05:39 Explosões: Assalto de mísseis russos impactando Kiev

04:46 Putin: Nova Pipeline de Gás para a China Está no CronogramaDe acordo com o Presidente Vladimir Putin, os planos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o planejado. Em janeiro de 2022, um estudo de viabilidade foi aprovado e os exames técnicos necessários foram realizados, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", conforme relatado no site do Kremlin. O gasoduto projetado, chamado "Força Siberiana 2", é esperado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da região russa de Yamal através da Mongólia para a China.

03:34 Bombardeio Russo em Orfanato de Sumy Deixa 14 FeridosAs forças militares russas atacaram um centro infantil para reabilitação social e psicológica e um orfanato em Sumy com mísseis. De acordo com a "Ukrainska Pravda", 13 pessoas ficaram feridas, incluindo dois crianças. O edifício fica em uma área residencial, escreveu o jornal, citando a administração militar local.

02:26 Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Russos no Espaço Aéreo PolonêsUma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita" indica que quase 60% dos poloneses acreditam que a força aérea polonesa deveria abater drones russos que entram no espaço aéreo polonês durante ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto aéreo não identificado, presumivelmente um drone suicida do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia pode estar testando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Óbito em Belgorod Devido a Bombardeio UcranianoO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou que uma pessoa morreu devido ao fogo ucraniano no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

23:08 Rússia Afirma ter Repelido 158 Ataques de Drones UcranianosA Rússia afirma ter frustrado "massivos" ataques de drones ucranianos na capital Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos voadores foram interceptados, informou o ministério da defesa no serviço online Telegram. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com registros oficiais.

22:24 Número de Feridos em Bombardeio em Kharkiv Aumenta para 47O número de feridos no bombardeio russo em massa em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, segundo o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Vários edifícios civis, incluindo um centro comercial, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Voo de Treinamento - Dois Pilotos MortosDois pilotos morreram em um acidente de helicóptero na Universidade Nacional de Aviação Kharkiv Ivan Kozhedub na Ucrânia. De acordo com a agência de notícias do estado Ukrinform, o helicóptero, um Mi-2, estava em um voo de treinamento. Isso foi relatado na página do Facebook da universidade pela Ukrinform. "A universidade sofre uma perda irreparável - a tripulação de dois homens morreu", diz a página do Facebook da universidade. Investigadores, especialistas e representantes do Ministério da Defesa estão examinando o local do acidente. A causa do acidente ainda é desconhecida.

21:06 Interrupções de Energia na Ucrânia Devido a Ataques Russos à Rede ElétricaHaverá várias interrupções de energia na Ucrânia na segunda-feira devido aos massivos ataques russos à rede elétrica do país, de acordo com a empresa de energia ucraniana Ukrenergo, conforme relatado pela Ukrinform. O suprimento de energia para a infraestrutura crítica não será afetado. No entanto, a Ukrenergo alerta que pode haver mudanças na extensão das restrições.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo uma desescalada imediata e o respeito ao direito internacional. Em resposta aos impactos do conflito nos suprimentos de energia, a Comissão Europeia considerou medidas potenciais para aumentar a independência energética da região.

