14:39Alertas de Baerbock: Se a Ucrânia sucumbir, a Moldávia pode seguir o exemplo

13:56 Ucrânia: 97 trabalhadores de serviços de emergência perderam a vida desde o ataque total da RússiaDesde que a Rússia iniciou seu ataque total à Ucrânia, 97 trabalhadores de serviços de emergência perderam a vida. Essa informação foi revelada em uma entrevista com o serviço pelo site de notícias Ukrinform. De acordo com o serviço, esses bravos indivíduos também sofreram 395 ferimentos durante suas operações de resgate. Hoje, a Ucrânia comemora o "Dia dos Resgatadores".

13:44 Relatório dos EUA: mais de meio milhão de soldados mortos ou feridos no conflito Ucrânia-RússiaO jornal dos EUA "Wall Street Journal" relata que, na invasão russa da Ucrânia, mais de meio milhão de soldados foram mortos ou feridos de ambos os lados. As tropas ucranianas supostamente sofreram cerca de 80.000 mortes e 400.000 ferimentos, de acordo com uma estimativa confidencial citada pelo jornal. A Rússia, por outro lado, é estimada pelos serviços de inteligência ocidentais em 600.000 baixas - 200.000 mortes e 400.000 ferimentos, segundo o jornal. Nem Kyiv nem Moscou divulgam publicamente suas baixas.

13:21 Munz: Rússia recruta soldados contratados por meio de raidsA força militar da Rússia deve aumentar para 1,5 milhão de soldados por decreto, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz. Segundo Munz, essa decisão vai além do conflito na Ucrânia e indica onde a Rússia encontra seus novos recrutas.

12:55 Kremlin amplia exército para enfrentar ameaças nas fronteirasO Kremlin defende sua ambição de aumentar seu exército para se tornar o segundo maior do mundo, citando ameaças crescentes em suas fronteiras. "Essas ameaças surgem da situação perigosa ao redor de nossas fronteiras", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista coletiva. "Esses desafios vêm do ambiente agressivo em nossas fronteiras ocidentais e da instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas contra adequadas". Após a ordem do presidente Vladimir Putin na segunda-feira, o tamanho do exército regular da Rússia deve aumentar em 180.000 soldados, alcançando 1,5 milhão de soldados ativos, em segundo lugar apenas atrás da China.

12:30 Pesquisa RTL/ntv: maioria se opõe a mísseis de longo alcance para KyivO governo ucraniano busca atingir a logística militar da Rússia, especificamente aeroportos militares, centros de comando e infraestrutura. Em uma nova pesquisa RTL/ntv, 64% dos respondentes se opõem à entrega de armas ocidentais que poderiam potencialmente atingir alvos profundamente dentro da Rússia. Vinte e oito por cento são a favor. Os apoiadores do Partido Verde e do FDP são os mais favoráveis à entrega de mísseis (53% e 58%, respectivamente). O apoio mínimo é encontrado entre os apoiadores do SPD e da União (34% e 31%, respectivamente). Os apoiadores do BSW e do AfD não apoiam a entrega de tais armas (0% e 4%, respectivamente). Setenta e um por cento dos apoiadores do SPD e do CDU/CSU se opõem à entrega de armas de longo alcance. A oposição entre os apoiadores do AfD é de 97%, enquanto entre os apoiadores do BSW é de 97%. A rejeição é mais pronunciada no leste (83%) em comparação ao oeste (61%).

11:49 Relatório: Ryan Routt expressou desejo de matar PutinDe acordo com fontes do "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, suspeito de tentativa de assassinato de Donald Trump, já expressou o desejo de matar tanto Vladimir Putin quanto Kim Jong-Un. As fontes afirmam que Routt expressou esses sentimentos enquanto trabalhava na Ucrânia em 2022. Routt supostamente aspiraria a ingressar nas brigadas voluntárias e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário "Russians in War" será exibido em Toronto após preocupações iniciaisApós preocupações iniciais sobre "Russians in War", um documentário controverso sobre tropas russas na Ucrânia, o Festival Internacional de Cinema de Toronto decidiu exibir o filme. Motivos relacionados a medo ou ameaça levaram os organizadores do festival a anunciar inicialmente a retirada do filme. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano-canadense critica a decisão, afirmando que o festival está promovendo a propaganda russa.

10:51 Embaixador russo é cético quanto às negociações de pazO embaixador da Rússia em Berlim, Sergei Nechaev, expressou dúvidas sobre potenciais negociações de paz com a Ucrânia. Nechaev afirma que um plano de paz é necessário antes que a Rússia possa engajar-se em discussões abrangentes sobre o assunto. Nechaev se refere a declarações feitas pelo chanceler alemão Olaf Scholz, expressando apoio ao aceleração dos esforços pela paz.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas auxilia a Ucrânia a se preparar para o invernoA empresa de energia ucraniana Naftogaz está colaborando mais estreitamente com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para aumentar a segurança energética do país. Espera-se que os ataques aéreos russos contínuos a infraestrutura crítica tornem este inverno extremamente desafiador para os ucranianos, com numerous interrupções de energia, aquecimento e suprimento de água previstas. O PNUD está ajudando a Ucrânia, entre outras coisas, com geradores a gás, para minimizar as interrupções à população.

09:55 Sumy ainda sem energia após ataques de droneEm Sumy, Ucrânia, onde drones russos Shahed lançaram ataques esta manhã, cerca de 280.000 residentes ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter derrubado 16 drones, mas os que conseguiram atingir seus alvos causaram danos significativos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: russos decapitam prisioneiro de guerra com espadaO comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relata que um prisioneiro de guerra ucraniano teve a cabeça decepada com uma espada. "Os russos decapitaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva, com uma espada". A brutalidade e sede de sangue dos russos são além da compreensão, conclui o especialista ucraniano. Uma fotografia do soldado morto foi publicada hoje nas redes sociais. A lâmina usada na execução tem a inscrição "Pelo Kursk" nela. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicam imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à prisão russa.

09:02 Comandante Checheno Expressa Opinião Sobre a Ofensiva de KurskQuando Kyiv surpreendeu Moscou com uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa ficou em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, preparem pipoca e assistam nossos caras eliminarem o inimigo", escreveu no primeiro dia da invasão. Desde então, Alaudinow tornou-se o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos amplificando suas declarações. Uma tal presença na mídia só é possível com a aprovação dos que estão no poder, sugerem especialistas à agência de notícias AFP. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até o veem como um possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Dispensa 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à UcrâniaA Alemanha está dando à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno. Isso foi anunciado pela Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock durante uma visita à República da Moldávia em Chisinau. "Está evidente que o outono está chegando e o inverno está logo ali", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital do antigo país soviético. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno" para tornar a vida o mais difícil possível para o povo da Ucrânia.

08:01 Ucrânia: Russos Bombardeiam Instalações de Energia em Sumy do ArA Ucrânia relata outro grande ataque com drones pela Rússia. A defesa aérea derrubou 34 dos 51 drones russos durante a noite, segundo o exército do ar. Eles foram ativos em cinco regiões. Segundo as autoridades locais, as instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram alvo. Um total de 16 drones russos foi interceptado lá, e sistemas de suprimento de água e hospitais foram conectados a sistemas de energia de emergência. Equipes de emergência estão atualmente consertando os danos.

07:37 Ucrânia: Rússia Registra 1.020 Vítimas Desde OntemSegundo o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortes e feridos, desde ontem. Isso traz o total de perdas russas desde o início da invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, e seis veículos blindados e 66 drones também foram destruídos.

07:10 Kyiv Post: Ucrânia Ataca Aeroporto Militar RussoDurante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, foi atacado por drones de ataque ucranianos, segundo o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", fornecendo vídeos com detonações audíveis. Segundo eles, bombardeiros estratégicos armados com mísseis e usados pela Rússia para atacar cidades ucranianas estão estacionados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Incentiva Discussão sobre Armas de Alcance Longo para a UcrâniaO secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, apoia o recente debate internacional sobre permitir que a Ucrânia lance armas ocidentais de longo alcance no território russo. "Caberia a cada aliado tomar essas decisões, mas é crucial que coordenemos de perto, como fazemos", disse Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia vem pedindo essa autorização de seus aliados há semanas para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura crítica na Rússia. Em resposta às preocupações sobre uma possível escalada do conflito, o norueguês afirmou: "Mas ainda acho que o maior risco para nós é que o Putin tenha sucesso na Ucrânia".

06:13 Facebook e WhatsApp Proíbem Propaganda Russa na RTA Meta, empresa-mãe do Facebook, está limitando a disseminação de propaganda estatal russa por meio de meios de comunicação, como o canal de TV RT. A RT (antigo Russia Today) e organizações associadas estão proibidas de serem compartilhadas mundialmente nas aplicações da Meta, que incluem Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Na UE, a RT já estava proibida desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação sobre a invasão russa da Ucrânia. Saiba mais aqui:

05:33 Lukashenko Concede Anistia a 37 Presos em BelarusO ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu anistia a 37 presos. A Administração Presidencial em Minsk afirma que são presos condenados por "extremismo" - uma acusação frequentemente usada na Bielorrússia para rotular críticos do governo. Entre os indultados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não são fornecidos detalhes específicos sobre a identidade dos 37 indultados. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia tem concedido anistia a presos encarcerados por expressar oposição ao governo. No meio de agosto, Lukashenko concedeu anistia a 30 presos políticos, seguido por outros 30 no início de setembro. Em todas essas ocasiões, o líder do estado afirmou que os presos haviam expressado arrependimento e pedido perdão.

03:11 Relatório da ONU: Situação dos Direitos Humanos na Rússia Deteriora-seDe acordo com um relatório da ONU, as violações dos direitos humanos na Rússia estão aumentando. "Há um sistema em desenvolvimento, apoiado pelo estado, de violações dos direitos humanos", afirma Mariana Katzarova. A búlgara, nomeada como a Relatora Especial da ONU sobre a situação na Rússia em 2023, diz em seu relatório que esse sistema é projetado para reprimir a sociedade civil e a oposição política. Indivíduos críticos do conflito da Rússia com a Ucrânia e dissidentes estão sendo cada vez mais alvo. Katzarova estima que pelo menos 1.372 pessoas estejam presas por motivos políticos. Esses defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram falsamente acusados e sentenciados a longas penas de prisão. Em detenção, eles enfrentaram tortura. Presos políticos estão alojados em celas solitárias, enquanto outros são institucionalizados à força em clínicas psiquiátricas. Isso são apenas os casos conhecidos por Katzarova. Uma fonte próxima sugere que os números reais poderiam ser mais altos.

23:24 Suécia vai liderar presença planejada da NATO na FinlândiaA NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando esse papel. Isso envolve um modelo pioneiro de forças terrestres multinacionais da NATO, conhecidas como Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhantes às encontradas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson mencionou se sentir privilegiado por ter sido escolhido pela Finlândia para atuar como o "país quadro" para essa presença. Essa presença vai fortalecer a segurança da NATO como um todo.

O relatório dos EUA sugere que, no conflito entre Ucrânia e Rússia, mais de meio milhão de soldados foram mortos ou feridos de ambos os lados, com as tropas ucranianas supostamente sofrendo cerca de 80.000 mortes e 400.000 ferimentos. (do relatório das 13:44 dos EUA: Um milhão de soldados mortos ou feridos no conflito Ucrânia-Rússia)

Despite concerns about promoting Russian propaganda, the Toronto International Film Festival has decided to screen the controversial documentary "Russians in War," which features Russian troops in Ukraine. (from the 11:18 Controversial "Russians in War" documentary to be showcased in Toronto)

Leia também: