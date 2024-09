13:30 "A teimosia do Touro Alemão é amplamente percebida"

Disputa pelo Entregue de Mísseis Taurus Alemães Aquece, Chanceler Scholz se Oposiciona As discussões em torno da entrega de mísseis alemães Taurus ar-terra a Ucrânia estão esquentando, mas o chanceler Scholz deixa claro que não apoiará a transferência de armas. Isso não agrada à Ucrânia, segundo reportagem da jornalista Kavita Sharma da ntv.

13:03 Governador: Casal Morre em Ataque de Foguete em Odessa Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque de foguetes russos em uma região suburbana de Odessa, de acordo com relatórios ucranianos. O incidente ocorreu na noite de sábado e as vítimas foram identificadas como um casal. Além disso, outra pessoa ficou ferida. Uma avaliação inicial sugere o uso de uma ogiva de munição cluster proibida. A força aérea ucraniana relatou dois foguetes atingindo os subúrbios.

12:28 Ucrânia: Ponte Ponton e Centro de Comando Destruídos O exército ucraniano alega ter destruído uma ponte ponton erguida pelos russos, embora o local exato não tenha sido revelado. Nas últimas 24 horas, eles supostamente danificaram seis concentrações inimigas por meio de ataques aéreos ou de artilharia. Além da ponte, um sistema de artilharia também foi supostamente destruído. Além disso, um ataque a um centro de comando e controle também foi relatado.

11:58 Mulheres Ucranianas Ajuda no Desminagem Com a escassez de mão de obra masculina devido à guerra contra as tropas russas, as mulheres estão cada vez mais em demanda, especialmente em trabalhos antes dominados por homens. Como resultado, muitas mulheres ucranianas estão se reconvertendo. A reportagem estrangeira da ntv apresenta algumas dessas mulheres no sul e no leste da Ucrânia e nas proximidades de Kyiv.

11:25 Ischinger Defende Flexibilização de Restrições de Armamento para Ucrânia Wolfgang Ischinger, ex-presidente da Conferência de Segurança de Munique, defende a flexibilização das restrições de uso de armas para a Ucrânia. Ele acredita que seria mais claro e fácil para todos se eles simplesmente declarassem que a Ucrânia só utilizaria sistemas de armas fornecidos dentro dos limites legais estabelecidos pelo direito internacional. Isso implica que alvos civis, como hospitais, não deveriam ser atacados - uma prática deliberadamente empregada pelos russos. Apenas alvos militares legítimos, como aeroportos ou bases de lançamento, deveriam ser atacados, e esses ataques podem até ocorrer em território russo para prevenir ataques de mísseis de cruzeiro.

10:53 Frequência de Troca de Prisioneiros Aumenta Após Ofensiva de Kursk A frequência das trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia nas últimas semanas foi atribuída à ofensiva ucraniana em Kursk. Esta ofensiva começou em 6 de agosto, levando a um aumento nas ações de troca, totalizando 267 prisioneiros de cada lado desde então. Em contraste, durante o período de 1 de janeiro a 6 de agosto, apenas três trocas de prisioneiros ocorreram, envolvendo cerca de 400 ucranianos e 400 russos de cada lado. Oficiais ucranianos especulam que a incursão em Kursk fortaleceu a posição de negociação da Ucrânia com a Rússia nas negociações de troca de prisioneiros, após repetidos recusas russas a negociar trocas antes da ofensiva de Kursk.

10:16 Reino Unido: Avanço Russo no Front Leste Continua As tropas russas continuam seu avanço no front leste da Ucrânia, fazendo progressos lentos nas proximidades de Vuhledar e ao sul do centro logístico de Pokrovsk, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. Embora as forças russas ainda não tenham alcançado Pokrovsk, elas seguem nessa direção.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e Mísseis Durante a noite, a Rússia supostamente lançou 14 drones contra a Ucrânia, com dez deles interceptados pelos sistemas de defesa aérea. Um míssil guiado também foi abatido. Além disso, a Rússia lançou dois mísseis balísticos, mas seus resultados e quaisquer vítimas ou danos resultantes são desconhecidos. O bombardeio russo na região de Charkiv supostamente causou incêndios e vários edifícios da cidade de Charkiv sofreram danos.

09:10 Pagamentos por Reconhecimento Facial se Expandem no Metrô Russo: Preocupações com Direitos Humanos Activistas dos direitos humanos expressam preocupação com a expansão dos sistemas de pagamento por reconhecimento facial no metrô russo. A Rádio Livre Europa/Rádio Liberdade, financiada pelos EUA, relatou que o método "Face Pay", disponível em Moscou há três anos, está sendo introduzido em seis cidades

Expert in German foreign policy Ralf Stegner justifica sua participação planejada em um protesto, onde figuras notáveis como Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda (Die Linke), também falarão. Stegner esclarece que não vai dividir o palco com ninguém e expressará suas vistas como Social-Democrata durante seu discurso. Ele reconhece que há outros oradores cujas opiniões não compartilha e discorda de alguns chamados de protesto. Contanto que extremistas como fascistas, antissemitas e racistas sejam mantidos fora, ele está bem com pontos de vista variados. A "demonstração pela paz nacional" de 3 de outubro em Berlim está sendo organizada pelo grupo "Never Again War - Deite suas Armas". O comício defende negociações para deter as guerras na Ucrânia e Gaza e se opõe ao envio de armas para a Ucrânia, Israel ou qualquer outro lugar. Também critica a política de armas do governo liderado pelo SPD, argumentando que está fornecendo mais armas do que nunca antes. A crítica ao evento foi expressa pelo porta-voz de política externa do SPD, Michael Roth, que acha lamentável que a Rússia e o Hamas não sejam rotulados como agressores. A MEP do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, expressou preocupação com a presença de Stegner, rotulando-a como prejudicial tanto para seu partido quanto para o governo.

07:03 Kharkiv sob Cerco Novamente

Segundo as autoridades ucranianas, Kharkiv foi bombardeada novamente pelo exército russo durante a noite. O líder regional anunciou que uma instalação em um campus hospitalar foi danificada e que um incêndio ocorreu em um instituto de ensino após um ataque de foguetes. Não foram relatadas vítimas. Kharkiv é frequentemente alvo e está situada a apenas aproximadamente 30 quilômetros da fronteira russa.

06:29 Número de Tropas Russas em Kursk Estimado em Aumento Desde a Ofensiva

A contra-ofensiva ucraniana parece estar atraindo um número crescente de pessoal russo, de acordo com uma avaliação do Institute for the Study of War. Isso obrigou a liderança militar russa a transferir unidades da Ucrânia para a região de Kursk e enviar tropas frescas da Rússia para Kursk em vez de deployá-las nas linhas de frente na Ucrânia. Inicialmente, havia 11.000 soldados russos na região de Kursk, mas agora, as estimativas ucranianas sugerem a presença de entre 30.000 e 45.000 soldados lá.

05:11 Conselheiro de Zelensky: Ucrânia Inicia Produção de Munição de 155-mm

Oleksandr Kamyshin, um oficial ucraniano e conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky, anunciou que a Ucrânia começou a produzir munição de 155-mm. Kamyshin, que serviu como Ministro das Indústrias Estratégicas antes de se tornar conselheiro de Zelensky, afirmou que a produção de defesa na Ucrânia dobrou sob sua liderança e deve triplicar até o final do ano.

03:04 Ajuda de Biden: Biden Focará no Resto do Mandato em Apoiar a Ucrânia

Joe Biden planeja usar o resto de seu mandato para fortalecer a posição da Ucrânia contra a Rússia, de acordo com um assessor sênior da Casa Branca. O Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan afirmou em uma conferência em Kyiv que Biden visa fortalecer as capacidades da Ucrânia para ter sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Relato: Antigos Políticos Britânicos Pedem à Ucrânia para Usar Mísseis de Longo Alcance em Território Russo

De acordo com o Sunday Times, cinco antigos ministros da Defesa britânicos e o antigo primeiro-ministro Boris Johnson estão pedindo ao líder do Partido Trabalhista Keir Starmer para permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance em território russo, mesmo sem o apoio dos EUA. Eles alertaram que qualquer novo atraso encorajaria o presidente russo Putin.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte é a 'Ameaça Principal' para a Ucrânia entre os Aliados da Rússia

A Coreia do Norte é vista como a maior ameaça à Ucrânia entre os aliados da Rússia, de acordo com o chefe de inteligência ucraniano Kyrylo Budanov. Falando em uma conferência em Kyiv, ele afirmou que, entre os aliados da Rússia, a Coreia do Norte é seu maior desafio. A ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, está "impactando significativamente a intensidade dos combates", disse ele em resposta a uma pergunta sobre o apoio dos aliados da Rússia, como o Irã e a China. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, anunciou planos de fortalecer as relações com a Rússia após suas conversas com o Secretário do Conselho de Segurança da Rússia Sergei Shoigu na sexta-feira. Kyiv está rastreando os envios de armas de Pyongyang para Moscou e estudando seus efeitos no campo de batalha. "Há uma ligação inegável. Eles estão fornecendo quantidades enormes de artilharia, o que é preocupante", acrescentou Budanov.

23:21 Ucrânia: Rússia pode Enfrentar Problemas de Recrutamento até Meados de 2025

A Rússia pode enfrentar problemas de recrutamento até meados do ano que vem, de acordo com a Ucrânia. No verão de 2025, o governo de Moscou provavelmente enfrentará uma situação, de acordo com o chefe de inteligência ucraniano Kyrylo Budanov em uma conferência em Kyiv - "ou declarar mobilização ou de alguma forma reduzir a intensidade dos combates". Isso pode ter consequências significativas para a Rússia. O governo de Moscou ainda não comentou sobre isso.

22:20 Scholz: Agressão Russa contra Ucrânia é 'inesperadamente tola'O chanceler alemão Olaf Scholz criticou o presidente russo Vladimir Putin por pôr em risco o futuro da Rússia com a invasão da Ucrânia. "O conflito é tão tolo da perspectiva da Rússia", declarou durante um diálogo com cidadãos como membro do Bundestag alemão em Prenzlau, na Brandenburg. Putin, em busca de suas aspirações imperialistas, está enviando hordas de soldados russos para arriscar ferimentos e morte, e arruinando as relações econômicas da Rússia com numerosos países ao redor do mundo. "A Ucrânia emergirá com uma presença militar mais forte do que antes", acrescentou Scholz. A Alemanha ficará ao lado da Ucrânia militarmente para impedir que o país desmorone e para prevenir que uma flagrante violação das regras europeias tenha sucesso. "Putin está minando o futuro da Rússia". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer a soberania da Ucrânia.

22:01 Fronteiras ucranianas mostram resultados mistosUnidades do exército ucraniano estão fazendo avanços territoriais em sua campanha contra a região ocidental da Rússia, Kursk, mas também estão lutando contra contra-ataques russos. De acordo com o canal de notícias militares pró-ucranianas Deep State, as forças ucranianas tomaram o controle de três assentamentos adicionais. No entanto, as ofensivas russas contra-atacaram perto da vila de Snagost, causando danos significativos às defesas ucranianas. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma profunda incursão no território ucraniano. Esses relatórios ainda não foram verificados independentemente. No início de agosto, as forças ucranianas penetraram no território russo perto de Kursk e tomaram o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudja. Observadores relataram ganhos territoriais menores. Esta semana, as tropas russas fizeram seu primeiro esforço substancial para expulsar as forças ucranianas.

21:41 EUA: atrasos na ajuda militar à Ucrânia atribuídos a logística difícilOs atrasos no envio de ajuda militar aos Estados Unidos para a Ucrânia são devido a desafios logísticos complexos, de acordo com oficiais americanos. "Isso não é uma questão de vontade política", disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, em Kyiv, Ucrânia. "Isso é uma questão de logística complicada e difícil para transportar essa ajuda para as linhas de frente", disse Sullivan durante sua aparição na conferência Yalta European Strategy (YES), realizada on-line. Dadas as circunstâncias atuais enfrentadas pela Ucrânia, os EUA devem fazer mais e melhorar seus esforços, Sullivan admitiu. O presidente dos EUA, Joe Biden, está comprometido em usar o tempo restante em seu mandato para fortalecer a posição da Ucrânia e aumentar suas chances de vitória, anunciou. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York no final de setembro, revelou Sullivan.

20:57 Scholz: Responsáveis pelo sabotagem do gasoduto Nord Stream enfrentarão julgamento na AlemanhaO sabotagem do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico foi rotulado como um "ato terrorista" pelo chanceler alemão Olaf Scholz. Ele quer que os responsáveis sejam levados a julgamento em um tribunal alemão se puderem ser presos. Scholz instruiu todas as agências de segurança e a Procuradoria Geral Federal para conduzir uma investigação aprofundada, independentemente de qualquer suspeito ou evidência. "Nosso objetivo é levar os responsáveis a julgamento em um tribunal alemão, se possível", disse durante um diálogo com cidadãos como membro do Bundestag alemão em Prenzlau, na Brandenburg. Scholz rejeitou a alegação de que o governo alemão renunciou ao gás natural russo como "uma mentira descarada". Foi a Rússia, e não a Alemanha, que parou os suprimentos de gás através do gasoduto Nord Stream 1, argumentou. O subsequente aumento de preços, preços limitados e busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". Explosões no gasoduto ocorreram depois que a Rússia já havia parado de fornecer gás à Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria Geral Federal emitiu o primeiro mandado de prisão para um cidadão ucraniano em conexão com o incidente de sabotagem.

20:24 G7 opta por repreender Irã por foguetes para a RússiaRelatos de que o Irã está fornecendo foguetes à Rússia levaram as democracias economicamente poderosas do G7 a condenar o acordo de armas. Apesar de repetidos apelos internacionais para que parem o fornecimento, Teerã continua a apoiar os esforços militares da Rússia contra a Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o Representante

Críticos da prisão de Putin podem achar divertido: o presidente russo Vladimir Putin destaca a importância da liberdade de expressão e de informação. Em um momento em que o complexo desdobramento da multipolaridade está se desenrolando, torna-se ainda mais crucial proteger os ideais da credibilidade da informação, diz Putin em um discurso por vídeo para os participantes da cúpula de mídia do Brics em Moscou, celebrando o 120º aniversário da agência de notícias Tass. "A liberdade de expressão sem adulteração, exibindo diversas opiniões, promove a busca por compromissos e soluções conjuntas para questões globais", continua Putin. Os meios de comunicação têm um papel importante na construção de uma ordem mundial justa e equitativa, oferecendo às pessoas uma "representação justa e imparcial do mundo". No entanto, a liberdade de expressão e de imprensa está ausente no regime autoritário da Rússia. Meios de comunicação privados foram proibidos e fechados, e dissidentes são alvo do sistema legal. A Tass, fundada em 1904, atualmente serve como a principal agência de notícias da Rússia e também é considerada a porta-voz do governo.

19:20 Scholz Mantém Posição sobre Entrega de Mísseis Taurus

O chanceler alemão Olaf Scholz deixou claro: não haverá entrega de armas de precisão de longo alcance para a Ucrânia, agora ou no futuro, independentemente das decisões dos aliados. Em um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, na Brandemburgo, ele reafirmou sua oposição à entrega de mísseis de cruzeiro Taurus, que poderiam atingir Moscou (aproximadamente 500 quilômetros de distância). "Isso Would significantly amplify the potential for escalation", declares Scholz. "I said no to that. And that includes all other weapons with similar ranges", he clarifies. "This stance remains valid. (.) Even if other nations choose a different path" (see also 17:24 entry). The farthest-reaching weapon Germany has provided to Ukraine is the Mars II rocket launcher, which is capable of striking targets 84 kilometers away.

Reveja os desenvolvimentos anteriores [aqui].

