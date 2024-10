15:30 Políticos do Leste na Ucrânia O Apelo enfrenta reação: "A integridade está sendo sacrificada para preservar o poder na mesa dura"

16:15 Autópsia revela possível razão por trás da morte do "baleia espiã" na Noruega

Apesar das alegações de defensores dos direitos dos animais, a chamada "baleia espiã" da Noruega provavelmente não foi ferida por tiros de arma de fogo. Uma exame meticuloso do cachalote revelou que uma infecção bacteriana foi a provável causa da sua morte. A infecção pode ter se originado de uma ferida na boca, de acordo com a polícia, referindo-se ao relatório da autópsia. O Instituto Veterinário Norueguês e investigadores policiais concluíram que o animal tinha feridas cutâneas superficiais, que não eram marcas de tiros de arma de fogo. Nenhum projétil ou detritos metálicos foram encontrados. A baleia foi avistada pela primeira vez na Noruega em 2019 com um arreio que carregava uma câmera marcada como "Equipamento de São Petersburgo", o que levou a rumores de que ela era um agente secreto russo ou uma baleia de terapia. No final de agosto de 2024, a baleia foi encontrada morta em um fiorde norueguês. Duas organizações de bem-estar animal, especulando sobre a natureza das feridas, acreditavam que a baleia pode ter sido baleada e apresentaram uma queixa.

14:33 Ataques repetidos de drones: Kiev relata danos

As forças militares ucranianas relatam frequentes ataques de drones durante a noite anterior. A infraestrutura crítica foi o alvo do ataque, de acordo com as forças ucranianas. Eles afirmam ter abatido nove dos 19 drones e bloqueado sete mais. Não há informações sobre os três drones restantes. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou danos a um prédio residencial na capital. Os bombeiros responderam rapidamente e apagaram o incêndio. O governador da região de Kherson, no sul, relatou vários ataques à infraestrutura, centros de suprimentos e 35 residências particulares. Houve um morto e quatro feridos.

15:05 Líder do CDU Friedrich Merz critica políticos do Leste pela pressão por esforços diplomáticos mais fortes no conflito Rússia-Ucrânia

Merz, líder do CDU, criticou os políticos do Leste que defendem mais esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "A Ucrânia está em uma situação de vida ou morte. Continuar a apoiá-la é em nosso próprio interesse. As negociações de paz só ocorrerão quando ambas as partes estiverem preparadas", disse Merz ao Süddeutsche Zeitung. Michael Roth, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, também criticou a abordagem. "Se a carta dos políticos do Leste pretendia facilitar as negociações da coalizão com o BSW, eu aconselho cautela", disse Roth, referindo-se à aliança entre Sahra Wagenknecht e as recentes eleições estaduais. A deputada do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann disse ao Rheinische Post: "Parece que os valores liberais do nosso país estão sendo comprometidos em troca de um pouco de preservação do poder e campanha eleitoral". Os chefes de Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer (CDU) e Dietmar Woidke (SPD), junto com o chefe da CDU da Turíngia, Mario Voigt, escreveram um artigo convidado no Frankfurter Allgemeinen Zeitung, defendendo um cessar-fogo na Ucrânia e pedindo ao governo federal que envolva a Rússia nas negociações.

14:04 Kremlin: "Kiev está brincando com fogo"

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou: "Kiev continua a brincar com fogo, o que naturalmente chamaremos a atenção da IAEA", de acordo com a Reuters. Ele se referia à Organização Internacional de Energia Atômica, o corpo de supervisão nuclear da ONU. Os soldados russos afirmaram ter interceptado um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk na quinta-feira, e alguns meios de comunicação relataram que um incêndio ocorrera a poucos quilômetros de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, havia negado anteriormente a participação ucraniana em tiros próximos à usina.

13:46 França envia doze caçadores de caesar para a Ucrânia

A empresa franco-alemã de defesa KNDS selou um contrato para 12 caçadores de caesar, financiados pela Ucrânia, de acordo com o ministro da Defesa francês Sébastien Lecornu na plataforma X. Caesar significa "Camion équipé d'un système d'artillerie"), representando um sistema de artilharia autopropelido capaz de atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. "Aumentar a capacidade de produção da nossa indústria de defesa ajuda a apoiar a Ucrânia", disse Lecornu. A França já forneceu caçadores de caesar à Ucrânia em várias ocasiões.

13:11 Ucrânia: Ataque destrói sede do FSB em Novosibirsk

Um ataque a bomba ocorreu em 3 de setembro na sede do FSB em Novosibirsk, na Rússia. Um clipe do serviço de inteligência militar ucraniano supostamente mostra um homem acendendo o fogo e sendo engolido pelas chamas. Os meios de comunicação russos confirmam o incidente.

12:34 Rússia: Trabalhador da usina nuclear eliminado por explosão de carro

Uma figura proeminente na usina nuclear ucraniana controlada pela Rússia, Zaporizhzhia, foi eliminada em um ataque com carro-bomba. O serviço de inteligência ucraniano publica um vídeo mostrando a detonação de um carro e revela que o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky, foi eliminado. Korotky foi caracterizado como um "criminoso de guerra", tendo colaborado voluntariamente com os ocupantes russos, de acordo com o serviço de inteligência. Ele denunciou funcionários pró-ucranianos da usina nuclear. A administração pró-russa da usina nuclear confirma a morte de Korotky e atribui-a a um "ataque terrorista ordenado por Kiev". O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, condena o "ataque irresponsável" e pede retaliação. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, um dispositivo explosivo foi plantado sob o carro de Korotky em sua residência, detonando quando ele saiu.

11:29 Ucrânia: Mais de 177 POWs Ucranianos Perderam a Vida na Captividade Russa desde a InvasãoDesde o início da invasão russa da Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos perderam a vida na captura russa, segundo Victoria Tsymbaliuk do centro coordenador ucraniano para POWs no "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk sugere que o número real de baixas na captura russa pode ser significativamente maior devido à falta de monitoramento internacional. "Nem todos os restos são devolvidos e muitos corpos não são reconhecidos como cativos pela Rússia", acrescenta. Muitos relatos de POWs ucranianos torturados ou mortos na captura russa surgiram. Em setembro, a Procuradoria-Geral abriu investigações sobre a execução de 84 POWs ucranianos.

11:00 Russos Atacam Região de Kirovohrad com DronesAs forças russas atacaram a região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, com drones, segundo o líder da administração militar regional, Andriy Raykovych, por meio de seu canal do Telegram. Um edifício administrativo de uma empresa em Holovaniwsk foi danificado durante o ataque de drone, ferindo uma pessoa.

10:27 Seguradora UNIQA Sai da Rússia de uma Vez por todasA corporação de seguros austríaca UNIQA finalizou a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. O preço da transação não foi revelado. A UNIQA havia anunciado mais de um ano atrás sua intenção de vender a joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life russa. "Com a conclusão da transação, finalmente saímos do mercado russo", diz o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incêndios em Dois Depósitos de Combustível na RússiaIncêndios eclodiram em dois depósitos de combustível na Rússia esta noite. No região de Voronezh (veja entrada 05:10), o governador Alexander Gusev atribui o incêndio a um ataque de drone ucraniano, publicando no Telegram que os restos de um drone de combate interceptado caíram no depósito e incendiaram um tanque vazio. Imagens do alegado ataque de drone circularam nas redes sociais, mas a gravidade do incêndio não pôde ser determinada a partir das imagens. Em uma vila russa perto de Perm, nas montanhas Urais, um tanque de combustível cobrindo uma área de 10.000 metros quadrados também está em chamas. Os serviços de emergência russos relataram isso. Embora os drones ucranianos agora tenham a capacidade de cobrir tais distâncias, os serviços de emergência não mencionaram especificamente um ataque de drone. A vila fica a aproximadamente 1.700 quilômetros de distância da Ucrânia.

09:30 Julia Navalnaya Acha Desnecessárias as Negociações com PutinJulia Navalnaya afirmou que não há necessidade de negociações com o presidente russo Vladimir Putin. "Não há necessidade de negociar com ele (...). Devemos confrontá-lo para que um dia a justiça prevaleça", disse a viúva do crítico do Kremlin Alexey Navalny diante do Conselho Constitucional da França em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera ninguém para negociar com ele. (...) Ele é completamente indiferente a isso", acrescentou. Ela enfatizou a importância "de não ceder e não ter medo deste regime". Ela foi incluída em uma lista de "terroristas e extremistas" na Rússia em julho. Pouco antes disso, um tribunal russo emitiu um mandado de prisão contra ela por "associação com uma organização extremista". Ela foi listada como foragida por evadir investigações preliminares.

08:09 Ucrânia Relata 82 Ataques Russos na Região de SumyNas últimas 24 horas, as forças russas lançaram ataques na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, um total de 82 vezes, segundo o canal do Telegram da administração militar regional. Infelizmente, oito pessoas ficaram feridas durante esses ataques. A militar russa é alegada ter utilizado morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones nesses ataques. De acordo com a administração militar, mais de dez comunidades na região de Sumy foram atingidas, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyvka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Estabelece Primeiro Centro de Reclutamento no Exterior na PolôniaO exército ucraniano inaugurou seu primeiro centro de recrutamento no exterior na cidade polonesa de Lublin, de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia. Conhecido como a "Oficina da Legião Ucraniana", este centro representa o primeiro centro de recrutamento estrangeiro para as forças armadas ucranianas. A criação de uma "Legião Ucraniana" na Polônia foi parte de um acordo de segurança assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. Com a invasão russa, a Polônia recebeu quase um milhão de pessoas da Ucrânia. De acordo com as estimativas do governo ucraniano, cerca de 300.000 pessoas em idade de luta da Ucrânia residem na Polônia. O ministro da Defesa polonês Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informou ao portal "Wirtualna Polska" que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, mas apenas por seu treinamento militar. "O número de ucranianos que se inscreveram é muito pequeno", disse Kosiniak-Kamysz. O Ministério da Defesa da Ucrânia recebeu quase 200 inscrições até agora.

06:52 ISW: Recursos Russos Escassos para Ofensiva no Leste da UcrâniaO Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) afirmou que as forças armadas russas não dispõem dos recursos humanos e materiais necessários para manter esforços ofensivos intensificados de forma indefinida. A ofensiva de verão russa, meticulosamente planejada pela liderança militar russa, vinha sendo preparada há meses. No entanto, os suprimentos e recursos acumulados para esse propósito podem ter sido gravemente esgotados pelas escaramuças prolongadas do passado recente, de acordo com o ISW. Segundo avaliações de oficiais ucranianos e do ISW, a ofensiva russa atual no leste da Ucrânia deve atingir seu pico nas próximas semanas ou meses.

06:12 Zelensky: "Fortaleça a Linha de Frente"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a recente visita do novo Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv como "significativa". "Agora é hora de converter essa prioridade em ação", disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. Enfatizando a necessidade de implementar todos os acordos com os parceiros da Ucrânia em relação ao apoio à defesa do país, Zelensky pediu a fortificação da linha de frente. Ele também exigiu autorização dos aliados para atacar alvos militares no território russo com armas de longo alcance. "Todos na aliança estão cientes da necessidade", disse o presidente. Zelensky também apontou a defesa aérea como outra prioridade.

05:35 Ucrânia Procura Investidores Estrangeiros para a Indústria de DefesaO Ministério da Defesa da Ucrânia está ativamente procurando investidores estrangeiros para sua indústria de defesa. Uma exposição de armas privada foi organizada para potenciais investidores estrangeiros em um local não revelado na Ucrânia, de acordo com a agência Ukrinform. O vice-ministro ucraniano Dmytro Klimenkov exibiu uma coleção de armas ucranianas, incluindo um sistema de míssil antitanque, um sistema de artilharia autopropulsado, veículos kamikaze e veículos para desminagem. "Possuímos invenções únicas que já foram testadas em combate e aperfeiçoadas pelos desenvolvedores até certo ponto", afirmou. De acordo com o Ukrinform, o Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu US$ 4 bilhões (€3,6 bilhões) na indústria de defesa e visa atrair investimentos internacionais adicionais.

05:10 Moscou: Drone Abatido Inflama Tanque de Óleo VazioA defesa aérea russa relatadamente abateu vários drones ucranianos durante a noite na região fronteiriça de Voronezh, de acordo com relatórios oficiais. Um desses drones caiu nas instalações de um depósito de petróleo, fazendo com que um tanque vazio pegasse fogo, como anunciou o governador Alexander Gusev via Telegram. Os relatórios iniciais não registram feridos. A conta não pode ser verificada independentemente. Voronezh foi alvo de ataques de drones ucranianos em várias ocasiões nos últimos dias.

02:51 Kyiv Fortalece Defesa no LesteO comandante das Forças Armadas Ucranianas, general Oleksandr Syrsky, ordenou o reforço das instalações defensivas na região oriental de Donetsk. As forças russas estão relatadamente avançando em vários setores ao longo da Ucrânia oriental. Syrsky anunciou nas redes sociais que está trabalhando ao lado da 25ª Brigada de Paraquedistas de Sicheslav em "uma das linhas de frente mais estratégicas".

22:22 Turismo na Letônia Afetado pela GuerraO conflito na Ucrânia também está impactando o turismo na Letônia, de acordo com o jornal letão "Diena" hoje. Empresas que atuam no setor de turismo estão se adaptando à ausência de turistas russos, enquanto potenciais visitantes de outros países também percebem os Bálticos como uma região de risco próxima a conflitos militares.

21:40 Suíça Compromete 1,5 Bilhão de Francos Suíços para a Reconstrução da UcrâniaA Suíça vai destinar CHF 1,5 bilhão (aproximadamente €1,54 bilhão) para projetos de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos, como anunciou o embaixador suíço Felix Baumann. Um bilhão de francos será atribuído a setores de autogoverno ucraniano, desminagem e ajuda humanitária. O restante será canalizado para programas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios da Ucrânia. "Para sublinhar o nosso compromisso, o nosso enviado estará estacionado aqui e supervisionará a execução deste projeto", disse Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba também destacou a construção de habitações para os mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia como uma prioridade para a colaboração com a Suíça.

20:39 Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da RomêniaA Ucrânia adquiriu um sistema de defesa aérea Patriot das autoridades romenas, confirmou o porta-voz Constantin Spinu do Ministério da Defesa da Romênia à Rádio Livre Europa. "Expresso a minha gratidão a cada nação que contribui para a nossa defesa aérea. A minha mais profunda gratidão vai à Romênia pelos seus sistemas Patriot. Juntos, podemos ampliar a nossa eficiência - podemos frustrar a agressão russa ao destruirmos conjuntamente drones Shahed e mísseis", declarou o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno de quarta-feira. Após reservas iniciais, os oficiais romenos decidiram em junho doar um dos seus Patriots. As ordens de entrega foram emitidas no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom se Torna a Companhia Financeiramente Mais Insustentável da RússiaO conglomerado russo Public Joint Stock Company Gazprom sofreu seu primeiro prejuízo líquido em um quarto de século em 2023, totalizando um inédito €5,5 bilhões, de acordo com a publicação de negócios Forbes. O Complexo Químico e de Gás de Amur, uma joint venture entre a holding russa Sibur e a chinesa Sinopec, ocupa o segundo lugar na lista da Forbes russa das empresas mais financeiramente instáveis. Também entre as cinco empresas russas mais financeiramente fragilizadas estão a Ozon (prejuízo líquido de €408 milhões), a Corporação Unida de Aviação (prejuízo líquido de €326 milhões) e a rede social VK (prejuízo líquido de €326 milhões).

