Pourquoi seul le "God Save the Queen" sera joué lors de la rencontre entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre ?

Chaque camp entonne son hymne, accompagné par ses supporters dans la foule ; les épaules sont en arrière, la tête est haute, parfois les yeux se remplissent de larmes salées au son du cri de ralliement patriotique.

Mais lorsque l'Angleterre et l'Irlande du Nord entreront sur le terrain le 15 juillet pour le choc du groupe A de l 'Euro féminin 2022, un seul hymne national sera joué : "God Save the Queen".

Les deux autres pays qui composent le Royaume-Uni ont leurs propres hymnes nationaux pour les événements sportifs qui ne se déroulent pas sous le drapeau de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.

Le Pays de Galles a "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Terre de mes pères") et l'Écosse a "The Flower of Scotland" ("La fleur de l'Écosse"). Mais dans ce cas, l'Angleterre et l'Irlande du Nord partageront le "God Save the Queen".

Des hymnes différents pour des sports différents

Cette bizarrerie du tirage au sort met en lumière l'identité complexe de l'équipe nationale d'Irlande du Nord.

Il n'y a pas si longtemps - entre 1968 et 1998 - une période de violence sectaire en Irlande du Nord, connue sous le nom de "The Troubles", a fait plus de 3 500 morts, selon l'Index des décès de Sutton.

L'accord du Vendredi saint (ou accord de Belfast) a permis de mettre fin à des décennies de conflit entre les nationalistes souhaitant une Irlande unie et les loyalistes désireux de rester dans le giron du Royaume-Uni.

Ces opinions politiques divergentes s'alignent largement sur les croyances religieuses, les protestants favorisant l'unionisme et les catholiques le nationalisme.

Selon le recensement de 2011, la population de l'Irlande du Nord est composée à 49 % de protestants et d'autres chrétiens, à 45 % de catholiques, à 6 % de non-religieux et à 1 % de personnes n'ayant pas déclaré leur religion. Selon l'enquête ARK Northern Ireland Life and Times Survey, en 2019, 33 % des personnes se considéraient comme unionistes, 23 % comme nationalistes, tandis que 39 % ne se considéraient ni l'un ni l'autre.

"Les enquêtes montrent que le sentiment d'une identité nationale nord-irlandaise se développe, mais il n'y a pas de chanson qui la résume ou qui puisse être perçue comme telle", explique Paul Rouse, auteur de Sport and Ireland : A History", explique Paul Rouse à CNN Sport.

L'Irlande du Nord a plusieurs hymnes nationaux utilisés dans différents sports, ainsi que différentes configurations de ses équipes - une relique de la façon dont chaque sport a traversé cette division.

Chacune de ces chansons occupe une position légèrement différente dans le paysage politique de l'Irlande du Nord.

Au rugby, où l'équipe joue en tant qu'Irlande unie, l'hymne national de la République d'Irlande "Amhrán na bhFiann" ("Le chant du soldat") est joué lors des matchs à domicile, à côté de l'"Ireland's Call", commandé spécifiquement et plus inclusif, qui est joué à la fois lors des matchs à domicile et à l'extérieur.

Aux Jeux du Commonwealth, l'hymne nord-irlandais est "Londonderry Air", tandis que pour le football, l'hymne "God Save the Queen" - associé à la famille royale britannique - est lié à la tradition unioniste.

"Vous savez, c'est assez triste. L'Irlande du Nord n'a pas vraiment d'identité propre", a déclaré la capitaine de l'équipe d'Irlande du Nord, Marissa Callaghan, dans un documentaire l'année dernière.

"En tant que joueuse catholique, je n'ai malheureusement pas l'occasion de me tenir debout et de chanter l'hymne aussi fort que possible.

"Mais cela n'enlève rien à la fierté, à la passion et à ce que cela signifie de revêtir le maillot vert. Il faudra que quelqu'un sorte des sentiers battus, n'est-ce pas ? Et être assez courageux pour aller de l'avant.

Qu'adviendrait-il du sport international en Irlande ?

Historiquement, chaque sport majeur a trouvé une place légèrement différente dans le paysage nord-irlandais.

"La création du monde sportif moderne a eu lieu au XIXe siècle... À l'époque, l'Irlande n'était pas divisée", explique M. Rouse.

Lorsque l'Irlande du Nord a été officiellement créée le 3 mai 1921, à la suite de la guerre d'indépendance irlandaise, les équipes d'athlétisme, de rugby et de football représentaient l'ensemble de l'île.

"La question s'est immédiatement posée de savoir ce qu'il adviendrait du sport international en Irlande", explique M. Rouse. "La situation varie d'un sport à l'autre.

La Fédération irlandaise de football (IFA) était, et est toujours, basée à Belfast - le cœur historique du football, là où il a fait son entrée en Irlande.

Contrairement au rugby, dont l'instance dirigeante était basée à Dublin et dont les structures permettaient une plus grande autonomie régionale, le football s'est scindé en deux avec la création de la Football Association of Ireland (FAI) à Dublin en 1921.

Au départ, l'IFA et la FAI alignaient toutes deux des équipes internationales appelées Irlande, sélectionnant des joueurs du nord et du sud de la frontière, jusqu'aux années 1950, lorsque les exigences des compétitions de qualification pour la Coupe du monde ont contraint les équipes à devenir entièrement distinctes.

Pendant les "Troubles", les tensions ont éclaté, comme lors des émeutes qui ont entaché un match de Coupe d'Europe entre la ville frontalière de Dundalk et Linfield, un club étroitement associé à l'unionisme, en 1979.

Mais le succès de l'équipe d'Irlande du Nord lors des Coupes du monde de 1982 et 1986, avec des joueurs issus des deux communautés, a montré que le football pouvait parfois transcender les divisions politiques.

"Nous avons tendance à nous concentrer sur le fossé, mais ce n'était pas seulement un fossé, c'était aussi un jeu qui les unissait", déclare M. Rouse.

Ces efforts pour unir le football se sont intensifiés à la suite du processus de paix.

En 2006, l'Amalgamation of Northern Ireland Supporters' Clubs a reçu le Brussels International Supporters' Award pour son soutien aux associations caritatives et ses efforts de lutte contre le sectarisme.

Euro 2022

La Northern Ireland Women's Football Association (NIWFA) est une entité beaucoup plus récente, créée en 1976, et depuis lors, le football féminin s'est développé de manière exponentielle dans le pays.

Une foule record de 15 348 personnes s'est pressée au Windsor Park pour assister au match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Angleterre, tandis qu'environ 1 200 joueuses évoluent aujourd'hui dans six divisions compétitives, selon le site web de l'association.

Sa popularité croissante s'aligne sur les tendances du football féminin en Europe. L'Euro 2022 a déjà établi des records d'affluence - environ 450 000 billets ont été vendus avant le tournoi - tandis que plus de 91 000 fans se sont entassés à deux reprises au Camp Nou pour voir le Barcelona Femení au début de l'année.

Une chanson officielle - "Girl Got Game" de Jessica Hammond - a également été lancée pour soutenir l'équipe et mettre en valeur le football féminin.

L'équipe féminine d'Irlande du Nord espère s'inspirer de l'"esprit de 2016" qui a imprégné le pays lorsque l'équipe masculine s'est qualifiée pour l'Euro 2016.

"Nous avons vu l'impact positif que cela a eu", a déclaré Callaghan à Belfast Live.

C'est la première fois que l'équipe féminine d'Irlande du Nord se qualifie pour un tournoi majeur, malgré plusieurs blessures de longue durée de ses joueuses clés.

La qualification représente une réussite impressionnante pour une équipe classée 47e au monde, dont de nombreux membres doivent concilier leur travail à temps plein et leur activité de footballeuses.

Quel que soit le résultat du match de vendredi, l'Irlande du Nord n'atteindra pas les huitièmes de finale après avoir perdu contre la Norvège et l'Autriche lors de ses deux premiers matches, mais les joueurs sont optimistes quant à l'avenir.

"L'Irlande du Nord est un endroit extraordinaire et nous avons des gens extraordinaires", a déclaré Callaghan à Belfast Live. "Le sport, y compris le football, a toujours réussi à rassembler les gens.

Source: edition.cnn.com