O candidato principal da CDU da Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele expressa a esperança de que "um grande número de homens e mulheres da Turíngia se dirijam às urnas e exerçam seu direito de moldar o futuro de nossa terra", ao votar em Jena. Ele também deseja "demografia de eleitores consistente" para garantir o progresso político.

11:25 Sonneberg registra aumento significativo de atividades extremistas

Sonneberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político da AfD. No entanto, ativistas afirmam ter enfrentado numerosas ameaças desde então, o que levou muitos a desistir de seu trabalho. Também é relatado que o número de atividades extremistas aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas sugerem uma ligação com o administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer expressa satisfação na urna

O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual "provavelmente a mais significativa dos últimos 34 anos". Ao votar em Dresden, ele expressa gratidão àqueles que "votaram de forma diferente" no passado, mas agora escolheram a "força predominante no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Esta compreensão nos permitirá formar um governo que beneficie esta terra", diz Kretschmer. As últimas pesquisas mostram uma disputa apertada entre seu CDU e a AfD.

10:30 Ramelow desconsidera Wagenknecht como concorrente irrelevante

Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição serve como uma "comemoração da democracia", apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não apoia um governo de minoria e questiona a competência do BSW.

09:59 Historiador critica data da eleição por falta de consciência histórica

O historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Quem quer que tenha achado uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro não tinha consciência histórica", diz o diretor do Instituto Alemão-Polonês ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ao observar a AfD, que é classificada como "incontestavelmente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew afirmou: "Isso pode levar a conotações infelizes se um partido cuja relação com a era NS é incerta também ganhar força em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição crítica": Todos os dados sobre a eleição estadual da Saxônia

Hoje, cerca de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade de decidir quem moldará a direção política da futura Assembleia Estadual de Dresden. O CDU pode perder sua posição como força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama esta eleição de "crítica". "Trata-se de tudo."

09:05 Kretschmer acusa Ampel de "caos eleitoral"

O dia da eleição chegou na Saxônia, deixando todos se perguntando: O ministro-presidente Michael Kretschmer conseguirá manter a sequência de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre imigração, a coalizão do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:46 Perspectivas do eleitorado para a eleição na Turíngia

Hoje é o dia da decisão: No coração da Alemanha, trata-se de determinar quem governará o estado federal com cerca de 2,1 milhões de cidadãos nos próximos cinco anos. A AfD com o candidato principal Bjørn Höcke ganhará a maior influência na Turíngia?

08:24 Como a AfD pode corroer a democracia

As pesquisas mostram: A AfD provavelmente expandirá significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso representa um perigo, de acordo com um grupo de pesquisa, pois o estado de direito pode não ser tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 this is the translated text: As urnas estão abertas na Turíngia e na Saxônia hoje. Nas pesquisas, a AfD está claramente à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do governador em exercício Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. Projeções iniciais são esperadas com o fechamento das urnas às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também servem como um termômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para o atual governo da Turíngia, a coalizão vermelho-verde liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Um governo composto pelo CDU, pela aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD é considerado uma opção após a eleição. Na Saxônia, remains uncertain whether the existing coalition of CDU, SPD and Greens can still maintain a majority. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O Left could face elimination from the parliament in Saxony. The same fate could befall the Greens and FDP in Thuringia.

