14:23: Estrategista militar elogia "saudável decisão" do chanceler Scholz

13:52 Instituto de Kiel Avisa: Despesas com Defesa "Completamente Inadequadas"Especialistas do Instituto de Economia Mundial de Kiel argumentam que as despesas com defesa do governo alemão são "completamente inadequadas" devido à ameaça representada pela Rússia. O instituto explica que, apesar do discurso sobre uma "virada", a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia continua a aumentar. Os pesquisadores defendem um orçamento permanente para defesa de pelo menos 100 bilhões de euros. O autor do estudo, Guntram Wolff, comenta: "A Rússia está se tornando uma ameaça à segurança da NATO cada vez maior, enquanto nós avançamos a passo de tartaruga com a construção necessária para a dissuasão". Atualmente, o governo alemão luta para substituir armas enviadas à Ucrânia e os estoques de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia estão baixos.

12:25 "Diferença Significativa" entre Putin e LavrovA Ucrânia vem repetidamente pedindo à UE e aos EUA permissão para usar armas em território russo. Agora, os Países Baixos deram aprovação, incluindo caças prometidos.

12:59 Exército Russo Afirma Captura de Quatro Cidades a Mais em DonetskO exército russo alega ter tomado o controle de quatro cidades adicionais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul capturou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, enquanto o Grupo Leste tomou Wodiane, e o Grupo Central seized Halytsynivka, de acordo com o relatório do Ministério da Defesa russo. Essas declarações não podem ser confirmadas independentemente. Observadores militares ucranianos marcaram três das cidades afetadas como sob ocupação russa, excluindo Hryhoriwka. A Ucrânia está sob pressão intensa na frente oriental.

12:20 Moscou Reconhece Apenas Um Parceiro de NegociaçõesUma conferência de paz foi realizada na Suíça em junho sem a participação da Rússia. Agora, o chanceler alemão Olaf Scholz expressa a vontade de se engajar em conversas com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, a reação do Kremlin permanece incerta. O ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov mostra esforços diplomáticos, mas não com a Europa, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rússia Está Cada Vez Mais Usando Armas QuímicasAs autoridades ucranianas afirmam que as forças russas na Ucrânia estão cada vez mais empregando armas químicas. O comando militar ucraniano escreve no Facebook que as forças russas utilizaram munições contendo substâncias químicas e agentes químicos 447 vezes em agosto e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano acrescenta ainda que as tropas do Kremlin estão equipando munições com agentes químicos proibidos e empregando compostos químicos não identificados. "A Rússia está assim violando descaradamente as regras de guerra e desconsiderando os padrões e compromissos sob a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre Sua Destruição."

11:19 Gabinete Presidencial em Kyiv: Ataques a Depósitos de Armas Russas Permitidos

O chefe do Gabinete Presidencial ucraniano enfatiza o pedido de seu país aos aliados ocidentais para permitir o uso de suas armas contra alvos profundamente dentro do território russo. Andrij Jermak afirma que a capacidade de atingir depósitos de mísseis na Rússia é essencial. "Defesa não é escalada", Jermak escreve no Telegram. "Trata-se de utilizar armas ocidentais para prevenir o terror". Os países ocidentais hesitam em dar permissão à Ucrânia para usar as armas que forneceram no território russo, citando preocupações sobre serem arrastados para o conflito.

10:53 Incêndios e Feridos - Rússia Ataca com Várias Drones e Dois Mísseis

Pelo menos três pessoas ficam feridas, edifícios são danificados e incêndios são iniciados na Ucrânia após ataques com drones e mísseis russos, de acordo com as autoridades locais. A defesa aérea abateu 38 de 46 drones russos sobre 13 regiões durante o ataque noturno, segundo o relatório da força aérea no Telegram. A Rússia também utilizou dois mísseis em seu ataque, alvo em instalações energéticas em oito regiões ucranianas, segundo o ministério da energia em Kyiv, causando interrupções em linhas de alta tensão e subestações.

10:27 Fim do Status de Modelo: Esposa de Putin Casa com Oligarca

Maria Lwowa-Belowa, defensora dos direitos da criança da Rússia, que um dia simbolizou a mulher russa, perdeu seu status de "modelo". Ela se casou com um oligarca, Konstantin Malofeey, com quem mantinha um relacionamento, no fim de semana. Malofeey é o fundador da TV cristã Tsargrad TV, ligada ao Kremlin, e um forte apoiador da monarquia e da guerra russa.

09:59 Rússia Relata Onda de Ataques da Ucrânia

Uma mulher é morta em um ataque de drone ucraniano em Moscou, de acordo com o governador da região. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Relatórios russos afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 Com Mais de 400 Navios de Guerra: A Frota Russa Inicia Manobras

A marinha russa inicia os exercícios estratégicos "Okean-2024" em várias águas do maior país do mundo. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias frotas participarão dos exercícios até 16 de setembro, segundo o ministério da defesa em Moscou. Os exercícios estão ocorrendo no Pacífico, no Ártico, no Báltico e no Mar Cáspio, assim como no Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade portuária síria de Tartus.

08:43 Shoigu Rejeita Negociações com UcrâniaA Rússia não vai engajar em negociações com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com a TASS, que obteve essa informação do Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também havia descartado a ideia de negociações.

08:14 Aeroportos de Moscou Retomam OperaçõesA Rosaviatsiya, autoridade de aviação russa, anunciou via Telegram que os aeroportos de Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo em Moscou retomaram suas operações. O tráfego aéreo havia sido interrompido temporariamente devido a ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Pré-condições para a Participação da Rússia em Cimeira de PazO Chanceler alemão Olaf Scholz conectou a participação da Rússia em uma possível cimeira de paz ucraniana a algumas condições. Falando em um evento do SPD na segunda-feira à noite, Scholz enfatizou a importância de explorar estratégias de saída da situação de guerra ao mesmo tempo em que se presta o necessário apoio militar à Ucrânia contra o agressor, a Rússia. Ele expressou sua esperança por outra conferência de paz, envolvendo a Rússia, semelhante à liderança ucraniana. No entanto, ele apontou que isso não seria alcançável se a pessoa convidada continuasse a dizer, "Eu vou continuar atacando." Scholz criticou o presidente russo Vladimir Putin por declarar seu desejo de mais território ucraniano durante potenciais negociações de paz. O Chanceler enfatizou a necessidade de transparência, firmeza e integridade para garantir a paz e a segurança na Europa.

07:18 Fico Acusa Exército Ucraniano de Fascismo - Kyiv ProtestaA Ucrânia expressou surpresa com as alegações feitas pelo primeiro-ministro eslovaco pró-Rússia, Robert Fico. De acordo com a Reuters, Fico havia instado Kyiv a lidar com o "fascismo" dentro de seu exército. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano afirmou que os soldados ucranianos estavam protegendo suas famílias, lares e terra, além da Europa e do mundo livre, contra invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna. O ministério também lembrou as milhões de perdas sofridas pelo povo ucraniano durante sua luta contra o nazismo no século XX. A acusação de "fascismo" de Fico ecoa a propaganda russa que rotula a liderança ucraniana como nazista. No entanto, partidos de extrema direita nas eleições ucranianas de 2019 só conseguiram 2,4% dos votos. O historiador Timothy Snyder, por outro lado, vê traços fascistas no sistema de Putin.

06:56 Governador Regional Russo Ajusta Número de VítimasUm ataque de drone ucraniano em Moscou resultou na morte de uma mulher e no ferimento de três civis, de acordo com o governador Andrei Vorobiev no Telegram. Inicialmente, ele mencionou a morte de uma criança (veja a entrada às 06:02), mas depois retirou essa afirmação. De acordo com Vorobiev, 43 pessoas estão em abrigos temporários.

06:25 Greenpeace Investigará Danos Ambientais Causados pela Rússia na UcrâniaO Greenpeace reabriu sua sede em Kyiv com o objetivo de acelerar os esforços de reconstrução na Ucrânia e investigar os danos ambientais causados pelo invasão russa. O Greenpeace está atualmente colaborando com organizações ambientais locais e comprometeu-se a utilizar a energia solar e eólica para a reconstrução da infraestrutura social da Ucrânia. O Greenpeace tem consistentemente destacado os danos ambientais causados pela invasão russa na Ucrânia, incluindo situações na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Rússia Confirma Morte de Criança em Região de Moscou devido a Ataque de Drone UcranianoApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, uma criança morreu, de acordo com relatórios russos. O governador Andrei Vorobiev, que compartilhou essa informação no Telegram, revelou que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região de Moscou durante a noite. Um desses drones causou um incêndio que está sendo apagado pelos bombeiros. Vorobiev acrescentou, "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu."

05:31 Ucrânia Repela Ataque de Drone em KyivAs forças de defesa aérea ucranianas frustraram um ataque de drone russo em Kyiv, de acordo com a administração militar da capital ucraniana, relatado via Telegram.

04:36 Rússia: Detritos de Drone Bate em Complexo de Energia e Combustível na Região de TulaDetritos de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula caíram em uma instalação de energia e combustível, de acordo com a agência de notícias russa TASS. As autoridades em Tula relataram não haver feridos e que o processo industrial e a distribuição de energia aos consumidores permaneceram inalterados. A situação estava sob controle.

03:29 Ucrânia Lança Ataque de Drone em MoscouApós a interceptação de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo em Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, como anunciado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidas mais informações sobre danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Abate Drone sobre MoscouAs forças de defesa aérea russa lidaram com um drone que se aproximava da capital russa, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Os dados preliminares sugerem não haver danos ou vítimas na área onde os detritos caíram, comunicou Sobyanin através do Telegram. O lado ucraniano ainda não fez nenhum comentário sobre o assunto.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de Ajuda à DefesaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua gratidão à Suécia por um pacote de ajuda militar avaliado em cerca de US$ 445 milhões. Zelensky afirmou via X que essa ajuda essencial, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitanque e contribuições financeiras para as necessidades imediatas na Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades defensivas. Fontes suecas revelaram que o pacote também compreende peças de reposição para caças Gripen, potencialmente para entregas futuras de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia representa ameaça séria à paz na fronteira oriental da NATO

Após os incidentes com drones na Letônia e Romênia, o Ministério das Relações Exteriores designou a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, como a "maior ameaça à paz e à segurança" que afeta diretamente a fronteira oriental da NATO. "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança que afeta diretamente a fronteira oriental da NATO", declarou o ministério no X. "Essa realidade preocupante foi enfatizada, entre outros motivos, pelos incidentes com drones na Romênia e na Letônia". "Em aliança com nossos parceiros, permanecemos firmes em nosso apoio", enfatizou o Ministério das Relações Exteriores, em relação aos drones. No fim de semana, tanto a NATO quanto os membros da UE, Letônia e Romênia, relataram incursões de drones em seus territórios.

21:42 EUA não confirmam fornecimento de mísseis iranianos à Rússia

O governo dos EUA não pode confirmar declarações que indicam que o Irã transferiu mísseis balísticos para a Rússia, de acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby.

21:28 Zelensky pressiona por entregas mais rápidas de armas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, instou as nações ocidentais a acelerar a implementação dos compromissos de ajuda. "O curso do conflito depende diretamente da eficiência da logística nas entregas e do cumprimento de todos os compromissos de nossos parceiros", afirmou Zelensky em seu discurso noturno. As suprimentos e equipamentos devem chegar ao seu destino a tempo para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro".

20:52 Político da oposição russa alerta contra dar a Putin uma 'vitória' na saída

O proeminente figura da oposição russa, Vladimir Kara-Mursa, aconselhou o Ocidente a não permitir que o presidente russo Vladimir Putin tenha uma "saída aceitável" do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso da guerra contra a Ucrânia", disse Kara-Mursa. "É essencial que Vladimir Putin não consiga se safar dessa guerra na Ucrânia com um resultado 'honroso'". Cerca de um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa explicou que eles entendem a fadiga em relação ao conflito nas sociedades ocidentais. No entanto, ele enfatizou que Putin deve ser derrotado. Ele acrescentou: "Se, infelizmente, o regime de Putin puder apresentar o resultado dessa guerra como uma vitória para si mesmo e manter o poder, estaremos enfrentando outro conflito ou catástrofe nos próximos 12 ou 18 meses".

A União Europeia expressou preocupação com as ações da Rússia em relação à Ucrânia, pedindo uma forte resposta para proteger sua fronteira oriental. O Conselho Europeu concluiu em uma reunião recente que a Rússia representa uma ameaça significativa à paz na fronteira oriental da NATO e instou seus membros a apoiar a Ucrânia em seus esforços de defesa.

Reconhecendo a posição da União Europeia, o governo alemão sugeriu a realização de negociações com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, especialistas do Instituto Kiel para a Economia Mundial argumentam que o gasto alemão com defesa é "completamente inadequado" diante dessa ameaça, enfatizando a necessidade de um orçamento de defesa permanente de pelo menos 100 bilhões de euros para manter as capacidades de dissuasão.

