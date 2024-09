15:18 Engajamento em combate naval no Mar Negro

Conflito no Mar Negro: Ucrânia e Rússia se Enfrentam em Encontros Navais e Aéreos

De acordo com relatórios recentes, Ucrânia e Rússia estão envolvidos em um confronto naval e aéreo no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana alega uma operação especial bem-sucedida no mar, que resultou na destruição de um caça russo Su-30 com a ajuda de um sistema portátil de defesa aérea. Detalhes sobre a operação que ocorreu na noite de quarta-feira estão sendo mantidos em segredo em Kyiv. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia afirma uma tentativa infrutífera da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando barcos de alta velocidade. Oito dos 14 barcos foram relatados como abatidos e afundados, enquanto o restante recuou. Moscou não reconhece a perda de um avião, mas um blog militar próximo ao Ministério da Defesa da Rússia, Rybar, sugere que um Su-30 foi abatido enquanto defendia contra o ataque ucraniano.

14:54: Soldados Ucranianos Expressam Frustrações com a Guerra

Os soldados ucranianos são instados a usar seus recursos escassos de forma tática e sábia. Em uma conta compartilhada pelo repórter da ntv Kavita Sharma na linha de frente, soldados lutam com armas soviéticas envelhecidas com munição limitada, em contraste com as poucas, mas superiores, armas ocidentais novas.

14:23: Zelenskyy Anuncia Contraofensiva Russa em Kursk

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a Rússia iniciou uma contraofensiva na região fronteiriça de Kursk. Expressando a resposta do exército russo como alinhada com o plano estratégico da Ucrânia, Zelenskyy se recusa a divulgar mais informações durante uma entrevista coletiva em Kyiv. O Ministério da Defesa da Rússia relata que unidades russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55: Crítica das Relações Irã-Rússia por Político Iraniano de Alto Nível

O político conservador iraniano de alto nível Ali Motahari critica indiretamente as relações de seu país com a Rússia diante de novas sanções e tensões diplomáticas crescentes. Em uma publicação na plataforma X, Motahari aponta para sanções recentes impostas pela Alemanha, França e Reino Unido em resposta ao fornecimento de mísseis balísticos ao Rússia pelo Irã. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente as entregas de mísseis.

13:38: Falta de Água e Gás na Cidade de Pokrovsk

Após ataques russos, a cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, na Ucrânia, enfrenta uma grave escassez de suprimento regular de água potável e gás para cozinhar e aquecer, segundo o governador da região, Vadym Filashkin. A estação de tratamento de água da cidade foi danificada no conflito, obrigando a cidade a recorrer a mais de 300 poços de emergência para o suprimento de água. Além disso, os russos destruíram um centro de distribuição de gás no dia anterior, deixando milhares de moradores de Pokrovsk sem gás.

13:07: Rússia Provavelmente Subnotifica o Número de Navios de Guerra

De acordo com um relatório do portal de notícias independente russo "Agentstvo", a Rússia pode possuir apenas metade do número de navios de guerra que alega. O Ministério da Defesa da Rússia declara que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". No entanto, o portal se baseia em dados online não verificados do "Global Naval Powers Ranking 2024" e do "RussiaShips.info", sugerindo apenas 264 e 299 navios de guerra, respectivamente, incluindo cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício. A Rússia tem um histórico de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28: Aumenta a Espionagem Russa sobre a Bundeswehr

Os serviços de inteligência russos aparentemente intensificaram sua vigilância sobre a ajuda alemã à Ucrânia e a inteligência da Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Contrainteligência Militar (MAD). O interesse dos serviços russos passou da política e estratégia militar estratégica para um nível mais tático. Agora, é crucial para a Rússia descobrir detalhes da ajuda alemã à Ucrânia, incluindo rotas, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, as capacidades de defesa da Bundeswehr também se tornaram o alvo do interesse da Rússia.

11:52: Nova Ameaça de Armas Nucleares Contra Berlim não é Coincidência

Apenas porque a Grã-Bretanha e os Estados Unidos conseguiram impedir a Ucrânia de utilizar armas contra o território russo não diminui a probabilidade de um especialista em armas nucleares sugerir um ataque a Berlim, explica o correspondente da ntv Rainer Munz. Portanto, não é surpreendente que especialistas em armas nucleares agora estejam propondo ataques a Berlim.

11:15: Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo Pode Levar Várias Semanas

Uma decisão sobre a utilização ucraniana de mísseis de alcance longo contra o território russo pode ser adiada por mais algumas semanas, segundo o Bloomberg. Uma decisão antes da reunião da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão, parece improvável. Os autores se referem ao ministro das Relações Exteriores britânico Lammy, que afirmou que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. O presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar seu compromisso na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o secretário de Estado norte-americano Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Selenskyj para ataques ao território russo, enquanto Blinken tem uma conversa agendada com o presidente norte-americano Biden na sexta-feira. O primeiro-ministro britânico Starmer também deve se encontrar com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Faz no Polônia Após Visita a KyivO Secretário de Estado Blinken faz uma parada na Polônia, importante apoiador da Ucrânia, ao regressar de Kyiv. Reuniões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão agendadas. Blinken deve discutir colaboração adicional com a Polônia, servindo como o principal centro logístico de ajuda militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seu gasto militar desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da Boeing, empresa de defesa dos EUA, no valor de $10 bilhões.

09:59 Ucrânia Relata 5 Mísseis Russos e 64 Drone de Origem IranianaA força aérea ucraniana relata que o exército russo lançou um ataque à Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os dados militares não foram verificados independentemente. A defesa aérea esteve ativa várias vezes em torno de Kyiv para abater drones entrantes.

09:11 Analista Russo Sugere Aumento da Pósura Nuclear da RússiaO analista político russo Sergei Karaganov defende que a Rússia deve reforçar sua sinalização de disposição em usar armas nucleares. O objetivo principal da política nuclear da Rússia deve ser fazer com que "todos os atuais e futuros adversários entendam que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo Kommersant. A Rússia poderia realizar um ataque nuclear limitado contra um país da NATO sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam sendo desonestos se afirmassem garantir proteção nuclear para seus aliados. Karaganov já havia defendido que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo para instilar medo em seus adversários. Alguns analistas ocidentais sugerem que Karaganov serve uma função útil para o Kremlin ao expressar preocupações que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado em comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis de Longo Alcance OcidentaisA Ucrânia tem crescentes expectativas de que poderá em breve ser autorizada a lançar ataques mais fundo no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA enfatizou durante sua visita a Kyiv que busca garantir "que a Ucrânia tenha tudo o que precisa". No Reino Unido, os sinais já parecem apontar para aprovação:

08:04 Forças Ucranianas Relatam Abate de Caça RussoApós alegações de um caça russo Su-30SM ter desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que soldados ucranianos abateram tal avião durante uma operação no Mar Negro. O Independent de Kyiv reporta que o caça, avaliado em $50 milhões e baseado na Crimeia, foi destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Autoridades Ucranianas Relatam Várias Feridos Após Ataque de Drone em KonotopO número de feridos no ataque massivo de drones russos à infraestrutura energética de Konotop durante a noite aumentou para 14, de acordo com a agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Um edifício no centro da cidade foi um dos atingidos.

Leia mais aqui.

here.

aqui.06:42 Parlamento Alemão Debaterá Medidas de Segurança para Refugiados UcranianosO Bundestag alemão deve debater hoje pela primeira vez o pacote de segurança proposto pelo governo, que inclui medidas como proibição de facas e revogação do status de asilo de requerentes que viajam para seus países de origem. No entanto, há exceções, incluindo para refugiados ucranianos.

06:04 Mídia Russa Crítica Desempenho de Donald Trump em DebateVários comentaristas da TV estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate contra Kamala Harris, de acordo com o Independent de Kyiv. Trump foi "desvantajado", eles argumentaram. A checagem de fatos do discurso de Trump foi criticada. Muitos observadores sentiram que Trump perdeu o debate. Trump prometeu pôr fim imediato ao conflito na Ucrânia se vencer a eleição.

04:50 Ataque a Konotop Resulta em Feridos Civis e Danos à Infraestrutura EnergéticaUm ataque russo a Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente interrompido. A infraestrutura energética também sofreu danos graves, e é incerto quando as residências particulares voltarão a ter energia. Após o ataque ao centro da cidade, houve vários incêndios, e escolas e edifícios residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram hospitalizados, um deles em estado crítico.

03:29 Letônia Fornece Mais Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de apoio militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos blindados. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal anunciou isso após a reunião com Silina. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano em Questionamentos sobre Supostas Entregas de Mísseis à RússiaEm resposta a supostas entregas de mísseis do Irã à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo do Reino Unido deixou claro que qualquer transferência de tecnologia de mísseis balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa e seria enfrentada com uma resposta adequada", diz o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram sanções adicionais contra o Irã devido a supostas exportações de mísseis à Rússia, incluindo a suspensão de acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia já havia apontado "informações credíveis" sobre exportações de mísseis iranianos para a Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Envia Tropas Inexperientes para VovchanskCom base em informações do Exército Ucraniano, a Rússia está enviando tropas inexperientes para o front de Kharkiv. Sergei Petrov, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, afirmou que as forças envolvidas no assalto a Vovchansk estão subapreparadas. Há especulações de que os reforços recém-chegados são um grupo de mobilização reunido pela Rússia. Não está claro se são ex-presidiários ou soldados convocados de outros países, como Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito no Oeste da Ucrânia Estabelece Patrulhas de Falantes de RussoO prefeito da cidade ocidental ucraniana de Ivano-Frankivsk introduziu patrulhas para monitorar o aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa comunitária e qualquer pessoa pode se tornar supervisor de linguagem", disse o prefeito Ivan Ivanov em uma entrevista à NTA. Muitos deslocados do leste da Ucrânia usam o russo como língua materna. Ivanov espera pelo menos 100 desses supervisores de linguagem e cerca de 50 voluntários já se inscreveram. Ele também forneceu um número de telefone para cidadãos denunciar falantes de russo em áreas públicas. Devido ao conflito, milhões de pessoas, principalmente das regiões de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste ucraniano, relativamente seguro.

21:42 Erdogan Defende Retorno da Península da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan está defendendo o retorno da Península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece firme. O retorno da Crimeia para a Ucrânia é uma exigência do direito internacional", afirmou o líder turco em uma mensagem de vídeo durante a cúpula da Plataforma da Crimeia, criada por Kyiv em 2021 para chamar a atenção para a situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv vai Compartilhar Estratégia Militar com os EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vê o apoio dos EUA como vital para repelir a invasão russa. "A estratégia para a vitória (...) depende em grande parte da ajuda dos EUA e de outros aliados", mencionou Zelenskyy durante uma entrevista coletiva em Kyiv. A estratégia, a ser compartilhada antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a parar a guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem um plano claro de Zelenskyy para ataques contra a Rússia antes de lifts as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Blinken, e o secretário do Exterior do Reino Unido, Lammy, estavam supostamente em Kyiv para discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte, para melhor compreender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Esclarece a Posição de Biden sobre o Uso de Armas contra a RússiaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirma que os EUA estão ativamente trabalhando para atender às demandas militares da Ucrânia para utilizar armas ocidentais de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão essas demandas na sexta-feira, disse Blinken em uma entrevista coletiva conjunta com o secretário do Exterior do Reino Unido, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando diligentemente para garantir que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender efetivamente", disse Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença".

Você pode conferir todas as atualizações anteriores aqui.

A União Europeia expressou preocupação com o conflito no Mar Negro e chamou por uma desescalada entre a Ucrânia e a Rússia.

here.

Em resposta ao conflito, a União Europeia impôs sanções à Rússia, com o objetivo de pressionar Moscou a resolver a questão pacificamente.

Leia também: