente Putin e o deployment de mísseis em Kaliningrad, que fica a 530 quilômetros de Berlim pelo ar. Scholz raciocina: "Ignorar isso seria irresponsável". Ele conclui: "Sim, a negligência Would pose a threat to peace here. I won't let that happen". Como consequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia, os governos dos EUA e da Alemanha concordaram em instalar mísseis americanos de alcance estendido no solo alemão a partir de 2026. Partidos como a nova aliança Sahra Wagenknecht (BSW), bem como a AfD, se opõem a isso, vendo-o como o início de uma corrida armamentista que coloca em risco a segurança da Alemanha. Críticas também surgem dentro do SPD.

15:18 Scholz Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T para a UcrâniaO chanceler federal Olaf Scholz prometeu sistemas de defesa aérea IRIS-T adicionais para a Ucrânia. Em uma visita ao local da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein, Scholz anunciou que seriam adquiridos oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS para a Ucrânia. Ele especificou ainda que "dois de cada um serão entregues neste ano, com o restante a ser entregue a partir de 2025". Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão sendo usados na Ucrânia, juntamente com uma quantidade substancial de mísseis de defesa aérea e três sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz fez essa declaração durante a inauguração do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para a Bundeswehr.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Exigem "Retirada Incondicional" da RússiaA Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram a guerra da Rússia na Ucrânia em uma declaração conjunta durante sua primeira cúpula em nove anos. Em uma declaração conjunta, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, instam a Rússia a "se retirar imediatamente, completamente e incondicionalmente do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia". Eles também condenam o aumento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia. Yoon enfatiza: "Dado o atual cenário, é de extrema importância que países que compartilham valores semelhantes, como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, se unam durante esta fase crítica em que potências autoritárias continuam a apresentar desafios". A Coreia do Norte, que tende a ser internacionalmente isolada, tem recentemente aumentado sua cooperação militar com a Rússia.

14:21 Zelensky Engenha Reestruturação do Governo: "Precisamos de Energia Renovada"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visa renovar seu país através de uma ampla reestruturação do governo, declarou. Ao responder à pergunta sobre os motivos da reestruturação, Zelensky disse: "Precisamos de uma injeção de energia fresca". Ele explicou: "Essas ações são destinadas a fortalecer nossa nação em várias áreas". A Ucrânia vem defendendo-se contra a invasão russa há dois anos e meio agora. Zelensky também agradeceu aos ministros e ao gabinete inteiro pelo seu serviço.

13:47 Exército Alemão Prioriza IRIS-T SLM: Melhorando a Defesa Europeia contra MísseisO sistema IRIS-T SLM não é novo para a Ucrânia. De acordo com fontes de inteligência, dez sistemas serão em breve estabelecidos na Ucrânia para interceptar um maior número de mísseis russos. Um acordo para entrega já foi concluído, sugerem os relatórios. Em Schleswig-Holstein, o exército alemão também planeja usar o IRIS-T.

13:21 Rússia: Outro Vilarejo Perto da Cidade Ucraniana de Pokrovsk CapturadoA Rússia afirma ter capturado outro vilarejo perto da cidade estrategicamente importante da Ucrânia, Pokrovsk. O Ministério da Defesa da Rússia assertion que o exército "libertou completamente" o vilarejo de Karliwka, a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas recuaram de um avanço russo na região há meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia Repleta de Sistemas de Defesa AéreaOs ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todos os meios disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo empregados. A Crimeia está "repleta de sistemas de defesa aérea" porque tem tanto significado pragmático quanto simbólico para os ocupantes, disse Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto prestigioso do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e é uma linha de suprimento vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Engajamentos frequentemente ocorrem nas proximidades da ponte. Kyiv tem repetidamente afirmado sua intenção de libertar a península, tornando a ponte um ponto estratégico importante.

12:32 Putin Anuncia Participação de Xi no Summit BRICS na RússiaO presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que o presidente chinês, Xi Jinping, participará do próximo summit BRICS na Rússia, marcado para outubro. Putin fez esse anúncio durante uma reunião com o vice-presidente chinês, Han Zheng, à margem do Fórum Econômico do Leste em Vladivostok. Putin também propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O BRICS foi formado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, e agora inclui a África do Sul, além de outros países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS consideram-se um contraponto aos estados ocidentais. Eles estão programados para se encontrar na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. Putin busca expandir a influência da Rússia e fortalecer as relações econômicas através deste summit. A Rússia e a China fortaleceram sua parceria estratégica desde o início do conflito russo na Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Militar e Treinadores EstrangeirosO Ministério da Defesa da Rússia confirmou que o ataque mortal na cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e treinadores estrangeiros. O alvo foi um centro de treinamento militar. Segundo o ministério, esse centro treina especialistas em comunicações e guerra eletrônica de todas as forças armadas ucranianas, além de operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis dentro do território russo. O ministério também informou que usou o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. Além disso, as forças russas capturaram duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Elogia Chanceler Sair da UcrâniaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Longas conversas em trens noturnos, em cimeiras do G7, na linha de frente, em Bruxelas, diante de uma usina elétrica bombardeada", ela escreve no X. "Há poucas pessoas com quem trabalhei tão de perto quanto com você, @DmytroKuleba", ela acrescenta. "Você colocou o povo do seu país acima de si mesmo." Ela deseja a Kuleba "do fundo do coração todo o melhor - espero encontrar você novamente quando a paz e a liberdade tiverem retornado a toda a Ucrânia."

11:24 Rússia Alterará Política NuclearDe acordo com a Administração Presidencial Russa, as ações do Ocidente estão obrigando a Rússia a alterar sua política nuclear. A Rússia enfrenta desafios e ameaças do mundo ocidental que exigem uma revisão da política, como afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, às agências de notícias russas. Está sendo considerado que a Ucrânia pode usar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques dentro do território russo. O governo ucraniano tem pressionado os EUA a permitir que a Ucrânia ataque alvos profundamente dentro da Rússia com armas fornecidas por seus aliados. "É evidente que os ucranianos farão isso", disse Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta." A Rússia anunciou sua intenção de modificar sua política nuclear, embora ainda não tenha fornecido detalhes. O guia permite o uso de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia for ameaçada.

10:19 Munz: Ataque em Poltava Pode Voltar-se Contra a RússiaA Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com relatórios sugerindo um dos ataques aéreos mais intensos desde o início do conflito. No entanto, os meios de comunicação russos estão retratando isso como uma "grande vitória", de acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar ajustando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Divulga Números de Vítimas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou novas estatísticas de baixas para as tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu aproximadamente 620.350 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.390. O relatório de Kyiv também indica que 7 tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. Desde o início do grande ataque, a Rússia teria perdido um total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino. Estimativas do Ocidente colocam as perdas em um nível menor, mas provavelmente são subestimadas.

09:21 Governador: "Dia Negro" para a Região de Lviv - Número de Mortos AumentaO número de mortos na cidade ocidental ucraniana de Lviv, após os ataques aéreos russos (veja os itens 07:18, 06:17 e 05:29), aumentou. Sete pessoas, incluindo uma criança de 7 anos e uma menina de 14 anos, além de outras crianças, morreram, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. "É um dia negro para nossa região", escreveu Kosyzkyj, descrevendo-o como um evento trágico. Anteriormente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, havia relatado cinco mortes e mais de 30 feridos em uma postagem no X, expressando suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores Kuleba RenunciaO Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, anunciou sua renúncia, segundo informou o Presidente da Verkhovna Rada, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será discutida na próxima sessão plenária, escreveu Stefantschuk em sua página no Facebook. Vários outros ministros também apresentaram suas renúncias recentemente (veja os itens 00:47 e 22:06). Essas saídas fazem parte de uma grande reformulação do governo ucraniano. "O dia das demissões será quarta-feira", escreveu o líder do partido no poder, Servidor do Povo, David Arachamia, no Telegram. O dia das nomeações será na quinta-feira.

08:03 Zelenskyy: Comunidades Ainda SofremO Presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que o ataque com mísseis russos em Poltawa é um dos incidentes mais mortais desde o início da guerra, durante seu discurso noturno. Ele disse que ainda há pessoas presas sob os escombros e repetiu seu pedido por sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Avisa sobre Potencial Catástrofe na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação em torno das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi planeja visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi disse a Zelenskyy que a situação é "delicada" e o potencial para desastre ainda existe. A usina caiu sob o controle russo pouco após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e está atualmente desativada. Ambos os lados têm frequentemente acusado o outro de bombardear a usina, com Moscou e Kyiv negando as alegações.

07:18 Pelo Menos Dois Mortos em Ataque em LvivPelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram.

06:53 Ucrânia Pede Mais Ajuda para ReconstruçãoA Ucrânia está pedindo mais ajuda para revitalizar seu setor agrícola e facilitar a desminagem, de acordo com o jornal alemão "Rheinische Post", citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da união. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente, com o governo alemão sendo solicitado a considerar possível apoio. Uma maior bonificação para pessoal e a extensão de um programa para a entrega de geradores pelo Ministério da Agricultura também são solicitados. Além disso, a Ucrânia pediu apoio para desminagem em áreas perto da linha de frente, com o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha atualmente envolvido em um projeto de detecção e desminagem.

06:17 Incêndio após Ataque de Drone Russo em LvivUm incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos na cidade no noroeste da Ucrânia, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. Dois edifícios escolares também foram danificados, com muitas janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. Kosyzkyj relatou que vários drones Shahed foram utilizados no ataque aéreo russo. Os serviços de defesa aérea e resgate estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica na Ucrânia ocidental, perto da fronteira com a Polônia, longe dos zones de conflito no leste, mas já foi alvo de ataques várias vezes desde o início da guerra.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Alvo de KyivA capital ucraniana, Kyiv, está sendo atacada por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea está respondendo. Testemunhas oculares relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está em alerta máximo, como anunciou a força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia está ativando sua própria e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance da Rússia, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Novos Sistemas de Defesa Aérea para a UcrâniaApós o devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltawa, o Presidente Biden prometeu fornecer à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea. "Condeno este brutal ataque nos termos mais fortes possíveis", disse Biden. Washington continuará a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea e as capacidades necessárias para a Ucrânia proteger suas fronteiras". Selenskyy instou os aliados ocidentais após o ataque, com pelo menos 51 vítimas, a acelerar a entrega de novos sistemas de defesa aérea à Ucrânia e permitir que as armas de longo alcance já fornecidas sejam usadas contra território russo.

02:52 Kyiv sob Novo Ataque de DroneA Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. Unidades de defesa aérea ucraniana estão engajadas em repelir os ataques nas proximidades da capital, de acordo com o exército ucraniano no Telegram. Não há informações disponíveis atualmente sobre o número de drones utilizados e qualquer possível dano. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos na capital ucraniana que aumentaram em frequência nas últimas semanas.

01:32 Zelensky Quer Deter Permanente das Regiões Ocupadas de KurskA Ucrânia planeja manter o controle das regiões ocupadas na região russa de Kursk permanentemente, segundo o presidente Zelensky em entrevista à emissora americana NBC News. Essa ocupação é uma parte significativa da "estratégia de vitória" da Ucrânia, ele menciona. No entanto, a Ucrânia não tem intenção de incorporar território russo em sua totalidade. O presidente Zelensky não especifica se há planos para a conquista adicional de território russo. A operação de Kursk foi mantida em segredo até mesmo do presidente Biden dos EUA.

00:47 Quatro Ministros Ukrainianos Renunciam em Previsão de Reorganização do GabineteAntes de uma previsível reorganização do governo na Ucrânia, quatro ministros renunciam. Eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel significativo no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Não está claro se esses ministros irão para posições de nível mais alto. "Como prometido, grandes mudanças governamentais são esperadas esta semana," explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder, Servo do Povo, pelo Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e o dia seguinte, um dia de nomeações," anuncia Arakhamia, considerado um associado próximo do presidente ucraniano Zelensky.

23:16 Zelensky Advoga Uso de Armas de Longo Alcance após Ataque de Foguete em PoltavaApós o ataque mortal de foguete russo na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Zelensky está pedindo autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornariam impossíveis se pudéssemos destruir os locais de lançamento dos ocupantes, onde eles estão, e os aeródromos militares e a logística russos," diz Zelensky em seu discurso diário em vídeo. Segundo ele, as vítimas em Poltava agora são 51, com 271 feridos. Mais pessoas continuam presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Remove Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Zelensky removeu Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da presidência, de acordo com um decreto no site oficial do presidente. O porta-voz do parlamento também anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam apresentado suas renúncias. O presidente Zelensky explica que há ajustes visando fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

21:42 Correspondente da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Extremamente Intimidante"A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais intensos desde o início da guerra, resultando em dezenas de mortes e centenas de feridos. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, está no local e relata uma "atmosfera altamente tensa" e como os residentes experimentaram o ataque de foguete.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWsA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar prisioneiros de guerra detidos. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o escritório em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os invasores os deitaram de bruços no chão e os executaram imediatamente depois," escreveu o escritório, citando vídeos que circulam na internet.

