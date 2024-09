14:26 Representante da OTAN descreve a Operação Kursk como um desafio para Putin

11:20 Washington: Blinken Analisa Estratégia de Triunfo de Zelensky

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está analisando a "estratégia de triunfo" da Ucrânia que Zelensky compartilhou com Joe Biden durante a sua reunião na Casa Branca. Além de outros assuntos, Zelensky reiterou o seu pedido a Biden para autorização para utilizar armas ocidentais para ataques de longo alcance a objetivos militares russos. De acordo com um relatório da Voice of America, Blinken afirmou que a administração e os aliados da Ucrânia estão atualmente a examinar os detalhes deste plano e, se necessário, podem considerar "medidas adicionais" para ajudar os ucranianos a alcançar a vitória. Blinken defende uma posição mais firme no conflito da Ucrânia na Casa Branca, mas isso ainda não está sendo implementado pelo Presidente.

11:00 Londres: Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde na Ucrânia desde o Início da Guerra

O Ministério da Defesa do Reino Unido registou 2013 ataques a instalações de saúde na Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Os funcionários foram atingidos 235 vezes. Apenas em julho, o exército russo bombardeou um hospital infantil em Kyiv. Os ataques da Rússia ao sistema de saúde resultaram em 176 mortes, segundo o ministério.

10:28 Ucrânia Relata Cinco Mortos após Assalto a Estação de Polícia

Após um ataque russo à estação de polícia na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, o número de mortos aumentou para cinco. Um polícia ainda está presumivelmente sepultado sob os escombros e as buscas por sobreviventes continuam, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque com mísseis a Kryvyi Rih marca o segundo ataque a polícias ucranianos em dois dias.

10:10 Especialista Militar: Contra-ofensiva Russa em Kursk Avança

O estrategista militar australiano Mick Ryan relata que a contra-ofensiva russa em Kursk fez mais progressos. Em agosto, as tropas ucranianas cruzaram a fronteira russa em Kursk e tomaram território. Após um choque inicial, os russos agora oferecem resistência e estão a recuperar terreno, embora a um ritmo mais lento, de acordo com Ryan. Um avanço ucraniano a oeste da contra-ofensiva russa pode ter comprometido a segurança do flanco russo e aprisionado centenas de soldados russos, segundo Ryan, citando informações do Instituto de Estudos da Guerra dos EUA (ISW).

09:40 Força Aérea Ucraniana: 71 Ataques de Drone Repelidos

A Força Aérea Ucraniana relata que a militar russa lançou 75 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. A Ucrânia conseguiu interceptar 71 drones e 2 mísseis. O número de mortos num ataque com drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para oito.

09:15 Zelensky Interrompe Críticas de Trump à Ajuda dos EUA à Ucrânia

Após uma interrupção de cinco anos, ocorreram discussões entre Donald Trump e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump recentemente criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia.

08:56 Especialistas do ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance Podem Alterar Dramaticamente o Caminho da Guerra

Especialistas do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) observam que mesmo alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam alterar dramaticamente o rumo da guerra. "As autoridades russas parecem estar a fazer esforços consideráveis para influenciar o debate ocidental sobre se a Ucrânia deve ser autorizada a usar armas ocidentais para lançar ataques de longo alcance a instalações militares na Rússia", afirma o ISW, expressando preocupação que tais ataques poderiam exercer uma forte pressão operacional sobre a ofensiva russa. Os EUA continuam a recusar-se a permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo.

08:28 Estado-Maior Ucraniano: Mais de 1400 Perdas Russas nas Últimas 24 Horas

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, as forças russas sofreram mais 1470 baixas, mortos ou feridos, nas últimas 24 horas, elevando o total para 650.640 desde o início da invasão total há dois anos e meio. Nas últimas 24 horas, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:10 Russos Atacam Clínica, Seis Mortos

As forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando em seis mortos, de acordo com a administração militar ucraniana na região de Sumy. O ataque foi realizado usando drones Shahed, seguido de novos ataques com drones a uma área residencial e ao hospital enquanto as equipas de emergência evacuavam pacientes e funcionários. A força aérea também relatou que os russos lançaram bombas guiadas na região de Sumy.

07:35 Goldschmidt Avisa sobre Ameaça ao Mar Báltico do Petróleo Russo

Após acusações da Greenpeace de exportação de petróleo russo através do Mar Báltico, o Ministro do Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, alerta para os perigos que os navios-tanque representam para a costa do Báltico. "O regime em Moscou está a desafiar abertamente o embargo de petróleo imposto após o ataque russo à Ucrânia", disse o político verde. Esta guerra está a ameaçar já mares fragilizados. Vários países ocidentais acusam a Rússia de usar navios mal em condições para burlar as sanções da UE devido ao conflito. "O risco de um derramamento de petróleo está a aumentar", alerta Goldschmidt. "E esse petróleo iria principalmente acabar nas nossas costas, desde Fehmarn até Eckernförde."

07:52 Ucranianos resistem a assaltos incansáveis em Pokrovsk Tropas ucranianas e russas estão envolvidas em intensos combates no leste da Ucrânia. A zona em torno de Pokrovsk, onde as forças russas têm lançado assaltos por vários meses, também foi o cenário dos confrontos de ontem. Segundo o boletim noturno do Estado-Maior de Kyiv, 19 assaltos russos contra as fortificações ucranianas foram repelidos durante o dia. "Os defensores ucranianos estão segurando a posição", afirmou. As tropas russas estão tentando se aproximar da cidade por vários direções e proteger seu avanço contra os contra-ataques ucranianos. Intensos combates também ocorreram na área em torno de Kurachove. Segundo fontes ucranianas, 17 ações ofensivas russas foram repelidas durante o dia. Os documentos sobre as operações militares não podem ser confirmados independentemente.

07:41 Zelensky vê viagem aos EUA com bons olhos O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não conseguiu obter o uso de armas ocidentais extensas durante sua visita aos EUA. Apesar disso, ele considera sua visita um sucesso. "Cada discussão ocorreu como deveria", disse em um discurso em vídeo na plataforma X. Zelensky apresentou o plano de paz da Ucrânia nos EUA. "Agora nossas equipes devem trabalhar para implementar cada passo e cada decisão", acrescentou. Em Washington, ele se encontrou com o presidente dos EUA Joe Biden e sua vice-presidente Kamala Harris, a candidata presidencial democrata, para defender o apoio contínuo à defesa de seu país contra a Rússia. Ele também se encontrou com o candidato presidencial republicano, Donald Trump, em Nova York. Trump repetiu que, se vencesse as eleições, o conflito terminaria rapidamente.

06:56 Qatar continua negociações para o retorno de crianças sequestradas Entre os vários milhares de crianças ucranianas supostamente sequestradas, nove crianças recentemente resgatadas do conflito russo estão incluídas. (Veja a entrada às 02:18) Muitas dessas crianças perderam um ou ambos os pais devido à guerra e foram entregues aos avós, segundo Dmytro Lubinez, Ombudsman de Direitos Humanos da Ucrânia. As autoridades do Qatar estão negociando o retorno de mais crianças. Eles têm uma lista de 751 crianças cujo documento já está completo, explicou Lubinez. Segundo as autoridades ucranianas, cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, das quais apenas algumas centenas foram devolvidas ao lar.

06:27 Blinken acusa China de apoiar a indústria de armas russas O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enfatizou ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a preocupação dos EUA com o apoio da China à indústria de armas russas. "Se Pequim afirma que deseja a paz e o fim do conflito enquanto permite que suas empresas se envolvam em ações que ajudam Putin a continuar sua agressão, não faz sentido", disse Blinken em uma entrevista à imprensa. Wang afirmou que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia tem enfatizado consistentemente a necessidade de paz através do diálogo, de acordo com a declaração do Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Tropas ucranianas supostamente eliminam dois soldados russos em jet ski usando drone Tropas ucranianas supostamente mataram dois soldados russos em um jet ski utilizando um drone, de acordo com o portal pró-ucraniano Defense Express. Os russos estavam viajando no rio Dnipro. Um vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko mostra o drone, equipado com uma carga explosiva, atacando o jet ski.

04:10 Mediazona: mais de 71.000 soldados russos mortos na Ucrânia O portal de notícias independente russo Mediazona relata que mais de 71.000 soldados russos foram mortos na Ucrânia. Desde meados de setembro, quase 2.000 soldados a mais morreram no conflito. A Mediazona observa que os números reais provavelmente são muito maiores, já que suas informações verificadas vêm de fontes públicas como obituários, postagens on-line de familiares, relatórios de mídia regional e notificações de autoridades locais.

02:18 Nove crianças deportadas para a Rússia retornam à Ucrânia Nove crianças que foram deportadas para a Rússia desde o início do conflito retornaram ao seu país natal na sexta-feira com a ajuda do Qatar, que atuou como mediador. As crianças, com idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos, foram reunidas com suas famílias como parte de um plano de ação facilitado pelo Qatar. Os detalhes não foram inicialmente verificáveis. As crianças foram levadas de seus pais ou responsáveis pelos ocupantes e vinham de lugares como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, de acordo com o Ombudsman ucraniano Dmitro Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Um ataque à Bielorrússia é o início da Terceira Guerra Mundial" O ditador bielorrusso Alexander Lukashenko acusa a NATO de planejar um ataque a seu país e ameaça utilizar armas nucleares. "Um ataque à Bielorrússia é o início da Terceira Guerra Mundial", afirmou o líder bielorrusso à agência de notícias do governo Belarusian Belta durante um discurso a estudantes em Minsk. Tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia Deployment nuclear em tal caso. Lukashenko também agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin pela atualização recente da doutrina nuclear russa. Lukashenko afirmou em seu discurso que a NATO tem um plano concreto para atacar a Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já estão se alinhando na fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa já está ansiosa", disse. A Bielorrússia não é uma potência nuclear, mas tem armas nucleares táticasdeployed em seu território desde o final de 2023.

23:00 Ex-Comandantes dos EUA Pedem Ação Firme de Biden contra Rússia e ChinaUm grupo de militares reformados e especialistas lançou uma carta aberta ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instando-o a tomar medidas robustas para concluir o conflito a favor da Ucrânia e enfrentar potenciais ameaças da China. Entre este grupo estão o ex-comandante do Exército dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, o tenente-general da Alemanha, Gert-Johannes Hagemann. Eles propõem ações contra a Rússia e também em relação à China. Eles defendem a remoção de restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atingir "alvos militares e logísticos" no território russo. Além disso, eles defendem o envio de 300 tanques Abrams e 1000 veículos blindados Stryker para a Ucrânia e o estabelecimento de um bloqueio completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também sugerem a expansão da NATO além de seus limites transatlânticos para incluir o Japão, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e "qualquer outro país democrático interessado em se juntar", como a Argentina.

22:05 Serviços de Inteligência Russos Investigam Jornalistas Internacionais sobre KurskO Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) está investigando três jornalistas estrangeiros por suas reportagens de locais capturados pelo Exército ucraniano na região russa de Kursk, na fronteira. Os jornalistas afetados são Kathryn Diss e Fletcher Yeung, da casa de mídia australiana ABC News, e o jornalista romeno Mircea Barbu, que, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti, são acusados de cruzar ilegalmente a fronteira russa. Se condenados, eles poderiam ser presos por até cinco anos. No entanto, parece que nenhum dos três está atualmente na Rússia. Vários meios de comunicação internacional, como a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, relataram de áreas ocupadas pela Ucrânia em Kursk.

21:30 Casa Branca Contesta 'Golpe Político' dos Republicanos contra ZelenskyyA Casa Branca retaliou contra as alegações no Congresso pelos republicanos dos EUA de que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, interferiu ilegalmente na campanha eleitoral dos EUA ao visitar uma fábrica de armas. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descartou a alegação como uma "manobra política" e aconselhou os republicanos a "deixá-la para lá". Ela afirmou que a delegação ucraniana havia solicitado a visita, que foi facilitada pelo Departamento de Defesa. "Isso é normal", disse Jean-Pierre. Zelenskyy visitou a instalação de produção no estado americano da Pensilvânia durante sua viagem de vários dias aos EUA. A planta produz munição de 155 mm urgentemente necessária na Ucrânia. Vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, estavam presentes. Após a visita, os legisladores republicanos iniciaram uma investigação e o presidente da Câmara exigiu que Zelenskyy "dispensasse" o embaixador da Ucrânia nos EUA em uma carta.

21:05 China, Brasil e Outros Advertem contra Ameaça Nuclear contra UcrâniaA China, o Brasil e vários outros países expressaram suas preocupações com o uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. "Defendemos o abandono do uso ou ameaça do uso de armas de destruição em massa, particularmente nucleares, químicas e biológicas", diz uma declaração conjunta. Doze países expressam sua "profunda preocupação" com o risco de "escalada" na Ucrânia: "Infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas, não deve ser um alvo para operações militares". O apelo surge após ameaças do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, esta semana. Ele mencionou que a Rússia poderia recorrer a armas nucleares em caso de graves ataques aéreos em seu território e que qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear seria considerado uma "agressão conjunta". Zelensky também alegou que a Rússia estava planejando atacar reatores nucleares ucranianos.

Você pode revisar todos os eventos anteriores aqui.

A União Europeia expressou preocupação com os ataques a instalações de saúde da Ucrânia, com 2013 ataques registrados desde o início do conflito.

Em resposta à 'estratégia vitoriosa' compartilhada pelo Presidente Zelensky, a União Europeia está considerando fornecer mais ajuda à Ucrânia, se necessário.

Leia também: