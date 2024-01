Une poussette autopilotée à 3 300 dollars sera présentée au CES de cette année. Les parents sont-ils prêts ?

La startup canadienne Gluxkind, spécialisée dans l'équipement pour bébés, a présenté sa poussette intelligente Ella AI Powered au CES de cette année, le salon de l'électronique grand public qui se tient à Las Vegas et qui propose certaines des nouvelles technologies les plus pointues - et les plus excentriques.

La poussette intelligente offre en grande partie la même technologie que les voitures autonomes et les robots de livraison, notamment un système à double moteur pour les promenades en montée et une assistance automatique au freinage dans les descentes. À l'instar d'une Tesla dotée du système "Autopilot", la technologie embarquée de la poussette Gluxkind comporte des capteurs qui détectent les objets environnants, mais elle est destinée à servir de "paire d'yeux et de mains supplémentaires", selon le site web de l'entreprise, et non à remplacer une personne qui s'occupe de l'enfant.

La poussette Ella est capable de se conduire toute seule pour se promener les mains libres, mais uniquement lorsque l'enfant n'est pas à l'intérieur. Elle utilise des caméras pour surveiller les alentours et naviguer sur les trottoirs.

Pour les parents qui sont probablement et à juste titre nerveux à l'idée de mettre leur bébé dans une poussette autonome, Gluxkind a fourni une vidéo YouTube présentant quelques cas d'utilisation. Un parent qui descend une pente avec sa poussette se précipite pour sauver le jouet d'un enfant qui est en train de rouler. La poussette freine d'elle-même.

Dans une autre démonstration, un enfant en a assez de rester assis dans la poussette et veut être porté. L'Ella se promène toute seule pendant que le parent porte l'enfant.

La technologie de la conduite autonome n'est pas encore totalement éprouvée et n'est certainement pas prête pour le "prime time". Bien que les entreprises qui ont mis en œuvre cette technologie dans les voitures affirment qu'elle ajoute un élément de sécurité lorsqu'elle est utilisée correctement et que le conducteur est attentif, confier des enfants à l'intelligence artificielle n'est pas forcément une solution pour tout le monde.

Gluxkind, fondée en 2020, a également ajouté des fonctions spécifiques à la poussette Ella, notamment le système "Automatic Rock-My-Baby" et une machine à bruit blanc intégrée pour apaiser les tout-petits endormis. L'ensemble du système est équipé d'un siège auto, d'un couffin pour bébé et d'un siège pour enfant.

"Le développement a été motivé par notre propre expérience de nouveaux parents", a écrit Anne Hunger, directrice générale et cofondatrice de Gluxkind, dans un communiqué de presse publié en novembre. "Nous avons beaucoup travaillé sur ce produit et nous sommes impatients de le mettre entre les mains d'un plus grand nombre de clients en 2023."

Pour 3 300 dollars, les parents peuvent s'inscrire sur la liste de précommande de la poussette Ella, qui pèse 30 livres et qui fait partie des produits technologiques grand public récompensés par le prix de l'innovation lors du salon CES 2023. Les livraisons de la poussette devraient commencer en avril 2023, selon le site web de l'entreprise.

