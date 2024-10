15:14 Mortes ocorrem em um ataque russo de drones

Antigo Secretário-Geral do SED e Presidente do Conselho de Estado da DDR, Egon Krenz, vê o forte desempenho da Alternativa para a Alemanha (AfD) e do Partido da Esquerda (BEW) nas três eleições estaduais de setembro no leste como um chamado para negociações para pôr fim ao conflito da Rússia contra a Ucrânia. "A mensagem que vem desses eventos é: Finalmente, ouçam-nos! Queremos política de paz. Queremos viver, não morrer", declarou Krenz ao "Tagesspiegel" em um evento de "75 Anos da RDA" em Berlim, como relatado em sua edição online. Krenz elogiou a demanda dos chefes de governo de Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer do CDU e Dietmar Woidke do SPD, bem como o presidente da CDU da Turíngia, por esforços mais intensos em direção a uma solução diplomática no conflito da Ucrânia.

O ex-deputado de 87 anos, confidente e sucessor do líder da DDR Erich Honecker também elogiou a posição do ex-chanceler Gerhard Schröder sobre o conflito da Rússia contra a Ucrânia. "Acho que ele tem uma boa posição. Concordo com ele nesse assunto", disse Krenz. Krenz e Schröder têm uma longa história que remonta a 1980 em Bonn e 1981 em Berlim Oriental. Na época, Krenz era o chefe da organização juvenil comunista FDJ, e Schröder era o presidente dos Jovens Socialistas.

13:52 "Espaço para Perdas" - Retirada de Áreas Consideradas Parte da Estratégia Ucraniana

A Ucrânia está implementando uma estratégia descrita pelo analista militar Mykola Bielieskov do Instituto de Estudos Estratégicos do Estado como uma "troca de espaço por perdas". Essa estratégia envolve a retirada de cidades sitiadas após ter extraído o máximo possível de pessoal e material dos russos. "Trata-se de quanto eles perdem antes de perceber que é hopeless", diz Oleksandr Solonko, membro do 411º batalhão de drones ucraniano. Devido aos ataques incessantes, alguns comandantes ucranianos prefeririam abandonar uma posição ou assentamento se isso reduzir suas próprias perdas em pessoal.

13:14 Ucrânia: Rússia Prioriza Proteção da Ponte da Crimeia Sobre Objetos Similares em seu Próprio Território

O porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, discute o envio de mísseis antiaéreos S-300 para a área da Ponte da Crimeia no canal de TV Espreso. "Eles realmente precisam reabastecer seus estoques", diz Pletenchuk. "Os russos realmente deployaram uma quantidade significativa de grandes sistemas antiaéreos lá. E não estão fazendo isso sem razão. Eles precisam de mísseis, não é coincidência", diz o porta-voz do canal. A Rússia está priorizando a proteção da Ponte da Crimeia sobre alguns "objetos não menos importantes no território da Federação Russa", diz o porta-voz. A ponte serve mais uma função ideológica do que puramente logística, ele diz. A Ucrânia tem como objetivo destruir permanentemente a Ponte da Crimeia, mas isso ainda não foi alcançado devido à sua boa proteção. A estrutura foi danificada duas vezes por ataques.

12:48 Merz: Se o Ocidente Recuar, a Rússia Terá Apetite por Mais

O líder do CDU, Friedrich Merz, alerta em um artigo convidado para o "Focus" que não se deve ser enganado ou permitir-se ser enganado sobre a natureza desse conflito. "Putin está destruindo uma ordem política na Europa que construímos com a Rússia, não contra a Rússia, após 1990", escreve ele. Nem a Europa nem a NATO cometeram nenhuma provocação ou violação de contrato que pudesse justificar mesmo de forma remota o início de um conflito tão grave contra a Ucrânia, diz Merz. Se a Ucrânia permanecer firme e o Ocidente continuar a apoiá-la, a Rússia perceberá que a violência militar adicional é sem sentido, diz ele. No entanto, se o Ocidente recuar, "a Rússia venceu e quererá mais".

12:14 Ativista da Oposição Russa Ildar Dadin Reportadamente Morre Lutando pela Ucrânia

O ativista da oposição russa Ildar Dadin teria morrido enquanto lutava ao lado do exército ucraniano. Ele teria morrido em batalhas ao redor de Kharkiv, escreve a jornalista Xenya Larina na plataforma X. Não há confirmação oficial de Kyiv. Dadin foi sentenciado a três anos de prisão na Rússia em 2015 por protestos não autorizados. Ele tinha demonstrado pacificamente contra as políticas do Kremlin. Sua sentença foi revista após 15 meses, e ele foi libertado. Em 2023, ele foi para a Ucrânia e juntou-se ao Corpo Voluntário Russo para lutar contra a Rússia no conflito.

11:34 Brigada Ucraniana Mostra Vídeo de Impressionante Ataque de Drone em Tanque Russo

A 60ª Brigada da Ucrânia publicou um vídeo mostrando o que parece ser a impressionante destruição de um tanque russo usando um drone na região de Donetsk. O clipe mostra o ataque do drone causando uma explosão extrema que faz com que a torre do tanque voe para o alto.

11:06 Várias Morte de Civis e Muitos Feridos em Ataques Russos

Pelo menos quatro pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas em ataques russos na Ucrânia ontem, relata o "Kyiv Independent".

10:33 Defensor de Wuhledar Relata Superioridade Artillera Russa Massiva

Um defensor da cidade de Wuhledar, no leste da Ucrânia, relata uma superioridade artillera russa massive, dificultando o avanço das forças ucranianas contra o inimigo. O defensor também destaca a necessidade urgente de mais apoio dos aliados ocidentais para restaurar o equilíbrio de poder no conflito.

09:59 Rússia Lança Ataques de Drone e Mísseis Contra a Ucrânia

A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 87 ataques de drone durante a noite. Eles conseguiram interceptar quatro mísseis, destruindo com sucesso 56 drones e dois mísseis. Outros 25 drones foram presumivelmente abatidos por medidas de guerra eletrônica.

09:13 Primeira-Ministra da Dinamarca, Frederiksen, Pede Desculpas à Ucrânia pelo Atraso na Entrega de Caças F-16

Um vídeo em circulação em canais ucranianos mostra a Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, pedindo desculpas à Ucrânia no Fórum GLOBSEC pelo atraso na entrega de caças F-16. Ela pretendia entregá-los no início da guerra, mas enfrentou longas discussões sobre sua adequação. A Dinamarca prometeu à Ucrânia 19 caças, mas a falta de pilotos e o treinamento demorado permitiram que apenas alguns F-16 fossem enviados ao país até agora. A invasão russa começou em fevereiro de 2022. A Dinamarca está entre os países que geralmente lideram as entregas de armas, enquanto outros tendem a hesitar.

08:31 "Kyiv Post": Vários Oficiais Norte-Coreanos Mortos em Ataque de Foguete

De acordo com o "Kyiv Post", mais de 20 soldados, incluindo seis oficiais da Coreia do Norte, foram mortos em um ataque de foguete perto de Donetsk, ocupada pela Rússia, na quinta-feira. Fontes de inteligência sugerem que os norte-coreanos estavam lá para consultar colegas russos e observar o treinamento de pessoal antes de um ataque.

07:50 Ucrânia Destrói Várias Posições de Combate Russas com Mísseis Storm-Shadow

As forças armadas ucranianas relatam a destruição de três posições de combate das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada e da 2ª exército combinado das forças russas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirma que as ações foram realizadas por unidades da força aérea e artilharia em colaboração com outros componentes de defesa, utilizando mísseis Storm-Shadow e GMLRS. A Ucrânia tem usado o Storm Shadow britânico há algum tempo, mas até agora apenas a versão de alcance não longo foi autorizada para uso, sem autorização para a variante de longo alcance. Os GMLRS podem ser lançados de lançadores de foguetes múltiplos HIMARS e têm um alcance de cerca de 70 quilômetros.

07:04 ISW: Esforços de Recrutamento da Rússia Estão com Dificuldades e Aumentam Incentivos Financeiros

A Rússia planeja continuar oferecendo grandes somas a novos recrutas que concordam em contratos militares com o Ministério da Defesa nos próximos anos. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) destaca relatórios que indicam que as atuais iniciativas de recrutamento estão alcançando menos sucesso, e a escalada dos incentivos financeiros implica "que as atuais iniciativas de recrutamento não estão conseguindo gerar novas forças de forma contínua, que o exército russo depende para preservar seu ímpeto ofensivo na Ucrânia". O ISW espera limitações de médio e longo prazo no número de recrutas que a campanha de mobilização da Rússia pode produzir, e os aumentos nos incentivos financeiros provavelmente não mitigará essas restrições.

06:20 Especialista em Rússia Prevê Desafios Maiores e Oportunidades de Contraofensiva para a Ucrânia

O especialista em Rússia Mark Galeotti, em um artigo convidado, acredita que a Ucrânia, armada com novo equipamento, pode formar brigadas e lançar uma contraofensiva de grande escala até 2025. Galeotti acredita que há uma oportunidade para a Ucrânia utilizar armas de maior alcance como ATACMS e Storm Shadow. Mesmo sem tais armas, Kyiv está empregando com sucesso seus próprios foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russos. No lado russo, encontrar soldados tornou-se cada vez mais difícil apesar dos generosos incentivos, com uma escassez de mão de obra e estoques decrescentes de equipamento militar permanecendo desafios-chave. Galeotti identifica as principais ameaças à Ucrânia no fortalecimento das forças da UE opostas ao apoio à Ucrânia e uma possível vitória de Donald Trump nas eleições americanas.

05:40 Cinco Republicanos Expressam Preocupações com os Crescentes Laços da Hungria com a Rússia e a China

Cinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupações com os crescentes laços da Hungria com a Rússia e a cooperação crescente com a China após sua visita ao país. A delegação incluiu os senadores Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. O senador Jerry Moran expressou preocupação com os laços da Hungria com a Rússia e a deterioração de suas instituições democráticas, instando a uma coordenação mais próxima entre a Hungria e seus aliados. "É do nosso interesse coletivo que nossas nações trabalhem juntas de perto. Pedimos à Hungria que atenda aos avisos de seus aliados e reaja." A Hungria é um aliado estratégico da Rússia dentro da UE. O primeiro-ministro Orban tem repetidamente obstruído a ajuda à Ucrânia, defendido negociações e frequentemente ecoado argumentos do Kremlin. A Hungria condenou a guerra, mas recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

03:27 Defesa Aérea Repela Ataque de Mísseis em Kyiv

Unidades de defesa aérea ucranianas supostamente frustraram um ataque aéreo russo em Kyiv, de acordo com o aplicativo de mensagem Telegram do exército ucraniano. Não foram fornecidos detalhes específicos.

01:58 Embaixador Russo nos EUA Retorna a Moscou

O embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, estaria encerrando sua missão diplomática. Ele estaria retornando a Moscou, de acordo com a Interfax, como afirmado por um representante do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o "Vedomosti", o retorno de Antonov é iminente. Mais detalhes ainda não foram revelados. Antonov serve como embaixador em Washington desde 2017.

23:46 Rússia: Execuções em Massa de POWs - 93 Soldados Mortos

19:54 Indícios Críveis Sugerem Execuções em Massa de Prisioneiros de Guerra Ucranianos

Indícios críveis sugerem que tropas russas estão executando prisioneiros de guerra ucranianos em grande escala. Yuri Belousov, chefe do departamento de guerra da Procuradoria Geral, revelou a uma emissora nacional que eles agora têm informações sobre 93 de seus soldados que foram mortos no campo de batalha. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano, com a tendência começando em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos em relação aos nossos prisioneiros de guerra piorou", disse ele.

22:14 Especulação: Possíveis Concessões Territoriais de Kyiv para Adesão à NATO?

A Ucrânia continua a lutar pela recuperação dos territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos. No entanto, desafios como a falta de pessoal, armas e apoio da aliança ocidental persistiram. O presidente Volodymyr Zelenskyy agora indica que Kyiv está preparando "decisões significativas" para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro, envolvendo Washington e outros países. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia envolve buscar assistência militar e diplomática de seus aliados para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos sugerem que garantias de segurança substanciais poderiam ser a base para uma solução negociada, com a Rússia mantendo o controle de fato, se não de jure, sobre o território ucraniano que atualmente ocupa. As discussões também incluem a possibilidade da Ucrânia se tornar membro da NATO nesse contexto.

21:23 Analistas: Rússia Sofre Três Vezes Mais Perdas de Equipamento, Ucrânia Espera Entregas de Tanques

A Rússia está perdendo, em média, três vezes mais equipamento do que a Ucrânia e está "continuamente esgotando suas reservas de equipamento soviético herdado, enquanto sua produção, como a da Ucrânia, só cobre uma fração do que ela perde", diz Jakub Janowski, analista de Praga que trabalha para a unidade de Inteligência de Fontes Abertas holandesa Oryx. Embora a Rússia currently tenha uma vantagem em termos de potencial de mobilização, força de trabalho e capacidades de produção, o analista polonês e diretor da Rochan Consulting, Konrad Muzyka, alerta que o tempo favorece os russos. No entanto, Janowski acredita que, mesmo com mais soldados e maior poder de fogo, a Rússia pode enfrentar problemas significativos se o Ocidente fortalecer seu apoio. Além disso, várias entregas de equipamento militar prometido ainda estão pendentes. De acordo com o Oryx, Kyiv ainda espera a entrega de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de pessoal blindados, 1200 veículos de transporte de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

20:34 Ucrânia Afirma Abate de Bombardeiro Russo, Imagens do Escombro Aparecem

O exército ucraniano afirma ter abatido um avião de combate russo. O bombardeiro teria sido atingido no sábado perto da cidade de Kostiantynivka, na província de Donetsk, de acordo com o chefe da administração militar local. Imagens mostram os restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, resultando em seu incêndio.

Em relação ao conflito na Ucrânia, alguns analistas argumentam que a União Europeia deve se engajar em negociações diplomáticas com a Rússia para pôr fim ao conflito na Ucrânia, considerando o forte desempenho de partidos como a Alternativa para a Alemanha (AfD) e o Partido da Esquerda (BEW) em recentes eleições no leste da Alemanha. No contexto da guerra na Ucrânia, a União Europeia, como um importante bloco político e econômico, tem um papel significativo a jogar na promoção de negociações de paz e na busca de uma solução para o conflito, considerando as implicações para a segurança e estabilidade da Europa.

