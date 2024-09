06:31 PM Demonstração de veículos aéreos não tripulados lançadores de chamas na Rússia

Durante o conflito na Ucrânia, tem havido muito debate sobre várias armas sendo utilizadas, incluindo drones com lanças de fogo. Recentemente, surgiram vídeos parecendo mostrar o uso desse tipo de arma, aparentemente incinerando posições militares russas e uma vasta extensão de floresta.

18:09 Novo Pacote de Ajuda da Holanda à Ucrânia Anunciado pelo Primeiro-Ministro Dick Schoof O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, anunciou um substancial pacote de ajuda à Ucrânia. Durante uma visita inesperada à cidade sudeste de Zaporizhzhia, ele encontrou-se com o Presidente Volodymyr Zelenskyy. Este novo pacote de ajuda vale mais de 200 milhões de euros. Esta é a primeira visita de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em início de julho, substituindo Mark Rutte, que se tornará o próximo Secretário-Geral da NATO em outubro. "Sem exageros, a Holanda ajudou a Ucrânia a salvar muitas vidas. Nossa ligação é mais forte do que nunca. Juntos, lutamos por uma paz justa e duradoura," disse Zelenskyy.

17:47 Controle Alemão Sobre a Refinoaria PCK em Schwedt Estendido A refinoaria de petróleo PCK em Schwedt permanecerá sob a gestão do estado alemão por enquanto, de acordo com informações da Agência de Notícias da Alemanha. O governo federal visa prolongar a tutela das ações majoritárias do conglomerado estatal russo Rosneft na refinoaria PCK. A tutela expiraria em 10 de setembro se não for prorrogada. As ações estiveram sob tutela federal desde setembro de 2022. Esta decisão foi tomada devido à escolha do governo federal de cessar as importações de petróleo russo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. A PCK começou a utilizar fontes de suprimento alternativas no início de 2023. Além de Schwedt, duas outras instalações também estão afetadas. A Rosneft detém uma participação de 54% nas ações da refinoaria PCK no nordeste de Brandenburg.

17:22 Exército Russo Registra Maiores Ganhos Territoriais na Ucrânia Desde Outubro de 2022 O exército russo alcançou grandes ganhos em agosto, de acordo com cálculos baseados em dados do think tank americano Institute for the Study of War (ISW). Em agosto, o exército russo capturou 477 quilômetros quadrados da Ucrânia, o maior ganho territorial russo desde outubro de 2022, equivalente a mais de 15 quilômetros quadrados por dia. A Rússia relatou esses ganhos, especificamente na região oriental ucraniana de Donetsk. Até a noite passada, o exército russo estava a apenas sete quilômetros da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk.

16:56 Putin Chega à Mongólia para Visita O presidente russo Vladimir Putin chegou à Mongólia para uma visita. Na terça-feira, ele se encontrará com o presidente mongol Uchnaagiin Khürelsükh. Os dois participarão de uma cerimônia na quarta-feira para comemorar a vitória das tropas soviéticas e mongóis sobre o exército japonês em 1939. Esta batalha resultou na perda de milhares de vidas. Para o presidente russo Putin, esta é a sua primeira visita a um país que faz parte da Corte Penal Internacional (CPI) desde que a corte emitiu um mandado de prisão contra ele há quase 18 meses por supostos crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia instou a Mongólia a prender Putin e entregá-lo à corte em Haia.

16:40 Investigações de Corrupção Contra o General Russo Valeri Mumindzhanov Na Rússia, foram iniciadas investigações de corrupção contra um alto oficial militar. De acordo com um comunicado do Comitê de Investigação da Rússia via Telegram, o general Valeri Mumindzhanov é acusado de "aceitar suborno em grande escala". Este crime é punido com uma pena de até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov serve como vice-comandante do distrito militar de Leningrado para logística e trabalhou anteriormente no Ministério da Defesa. De acordo com a investigação, ele aceitou um suborno de mais de 20 milhões de rublos (aproximadamente 202.000 euros) em relação à assinatura de contratos de suprimento para uniformes. Desde abril, pelo menos dez representantes militares, incluindo generais e funcionários de alto escalão do Ministério da Defesa em Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas devido a corrupção ou fraude. Alguns observadores suspeitam que uma campanha de purga está em andamento.

16:25 Zelensky: Operação de Kursk "Em Conformidade com os Planos" De acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a operação na região russa de Kursk está sendo executada de acordo com o plano. O chefe de estado fez essa declaração durante uma visita de trabalho a Zaporizhzhia, como relatado por um correspondente da agência de notícias do estado Ukrinform. "A operação de Kursk está cumprindo sua meta e está prosseguindo como planejado," disse Zelensky. "Em relação aos desafios nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação de Kursk também poderia afetar essas áreas," disse o presidente ucraniano. Os combates na região de Kursk poderiam reduzir a intensidade dos ataques russos em Pokrovsk e Torez, "mas está difícil lá agora." Ele acrescentou que as brigadas mais combatentes do exército russo foram reunidas nessas regiões da frente.

15:52 Incêndios de Grama Ameaçando Vilas na Região Ocupada de Luhansk - Não Há Bombeiros para Apagar as Chamas? Os moradores da região ocupada de Luhansk estão enfrentando não apenas a guerra, mas também a ameaça da natureza: incêndios de grama estão ameaçando a área. Uma multitude de reclamações inundam as plataformas de mídia social, alegando que não há bombeiros para apagar os incêndios.

15:16 Romênia Transfere Sistema Patriot para Ucrânia: Governo Aprova Projeto de Lei O governo romeno aprovou uma medida legislativa que autoriza o envio de uma unidade de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O projeto de lei agora está sendo enviado ao parlamento para votação final, de acordo com relatórios da Reuters. Bucareste concordou anteriormente, em junho do ano passado, em doar um dos seus dois sistemas Patriot ativos para a Ucrânia, desde que aliados forneçam um sistema de defesa aérea alternativo como substituição.

14:53 Mobilização em Massa na Ucrânia: Petição Pede Limite de Idade para 50 Anos Uma petição está em andamento, pedindo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que reduza a idade limite para mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 assinaturas já foram reunidas, de acordo com o jornal ucraniano "Kyiv Independent". De acordo com a lei ucraniana, uma petição eletrônica ao presidente precisa recolher pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada. Até agora, ainda faltam 34 dias para recolher assinaturas.

14:34 Vítimas na Região de Belgorod, na Fronteira Russa: Ataques Ucranianos Onze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas como resultado de ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital. O governador Vyacheslav Gladkov confirmou isso no Telegram. Relatos indicam que um jardim de infância foi danificado. Gladkov compartilhou fotografias de um jardim de infância desabado e outras ruínas e estruturas danificadas na região. A Reuters nota que as autoridades locais decidiram fechar várias escolas e jardins de infância na região temporariamente após os ataques. Em algumas partes da Ucrânia e da Rússia, 2 de setembro marca o início do ano letivo após as férias de verão.

14:10 Mesquita em Kyiv Danificada em Ataque de Mísseis Russos Durante o ataque de mísseis russos em Kyiv durante a noite (veja os registros 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e o centro cultural islâmico adjacente sofreram danos significativos. Em uma postagem no X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia ignora os valores espirituais e humanos e não respeita nenhuma religião ou crença. "Ela continua sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano e está determinada a abolir todas as nossas comunidades e até mesmo lugares sagrados de culto", acrescentou Zelensky. O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, disse à Reuters que o ataque à mesquita foi um ato de covardia.

13:39 Operação Extensa com Drones na Moscou pela Ucrânia A Ucrânia realiza uma operação extensiva com drones em alvos em e ao redor de Moscou. Uma explosão occurs em uma refinaria localizada a 16 quilômetros do Kremlin. Dois outros usinas de energia também são alvo. Fontes russas relatam a interceptação de mais de 150 drones ucranianos.

12:58 Posição da Polônia sobre Drones Russos: Visões de Sikorski O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polônia tem a responsabilidade de derrubar drones e outros aviões russos que se aproximam da Ucrânia antes de entrarem no espaço aéreo polonês. Sikorski expressou esses sentimentos ao jornal britânico "Financial Times" (FT). Sikorski contraria a posição oficial da NATO, que vê o risco de escalada resultante de um possível confronto direto com as forças russas como muito alto. Até agora, a NATO também recusou a derrubada de drones e mísseis russos sobre a Ucrânia, assim como o pedido de Kyiv para uma zona de não vôo sobre o país. Sikorski disse ao FT: "Se aviões hostis se aproximarem do nosso espaço aéreo, isso seria um ato legítimo de defesa própria, pois uma vez que eles tiverem entrado, o risco de dano de detritos é significativo."

12:12 Relatório de Munz sobre a Reação da Rússia aos Resultados das Eleições Alemãs e aos Ataques com Drones Os resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia também estão atraindo a atenção na Rússia. O correspondente da NTV, Rainer Munz, relata as reações dos russos aos sucessos eleitorais do AfD e do BSW e descreve a resposta de Moscou ao que pode ser o maior ataque de drones à capital russa já registrado.

11:40 Putin Elogia Progresso das Forças Russas na Ucrânia O presidente russo Vladimir Putin elogiou o progresso das tropas russas no vizinho Ukraine, capturando novas terras. Ele afirmou que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. "Não estamos falando de avançar 200 ou 300 metros", disse Putin às agências de notícias russas. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. A velocidade de avanço no Donbass é algo que não temos visto há muito tempo". Durante sua viagem à Mongólia, Putin fez uma parada na república siberiana de Tuva para assistir a uma aula sobre o assunto "Conversas sobre o Importante", que tem como objetivo familiarizar as crianças com o curso político do Kremlin.

10:01 Aumento de Vítimas em Bombardeio Russo em Sumy, UcrâniaO número de vítimas em um ataque russo utilizando mísseis no centro urbano de Sumy, no norte da Ucrânia, aumentou. O último boletim do ministério do interior da Ucrânia revela que 18 pessoas foram feridas, sendo 6 crianças. O canal Telegram do ministério havia anteriormente informado que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, foram feridos em um comunicado da administração da cidade de Sumy. O ataque com mísseis russos atingiu uma instalação dedicada à recuperação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy. A situação na região de Sumy agravou-se ainda mais com a incursão em território russo na vizinha região de Kursk em 6 de agosto. A cidade de Sumy, com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Kyiv: Dois Feridos em Ataque Russo com Mísseis (Repetição de 05:39 e 06:20)A Rússia atacou Kyiv novamente com mísseis (veja os registros 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas devido a detritos de mísseis abatidos, segundo autoridades locais. Incêndios foram iniciados e edifícios e infraestrutura foram danificados. Um alerta aéreo nacional esteve em vigor por cerca de duas horas até a madrugada.

08:57 População Russa Continua a Apoiar a Guerra na Ucrânia - ISWA população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia, mesmo após a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk. Isso de acordo com o último relatório do Instituto de Estudos da Guerra (ISW), que cita pesquisas lideradas pelo instituto de pesquisa russo independente Levada Center. A aprovação para a operação militar russa na Ucrânia aumentou em agosto, com cerca de 78% dos respondentes apoiando a guerra - em comparação com 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece cansada da guerra, dando ao Kremlin a capacidade de prosseguir uma guerra prolongada e exaustiva contra a Ucrânia, segundo especialistas do ISW.

08:11 Ucrânia Divulga Contagem de Vítimas RussasA equipe de estado-maior da Ucrânia publicou novas estatísticas de baixas para as tropas russas na Ucrânia. Os dados indicam que a Rússia perdeu cerca de 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. Um relatório de Kyiv também sugere que 9 tanques, 10 sistemas de artilharia, 1 sistema de foguetes múltiplo, e 30 drones foram destruídos. No total, a Ucrânia alega que a Rússia perdeu 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e 1 submarino desde o início da invasão em grande escala. Fontes estrangeiras fornecem estimativas mais baixas, embora provavelmente minimizadas.

07:29 Saporizhzhia Bombardeada 171 Vezes em 24 Horas - GovernadorAs forças russas atacaram a região ucraniana de Saporizhzhia 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com o Telegram do governador militar da região, Ivan Fedorov. Quatro ataques aéreos russos foram realizados nos assentamentos de Lobkove, Piatyatki e Novoadriivka, envolvendo 95 drones.

07:03 Equipes de Resgate Libertam Homem dos Debris em Kharkiv - ReutersTrabalhadores de resgate recuperaram um homem vivo dos escombros de um salão de eventos em colapso na cidade ucraniana de Kharkiv após um ataque aéreo russo, de acordo com a Reuters. O sobrevivente afirmou estar "bem" logo após ser libertado. De acordo com as autoridades, mais de 40 pessoas, incluindo 5 crianças, ficaram feridas nos ataques com mísseis russos em Kharkiv, que atingiram um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Kyiv sob Cerco: Série de Explosões - Ataque RussoA Rússia lançou uma série de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos contra a capital Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Os ataques resultaram em várias explosões em Kyiv, fazendo com que muitos moradores fugissem para abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko informou que os serviços de resgate foram chamados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko relatou vários incêndios, assim como o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, pelo Telegram. Em

02:26 Visões Polacas sobre Abate de Drones Russos - Maioria a FavorMais da metade dos poloneses (cerca de 59%) acredita que a Força Aérea Polonesa deve abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante os ataques à Ucrânia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo "Rzeczpospolita". A pesquisa se refere a um avião não identificado, especulado ser um drone suicida Shahed, que circulou pela Polônia por meia hora em 26 de agosto antes de desaparecer. O Brigadeiro-Geral Tomasz Drewniak, falando na Radio RMF24, comenta que a Rússia pode estar testando a defesa aérea da Polônia ao enviar drones para seu espaço aéreo.

00:26 Vítima em Belgorod por Bombardeio UcranianoO governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou uma fatalidade devido a tiros ucranianos em Shagarovka, uma vila na fronteira com a Rússia. Em Shebekino, três pessoas ficaram feridas durante os ataques. Pelo menos uma vila adicional foi bombardeada pelos ucranianos.

23:08 Interceptação Russa de Drones - Mais de 150 ConfirmadosA Rússia alega ter repelido grandes ataques de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões, com 158 objetos voadores neutralizados durante a noite, segundo o ministério da defesa por meio do Telegram. Relatos indicam que 10 drones alvos de Moscou.

22:24 Mortes em Bombardeio em Kharkiv Aumentam para 47O número de mortos no ataque aéreo russo em Kharkiv subiu para 47, incluindo sete menores, de acordo com os serviços de emergência ucranianos no Telegram. Várias estruturas civis, incluindo um shopping center, foram danificadas, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai - Dois Pilotos MorremApós um acidente durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub Kharkiv, dois pilotos morreram. De acordo com o Ukrinform, o helicóptero envolvido era do tipo Mi-2. O incidente foi anunciado na página do Facebook da universidade, pelo Ukrinform. "A universidade lamenta uma perda irreparável - a tripulação de duas pessoas morreu", diz a publicação no Facebook da universidade. Investigadores, especialistas e oficiais do Ministério da Defesa estão examinando o local do acidente. A causa do incidente ainda não foi determinada.

21:06 Interrupções de Energia Previstas na UcrâniaDevido aos extensos ataques russos à rede de energia da Ucrânia, interrupções de energia estão previstas para segunda-feira, de acordo com a Ukrenergo, segundo o Ukrinform. A fornecimento de energia para infraestrutura essencial não será afetado. No entanto, a Ukrenergo alerta que podem ser implementadas mais restrições.

