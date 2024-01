Peloton et TikTok s'associent pour créer du contenu sur le fitness

Dans le cadre de ce partenariat, TikTok lancera un hub #TikTokFitness comprenant une section Peloton dédiée avec un contenu personnalisé créé pour la plateforme, ont annoncé les deux sociétés jeudi. Les utilisateurs pourront regarder une gamme de contenus alimentés par Peloton, notamment des cours en direct, des clips de fitness plus courts, des collaborations avec des célébrités et des vidéos d'instructeurs.

"Nous reconnaissons collectivement que la manière dont les gens s'engagent dans le fitness est en constante évolution", a déclaré Oli Snoddy, vice-président du marketing consommateurs de Peloton, dans le communiqué. Il a ajouté que TikTok souhaitait étendre son contenu "à de nouveaux publics et de manière totalement inédite".

Le hub Peloton sur TikTok marque la première fois que l'entreprise de fitness produit du contenu social destiné à être utilisé en dehors de ses propres canaux, réunissant ainsi deux chouchous de l'ère pandémique qui ont connu une croissance explosive alors que le monde restait à la maison. Le cours de l'action Peloton a culminé en 2020 à plus de 160 dollars par action, mais a chuté de manière spectaculaire à moins de 5 dollars à certains moments depuis. Ses actions ont augmenté d'environ 9 % après l'annonce jeudi d'un partenariat avec l'application de médias sociaux, qui compte 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde.

"Il y a toujours eu une sorte d'interconnexion entre Peloton et TikTok", a déclaré Jennifer Grygiel, professeur agrégé et experte en médias sociaux à l'université de Syracuse. "Vous êtes coincé à la maison, et quoi de mieux à la maison qu'un vélo stationnaire ou une nouvelle plateforme de médias sociaux pour vous faire faire des mouvements de danse participatifs ?"

Cette collaboration intervient quelques mois à peine après un important changement de marque destiné à donner à Peloton une image plus large que celle d'une entreprise fabriquant des équipements de fitness haut de gamme à domicile, tels que des vélos d'appartement, des tapis de course et des rameurs, ainsi que des abonnements à des cours de fitness que l'on peut suivre en utilisant ces équipements.

L'entreprise a connu des difficultés financières et une série de problèmes de relations publiques. Une publicité de 2019 a suscité des réactions négatives parce qu'elle semblait véhiculer une image négative du corps et des privilèges. Ensuite, deux émissions télévisées populaires ont mis en scène des personnes fortunées utilisant des vélos Peloton et rencontrant des problèmes de santé. Une crise cardiaque induite par Peloton a tué le Big bien-aimé de Carrie dans le reboot de "Sex and the City" intitulé "Et juste comme ça..." Une autre crise cardiaque a failli anéantir Mike "Wags" Wagner dans "Billions".

En janvier 2023, l'entreprise a accepté de payer 19 millions de dollars après que la Consumer Product Safety Commission a imposé "l'une des plus importantes sanctions civiles de son histoire", a déclaré l'agence, à la suite du rappel de 125 000 tapis de course Peloton dangereux.

L'entreprise a annoncé un "nouveau chapitre" en mai, mettant en avant une identité de marque plus inclusive avec une gamme plus large d'options de remise en forme, plus de cours gratuits, des abonnements échelonnés et un abandon du vélo.

Peloton était une superstar pandémique avec ses vélos élégants à domicile et les cours en direct et animés correspondants, qui rappellent les cours de cyclisme en personne à la mode, et a connu une ascension fulgurante en 2020. Mais l'entreprise a eu du mal à s'adapter au monde post-covidique des salles de sport rouvertes et des cours en personne. Les clients ont commencé à rejeter le coût élevé (3 000 dollars pour un vélo et 49 dollars d'abonnement mensuel) et l'action a perdu 76 % de sa valeur en 2021. Peloton a lutté pour rester en vie dans les années qui ont suivi, a vu les adhésions et les revenus chuter, a exécuté des séries de licenciements, a fermé des magasins et a augmenté les prix de l'équipement.

L'entreprise de fitness a perdu 65 000 abonnés à son application au cours du dernier trimestre. Elle a déclaré une perte nette de près de 160 millions de dollars pour le trimestre précédent.

"Nous devons faire en sorte que nos revenus cessent de diminuer et recommencent à croître", a écrit Barry McCarthy, PDG de Peloton, dans un mémo du personnel l'été dernier, lors de l'annonce des licenciements. "Les liquidités sont de l'oxygène. L'oxygène, c'est la vie".

Précédemment directeur financier de Netflix, M. McCarthy a rejoint Peloton en février 2022 pour sauver l'entreprise en difficulté, en s'efforçant notamment de lui donner une nouvelle image, de mettre en place un service de location de vélos et d'établir des partenariats avec des entités telles que la NBA et la WNBA, Lululemon, l'université du Michigan et le Liverpool Football Club.

