14:13 A secção eleitoral não vai aguentar o Gancho por muito tempo.

13:50 Taxa de Participação Eleitoral na Turíngia Próxima à dos Níveis de 2019

Na Turíngia, espera-se uma taxa de participação eleitoral semelhante à das eleições parlamentares anteriores. Segundo o comissário estadual de eleições, cerca de 32% dos eleitores inscritos já haviam votado nas urnas até as 12h, sem considerar os votos por correio. Em 2019, a taxa de participação era de 31,2% à mesma hora. Parece haver maior interesse nas eleições estaduais em comparação às eleições europeias e regionais deste ano, com uma taxa de participação de 24,3% em junho.

13:29 Alta Taxa de Participação Eleitoral Esperada na Saxônia

Na Saxônia, espera-se uma alta taxa de participação nas eleições estaduais. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos já haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística de Kamenz. À mesma hora nas eleições estaduais de 2019, a taxa era de 26,2%. Os votos por correio ainda não foram incluídos nas estatísticas preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores inscritos exerçam seu direito ao voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. Até agora, as eleições transcorrem sem interrupções e sem problemas relatados.

13:11 Resultado das Eleições Poderia Fraquezar a Coalizão de Berlim

Os resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia ainda são incertos. O cientista político Albrecht von Lucke afirma em uma entrevista à ntv que, se o SPD não conseguir assegurar uma cadeira no parlamento estadual, isso seria "quase um terremoto". Ele discute as eleições e suas possíveis consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção Eleitoral

A polícia de Gera está investigando ameaças em uma seção eleitoral. Um homem usando uma camisa da AfD entrou na seção para votar pela manhã, de acordo com um porta-voz da polícia. O responsável pela seção então pediu que o homem retirasse a camisa, já que a propaganda partidária era proibida dentro da seção eleitoral. Embora o homem tenha obedecido, ele ameaçou retornar, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair da área da seção eleitoral. A polícia registrou um boletim de ocorrência e repreendeu o homem. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando pichações políticas ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como vandalismo.

12:15 Correctiv Adverte Contra a Circulação de Informações Falsas

A rede de pesquisa Correctiv alerta contra a recorrente afirmação falsa de que assinaturas nas cédulas de voto proporcionam proteção contra manipulação de votos. Na realidade, de acordo com a oficina do oficial federal de retorno, "a cédula de voto não deve ser assinada. A assinatura da cédula de voto pelo eleitor poderia potencialmente prejudicar o voto secreto, tornando a cédula de voto inteira inválida".

11:51 Voigt Expressa Esperança por "Relações de Maioria Estáveis"

O candidato líder da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele expressou gratidão a muitas pessoas que "voteram de forma diferente no passado" mas agora decidiram apoiar a "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão nos permitirá formar um governo que sirva esta terra", disse Voigt. Em recentes pesquisas, a CDU e a AfD estão em uma disputa apertada.

11:25 Sonnenberg Experimenta Aumento Significativo de Ataques de Extremismo de Direita

Sonnenberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser governado por um político da AfD. No entanto, ativistas relatam ter recebido várias ameaças, levando muitos a renunciar aos seus cargos. Há também um aumento de cinco vezes nos ataques de extremismo de direita na área nos últimos 12 meses. Especialistas atribuem esse desenvolvimento ao administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Fala na Urna de Votação

O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve as eleições parlamentares do estado como "provavelmente as mais significativas dos últimos 34 anos". Ao votar em Dresden, ele expressou gratidão a muitas pessoas que "voteram de forma diferente no passado" mas agora escolheram a "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão nos permitirá formar um governo que sirva esta terra", disse Kretschmer. Em recentes pesquisas, seu CDU está envolvido em uma disputa acirrada com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não está na ballotagem"

Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia das eleições é "um festival da democracia" - independentemente do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não recomenda um governo de minoria e por que tem dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 Historiador Critica Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, que coincide com o 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. "Quem quer que tenha achado que era uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro demonstra falta de consciência histórica", afirmou Loew ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Em relação à AfD, classificada como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew declarou: "Isso pode levar a associações infelizes, especialmente se um partido vencer em Dresden e Erfurt cujo relacionamento com a era nazista deixa muito a desejar."

09:30 "Voto Pivotal": Todos os Dados sobre o Voto Estadual da SaxôniaHoje, cerca de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance de decidir quem irá guiar a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder sua posição como maior força no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, chama isso de "voto pivotal". "Tudo está em jogo aqui."

09:05 Kretschmer Acusa a Coligação de Trânsito em "Corrida Pré-Eleitoral Caótica"Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: O primeiro-ministro Michael Kretschmer conseguirá estender a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele compartilha suas opiniões sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:24 A AfD Pode Ameaçar a Democracia?

As pesquisas sugerem: A AfD provavelmente aumentará significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Isso representa uma ameaça potencial às instituições democráticas, como enfatizado por um grupo de pesquisa. Pois o Estado de Direito não é tão sólido quanto muitos supõem.

08:00 this: As Cabines Eleitorais Estão Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e Saxônia. Nas pesquisas, a AfD está claramente à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do primeiro-ministro incumbente Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas com o fechamento das cabines eleitorais às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também são um termômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para o atual governo de coalizão da Turíngia liderado pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma situação pós-eleitoral poderia ser um governo composto pelo CDU, pela aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda retém uma maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser eliminado do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

