Ce golfeur a passé des décennies à essayer de se qualifier pour l'Open. Aujourd'hui, il joue le plus grand de tous les temps

La Claret Jug ne sera soulevée à St Andrews, en Écosse, que dimanche, mais le golfeur anglais Matt Ford a déjà remporté la victoire de sa vie : se qualifier pour l'Open Championship.

Âgé de 44 ans, il a frappé des dizaines de milliers de coups dans plus de 280 tournois, mais lorsqu'il s'élancera du premier tertre de départ de l'Old Course jeudi, il s'agira de son premier swing dans un tournoi majeur, au cours d'une carrière professionnelle qui s'étend sur près de vingt ans.

Ford est devenu professionnel en 2003, mais ses efforts pour atteindre l'Open ont commencé en tant qu'amateur. Il s'est notamment incliné en éliminatoires face à Trevor Immelman, futur vainqueur du Masters, et il s'est depuis qualifié à plusieurs reprises pour la finale des qualifications.

"L'autre jour, j'ai essayé de calculer le nombre de fois où j'ai essayé", a déclaré M. Ford à CNN, se contentant d'une estimation de 24 tentatives sans succès jusqu'à présent.

Fils d'un footballeur professionnel, Ford a grandi dans la ville anglaise de Swindon, désireux de suivre les traces de son père. Il n'a pris un club pour la première fois qu'à l'âge de 10 ans et ce n'est qu'après avoir terminé ses études, à 18 ans, qu'il s'est lancé dans la pratique du golf à plein temps.

"J'aimais le football, mais c'était aussi très frustrant, alors qu'au golf, on ne peut compter que sur soi-même", explique M. Ford.

"Bien que le golf soit tout sauf un jeu de contrôle, on peut encore contrôler beaucoup plus de choses dans un sport individuel.

Devenu professionnel à l'âge de 25 ans, Ford a pris un bon départ en participant au BMW PGA Championship (anciennement British PGA Championship) à Wentworth en 2005.

Le fait de participer à une épreuve du Tour européen a donné à l'Anglais un énorme regain de confiance, mais en 2013, il était sur le point d'abandonner ce sport. Malgré quelques autres apparitions sur l'European Tour (aujourd'hui DP World Tour), Ford a passé la plus grande partie de sa carrière sur sa série d'accompagnement, le Challenge Tour.

Les défis du Challenge Tour

Cinq places de vice-champion ont été des moments forts, mais les longs voyages à travers le monde sur des parcours bien moins luxueux que ceux des circuits européen et PGA ont eu des conséquences sur le plan mental et, surtout, financier.

Seuls les dix premiers du Challenge Tour, qui compte 156 joueurs, gagnent "de manière réaliste" suffisamment d'argent pour couvrir les frais de participation à l'événement, et Ford estime que plus de la moitié des autres joueurs perdent plus de 1 000 dollars par semaine.

Selon Ford, il a perdu de l'argent plus souvent qu'il n'en a gagné, et avec sa femme Suzie et ses deux jeunes enfants à charge, la pression de littéralement "jouer pour vivre" a été difficile à supporter.

"Le nombre de fois où j'ai envisagé d'abandonner ce jeu et, comme beaucoup de gens le disent, de trouver un vrai travail, a été difficile", a-t-il déclaré.

"C'est émouvant parce que ma famille m'a soutenu. Je n'ai pas forcément gagné autant d'argent que je l'aurais voulu pour être à l'aise".

Une grande avancée a suivi fin 2014 lorsque Ford a obtenu sa carte à l'European Tour Qualifying School, ce qui lui a permis de participer à près de 60 événements de l'European Tour au cours des deux années suivantes.

Il a perdu sa carte avant la saison 2017, mais a continué à travailler jusqu'à ce qu'il se retrouve à participer à la dernière épreuve de qualification de l'Open au Prince's Golf Club dans le Kent, en Angleterre, en juillet.

Un départ fulgurant au deuxième tour a permis à Ford d'occuper une position dominante à 5 sous zéro avant les 10 derniers trous de la qualification, avant que quatre coups ne soient perdus sur les quatre trous suivants, ce qui semblait devoir écrire un chapitre familier de son histoire de qualification pour l'Open.

Vous commencez à vous demander : "Est-ce que j'ai tout gâché ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es un idiot", se souvient-il.

Pourtant, lorsque Suzie et les deux enfants sont arrivés pour les six derniers trous après l'école, ils ont vu Ford s'envoler vers une fin spectaculaire. Il a réussi un eagle et a récupéré les quatre coups perdus pour terminer à 5 sous la normale et se qualifier comme vainqueur de l'épreuve, avec deux coups d'avance sur la deuxième place.

Le plus grand jamais réalisé

En plus de réaliser son rêve d'enfant de jouer l'Open - une 150e édition historique sur le légendaire Old Course - Ford est également ravi de partager cette expérience avec sa famille.

"Désolés pour les professeurs", ses enfants ont obtenu un résultat de leur côté en prenant des jours de congé pour assister à la compétition de leur père en Écosse. Désireux de rencontrer Tiger Woods, Ford a déjà tenu sa promesse en tweetant mercredi une photo de sa fille avec le triple champion de l'Open.

"Elles sont aussi heureuses et excitées que moi", a-t-il déclaré. "Les tournois où elles ont marché avec moi, elles ont pu regarder chaque coup et il n'y a pas eu beaucoup de monde autour d'elles.

"Les gens disent que ce sera l'un des plus grands événements de tous les temps".

L'expérience, le salaire potentiel et les opportunités qui en découlent pour les futurs événements du DP World Tour : Ford cite de nombreuses raisons d'être enthousiaste à propos de cette semaine. Pourtant, alors que l'objectif de toute une vie était simplement d'arriver au premier tee, quel est le but ultime maintenant qu'il est sur le point d'y arriver ?

"Est-ce que je pense à gagner le tournoi ? Non, pas vraiment", a déclaré Ford. "Mais il n'y a aucune raison pour que je ne passe pas une bonne semaine et qui sait ce qui peut arriver. C'est le golf et si je peux faire une série, on ne sait jamais.

"Je ne me fixe pas vraiment d'objectifs spécifiques, si ce n'est de garder le sourire et de profiter de la semaine. Si je fais cela, j'espère que je ferai de bons scores.

Quel que soit le résultat, ce ne sera certainement pas par manque d'efforts.

Ford devrait prendre le départ de son premier tour à 11 h 15 BST (6 h 15 ET) jeudi.

