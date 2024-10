14:26 Ex-líder do SED Egon Krenz alinha-se com o ex-chanceler Gerhard Schröder sobre o assunto Ucrânia, expressando acordo

Ex-SED Chief Egon Krenz Enxerga Vitórias do AfD e BSW nas Eleições Estaduais do Leste como um Apelo pela Paz com a RússiaEgon Krenz, ex-secretário-geral do SED e presidente do Conselho de Estado da DDR, vê as vitórias do AfD e BSW nas eleições estaduais de setembro no Leste como um sinal para a Rússia de que é hora de negociar o fim de sua guerra contra a Ucrânia. "A mensagem desses eventos é: é hora de prestar atenção. Defendemos uma política de paz. Preferimos a vida à morte", admitiu Krenz ao "Tagesspiegel" em um evento de "75 Anos da DDR" em Berlim, segundo a edição online. Krenz elogiou os pedidos dos líderes estaduais da Saxônia e Brandenburg, Michael Kretschmer do CDU, Dietmar Woidke do SPD, e do presidente da CDU da Turíngia por uma solução diplomática mais pronunciada no conflito da Ucrânia.

O Antigo Associado de Erich Honecker com 87 Anos Endossa a Visão de Schröder sobre a Guerra da Rússia contra a UcrâniaKrenz também aplaudiu a posição do ex-chanceler Gerhard Schröder sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. "Acho que ele apresenta uma posição forte. Concordo com ele nisso", declarou Krenz. Krenz e Schröder são amigos há muito tempo, com encontros em Bonn e Berlim Oriental em 1980 e 1981, respectivamente. Naquela época, Krenz liderava a organização juvenil comunista Jovens Pioneros Livres (FDJ), enquanto Schröder chefiava os Jovens Socialistas.

13:52 "Sacrifício de Espaço por Danos" - Abandono de Áreas Consideradas Parte da Estratégia UcranianaSegundo o especialista militar Mykola Bielieskov do Instituto Ucraniano de Estudos Estratégicos, oficializado pelo "New York Times", a Ucrânia está seguindo uma estratégia de "sacrifício de espaço por danos" ao se retirar de cidades sitiadas após infligir pesadas baixas nos russos. "Trata-se de quanto eles perdem antes de perceber que é fútil", diz Oleksandr Solonko, membro do 411º Batalhão de Drones Ucraniano, sobre os sacrifícios russos. Alguns comandantes ucranianos consideram abandonar posições ou assentamentos se isso significar reduzir suas próprias baixas de pessoal.

13:14 Ucrânia: Rússia Dá Mais Importância à Ponte da Crimeia do que a Objetos DomésticosDmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, afirmou na TV Espreso que a área da Ponte da Crimeia foi reforçada com sistemas de mísseis antiaéreos. "Eles precisam de reposição", comentou Pletenchuk. A Rússia concentrou uma quantidade considerável de sistemas de mísseis antiaéreos, ou "grandes sistemas de mísseis antiaéreos", na área, destacou Pletenchuk. Não é coincidência, acrescentou Pletenchuk, afirmando que a Rússia considera a ponte crucial, até mesmo mais do que outros objetos em seu território nacional.

12:48 Merz: Se o Ocidente recuar, a Rússia buscará maisO líder do CDU, Friedrich Merz, alerta em um artigo convidado para o "Focus" que não devemos ser enganados pelo caráter dessa guerra e não cair na complacência. Putin está destruindo uma ordem política na Europa que o Ocidente construiu com a Rússia, não contra a Rússia, após 1990. Nem a Europa nem a NATO cometeram nenhuma ação que mereça retaliação ou violação de tratados que pudesse justificar uma guerra contra a Ucrânia, disse Merz. Merz mantém que, se a Ucrânia persistir e o Ocidente continuar a apoiá-la, a Rússia reconhecerá a inutilidade de qualquer ação militar adicional. No entanto, se o Ocidente recuar, "a Rússia venceu e buscará mais".

12:14 Ativista da Oposição Russa Dadin Supostamente Morto em Batalhas na UcrâniaO ativista da oposição russa Ildar Dadin é dado como morto enquanto luta ao lado do Exército Ucraniano. A jornalista Xenya Larina relatou sua morte suposta em batalhas perto de Kharkiv na plataforma X, embora não haja confirmação oficial de Kyiv. Dadin foi condenado a três anos de prisão na Rússia em 2015 por protestos não autorizados repetidos. Libertado após cumprir 15 meses, Dadin mudou-se para a Ucrânia e juntou-se ao Corpo Voluntário Russo para lutar contra a Rússia na guerra em 2023.

11:34 Brigada Ucraniana Compartilha Filmagem de Bombardeio de Drone em Tanque RussoA 60ª Brigada da Ucrânia publicou filmagem mostrando um suposto ataque bem-sucedido de drone em um tanque russo na área de Donetsk. O clipe mostra o impacto do drone causando uma explosão maciça que envia a torre do tanque para o ar:

11:06 Múltiplas Vítimas Civis e Feridos em Ataques RussosPelo menos quatro pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em ataques russos na Ucrânia no dia anterior, segundo o "Kyiv Independent".

De acordo com fontes ucranianas, a vantagem atual de munição de artilharia está do lado russo, com uma proporção de 3 para 1. No entanto, um soldado da 72ª Brigada, que defendeu Wuhledar até sua retirada, relata uma situação muito mais desfavorável em termos de sistemas de artilharia. No final do verão, os russos tinham uma vantagem de cerca de 10 para 1 em torno de Wuhledar. O soldado expressou sua preocupação, dizendo: "Como um dos nossos sistemas de artilharia pode lutar contra 10 deles?" Ele também acrescentou que as forças russas podem sobrepujar a defesa ucraniana se concentrarem seus esforços em uma área específica.

09:59 Rússia Lança Ataque com Drone e Mísseis na Ucrânia

As forças russas lançaram 87 ataques com drones na Ucrânia durante a noite, de acordo com os relatórios da força aérea ucraniana. Eles também conseguiram derrubar quatro mísseis. A defesa aérea ucraniana destruiu 56 drones e dois mísseis. Cerca de 25 drones a mais foram "perdidos", provavelmente devido à guerra eletrônica.

09:13 Caças F-16: Primeira-Ministro da Dinamarca Frederiksen Pede Desculpas à Ucrânia

10:31 "Kyiv Post": Vários Oficiais Norte-Coreanos Mortos em Ataque de Foguete

De acordo com o "Kyiv Post", mais de 20 soldados, incluindo seis oficiais da Coreia do Norte, foram mortos em um ataque de foguete perto de Donetsk ocupada pela Rússia na quinta-feira. Os oficiais estavam lá para consultar com seus colegas russos e observar o treinamento de pessoal antes do ataque.

07:50 Ucrânia: Várias Posições de Combate Russas Destruídas - com Mísseis Storm Shadow

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou a destruição de três posições de combate das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada e da 2ª exército combinado das tropas russas. Os ataques foram realizados usando mísseis Storm Shadow e GMLRS. A Ucrânia vem usando o Storm Shadow britânico há algum tempo, embora não a versão de longo alcance, para a qual a aprovação ainda está pendente. Os GMLRS podem ser lançados de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e têm um alcance de cerca de 70 quilômetros.

07:04 ISW: Esforços de Recrutamento da Rússia Menos Bem-Sucedidos e Atingindo Limites

O Kremlin planeja continuar oferecendo generosos pagamentos aos novos recrutas que assinam contratos militares com o Ministério da Defesa nos próximos anos. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) observa que os esforços atuais de recrutamento são menos bem-sucedidos e sugerem que um aumento significativo nas incentivas financeiras indica "que os esforços atuais de recrutamento são insuficientes para sustentar a geração contínua de novas forças que a militar russa depende para manter seu ritmo ofensivo na Ucrânia". O ISW estima que há limites de médio a longo prazo para quantos recrutas a campanha de mobilização da Rússia pode gerar, e "incentivos financeiros fortalecidos são pouco prováveis de endereçar significativamente esses limites".

06:20 Especialista em Rússia Vê País Enfrentando Desafios e Oportunidades para Contraofensiva Ucraniana

O especialista em Rússia Mark Galeotti sugere que a Ucrânia poderia formar brigadas com o novo equipamento que está recebendo para lançar uma contraofensiva em grande escala até 2025. No entanto, Galeotti acredita que há uma permissão para o uso de armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, embora a Ucrânia já esteja efetivamente usando seus próprios foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russos. Galeotti também observa que está se tornando cada vez mais difícil para a Rússia recrutar conscritos em todo o país, apesar dos generosos pagamentos, devido a uma sério escassez de mão de obra e estoques decrescentes de equipamento militar. Os principais desafios para a Ucrânia, de acordo com Galeotti, incluem o fortalecimento das forças na UE que rejeitam a ajuda à Ucrânia e uma possível vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA.

05:40 Cinco Republicanos Visitam Hungria e Advertem sobre Maior Deriva em Direção à Rússia

Cinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupações sobre as crescentes relações da Hungria com a Rússia e a cooperação crescente com a China após sua visita ao país. A delegação, composta pelos senadores Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven, expressou preocupações sobre as crescentes relações da Hungria com a Rússia e a erosão de suas instituições democráticas. Eles instaram a uma maior cooperação entre a Hungria e seus aliados. A Hungria é considerada um aliado essencial da Rússia na UE. O primeiro-ministro Orban tem consistentemente se oposto à ajuda à Ucrânia, defendido negociações e muitas vezes ecoado os argumentos do Kremlin. A Hungria também condenou a guerra, mas recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

01:58 Embaixador Russo nos EUA Deixa o Cargo

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, está saido de suas funções diplomáticas, de acordo com fontes da mídia russa. A agência de notícias Interfax cita um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, stating that Antonov is heading back to Moscow. De acordo com o jornal de negócios "Vedomosti", a partida de Antonov é iminente. Detalhes sobre a situação não estavam disponíveis imediatamente. Antonov tem servido como embaixador em Washington desde 2017.

22:14 Sugestão: Compromissos Preliminares sobre Adesão à NATO por Kyiv?

A Ucrânia continua seus esforços para recuperar os territórios tomados pela Rússia no passado recente. Mas como? O país está com escassez de pessoal, armas e apoio da aliança ocidental. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora dá pistas sobre grandes decisões em colaboração com Washington e outros países, agendadas para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia é buscar assistência militar e diplomática dos aliados para induzir a Rússia a negociar. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança sólidas poderiam pavimentar o caminho para um acordo negociado, permitindo que a Rússia mantenha o controle efetivo de alguns territórios ocupados da Ucrânia. Conversas também estão em andamento sobre a possibilidade de a Ucrânia ingressar na NATO como parte desse acordo.

21:23 Analistas: Rússia Perde Três Vezes Mais Equipamento, Ucrânia Espera Entregas de Tanques

20:34 Ucrânia Afirma Abate de Bombardeiro Russo, Escombros Mostrados

As forças ucranianas afirmam ter abatido um avião de combate russo. O bombardeiro teria sido derrubado perto de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, no sábado, de acordo com o chefe da administração militar da cidade. Imagens mostram os destroços de uma aeronave que caiu em uma casa, causando um incêndio.

O conflito na Ucrânia continua a ser uma fonte de preocupação, com Egon Krenz, ex-alto funcionário da Alemanha Oriental, expressando sua esperança pela paz. Krenz acredita que os resultados das últimas eleições nos estados orientais da Alemanha podem enviar uma mensagem à Rússia, instando negociações para pôr fim à sua guerra contra a Ucrânia. Ele também apoia a posição do ex-chanceler Gerhard Schröder sobre o envolvimento da Rússia no conflito.

Russia is reportedly losing equipment three times faster than Ukraine and is exhausting its inherited Soviet inventory, while its production falls short of making up for losses, says Jakub Janowski, a Czech analyst who works for Oryx, an Open-Source Intelligence monitoring group. According to Konrad Muzyka, a Polish analyst and Rochan Consulting director, time currently favors Russia due to its workforce and manufacturing capacities, but warns that Russia's reliance on inherited equipment and limited production could be vulnerable if Western support intensifies. Janowski believes that despite Russia's larger troop count and firepower, it could still face complications if Western backing increases. Moreover, several delayed military equipment deliveries to Ukraine remain pending. According to Oryx, Ukraine is expecting delivery of at least 280 tanks, 480 veículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

