13:55: Analista militar declara operação ucraniana em Kursk como triunfante

Opiniões Dividem-se Sobre Avanço Ucraniano na Região de Kursk da Rússia, Rotulado como Sucesso por Especialista MilitarExiste um debate acirrado entre muitos observadores sobre se a operação militar ucraniana na região russa de Kursk é uma vitória ou um fracasso para Kyiv. O estrategista militar Nico Lange a considera um triunfo, afirmando em um post no X: "Imagine se o presidente Zelensky tivesse que discutir o plano de paz da Ucrânia em Nova Iorque sem a ofensiva de Kursk. Isso destaca a importância e o sucesso da ofensiva de Kursk por si só."

13:17 Estratégia de Vitória de Kyiv Inclui Convite da NATOO convite para se juntar à NATO se torna um componente crucial do "Plano de Vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Jones, assessor de Zelensky, sugere que os países sob ataque pela Rússia estendam um convite para a adesão à NATO, ignorando a ameaça de escalada da Rússia, de acordo com comentários feitos em Nova Iorque. O plano incorpora tanto medidas militares quanto diplomáticas. A Rússia está envolvida em uma guerra contra a Ucrânia em parte devido às ambições desta de se juntar à NATO.

12:42 Moscou Mantém Compromisso com Objetivos de Guerra enquanto Kyiv Negocia Apesar dos esforços de Kyiv para mediar a paz, a Rússia persevera na manutenção de seus objetivos de guerra na Ucrânia. "Assim que esses objetivos forem alcançados de uma forma ou de outra, a operação militar especial será concluída", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se referindo à agressão russa prolongada e brutal contra a Ucrânia. Seus comentários seguiram declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que mencionou durante sua visita aos EUA que o fim da guerra estava mais próximo do que se esperava. Zelensky está apresentando seu "Plano de Vitória" nos EUA para exercer pressão sobre a Rússia para negociar. Moscou busca controlar os territórios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. A cidade também busca impedir que a Ucrânia se junte à NATO. No passado, a derrubada do governo de Kyiv também foi outro objetivo. Muitos analistas acreditam que o objetivo final da Rússia é dominar a Ucrânia completamente.

11:59 Deterioração Crítica da Situação em Wuhledar - Forças Russas Podem Empregar Táticas Desleais O portal militar pró-ucraniano Deepstate relata que a situação em torno da cidade de Wuhledar está deteriorando rapidamente. "Os russos estão tentando sitiar o assentamento enquanto simultaneamente o reduzem a escombros com artilharia e outros ataques." O Deepstate não relata a entrada de tropas russas. "Aguentar até o fim não é uma opção, pois isso colocaria nossas tropas militares em um risco inaceitável." As tropas da 72ª Brigada não desistem e ainda estão lutando, apesar de tudo." De acordo com a Nexta, a Rússia recorreu à estratégia "queimar a terra" ao bombardear pesadamente Wuhledar do ar:

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Revelam Extenso Danos em Depósitos de Munições Russas A Ucrânia recentemente infligiu danos significativos aos depósitos de munições russas, eliminando grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e vários outros materiais. Recentes imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão total dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Ataques Destrutivos em Saporishshya: Uma Vítima Fatal, Vários Feridos e Danos Amplos Os ataques russos na cidade ucraniana sudeste de Saporishshya resultaram em uma morte e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. A área foi atingida por "bombardeios aéreos maciços" dentro de duas horas na noite de segunda-feira, informou o serviço de emergência do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional, Ivan Fedorov, no Telegram. Um funcionário da administração da cidade relatou que 74 edifícios residenciais e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Novos Ataques de Munições contra a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Admiral Kuznetsov" Pode Não Navegar Novamente A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo realocada para a linha de frente, de acordo com a Forbes. O correspondente da NTV Rainer Munz de Moscou explica que a transferência da tripulação pode ser um indício das dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Wuhledar à Beira do Colapso - Tropas Russas Allegadamente Entram As tropas russas iniciaram seu ataque à cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com relatórios da mídia estatal e blogueiros. Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo da Ucrânia, escreveu: "Unidades russas entraram em Wuhledar - a cidade está sendo sitiada." Outros blogueiros pró-russos da guerra também relataram o ataque. As mídias de propaganda do estado relataram que a cidade, localizada na região de Donetsk, estava sendo cercada e que os combates estavam ocorrendo a leste do assentamento. O analista militar coronel Reisner disse ao ntv.de que a cidade estava em perigo de ser cercada. "Parece provável que a 72ª brigada mecanizada, armada com tanques e veículos de combate, não será capaz de defender a área."

08:59 Rússia e Ucrânia se Enfrentam com Drones Durante a Noite As forças de defesa russa relataram ter derrubado 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com os registros do estado. Seis drones foram derrubados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, além de um na região de Bryansk, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o Ministério da Defesa da Rússia. A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia os atacou com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. Setenta e nove drones foram derrubados ou forçados a falhar. Não há relatórios iniciais de vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Entra na Conversa sobre Ataques de Longo Alcance contra a Rússia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, sugeriu que os aliados da Ucrânia deveriam aprovar o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia, em uma entrevista à Bloomberg. "Proponho que ponhamos fim à discussão em curso sobre linhas vermelhas", afirmou Frederiksen. Segundo ela, a linha vermelha mais crítica já foi ultrapassada, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ela declarou que nunca permitiria que a Rússia ditasse o certo ou o errado dentro da NATO, da Europa ou da Ucrânia.

07:38 Mortos Russos Enterrados no Campo de Batalha e Declarados Desaparecidos para Cortar Custos

De acordo com uma conversa telefônica vazada publicada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos que morrem em combate são supostamente enterrados no campo de batalha e declarados desaparecidos para evitar pagamentos substanciais às suas famílias. "Eles matam, a batalha continua, está quente lá fora, eles começam a feder, então nós os enterramos bem aqui e depois declaramos desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe nenhum compensação", explicou um homem a um residente da região russa de Belgorod, segundo o Independent de Kiev. O valor da compensação por cada soldado morto varia de US$ 67.500 a US$ 116.000.

06:59 Declarações da Rússia Oferecem Pouca Esperança para o Fim da Guerra

O presidente ucraniano, Zelenskyy, ainda promove seu "plano de vitória" nos EUA, mas não há nenhum sinal de interesse da Rússia em encerrar o conflito, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). "O Kremlin continua a sinalizar publicamente sua falta de interesse em um acordo de paz que não envolva a total rendição do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano", escreve o ISW. Recentemente, figuras de alto escalão da Rússia expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não negociará sob quaisquer circunstâncias, exceto pela rendição da Ucrânia e pelo alvo comum de NATO e Ocidente.

06:27 Zelensky: Medidas Mais Enérgicas dos EUA Podem Acelerar o Fim da Aggressão Russa

De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, medidas mais assertivas do governo dos EUA poderiam acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. "À medida que nos aproximamos do final do ano, temos uma verdadeira oportunidade de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os Estados Unidos", afirmou Zelenskyy em uma publicação em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelensky está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Dupla de Adolescentes Queima Helicóptero Mi-8 em Omsk

Dois adolescentes supostamente atearam fogo a um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado passado usando uma coquetel molotov, de acordo com o canal do Telegram Baza. Os dois meninos de 16 anos foram presos e supostamente confessaram terem sido oferecidos US$ 20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com a mídia russa. Este incidente segue um ataque semelhante ocorrido em 11 de setembro, quando dois meninos pequenos incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk, na região de Tyumen. Vários atentados de sabotagem ocorreram em diferentes regiões da Rússia, incluindo descarrilamentos de trens. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas foram alvo de "adversários desconhecidos" do regime de Putin.

04:44 G7 Considera Fornecer Mísseis de Longo Alcance à Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 debaterão a possível entrega de mísseis à Ucrânia, que podem alcançar território inimigo, na segunda-feira, de acordo com o chefe da política externa da UE, Josep Borrell. Isso foi revelado durante a Assembleia Geral da ONU. Também se sabe que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar das negativas contínuas do Irã.

03:50 Zelensky: Paz "Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressa otimismo sobre a possibilidade de um fim iminente da guerra com a Rússia, afirmando "Eu acredito que estamos mais perto da paz do que pensamos" em uma entrevista à emissora de TV americana ABC News. Na entrevista, ele encoraja o apoio contínuo dos EUA e de seus aliados.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

As tropas russas realizaram outro ataque na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na noite de terça-feira. Uma fatalidade foi relatada, de acordo com o governador da região, Ivan Fedorov. Um oficial da cidade, falando à emissora pública Suspilne, afirmou que cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade, tanto durante o dia quanto na noite anterior. Fedorov mencionou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente apagado pelos serviços de emergência sem causar nenhum dano.

01:29 Forças Ucranianas Sob Pressão em PokrovskAs contas das forças armadas ucranianas indicam que elas continuam sob pressão na parte oriental do país. "A situação em Pokrovsk e Kurachove está mais tensa do que a costas de um gato," afirmou o Estado-Maior de Kyiv em seu relatório noturno. Cerca de 50 dos 125 ataques russos ocorreram neste setor. A liderança militar ucraniana especificou que o ataque principal foi direcionado para Pokrovsk. Embora observadores independentes elogiem os ucranianos por terem desacelerado o progresso russo em Pokrovsk, estrategicamente importante, a situação permanece perigosa para os defensores nas proximidades de Kurachove, mais ao sudeste. Os avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk poderiam cercar várias unidades lá. Da mesma forma, uma manobra de flanqueamento das posições defensivas é sugerida mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que não pôde ser capturada pelos russos através de ataques frontais.

00:28 Cidadão Americano Preso na Rússia por Tentativa de KidnappingUm cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe, afirmam comunicados governamentais. Um tribunal na enclave de Kaliningrad o considerou culpado de tentativa de "sequestro" e ordenou que cumpra sua pena em um campo de trabalho. A sentença destacou que o cidadão americano tentou partir para a Polônia com seu filho de quatro anos em julho de 2023. Sem a aprovação da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país, alegaram. Ele supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal com a criança antes de ser detido pelos guardas de fronteira. As relações entre os Estados Unidos e a Rússia permanecem tensas devido à disputa na Ucrânia.

23:14 Rússia Registra Mortes Após Ataque em BelgorodTrês mortes foram relatadas em um ataque a uma vila russa próxima à fronteira ucraniana, de acordo com autoridades locais. A vila de Archangelskoe, localizada a 5 quilômetros da fronteira, foi "bombardeada pelo exército ucraniano" na segunda-feira, conforme revelado pelo governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Dois adultos e um adolescente foram mortos, e dois ficaram feridos, incluindo uma criança, acrescentou o governador.

22:13 Zelensky Elogia Ajuda da Alemanha Depois de Encontro em Nova YorkApós encontrar o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou a importância da ajuda alemã. "Agradecemos imensamente o apoio da Alemanha," disse Zelensky no X. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a continente europeu." No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Enquanto o Porta-Aviões Russo Desaparece, Tripulação É Despachada para a Guerra na UcrâniaA Rússia, com seu único porta-aviões, chamado "Admiral Kuznetsov", vem recebendo atenção devido a seus problemas desde o lançamento nos anos 80 e às poucas vezes que foi Deployment. Agora, de acordo com a "Forbes", um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 do Admiral Kuznetsov está sendo despachado para a guerra na Ucrânia, servindo com seu próprio batalhão. De acordo com a "Forbes", esta é uma das maneiras de atender às demandas mensais de recrutamento da Rússia, que o magazine estima em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto isso, o Admiral Kuznetsov está supostamente se deteriorando e parece mais provável que se torne uma fixture permanente em Murmansk, onde ficou por um longo tempo.

10:46 O sucesso das forças militares ucranianas na região russa de Kursk, como destacado pelo especialista militar Nico Lange, pode possivelmente influenciar futuras negociações sobre a adesão da Ucrânia à OTAN.

06:59 Apesar do "Plano de Vitória" do presidente Zelenskyy e das negociações em andamento, a Rússia não demonstra interesse em um acordo de paz que não envolva a rendição total do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano.

Leia também: