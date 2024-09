14:34 Rússia: Onze pessoas ficam feridas após ataques ucranianos na região de fronteira russa, Belgorod

14:10 Zelensky: Míssil Russo Devasta Mosque em Kyiv

Durante o ataque de foguetes russo em Kyiv (veja entradas às 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e seu centro cultural islâmico adjacente foram severamente danificados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky postou no X que a Rússia não respeita valores espirituais ou humanos, ignorando qualquer religião ou crença. Ele afirmou: "Ele continua seu ataque ao povo ucraniano, com o objetivo de demolir todas as nossas comunidades e até mesmo nossos lugares sagrados de culto". O principal mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, compartilhou com a Reuters que a mesquita foi alvo de um "ataque desprezível".

13:39 Vídeo Mostra Enxame de Drones em Moscou

A Ucrânia lançou um ataque em massa de drones em alvos dentro e ao redor de Moscou, resultando em uma explosão registrada em uma refinaria localizada a 16 quilômetros do Kremlin. Duas outras usinas também foram atingidas. Relatórios russos afirmam que mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.

12:58 Polônia Considera Abater Drones Russos

De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, Varsóvia tem a responsabilidade de abater drones russos e outros intrusos aéreos que se aproximam da Ucrânia antes de entrar no espaço aéreo polonês. Em uma entrevista ao jornal britânico "Financial Times", Sikorski discordou da posição da NATO de considerar o risco de escalada muito alto através de uma confrontação direta com as forças russas. Até agora, a NATO também recusou-se a aprovar o abate de drones e armas russas sobre a Ucrânia, bem como o pedido de Kyiv para uma zona de exclusão aérea dentro do país. Sikorski disse ao FT: "Se objetos aéreos hostis se aproximarem de nosso espaço aéreo, isso seria um ato justificado de legítima defesa. Pois, uma vez que eles entrem, o risco de ferimentos por detritos é significativo".

12:12 Munz: Reação da Rússia às Vitórias Eleitorais do AfD e AfD

Os sucessos eleitorais do AfD e AfD são temas de conversa na Rússia. O correspondente da Ntv, Rainer Munz, relata as reações da Rússia a essas vitórias eleitorais e discute o tratamento de Moscou sobre o que pode ser o maior ataque de drones à capital russa já visto.

11:40 Putin Elogia Ritmo da Conquista Russa

O presidente russo Vladimir Putin elogiou a rapidez com que suas tropas conquistaram novos territórios na Ucrânia vizinha. Ele declarou que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o progresso das tropas russas no Donbass. "Não estamos falando de uma avanço de 200 ou 300 metros", disse Putin às agências de notícias russas. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Este é o rápido avanço no Donbass que não testemunhamos há muito tempo". Putin fez uma parada na república siberiana de Tuva a caminho da Mongólia para dar uma palestra na nova disciplina "Conversas Sobre o Importante", projetada para apresentar crianças à postura política do Kremlin.

11:07 Ucrânia Defende-se Contra 22 Mísseis e 20 Drones

A força aérea ucraniana relatou ter interceptado 22 de 35 mísseis e destruído 20 de 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Vídeo Mostra Ataque de Mísseis Russos em Kharkiv

A Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há dias. De acordo com fontes ucranianas, pelo menos 10 mísseis foram lançados em direção à cidade no domingo, atingindo um complexo de compras e entretenimento e ferindo várias pessoas.

10:01 Número de Feridos em Ataque Russo em Sumy Aumenta

O número de vítimas em um ataque de mísseis russos ao centro da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, agora aumentou para 18, incluindo seis crianças, de acordo com as informações mais recentes do Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque atingiu um centro de saúde mental e reabilitação infantil e um orfanato. A situação de segurança em Sumy piorou devido ao início da incursão transfronteiriça na região de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto. Sumy, com uma população de mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois Feridos em Kyiv por Ataque Aéreo Russo

A Rússia voltou a atacar a capital ucraniana, Kyiv (veja entradas às 05:39 e 06:20), com mísseis. Pelo menos duas pessoas foram feridas por detritos de bombas, de acordo com as autoridades locais. Incêndios eclodiram e danos foram causados a casas e infraestrutura. Um alerta aéreo esteve ativo em todo o país por cerca de duas horas, até o início da manhã.

08:11 Ucrânia Revela Vítimas Russas

O Comando Supremo das Forças Armadas da Ucrânia divulgou novas figuras de baixas para as tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia teria perdido aproximadamente 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. O relatório de Kyiv também menciona que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 30 drones foram destruídos. No total, a Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início do grande ataque. As estimativas internacionais sugerem baixas mais baixas - no entanto, essas são provavelmente mínimas.

07:29 Governador: Saporizhzhia Sofre 171 Ataques em 24 HorasAs forças russas bombardearam a região ucraniana de Saporizhzhia 171 vezes nas últimas 24 horas, segundo um post no Telegram do governador militar da região, Ivan Fedorov. Quatro ataques aéreos foram realizados nos assentamentos de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriivka, envolvendo 95 drones.

07:03 Equipes de Resgate Retiram Sobrevivente dos Escombros de KharkivEquipes de resgate retiraram um homem vivo dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv, Ucrânia, após um ataque aéreo russo, segundo a Reuters. O homem resgatado declarou estar "bem" logo após ser resgatado. De acordo com autoridades, mais de 40 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças, em ataques de mísseis russos em Kharkiv no domingo, que atingiram um centro comercial e um salão de eventos.

06:20 Kyiv Sofre Ataque Aéreo Massivo da RússiaA Rússia lançou um ataque aéreo à Ucrânia usando drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e dezenas de mísseis balísticos, de acordo com a força aérea ucraniana. Os ataques atingiram a capital Kyiv e possivelmente outras cidades, levando muitos moradores a procurarem abrigo em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko confirmou vários incêndios em posts no Telegram, seguido por Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kyiv. Em distrito de Shevchenkivskyi, uma pessoa ficou ferida por detritos que caíram. "Haverá represálias. O inimigo vai sentir isso", declarou o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, pelo Telegram.

05:39 Kyiv sob Ataque de Mísseis RussosFontes militares ucranianas relatam que a capital ucraniana, Kyiv, foi atacada novamente por um ataque de mísseis russos. Unidades de defesa aérea estão tentando repelir o ataque, como anunciado pelo serviço de mensagens Telegram. Testemunhas em Kyiv relatam ter ouvido vários explosões altas, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. O número de mísseis lançados e qualquer dano potencial permanece desconhecido.

04:46 Putin: Construção de Novo Gasoduto para China Está no CronogramaO presidente Vladimir Putin afirma que os preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o planejado. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade foi aprovado e foram conduzidos os levantamentos técnicos necessários, disse Putin durante uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", segundo o site do Kremlin. O gasoduto "Power of Siberia 2" esperado deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da região russa de Yamal para a China através da Mongólia.

03:34 Russos Bombardeiam Orfanato em Sumy - 13 FeridosAs tropas russas bombardearam um centro de reabilitação infantil e um orfanato em Sumy com mísseis, de acordo com a Ukrainska Pravda. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, de acordo com a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Maioria Apoia Abate de Drones Espiões Russos na PolôniaDe acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", quase 60% dos poloneses acreditam que a força militar polonesa deveria abater drones espiões russos que entram no espaço aéreo polonês durante ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, possivelmente um drone kamikaze do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak informou à rádio RMF24 que a Rússia poderia estar testando o sistema de defesa aérea da Polônia ao lançar drones no espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia Relata Uma Morte por Bombardeio em BelgorodO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relata que uma pessoa morreu por bombardeio ucraniano no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo também foi bombardeado por forças ucranianas.

23:08 Rússia Afirma Ter Interceptado 158 DronesA Rússia alega ter frustrado "massivos" ataques de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos voadores foram interceptados durante a noite, como anunciado no serviço de mensagens Telegram pelo ministério da defesa. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com relatórios oficiais.

22:24 Ataque Aéreo em Kharkiv: Número de Feridos Sobe para 47O número de vítimas no ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência estadual ucraniano no Telegram. Várias estruturas civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, como mostram fotos de agências de notícias.

9:52pm Helicóptero Ucraniano Cai Durante Exercícios - Dois Aviadores MorremDois aviadores morreram em um acidente de helicóptero no Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, na Ucrânia. A agência de notícias do estado Ukrinform revela que o helicóptero, um Mi-2, estava envolvido em exercícios de treinamento. Esse detalhe é compartilhado na página do Facebook da universidade, de acordo com o Ukrinform. "A universidade sofre uma perda irreparável - a tripulação de dois homens caiu", diz o post do Facebook da universidade. Investigadores, especialistas e oficiais do Ministério da Defesa estão examinando o local do acidente. A causa do acidente permanece desconhecida.

18:06 Horário de Kyiv - Operadora de Energia da Ucrânia Avisa sobre Apagões de EnergiaA Ucrânia enfrentará vários apagões de energia na segunda-feira devido aos ataques generalizados da Rússia à infraestrutura energética do país. A Ukrenergo, organização de energia da Ucrânia, anunciou isso, segundo o Ukrinform. O suprimento de energia para instalações essenciais não será afetado. No entanto, a Ukrenergo alerta que ajustes na extensão das restrições podem ocorrer.

