12:28 Ucrânia: ponte e centro de comando estratégico demolidos

11:58 Forças Armadas Ucranianas Declararam Vitória Sobre Estrutura Russa

De acordo com fontes militares ucranianas, eles triunfalmente desmantelaram uma ponte construída por forças russas. O local exato desta ponte não foi revelado pelo Alto Comando do exército. No total, cinco zonas de concentração inimiga foram atacadas ontem, seja por meio de ataques aéreos ou de artilharia. Além da ponte, um sistema de artilharia também foi relatadamente demolido. Além disso, um centro de comando supostamente caiu vítima de ataques ucranianos.

11:25 Ischinger Propõe Relaxar Restrições às Armas Ocidentais da Ucrânia

Wolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, recomenda relaxar as limitações ao uso por parte da Ucrânia de armas ocidentais. "Seria mais transparente e gerenciável para todos se simplesmente declarássemos: Comprometemo-nos com a Ucrânia a empregar os sistemas de armas que fornecemos exclusivamente dentro do quadro legal que cumpre o direito internacional", enfatizou Ischinger ao "Süddeutsche Zeitung". Isso implica que instalações médicas não devem ser atacadas, comportamento no qual as forças russas têm se engajado continuamente. Apenas alvos militares, como aeroportos ou plataformas de lançamento, podem ser atingidos - mesmo em território russo, como para frustrar ataques de mísseis por bombas guiadas.

10:53 Troca de Prisioneiros Aumenta Após Operação de Kursk

O aumento significativo nas trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia nos últimos dias provavelmente está associado à ofensiva ucraniana em Kursk, de acordo com observadores. Esta ofensiva vem ocorrendo desde 6 de agosto. Desde então, houve três operações resultando na troca de 267 prisioneiros de cada lado, de acordo com o Instituto de Estudos (ISW). Em comparação com as três trocas de prisioneiros que ocorreram entre 1º de janeiro e 6 de agosto - um total de pouco mais de 400 ucranianos e 400 russos - isso representa um grande avanço. Autoridades ucranianas relataram que a incursão em Kursk fortaleceu o poder de negociação da Ucrânia nas trocas de prisioneiros com a Rússia e que o Kremlin tinha sido intransigente em tentativas anteriores de negociar uma troca.

10:16 Forças Britânicas Observam Progresso Russo na Frente Leste

As forças russas continuam a avançar ao longo da frente ucraniana oriental, fazendo progressos lentos mas constantes nas proximidades de Wuhledar e sudeste da base logística Pokrovsk, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. Apesar disso, os russos não fizeram nenhum avanço significativo em direção a Pokrovsk nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e Mísseis

A força aérea ucraniana relatou ter sido atacada pela Rússia durante a noite com 14 drones. Dez deles foram relatadamente abatidos pela defesa aérea, enquanto um míssil guiado adicional foi interceptado. A Rússia também alegadamente lançou dois mísseis balísticos, mas não há informações sobre esses mísseis ou seus alvos, nem sobre danos ou baixas relatadas. Autoridades na área de Charkiv relataram incêndios e danos a vários edifícios em Charkiv devido ao bombardeio russo.

09:10 Expansão do Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial no Metrô Russo Causa Preocupação entre Activistas de Direitos Humanos

Activistas de direitos humanos expressaram preocupação com a expansão do sistema de pagamento de metrô que utiliza tecnologia de reconhecimento facial na Rússia. A Rádio Livre Europa/Rádio Livre, financiada pelos Estados Unidos, relata que o método "Face Pay", em uso em Moscou há três anos, está sendo introduzido em seis cidades adicionais, incluindo Kazan. Os passageiros podem se registrar no sistema reconhecendo seus rostos em um dispositivo com câmera no torniquete. Os planos são de oferecer este método em todos os metrôs russos no ano que vem. O relatório destaca que, em Moscou, câmeras de vigilância nas ruas já foram utilizadas no passado para prender indivíduos suspeitos de participar de protestos anti-governamentais e jornalistas que os cobrem. O advogado de direitos humanos Andrei Fedorkov, afiliado à organização russa de direitos humanos Memorial, banida para apoiar prisioneiros políticos, preocupa-se que "Face Pay" possa ser usado como uma ferramenta poderosa de vigilância e controle da população civil.

08:02 Moscou Anuncia 29 Drones Abatidos Sobre Território Russo

A defesa aérea russa relatadamente interceptou 29 drones sobre várias regiões, de acordo com o Ministério da Defesa em Moscou. Esses drones foram lançados da Ucrânia e foram principalmente alvo sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:03 Kharkiv Sofre Novo Ataque

Kharkiv sofreu outro ataque das forças militares russas durante a noite, de acordo com autoridades ucranianas. Um edifício em um campus hospitalar foi atingido e um incêndio foi iniciado em uma instituição educacional após um ataque de lançador de foguetes. Felizmente, não houve feridos relatados. Conhecida como uma das cidades mais bombardeadas, Kharkiv fica a cerca de 30 quilômetros da Rússia.

06:29 Estimativa de Aumento de Tropas Russas na Região de Kursk

Com base em relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, parece que a ofensiva ucraniana está significativamente dificultando o deslocamento de tropas russas em seu próprio território: a liderança militar russa teve que realocar tropas da Ucrânia para a região de Kursk e deploy tropas adicionais da Rússia para Kursk em vez disso. No início da ofensiva em agosto, havia aproximadamente 11.000 soldados russos estacionados na região de Kursk. As estimativas atuais sugerem que os números aumentaram para entre 30.000 e 45.000 soldados.

05:11 Produção de Munição de 155-mm Aumenta na UcrâniaUm oficial ucraniano, falando em nome do Kyiv Independent, revelou que a Ucrânia começou a produzir munição de 155 mm. Oleksandr Kamyshin, ex-Ministro das Indústrias Estratégicas e atual conselheiro externo do Presidente Zelensky, declarou que a produção de defesa na Ucrânia dobrou sob sua liderança e triplicará até o final do ano.

03:04 Conselheiro de Zelensky: Biden Pretende Fortalecer a Posição da Ucrânia ao Longo do MandatoO Presidente Joe Biden planeja utilizar o restante de seu mandato para ajudar a Ucrânia a alcançar a posição mais forte possível em seu conflito com a Rússia, de acordo com seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan. Sullivan transmitiu esta mensagem na Conferência Europeia de Yalta (YES) em Kyiv. Ele afirmou que Biden visa posicionar a Ucrânia para o sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Líderes Britânicos Exigiram que a Ucrânia Utilize Mísseis de Longo Alcance no Território RussoCinco ex-ministros da Defesa do Reino Unido e o ex-Primeiro-Ministro Boris Johnson supostamente instaram o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, a autorizar a Ucrânia a empregar mísseis de longo alcance no território russo, mesmo sem o apoio dos EUA. O Sunday Times relatou que eles emitiram um aviso ao atual primeiro-ministro, afirmando que qualquer atraso aumentaria a audácia do Presidente Putin.

00:52 Chefe de Inteligência da Ucrânia Identifica a Coreia do Norte como a Maior Ameaça da RússiaDe acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, a Coreia do Norte é a maior ameaça à Ucrânia entre os aliados da Rússia. Falando na Conferência Europeia de Yalta (YES) em Kyiv, Budanov explicou que o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, que inclui suprimentos de munição substanciais, tem notavelmente intensificado o conflito. Ele também reconheceu que a Ucrânia está observando envio de armas de Pyongyang para Moscou e antecipando sua influência no campo de batalha.

23:21 A Ucrânia Prevê Dificuldades de Recrutamento na Rússia até Meados de 2025De acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, a Rússia pode enfrentar dificuldades de recrutamento tão cedo quanto meados de 2025. Até o verão, o governo de Moscou provavelmente terá que escolher entre realizar campanhas de recrutamento ou moderar as hostilidades. Esta decisão pode provar-se decisiva para a Rússia, sem declaração oficial do governo de Moscou.

22:20 Scholz: Ataque da Rússia à Ucrânia é 'Absolutamente Idiota'O Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, acusou o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, de desperdiçar irresponsavelmente o futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "A guerra é absolutamente idiota do ponto de vista da Rússia", disse Scholz em um diálogo com cidadãos como membro do SPD do parlamento alemão em Brandenburg's Prenzlau. Ele afirmou que Putin está arriscando a ferir ou matar centenas de milhares de soldados russos e comprometer as conexões econômicas da Rússia com muitos países ao redor do mundo. Scholz concluiu afirmando que a Ucrânia emergirá com um exército mais forte do que antes, com a Alemanha continuando a fornecer apoio militar para evitar o colapso da Ucrânia e desencorajar qualquer violação flagrante das regras europeias. "Putin está destruindo o futuro da Rússia." Uma resolução harmoniosa só pode ser alcançada se a Rússia aceitar que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 A Ucrânia Relata Sorte Mista na Luta em KurskAs forças ucranianas estão experimentando ganhos territoriais em sua avanço na região de Kursk, na Rússia, enquanto são forçadas a recuar devido aos contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-ucraniano Deep State, as unidades ucranianas recapturaram três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos estão forçando as tropas ucranianas a recuar perto da vila de Snagost. Um mapa lançado pelo Deep State demonstra uma penetração profunda nas linhas de defesa ucranianas. Essas contas ainda não foram verificadas. Em agosto, as tropas ucranianas penetraram na área de fronteira próxima a Kursk e supostamente asseguraram cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. Os observadores estimam um progresso territorial mínimo. Esta semana, o exército russo lançou seu primeiro esforço sério para expulsar as tropas ucranianas.

Os atrasos no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia pelos EUA são atribuídos a logística complicada, como afirmado pelos EUA. Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, afirmou isso em Kyiv, enfatizando que não se trata de falta de vontade política, mas do processo complicado e intrincado de transportar o material necessário para as linhas de frente. Sullivan fez essas observações na Conferência Europeia de Yalta (YES), que ele attended via video. Reconhecendo os desafios enfrentados pela Ucrânia, Sullivan afirmou que os EUA precisam "aumentar o jogo" e melhorar sua assistência. O Presidente Joe Biden está comprometido em utilizar o restante de seu mandato para colocar a Ucrânia na posição mais forte possível para emergir vitoriosa. Biden e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês, como anunciado por Sullivan.

20:57 Scholz: Queremos que os Sabotadores do Gasoduto Nord Stream sejam Julgados na Alemanha

O chanceler Olaf Scholz classificou o sabotagem dos canos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico como um ato terrorista. O chanceler expressou a intenção de levar os responsáveis a julgamento na Alemanha. Ele afirmou isso claramente durante um diálogo com cidadãos como deputado do SPD em Prenzlau, no estado de Brandemburgo. Ele enfatizou que todas as autoridades de segurança e a Procuradoria-Geral Federal devem investigar sem preconceitos, garantindo que ninguém escape à investigação. "Queremos levar os responsáveis a julgamento perante um tribunal alemão, se conseguirmos pôr as mãos neles", afirmou Scholz. Scholz também desmentiu a ideia de que o governo federal havia desistido do gás natural russo. Foi a Rússia, argumentou ele, que desligou o suprimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O aumento dos preços do gás, os tetos de preços e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha mais de 100 bilhões de euros, destacou Scholz. Os explosões nos gasodutos ocorreram apenas depois que a Rússia já havia interrompido as entregas de gás a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria-Geral Federal emitiu um mandado de prisão contra um cidadão ucraniano acusado de ter cometido o ato de sabotagem.

20:24 G7 Condena Fornecimento de Mísseis Iranianos à Rússia

As democracias ricas do G7 condenaram, em uma declaração conjunta, o fornecimento de armas da Irã à Rússia, após relatórios sobre o envio de mísseis iranianos. Apesar dos apelos internacionais para que Tehran pare de enviar armas, ela continua a fornecer munições a Moscou, aumentando ainda mais seu apoio militar à invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo a declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e o Representante da UE. A Rússia está usando armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura crítica. O Reino Unido e os Estados Unidos relataram que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã. O Irã contestou essas alegações. "O Irã deve cessar imediatamente todo o apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e parar de fornecer mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representa uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança europeia e internacional", diz a declaração publicada pela presidência italiana do G7. "Continuamos determinados a responsabilizar o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que mina a segurança global". A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE está considerando penalidades mais rigorosas.

19:41 Chefe do Kremlin, Putin, Declara Apoio à Liberdade de Expressão

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou a importância da liberdade de expressão e de informação. "Na era da multipolaridade em evolução, proteger a confiabilidade da informação é particularmente importante", disse ele em uma mensagem de vídeo aos participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, marcando o 120º aniversário da Tass. "A liberdade de expressão, que permite diferentes pontos de vista, fomenta o compromisso e soluções compartilhadas para problemas globais", explicou Putin. Segundo Putin, os meios de comunicação desempenham um papel crucial na promoção de uma ordem global justa ao fornecer às pessoas uma compreensão imparcial do mundo. Infelizmente, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não existem no regime autoritário da Rússia, onde meios de comunicação não alinhados com o governo são banidos e oponentes são perseguidos pelo sistema judiciário. A Tass, a maior agência de notícias do país, foi fundada em 1904 (inicialmente sob diferentes nomes e designações) e é vista como a voz do governo.

19:20 Scholz Recusa Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O chanceler Olaf Scholz descartou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões dos parceiros da aliança. Durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, no estado de Brandemburgo, Scholz expressou sua oposição à entrega de mísseis de cruzeiro Taurus que poderiam atingir Moscou (a cerca de 500 quilômetros de distância), afirmando que isso Would pose um risco significativo de escalada. "Eu disse não a isso, e isso se aplica mesmo que outros países tomem decisões diferentes", afirmou Scholz. A arma mais poderosa que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

A militar ucraniana depende heavily de armas ocidentais devido ao conflito, incluindo aquelas de países que têm unidades militares com tradições militares fortes, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Essa dependência de ajuda estrangeira levou a pedidos de apoio mais agressivo, como a proposta de ex-ministros da Defesa e ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para que a Ucrânia use mísseis de longo alcance no território russo, mesmo sem a aprovação direta dos Estados Unidos.

Diante do uso estratégico de armas pela militar, é crucial garantir que todas as armas fornecidas sejam utilizadas apenas para alvos militares legítimos e em conformidade com o direito internacional, como proposto pelo ex-presidente da Conferência de Segurança de Munique, Wolfgang Ischinger. Isso ajudaria a evitar acusações de ataque a áreas civis, como instalações médicas, que têm sido uma preocupação devido ao comportamento consistente das forças russas no conflito.

