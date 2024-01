Zlatan Ibrahimovic inscrit son 400e but en championnat lors de la victoire de l'AC Milan sur l'AS Rome

Le Suédois de 40 ans a ouvert le score en première mi-temps sur un coup franc magistral, inscrivant ainsi son 150e but en première division italienne.

Franck Kessié a ensuite doublé l'avance de l'équipe visiteuse sur le point de penalty après qu'Ibrahimovic a été renversé dans la surface par Roger Ibañez de la Roma.

Ce but historique a une nouvelle fois rappelé à Ibrahimovic qu'il peut encore jouer au plus haut niveau, après avoir connu le succès en Suède, aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie et aux États-Unis.

La Roma a eu une lueur d'espoir après l'expulsion de Theo Hernández à 25 minutes de la fin pour un deuxième carton jaune, mais l'équipe locale n'a pu marquer qu'un but de consolation à la 93e minute par l'intermédiaire de Stephan El Shaarawy.

Grâce à cette victoire, Milan reste à égalité de points avec Naples - qui a battu Salernitana 1-0 - en tête de la Serie A, les deux équipes comptant déjà sept points d'avance sur l'Inter Milan, qui occupe la troisième place.

La défaite de la Roma est la première à domicile sous la direction de Mourinho, mais le club reste à la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Source: edition.cnn.com