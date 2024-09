13:39 Vídeo captando um enxame de drones na vizinhança de Moscou

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, acredita que a Polônia tem o direito de abater aviões russos e outros objetos aéreos que se aproximam da Ucrânia antes de entrarem no espaço aéreo polonês. O político liberal-conservador fez essa declaração ao jornal britânico "Financial Times" (FT). Sikorski discorda da posição oficial da NATO de que o risco de escalar o conflito através de uma confrontação direta com as forças russas é muito alto. A NATO recusou-se até agora a abater aviões e mísseis russos sobre a Ucrânia, assim como o pedido de zona de exclusão aérea sobre o país. Sikorski disse ao FT: "Se aviões hostis estiverem se aproximando do nosso espaço aéreo, isso seria um ato legítimo de defesa. Uma vez que eles tenham entrado, o risco é significativo de que alguém possa ser ferido por detritos."

12:12 Reação da Rússia aos Resultados Eleitorais do AfD e BSW

A Rússia também está de olho nos resultados das eleições na Alemanha. O correspondente da ntv, Rainer Munz, relata as reações aos êxitos eleitorais do AfD e BSW e descreve como a Rússia lida com o que pode ser o maior ataque de drones a Moscou até agora.

11:40 Putin Elogia Progresso das Tropas Russas

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o progresso de suas tropas na captura de novos territórios na Ucrânia vizinha. Os ucranianos tentaram deter o avanço russo na região do Donbass com uma contra-ofensiva na região de Kursk, mas sem sucesso, segundo Putin. "Não estamos falando de avançar 200 ou 300 metros", disse ele. "Estamos falando de vários quilômetros. Isso é um ritmo de ofensiva no Donbass que não víamos há muito tempo." Putin parou na República Siberiana de Tuva, a caminho da Mongólia, para dar uma aula sobre o novo assunto "Conversas sobre o Importante" em uma escola. A lição, com tons de propaganda, visa aproximar as crianças da agenda política do Kremlin. Ao longo dos anos, Putin já assumiu várias vezes o papel de professor no primeiro dia de aula. Durante a aula pública, ele repetiu sua afirmação de que a guerra que iniciou serve à defesa de seu país.

11:07 Ucrânia Derriba 22 Mísseis e 20 Drones

A força aérea ucraniana afirma ter interceptado 22 dos 35 mísseis e destruído 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Provas de Vídeo do Ataque de Mísseis Russos em Kharkiv

A Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há vários dias. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento. Muitas pessoas ficaram feridas.

10:01 Número de Feridos Aumenta após Ataque Russo em Sumy

Após um ataque de mísseis russos à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, o número de feridos aumentou. As últimas informações do Ministério do Interior da Ucrânia relatam 18 pessoas feridas, incluindo seis crianças. O ministério compartilhou essa informação no Telegram. Anteriormente, a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo quatro crianças, ficaram feridos no ataque. O ataque de mísseis russos atingiu um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy. A situação na região de Sumy deteriorou-se ainda mais devido ao início da incursão transfronteiriça na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. A cidade de Sumy, com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Dois Feridos em Ataque de Mísseis Russos em Kyiv

A Rússia atacou Kyiv novamente com mísseis (consulte os itens 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis abatidos, relataram as autoridades locais. Incêndios também foram iniciados e casas e infraestrutura foram danificadas. Um alerta aéreo nacional esteve em vigor por quase duas horas durante a noite até a madrugada.

08:57 Maioria dos Russos Apoia a Guerra na Ucrânia

A população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia, mesmo após a incursão ucraniana na região russa de Kursk. Isso de acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que cita pesquisas da agência de pesquisa russa independente Levada Center. O apoio à operação militar russa na Ucrânia entre os russos aumentou para cerca de 78% em agosto, em comparação com 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece estar cansada da guerra, dando ao Kremlin flexibilidade em sua estratégia de guerra de desgaste contra a Ucrânia, interpretam os analistas do ISW.

08:11 Ucrânia Divulga Números de Vítimas de Tropas Russas

O Estado-Maior ucraniano divulgou novas informações sobre as baixas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu aproximadamente 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. O relatório de Kyiv também indica que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 30 drones foram destruídos. No total, a Rússia perdeu 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com os números ucranianos. As estimativas externas sugerem baixas menores, mas provavelmente são subestimativas.

07:03 Trabalhadores de Emergência Salvam Homem dos Escombros em KharkivApós um ataque aéreo russo em Kharkiv, uma cidade major no nordeste da Ucrânia, trabalhadores de resgate conseguiram retirar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos, segundo a Reuters. O sobrevivente relatou estar bem logo após ser resgatado. Mais de 40 pessoas, incluindo cinco menores, ficaram feridas devido aos ataques de mísseis russos em Kharkiv, de acordo com as autoridades. No domingo à tarde, vários mísseis atingiram um centro comercial e um salão de eventos na parte oriental da cidade.

06:20 Caos e Destruição: Ataque de Drones Russo em KyivA Rússia lançou um ataque à Ucrânia usando drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos, atingindo Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Muitos residentes procuraram refúgio em abrigos antiaéreos após uma série de explosões em Kyiv. O prefeito Vitali Klitschko relatou que os serviços de emergência foram chamados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko mencionou vários incêndios no Telegram, assim como o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko. Em Shevchenkivskyi, uma pessoa supostamente ficou ferida por detritos que caíram. "Haverá uma resposta. O inimigo sentirá", disse Andriy Yermak, chefe da Oficina do Presidente Ucraniano, no Telegram.

05:39 Kyiv Alvo de Novo Ataque de Mísseis RussosDe acordo com relatórios militares ucranianos, Kyiv foi atingida novamente por um ataque de mísseis russos. Unidades de defesa aérea estão fazendo o possível para contra-atacar, segundo representantes militares ucranianos no Telegram. Testemunhas em Kyiv relataram vários explosões altas, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e qualquer dano potencial ainda está sendo determinado.

04:46 Putin: Gasoduto Russo para a China Está no CronogramaOs preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o planejado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Em janeiro de 2022, um estudo de viabilidade foi aprovado e investigações técnicas necessárias foram realizadas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor". De acordo com a transcrição publicada no site do Kremlin, o gasoduto planejado "Força Sibéria 2" deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região de Yamal, na Rússia, para a China por ano, através da Mongólia.

03:34 Ataque Russo a Orfanato em Sumy Deixa 13 FeridosForças russas atacaram um centro de reabilitação psicológica para crianças e um orfanato em Sumy com mísseis, de acordo com a Ukrainska Pravda. Treze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas no ataque. A instalação fica em uma área residencial, de acordo com a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses Quer Atirar em Drones Espiões RussosDe acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", quase 60% dos poloneses acreditam que a militares polonesas deveriam abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto aéreo não identificado, presumivelmente um drone suicida do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia provavelmente estava testando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Morte em Vilarejo de Belgorod Após Ataque UcranianoO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou que uma pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos, de acordo com Gladkov.

aqui.23:08 Rússia Repela "Ataques em Grande Escala" de Drones UcranianosA Rússia afirma ter repelido "ataques em grande escala" de drones ucranianos na capital Moscou e em 14 outras regiões. De acordo com o ministério da defesa, um total de 158 objetos voadores foram interceptados durante a noite. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com os relatórios oficiais.

22:24 Número de Feridos em Kharkiv Atingido por Bombardeio Russo Sobe para 47O número de feridos no grande bombardeio russo em Kharkiv subiu para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência do estado ucraniano. Vários edifícios civis, incluindo um centro comercial, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Treinamento, Matando Dois PilotosDois pilotos morreram quando um helicóptero caiu durante um voo de treinamento na Universidade de Aviação Militar Ivan Kozhedub em Kharkiv, na Ucrânia. O helicóptero do tipo Mi-2 estava envolvido, de acordo com a agência de notícias do estado Ukrinform. A página do Facebook da universidade disse que a instituição havia sofrido uma perda irreparável - a tripulação de dois homens havia falecido. Investigadores, especialistas e oficiais militares estão estudando o local do acidente. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

21:06 Fornecedor de Energia Ucraniano Anuncia Interrupções de EnergiaA empresa de energia do estado ucraniano, Ukrenergo, anunciou que haverá várias interrupções de energia na segunda-feira devido aos ataques russos à rede de energia da Ucrânia. A Ukrenergo disse que a infraestrutura crítica não será afetada, mas alertou que o alcance das restrições pode mudar.

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, sugeriu que, sob determinadas circunstâncias, o Presidente do Conselho poderia autorizar o abate de aeronaves russas que se aproximam do espaço aéreo polonês vindas da Ucrânia, como um ato legítimo de autodefesa. No entanto, a NATO recusou-se a implementar tal política devido a preocupações com a escalada.

Apesar do conflito em andamento na Ucrânia, não está claro se o Presidente do Conselho ou qualquer outra entidade política na Polônia esteve diretamente envolvida em discussões sobre possíveis respostas militares a atividades russas.

