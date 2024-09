12:28: Operações de espionagem russa continuam visando as Forças Armadas alemãs

Serviços de Inteligência Russos Ampliam Sua Vigilância Contra Ajuda Alemã à Ucrânia e Bundeswehr

Como mencionado no último relatório anual publicado pelo Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD) alemão e obtido pela dpa, os serviços secretos russos mudaram seu foco principal na política e estratégia militares para um nível mais tático. Agora, é crucial para os russos coletar informações sobre a ajuda militar que a Alemanha fornece à Ucrânia, incluindo detalhes sobre o transporte de armas e munições, processos de implantação estratégica e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, as capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de aliança também reapareceram como um foco significativo para as agências de inteligência russa.

11:52 AM Munz: "Ameaça Nuclear Contra Berlim" Não é uma Coincidência

A Grã-Bretanha e os EUA podem conceder à Ucrânia permissão para atacar território russo. Até agora, a Rússia vem desencorajando essa decisão com ameaças, como apontado por Rainer Munz, correspondente da ntv. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas nucleares esteja propondo ataques a Berlim.

11:15 AM Relato: Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo a Ser Tomada em Mais Duas Semanas

Uma decisão sobre o deployment de mísseis ocidentais de alcance longo na Rússia pela Ucrânia ainda não foi finalizada. Uma resolução antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de estado e de governo se reunirão, parece improvável, de acordo com o Bloomberg. As fontes citam o Secretário Britânico das Relações Exteriores Lammy, que observou que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o deployment de mísseis de alcance longo. De acordo com o relato, o Presidente ucraniano Zelenskyy está determinado a reiterar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para ouvir as intenções de Zelenskyy para ataques em território russo. Blinken planeja discutir isso com o Presidente dos EUA Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden na sexta-feira.

10:31 AM Blinken na Polônia Antes de Retornar de Kyiv

O Secretário de Estado dos EUA Blinken faz uma parada na Polônia, importante apoiador da Ucrânia, durante sua viagem de volta de Kyiv. Discussões planejadas com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda são esperadas. Blinken deve abordar a colaboração adicional com a Polônia, que serve como principal centro logístico de assistência militar ocidental à Ucrânia. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares e concordou em adquirir 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa americana Boeing, no valor de US$ 10 bilhões.

09:59 AM Ucrânia Reporta 64 Drones Russos e 5 Mísseis em Ataques Noturnos

Durante a noite, as forças armadas ucranianas relataram que as forças armadas russas lançaram ataques contra a Ucrânia usando 5 mísseis e 64 drones de combate produzidos na Irã. Dos 64 drones, 44 foram interceptados. Infelizmente, os relatórios militares não foram verificados em detalhes independentes. Medidas de defesa aérea também foram implementadas na área de Kyiv para destruir drones que se aproximavam.

09:11 Analista Russo Sugere Aumento da Deterrence Nuclear

De acordo com o analista político russo e influente especialista em política externa Sergei Karaganov, a Rússia deveria comunicar mais claramente sua determinação de usar armas nucleares. Em sua entrevista ao jornal russo "Kommersant", Karaganov argumentou que o objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deveria ser persuadir todos os adversários atuais e futuros de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares. Karaganov sugeriu que a Rússia poderia realizar um ataque nuclear limitado contra um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total.

08:46 Ucrânia Espera Apoio dos EUA para Mísseis Ocidentais de Alcance Longo

Há um crescente otimismo na Ucrânia de que poderá em breve lançar ataques em território russo com a ajuda de armas ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA enfatizou sua meta de garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa".

Na Grã-Bretanha, os sinais já parecem apontar para a aprovação:

08:04 Inteligência Ucraniana Afirma Abate de Caça Russo

Após os relatórios de ontem de que um caça russo Su-30SM havia sumido do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que soldados ucranianos abateram um tal avião durante uma operação no Mar Negro. De acordo com o Kyiv Independent, o avião, avaliado em US$ 50 milhões, foi destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Ataque de Drone em Grande Escala Feriu Várias Pessoas em Konotop, Ucrânia

O número de feridos no ataque de drone russo em grande escala à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, aumentou para 13, de acordo com a agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre as áreas atingidas estava um prédio residencial no centro da cidade.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção Durante Viagem para Casa

O Bundestag alemão discutirá pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo, que inclui medidas como proibição de facas e retirada do status de asilo para aqueles que visitam seus países de origem. No entanto, há exceções, incluindo para refugiados ucranianos.

06:04 Televisão Estadual Russa Acusa Viés Contra Trump no Debate

Vários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate com Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Eles afirmam que Trump foi desvantajado durante o debate. A checagem dos fatos de Trump foi criticada. Muitos observadores consideraram que Trump perdeu o debate. Se Trump vencer as eleições, ele anunciou que colocará fim imediato ao conflito na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Significativos às UtilidadesO ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy, resultou em numerouscascas civis. Segundo o prefeito da cidade, Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade parou momentaneamente. Além disso, foram relatados danos sérios na infraestrutura energética, com incerteza quanto à restauração de energia para residências particulares. Após o ataque ao centro da cidade, vários incêndios ocorreram, causando danos a instituições educacionais e edifícios residenciais. Dois indivíduos foram hospitalizados, um dos quais em estado crítico.

03:29 Mais Ajuda Militar da Letônia para a UcrâniaDurante sua visita a Kyiv, a primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia. O pacote incluirá veículos de combate à infantaria, conforme confirmado pela primeira-ministra ucraniana, Denys Shmyhal, após sua reunião. Ambos os países também estão supostamente discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoque Empresário Iraniano por Alegadas Entregas de Mísseis à RússiaApós alegações de exportações de mísseis iranianos para a Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano. Em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Londres, o governo britânico alertou que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa, o que provocaria uma resposta rápida. Em resposta a essas alegações, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais a Teerã na terça-feira, além de suspender acordos bilaterais de transporte aéreo. Anteriormente, a União Europeia havia citado "informações credíveis" sobre entregas de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Soldados Inexperientes Despachados pela Rússia em VovchanskSegundo relatórios militares ucranianos, a Rússia está posicionando soldados mal treinados no front de Kharkiv em Vovchansk. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, disse que os tropas participando de operações de ataque estão mal equipadas e inexperientes. Supõe-se que esses novos reforços sejam uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. Permanece incerto se eles consistem em ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Instituição de Inspetores de Fala Russa no Oeste da UcrâniaO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk declarou o envio de patrulhas de falantes de russo para monitorar o aumento da presença da língua russa. "Isso é uma iniciativa cívica e qualquer pessoa pode se tornar um inspetor de linguagem", disse o prefeito Ruslan Martsinkiv ao canal de TV NTA. Com muitos deslocados internos das regiões ucranianas orientais tendo o russo como língua nativa, o prefeito Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já inscritos. Ele também forneceu um número de linha direta onde os cidadãos poderiam relatar indivíduos falando russo em áreas públicas. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e sul, mudaram-se para o oeste da Ucrânia, de fala ucraniana e relativamente seguro.

21:42 Erdogan Pede Retorno da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu o restabelecimento da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é sólido. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma necessidade sob o direito internacional", declarou o líder turco em uma mensagem de vídeo na cúpula da chamada Plataforma da Crimeia. Estabelecida em 2021, a Plataforma da Crimeia visa aumentar a preocupação internacional com a condição da península anexada.

21:05Relatório: Kyiv Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vê o apoio dos EUA como crucial para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos EUA e de outros parceiros", explica Zelenskyy durante uma entrevista coletiva em Kyiv. A estratégia, que será apresentada antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa fortalecer significativamente a Ucrânia e obrigar a Rússia a cessar as hostilidades. Segundo a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de relaxar as restrições ao uso de armas. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário do Exterior britânico, Lammy, estão supostamente em Kyiv para discutir um plano de longo prazo para o próximo ano com Zelenskyy, com o objetivo de entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma Apoio de Biden ao Uso de Armas na RússiaO secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmou que os EUA estão trabalhando urgentemente para atender às demandas militares da Ucrânia para o uso de armas ocidentais de longo alcance contra alvos na Rússia. O presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão essas demandas na sexta-feira, anunciou Blinken durante uma entrevista coletiva conjunta em Kyiv com seu colega britânico, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga. "Estamos trabalhando urgentemente para fornecer à Ucrânia tudo o que ela precisa para se proteger efetivamente", reiterou Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença".

