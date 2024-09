15:45 Exclusão do público do julgamento envolvendo o advogado de Navalny

O juiz que lidera o julgamento contra três representantes legais do falecido crítico do Kremlin, Alexey Navalny, em Petushki, rapidamente proibiu o público de assistir. O juiz citou um alerta das autoridades sobre possíveis perturbações por parte de apoiantes de Navalny como justificação. Os três advogados estão a ser acusados pela sua afiliação com uma suposta organização extremista - a Fundação Anticorrupção, liderada por Navalny.

15:18 Confrontação Naval e Aérea no Mar Negro

Fontes indicam que a Ucrânia e a Rússia estão envolvidas em uma escaramuça naval e aérea no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana afirma que um caça russo Su-30 foi abatido usando um sistema portátil de defesa aérea durante operações aquáticas. No entanto, Kyiv não forneceu mais detalhes sobre o incidente na quarta-feira à noite. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo informou sobre um ataque frustrado da Ucrânia a uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro através de embarcações rápidas. A tentativa resultou na destruição de oito das 14 embarcações, com os outros veículos fugindo. Não há menção à perda de um avião em Moscou, mas o blog militar Rybar relatou que um Su-30 foi derrubado durante a repulsa ucraniana.

14:54 Soldados Ucranianos: "Não Aguentamos Mais Esta Guerra"

Os soldados ucranianos devem explorar eficientemente seus recursos limitados de armamento. A repórter alemã Kavita Sharma testemunhou a luta de perto no campo de batalha: armas soviéticas antiquadas com munição limitada e uma pequena coleção de armas modernas ocidentais superiores.

14:23 Zelensky: Rússia Inicia Contraofensiva em Kursk

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a Rússia iniciou uma contraofensiva na região fronteiriça russa de Kursk. Em uma conferência de imprensa em Kyiv, Zelensky enfatizou que esta resposta do exército russo está em linha com a estratégia ucraniana, sem fornecer mais informações. O Ministério da Defesa russo relata no Telegram que os operativos russos tomaram o controle de dez comunidades na região de Kursk em dois dias.

13:55 Político Iraniano de Alto Nível Crítica Relações com a Rússia

O conservador político iraniano de alto nível Ali Motahari fornece uma crítica incomum das relações de Teerã com a Rússia em uma postagem na plataforma X. Motahari destaca as novas sanções impostas ao Irão pela Alemanha, França e Reino Unido como resultado da suposta fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. Negando qualquer envolvimento neste assunto, o Ministério das Relações Exteriores do Irão emitiu uma resposta severa.

13:38 Cidade de Pokrovsk na Ucrânia Enfrenta Escassez de Água e Gás

Após ataques russos, a cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, sofreu interrupções em seu suprimento de água regular e muitos residentes ficaram sem gás para cozinhar e aquecer, de acordo com o governador da região, Vadym Filashkin. Uma estação de tratamento de água foi severamente danificada em recentes confrontos, e a cidade agora depende de mais de 300 poços de emergência para água potável. Além disso, um centro de distribuição de gás foi bombardeado pelos russos no dia anterior, deixando 18.000 pessoas em Pokrovsk sem gás.

13:07 Rússia Afirma que Número de Navios de Guerra Foi Exagerado

Relatos sugerem que a Rússia subestima sua própria frota de navios de guerra pela metade, de acordo com a agência de notícias russa "Agentstvo". Fontes online, como o "Ranking Global de Potências Navais 2024" e o "RussiaShips.info", estimam que cerca de 50 navios e submarinos, parte da Frota do Mar Negro, estão atualmente inativos. Esta não é a primeira vez que a Rússia é acusada de inflar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Atividades de Espionagem Russa contra o Exército Alemão Aumentam

De acordo com o Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD) da Alemanha, os serviços de inteligência russos intensificaram sua espionagem contra a ajuda militar alemã à Ucrânia e o próprio exército alemão. O Kremlin agora busca detalhes cruciais sobre a assistência militar alemã à Ucrânia, incluindo as rotas de transporte e métodos de implantação, bem como as táticas adotadas pelos sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. A capacidade do exército alemão de proteger seu território e alianças agora está sob escrutínio.

11:52 Ameaça de Armas Atômicas Contra Berlim Não é um Incidente Aleatório

Com a possibilidade de permitir que a Ucrânia empregue armas contra território russo, a Grã-Bretanha e os EUA, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas agora esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Atraso na Decisão Sobre Mísseis de Alcance Longo para a Ucrânia

Uma decisão definitiva sobre o uso de mísseis de alcance longo pela Ucrânia contra território russo pode levar mais tempo do que o esperado. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro é considerada improvável após relatórios do meio de comunicação dos EUA, Bloomberg. Os autores citam o Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, que expressou que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade disponível para discutir o uso de mísseis de alcance longo. De acordo com o relatório, o presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar sua demanda na reunião. Durante sua visita a Kyiv na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, supostamente discutiram as intenções de Selenskyj de atacar território russo. Blinken planeja levantar esse tópico com o presidente dos EUA, Biden, na sexta-feira. O primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, também vai se encontrar com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Para em Polônia Após Visita a Kyiv

O Secretário de Estado Antony Blinken está fazendo uma parada na Polônia, um forte aliado da Ucrânia, em seu caminho de volta de Kyiv. Ele deve se encontrar com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda. Blinken é esperado para discutir a colaboração adicional com a Polônia, que serve como o principal centro logístico de ajuda militar ocidental à Ucrânia. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Polônia aumentou significativamente seus gastos militares e fez um pedido de 96 helicópteros de ataque Apache da fabricante de defesa dos EUA, Boeing, no valor de US$ 10 bilhões.

09:59 Ucrânia Relata 5 Mísseis Russos e 64 Ataques de Drone de Origem IranianaA Força Aérea Ucraniana alega que a militar russa atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. 44 drones foram relatados como interceptados. Os relatórios militares não podem ser validados em detalhe. A defesa aérea também esteve ativa perto de Kyiv para interceptar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Advoga por Aumento de Deterrente NuclearO especialista em política externa russa Sergei Karaganov defende uma mensagem mais clara da Rússia sugerindo sua disposição em usar armas nucleares. O objetivo principal da política nuclear da Rússia deveria ser "convencer todos os atuais e futuros adversários de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo Kommersant. Karaganov sugere que a Rússia poderia executar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. De acordo com Karaganov, os EUA estariam sendo desonestos se afirmassem garantir proteção nuclear para seus aliados, já que ele havia defendido anteriormente um ataque nuclear preventivo para desencorajar inimigos. Alguns especialistas ocidentais argumentam que Karaganov serve uma função útil para o Kremlin ao expressar opiniões que perturbam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais moderado por comparação.

08:46 Ucrânia Tem Expectativas de Usar Mísseis Ocidentais de Longo AlcanceHá um crescente otimismo na Ucrânia de que eles podem ser autorizados a usar armas ocidentais para atingir áreas mais profundas do território russo no futuro. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken enfatizou a importância de garantir "que a Ucrânia tenha o que precisa". Em britânicos, já há sinais de aprovação:

08:04 Serviço de Inteligência Ucraniano Relata Abate de Caça RussoApós rumores do dia anterior de que um caça russo Su-30SM havia sumido do radar, o serviço de inteligência militar ucraniano agora alega que tropas ucranianas abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata esse desenvolvimento. A aeronave, estimada em $50 milhões, estava estacionada na península da Crimeia e foi relatada como destruída por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Relato de Danos em Konotop Após Ataque Massivo de DronesO número de mortos no ataque massivo de drones russos à infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, subiu para 14, de acordo com a agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar local. Entre outros impactos, um edifício residencial no centro da cidade foi atingido.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção em Visitas em CasaO Bundestag alemão vai discutir pela primeira vez hoje o pacote de segurança do governo alemão, que inclui a revogação do status de asilo daqueles que retornam ao lar. No entanto, existem exceções, como para refugiados ucranianos.

06:04 Mídia Russa Acusa Trump de Desvantagem em Debate na TVVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump em seu debate na TV contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Trump foi "desvantajado", eles afirmaram. A checagem dos fatos das declarações de Trump foi criticada. Muitos viram Trump como tendo perdido o debate. Trump afirmou que, se vencer as eleições, acabará imediatamente com o conflito na Ucrânia.

04:50 Danos à Infraestrutura Energética de Konotop Devido ao Ataque RussoUm ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente cortado. Há também danos à infraestrutura energética, e não se sabe quando as áreas residenciais terão energia novamente. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios ocorreram, e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram hospitalizados, um deles em estado crítico.

03:29 Mais Ajuda Militar da Letônia à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou um pacote de apoio à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos de combate à infantaria. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal relatou isso após a reunião com Siliņa. Além da colaboração na indústria de defesa, ambos os países também estão considerando expandir a cooperação de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano Por Alegadas Entregas de Foguetes à RússiaEm resposta às supostas entregas de foguetes do Irã à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, como relatado pelo Foreign Office em Londres. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa, provocando uma resposta adequada", afirmou o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram sanções adicionais contra o Irã em resposta às alegadas entregas de foguetes, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia havia citado anteriormente "informações confiáveis" sobre a entrega de foguetes iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Estaria Deslocando Soldados Novatos em VovchanskDe acordo com informações de oficiais militares ucranianos, a Rússia estaria deslocando tropas com pouca experiência de combate na frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas de Kharkiv, confirmou que as tropas que participam das operações de assalto em Vovchansk são mal treinadas. Suspeita-se que os reforços recentes sejam uma reserva mobilizada pela Rússia. No entanto, remain unclear se esses novos arrivals are ex-prisoners or soldiers recruited from other countries, such as Central Asia, Africa, or the Middle East.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Introduz Patrulhas de Falantes de RussoO prefeito da cidade ocidental ucraniana de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, anunciou a criação de patrulhas para monitorar o aumento do uso da língua russa. "Isso é uma iniciativa comunitária e qualquer pessoa pode se tornar um monitor de linguagem", comunicou Martsinkiv ao canal de TV NTA. Devido ao conflito, numerosos refugiados internos do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv prevê pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também compartilhou um número de contato para que os cidadãos denunciem falantes de russo em espaços públicos. O conflito em andamento forçou milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e no sul, a procurar refúgio na parte ocidental da Ucrânia, relativamente segura e de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Retornar da Crimeia a MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. A restauração da Crimeia à Ucrânia é uma exigência legal", enfatizou Erdogan em uma mensagem de vídeo durante a cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização internacional sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Relatório: Kyiv Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy destacou o apoio dos EUA como crucial para a resistência da Ucrânia contra a invasão russa. "O caminho para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos EUA, além de outros aliados", afirmou Zelenskyy durante uma coletiva de imprensa em Kyiv. O plano detalhado, que será apresentado na possível segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia de batalha clara de Zelenskyy antes de lifts as restrições ao uso de armamentos ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário do Exterior do Reino Unido Lammy supostamente planejam discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte com Zelenskyy para compreender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Revela Posição de Biden sobre o Uso de Armas contra a RússiaO secretário de Estado dos EUA Antony Blinken revelou que os EUA estão acelerando os esforços para fornecer à Ucrânia armas de longo alcance para ataques a alvos russos. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer discutirão esse assunto na sexta-feira, disse Blinken durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Andrij Sybiga em Kyiv. "Estamos trabalhando diligentemente para garantir que a Ucrânia tenha ferramentas suficientes para se defender efetivamente", afirmou Blinken, acrescentando: "Nosso objetivo é que a Ucrânia vença".

