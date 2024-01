Des aigles à foison : Les oiseaux de proie employés par l'Open pour faire fuir les mouettes à problèmes

Situé sur la côte est de l'Écosse, St Andrews est peut-être affectueusement connu comme la "maison du golf", mais c'est une résidence partagée par des colocataires très dérangeants : les mouettes.

Alors que les spectateurs observent poliment les panneaux de silence brandis par les commissaires pendant que les joueurs jouent leurs coups, les oiseaux de mer, qui se rassemblent au-dessus du célèbre tableau jaune du 18e trou, font un vacarme impressionnant.

Alors qu'ils tournent en rond pour trouver de la nourriture, la crainte d'être le point d'atterrissage malheureux de leurs déchets est une angoisse constante, plusieurs membres du personnel et supporters ayant déjà commis des fautes.

Pourtant, dans le ciel de l'aire de restauration et des tribunes voisines, pas un seul goéland en vue. C'est le résultat d'un recrutement astucieux de la part des organisateurs de l'événement : quatre oiseaux de proie.

Les amateurs qui navigueront sur le Old Course tout au long de la semaine s'habitueront à voir un couple de faucons - un à dos rouge et un de Harris - un hibou grand-duc indien et un aigle fauve.

Nommés respectivement Enya, Nailer, Sage et Fearnley, les gardiens se perchent sur les gants de leur maître pour éloigner les mouettes de l'aire de pique-nique, ainsi que des tribunes du 1er et du 18e.

Les oiseaux proviennent de la fauconnerie Elite, louée pour l'événement, et leur maître John était de service à l'heure du déjeuner pour le tour d'ouverture de jeudi, après une vague d'activité des mouettes autour du premier tee au début de la matinée.

"Sans nous, les mouettes auraient littéralement bombardé les gens pour leur voler leur nourriture", a déclaré John à CNN Sport.

Les mouettes ne faisant pas partie de la cuisine typique des quatre oiseaux de proie, elles ne volent pas autour du parcours et restent calmement assises sur le gant de leur maître pendant toute la durée de leur garde, leur seule présence suffisant à repousser les visiteurs indésirables.

Le golf n'est pas le seul sport à faire appel à des oiseaux de proie lors d'événements. À Wimbledon, Rufus le faucon est depuis longtemps un héros du tennis local pour ses efforts au All England Tennis Club.

Les plus grandes implosions de l'Open

En débarrassant les courts des pigeons - dont le picage des graines d'herbe peut interrompre le jeu lors du grand chelem de tennis - Rufus est devenu une sorte de héros local dans le sud-ouest de Londres, et un super-fan s'est déguisé en faucon pour les championnats de 2017.

Si les organisateurs de l'Open veulent vraiment améliorer leur jeu, la rumeur veut qu'il y ait un Tigre en ville cette semaine, capable d'effrayer les golfeurs et les mouettes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com