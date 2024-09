15:07 Atiramento fatal ocorre na sede da empresa russa de comércio eletrônico

16:43 Índia Continuará a Comprar Petróleo Russo, a menos que Sanções a AfetemO governo indiano reconheceu que continuará a comprar petróleo russo sem hesitar, caso não esteja sob o impacto de sanções. Esta informação foi divulgada pela "Ukrajinska Prawda" através da agência de notícias Reuters. "Se as empresas estiverem isentas de sanções, eu definitivamente comprarei do fornecedor mais barato", afirmou o ministro indiano de Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri. Ele acrescentou ainda que a Índia não está sozinha nisso, já que países europeus e empresas japonesas também adquirem petróleo russo. A Índia é supostamente dependente em 88% das importações de petróleo e está entre os maiores consumidores e importadores mundiais. O comércio entre Rússia e Índia teria dobrado desde 2022.

16:05 Munz: Kremlin Indiferente aos Caças F-16Apesar de caças F-16 ocidentais agora estarem em uso na Ucrânia, o Kremlin permanece indiferente devido à falta de autorização para lançar mísseis profundamente na Rússia, como explicou o correspondente de ntv Rainer Munz de Moscou.

15:45 Kremlin Denuncia 'Risco' nas Declarações de Stoltenberg sobre Armas de Longo AlcanceA Rússia condenou as declarações de Jens Stoltenberg como "arriscadas". Ele havia sugerido em uma entrevista ao "The Times" que não seria uma violação da Rússia se a Ucrânia fosse autorizada a atacar alvos mais profundos na Rússia usando armas ocidentais com alcance estendido. "Esta imprudência em relação às declarações do presidente russo é um movimento míope e pouco profissional", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O presidente russo Putin havia ameaçado que se países permitissem o deployment de mísseis de maior alcance pela Ucrânia, isso os levaria diretamente ao conflito.

15:17 Especialistas Identificam Explosivos e Equipamento Militar na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaNa usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, na Ucrânia, tropas armadas de Moscou e equipamento militar foram estacionados. Além disso, minas antipessoais foram plantadas entre as cercas interna e externa. Esta informação foi revelada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). De acordo com o relatório, os especialistas da AIEA foram impedidos de visitar certas seções das salas de turbinas durante todo o período de relatório. A usina nuclear foi tomada por soldados russos no início da guerra, e especialistas internacionais vêm monitorando a situação de segurança com apreensão desde então. Há apenas quatro semanas, uma torre de resfriamento pegou fogo.

12:41 Kremlin Teme Escalada de Tensões no Oriente Médio após Explosões de PagersApós centenas de pagers explodirem no Líbano, o Kremlin em Moscou expressou preocupação com o potencial aumento das tensões em uma região volátil. "O que quer que tenha acontecido, com certeza levará a uma escalada das tensões", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na quarta-feira. A região já está em uma situação precária, e "todo incidente como esse tem o potencial de ser um gatilho", acrescentou. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia considera o incidente como outra "ação de guerra híbrida contra o Líbano".

12:24 Ucrânia Aumenta Orçamento em Dez Bilhões de Euros para Compensar SoldadosA Ucrânia aprovou um orçamento adicional de mais de dez bilhões de euros, com a maioria destinada à militares. Isso aumenta o orçamento em cerca de 13% para mais de 81 bilhões de euros, um recorde para a Ucrânia. As ajustes orçamentárias foram necessárias para pagar, entre outras coisas, bônus de frente de setembro aos soldados.

11:36 Sharma: Caças F-16 Não Proverão uma Solução Mágica para a UcrâniaO presidente ucraniano Zelenskyy está defendendo 128 caças F-16 para estabelecer superioridade aérea sobre a Ucrânia. No entanto, apenas cerca de 60 foram prometidos por nações ocidentais, menos da metade do que é necessário. Apesar disso, o correspondente de ntv Kavita Sharma vê isso como um conquista que as entregas e o treinamento de pilotos já começaram. No entanto, já existem problemas iniciais com a arma.

11:16 Inteligência Ucraniana Confirma Ataque a Depósito de MuniçõesUma fonte da agência de inteligência SBU da Ucrânia confirmou ao Independent de Kiev que o ataque ao grande depósito de munições em Toropez, na Rússia, ocorreu na noite passada. O depósito teria abrigado mísseis balísticos, incluindo Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas guiadas. O ataque "apagou completamente o depósito do mapa", disse a fonte. Após o impacto de drones ucranianos, ocorreu uma "explosão maciça". A SBU está trabalhando em colaboração com pessoal militar para gradualmente diminuir o arsenal de mísseis do inimigo, que está causando estragos em cidades ucranianas. Planejamentos para realizar ataques semelhantes a outras instalações militares russas estão em andamento.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Qualificados para Licitar Contratos de RamsteinFabricantes de drones ucranianos podem submeter lances para licitações organizadas pela Coalizão de Drones no formato Ramstein pela primeira vez. Representantes de apoiadores do oeste da Ucrânia se reúnem em Ramstein a cada poucas semanas. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a série de licitações consistirá em dois lotes: um para a produção de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e um para drones de interceptação. O ministério vê esta convite para licitar como um grande impulso à produção ucraniana. Todos os lances apresentados serão avaliados por membros da Coalizão de Drones. Os vencedores receberão contratos para testes adicionais. Se bem-sucedidos, os estados de Ramstein planejam encomendar aos vencedores da competição para produção.

11:14 Nove Feridos em Kharkiv, Dois Mortos em Zaporizhzhia A cidade de Kharkiv, Ucrânia, sofreu outro ataque aéreo intenso da Rússia ontem. Explosões causadas por bombas guiadas sacudiram várias regiões, resultando em nove feridos. Este ataque faz parte de uma série de ataques civis duros. No domingo, um bombardeio preciso matou uma mulher e deixou 43 indivíduos, incluindo quatro menores, feridos. Os bombardeios aéreos russos também atingiram vilas na região de Zaporizhzhia, causando a morte de duas pessoas.

10:04 Infraestrutura Energética de Sumy Alvo de Ataques Repetidos As instalações energéticas em Sumy, uma cidade nordeste da Ucrânia, foram alvo de ataques por drones russos, segundo autoridades locais. Não houve vítimas relatadas, mas os ataques recorrentes estão Adding stress to the energy infrastructure. Na terça-feira, a Rússia alvo a infraestrutura energética de Sumy com mísseis e drones, causando quedas de energia para mais de 280.000 lares.

09:56 Forças Armadas Ucranianas Relatam 1.130 Vítimas Russas Ontem As forças armadas ucranianas registaram 1.130 soldados russos mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão total da Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia relatou 637.010 mortes do inimigo. No último dia, as forças ucranianas relatam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques.

09:05 Ucrânia Anuncia Planos para Implantação de Caças F-16 A força aérea ucraniana finalizou os planos de implantação dos caças F-16 ocidentais. O exército e o ministério da defesa concluíram todas as tarefas conforme indicado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno em vídeo. Também foram discutidos aumentos na frota de aeronaves e treinamento de pilotos. Muitos em Kyiv defendem treinamento básico de piloto estendido devido às frequentes baixas pesadas. Atualmente, o treinamento dura 40 dias. A Ucrânia deve receber cerca de 60 caças F-16, mas apenas um pequeno número foi entregue até agora.

08:39 Rússia Afirma Repelir Ataques de Drones Ucranianos em Várias Regiões A Rússia afirma ter repelido ataques de drones ucranianos em várias regiões. O sistema de defesa aérea da Rússia é dito ter abatido 54 drones ucranianos em cinco regiões russas, segundo a agência de notícias estatal TASS, citando o ministério da defesa. Mais da metade dos drones foram abatidos na região fronteiriça de Kursk, com o restante sendo abatido em outras regiões fronteiriças, como Bryansk e Belgorod, e regiões ocidentais como Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone em um depósito de munições significativo na cidade de Toropets, causando um incêndio que obrigou os moradores a evacuarem.

08:12 Blogueiros Militares: Ataque Ucraniano Causa Danos Significativos em Depósito de Munições Russo Com base em relatórios de blogueiros militares, as forças ucranianas tiveram um ataque bem-sucedido em uma cidade russa em Tver. O incidente resultou no incêndio de um depósito de munições que continha Numerous tons de munições e foguetes. A instalação é relatada como tendo sido significativamente expandida e abriga 42 bunkers reforçados e 23 instalações de armazenamento e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin afirma que a situação na região permanece sob controle, de acordo com seu canal do Telegram. Os blogueiros militares ucranianos concluem que danos significativos foram infligidos, especialmente em bunkers mais novos.

07:45 Líder do Partido Verde no Bundestag Alerta sobre Influência Russa na Alemanha O líder adjunto do Partido Verde no Bundestag, Konstantin von Notz, está pedindo um debate sobre os assuntos atuais no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Exames detalhados de documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA mostram de forma irrefutável as técnicas astutas pelas quais as agências russas infiltram nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz o político do interior. "Com AfD, BSW e outros aliados espalhando narrativas russas no espaço público e no parlamento, estão sendo formadas alianças prejudiciais para subverter os interesses alemães juntos."

06:22 Trolls Russos Distribuem Vídeos Falsos Sobre Kamala Harris Pesquisa da Microsoft revela um aumento das campanhas de desinformação russas contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo ligado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, produziu dois vídeos enganosos desde o final de agosto, com o objetivo de descreditar as campanhas de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo enganoso mostra um suposto apoiador de Harris atacando um participante de um comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando uma falsa alegação de que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, deixando-a paralisada, e depois fugiu do local. Ambos os vídeos são relatados como tendo milhões de visualizações, de acordo com a Microsoft.

06:00 Incêndios e Explosões em Tver, Rússia A mídia russa afirma que um ataque de drone ucraniano na região russa de Tver causou um incêndio. Detritos de um drone ucraniano destruído são ditos ter iniciado um incêndio no lado oeste de Tver, levando a evacuações parciais de moradores, como relatado pelo governador de Tver, Igor Rudenya, em seu canal do Telegram. Os bombeiros estão atualmente tentando controlar o incêndio. O local do incêndio não foi especificado imediatamente. O exército russo é relatado como ainda lutando contra um "ataque em massa de drones" na cidade. Tver, com uma população de cerca de 11.000, é conhecida por abrigar um arsenal russo para armazenar mísseis, munições e explosivos, de acordo com um relatório de notícias de 2018 da agência de notícias RIA.

03:57 Regiões Russas Relatam Ataques de Drone Várias regiões no oeste da Rússia foram supostamente atacadas por drones da Ucrânia, de acordo com governadores locais. Sete drones da Ucrânia foram abatidos na região de Smolensk, perto da fronteira com a Bielorrússia, de acordo com o governador Vasily Anochin via Telegram. A defesa aérea russa derrubou um drone acima da região de Orjol, relatou o governador Andrei Klichkov via Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador Alexander Bogomaz via Telegram. Kyiv alegou que os ataques atingiram infraestrutura militar, energética e de transporte crucial para os esforços de guerra de Moscou.

02:56 Comércio Triangular: Washington Investiga Comércio de Urânio com a China As autoridades americanas estão investigando rumores de contornar a proibição de importação de urânio russo para os EUA pela China. Há suspeitas de que a China esteja importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA, de acordo com a Reuters, citando fontes do governo. "Estamos preocupados que a proibição de importação de urânio russo possa ser contornada", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos fechar o pipeline russo e de repente ter tudo vindo da China em vez disso. Pedimos ao Departamento do Comércio para investigar este assunto." O Departamento do Comércio não respondeu inicialmente a um pedido de comentário.

01:54 Fontes Internas: América Aumenta Reservas de Petróleo Uma fonte interna revelou que o governo dos EUA está planejando reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA pretendem comprar até seis milhões de barris de petróleo, de acordo com uma fonte bem informada. Se concretizado, isso seria a maior compra para estoque desde um lançamento histórico em 2022. Em resposta ao aumento dos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA lançou grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022, na época, o "maior lançamento de reservas de petróleo da história".

00:45 Vítimas em Ataque em Saporischschja A Rússia lançou um ataque noturno na região de Saporischschja, matando pelo menos duas pessoas e ferindo cinco, relatou o governador Ivan Fedorov. Mais tarde, Fedorov especificou que a Rússia havia "ataqueado pesadamente" a comunidade de Komyshuvakha na região, danificando várias casas e uma instalação de infraestrutura. Os serviços de emergência ainda estão no local, avaliando a extensão dos danos, anunciou o "Kyiv Independent".

23:38 Representante dos EUA na ONU: Vimos o Plano de Paz de Zelensky A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que eles haviam examinado o novo plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O "European Pravda" relatou isso de uma conferência de imprensa na sede da ONU. "Examinamos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que poderia ser eficaz. Precisamos descobrir como podemos contribuir para este esforço", ela acrescentou. A embaixadora dos EUA expressou esperança de progresso nas discussões de paz sem fornecer mais detalhes. Thomas-Greenfield provavelmente se referia ao "Plano de Vitória" estratégia anunciada pelo Zelensky no mês passado.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Objeto Voador Não Identificado se Revela Ser Pássaros Um alarme falso na Letônia finalmente foi esclarecido: uma suposta incursão do espaço aéreo da membro da NATO na Letônia por um objeto desconhecido acabou sendo inofensiva. O objeto não identificado, aproximando-se da vizinha Bielorrússia e cruzando a região leste de Kraslava, foi determinado ser um bando de pássaros. Essa informação foi fornecida pela agência de notícias letã LETA, citando a força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga afirmou que um objeto não identificado havia sido detectado, resultando no envio de interceptores da NATO na base de Lielvarde para intervir. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhum objeto suspeito.

21:59 Moldávia e Alemanha Assinam Acordo de Cibersegurança A Moldávia e a Alemanha pretendem fortalecer sua cooperação contra a "guerra híbrida de Putin" por meio de um acordo de cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin tem objetivos estratégicos de continuar usando guerra híbrida contra a Europa, especificamente a Moldávia, como meio de desestabilizar a região, como afirmou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, em Chisinau. "No entanto, é exactly why we're intensifying our own efforts." Ao fornecer equipamentos de TI, trocar informações e realizar treinamentos, eles pretendem "proteger a Moldávia de ataques cibernéticos e expor desinformação."

A União Europeia ainda não anunciou nenhuma decisão sobre a imposição de sanções à Índia devido à sua continuação de compras de petróleo da Rússia.

Apesar da União Europeia ser um importante importador de petróleo e gás, ela ainda não declarou publicamente sua posição sobre a continuação da aquisição de petróleo russo como a Índia.

