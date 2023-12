1-2-3 ... Caminhar (até ao altar)! Os casais correm para se casar em Las Vegas nesta véspera de Ano Novo numérica

Há muito que as "datas mágicas" estão entre os dias mais cobiçados para dar o nó. O dia "Lucky 7s" - 7/7/2007 - é a data mais popular para casamentos na história de Las Vegas, com 4.492 casais casados, informou o escrivão do condado de Clark, Nevada, num comunicado de imprensa. A mais recente "data mágica" popular foi 22/02/22, com 2.331 casamentos.

Os especialistas da indústria dos casamentos estão atentos para ver se o domingo poderá bater um recorde.

"As pessoas querem sempre lembrar-se da data do seu aniversário", disse Brian Mills, presidente da Câmara de Casamentos de Las Vegas.

"É uma espécie de coisa kitsch ter um número de data fixe."

Para a potencial corrida deste ano, o condado de Las Vegas até organizou uma licença de casamento no aeroporto para que os casais se possam registar e obter a sua documentação logo ao sair do avião, disse o funcionário à CNN.

O pop-up também capitaliza outro aspeto especial dos casamentos em Las Vegas: a experiência de grupo, disse a escrivã do condado de Clark, Lynn Marie Goya. Os casais podem conversar enquanto esperam pelas licenças de casamento, verem-se uns aos outros a passear pela Strip todos aperaltados e aplaudir à porta da capela ou do casino as duplas tão apaixonadas como eles.

"É quase como um clube de casamentos de Las Vegas", disse Goya. "Eles têm aquele momento de comédia romântica em que toda a gente está envolvida na sua história de amor."

Os locais da câmara de casamentos já estão todos esgotados para a véspera de Ano Novo, com mais 20% de casamentos reservados em comparação com a habitual última noite do ano - há muito uma das datas mais populares para a troca de votos - disse Mills.

E o tipo de cerimónias é muito variado, disse ele: Em Las Vegas, "pode casar-se como quiser. ... Podem ter algo muito pequeno, só vocês os dois, ou podem ter um casamento de um milhão de dólares".

Alguns locais de Las Vegas estão oferecendo pacotes especiais para comemorar a novidade da data: o pacote de Núpcias de Ano Novo de US $ 123 da Love Story Wedding Chapel permite que os casais "casem e andem" e desfrutem de um brinde borbulhante, enquanto o pacote "Celebrate 123123" de US $ 2.024 da Vegas Weddings oferece uma caminhada pelo corredor momentos antes da meia-noite. A Chapel of the Flowers descreveu as restantes vagas para a véspera de Ano Novo como "não apenas um encontro - é 123 123, uma experiência única na vida!"

Independentemente do dia, Las Vegas tem sido um ponto de encontro para casamentos há pelo menos um século, disse Goya. Durante a Lei Seca, o Nevada foi um dos poucos estados que não acrescentou restrições às licenças de casamento - em vez disso, deixou de fazer análises ao sangue, períodos de espera e exames médicos. Depois, começaram a surgir as capelas.

Atualmente, o condado de Clark emite mais licenças de casamento do que qualquer outro condado dos EUA, de acordo com a Câmara de Casamentos de Las Vegas.

"Este é sempre o nosso grande final de ano", disse Mills. "Por isso, toda a gente está muito entusiasmada por ver como todas as pessoas vêm à cidade, dão o nó e celebram Vegas e adoram ser a capital mundial do casamento."

