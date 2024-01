Google lance des livres audio sans abonnement mensuel

Le géant technologique a annoncé qu'il vendait désormais des livres audio sur le Google Play Store.

Google Play Books sera disponible dans 45 pays et neuf langues à partir de mardi. Les livres audio sont disponibles sur Android, iOS, le web et les appareils équipés de l'assistant Google, tels que les haut-parleurs intelligents Google Home.

Aucun abonnement n'est nécessaire et les livres audio peuvent être achetés individuellement. Le service Audible d'Amazon coûte 14,95 dollars par mois après une période d'essai gratuite de 30 jours. Les utilisateurs bénéficient d'un crédit gratuit pour un livre par mois et de 30 % de réduction sur les titres supplémentaires.

Vous pouvez également accéder aux livres audio de Google sur plusieurs appareils de la société. Par exemple, vous pouvez écouter un livre sur votre enceinte intelligente Google Home, puis le reprendre plus tard sur votre smartphone Pixel.

Les livres peuvent également être partagés avec les membres de la famille sans frais supplémentaires grâce à la fonction Bibliothèque familiale.

L'entreprise propose actuellement des réductions sur des titres populaires tels que "Fire and Fury" de Michael Wolff et "It" de Stephen King. Google (GOOG) vous offre également 50 % de réduction sur votre premier achat.

Audible est déjà un acteur bien établi dans le domaine des livres audio, avec plus de 400 000 titres. Cette société a été fondée en 1995 et rachetée par Amazon (AMZN) en 2008 pour 300 millions de dollars. En 2016, les membres d'Audible ont téléchargé près de 2 milliards d'heures de contenu.

Alors qu'Amazon domine le marché américain des livres audio, le principal avantage de Google est que son service est disponible dans 45 pays, selon James McQuivey, vice-président du cabinet d'études Forrester.

"Google peut s'étendre en dehors du marché américain beaucoup plus facilement qu'Amazon", a-t-il déclaré à CNN Tech. "Google rend son assistant vocal disponible dans d'autres pays plus rapidement qu'Amazon, et il sera en mesure d'utiliser les appareils Android dans le monde entier comme plateforme de distribution de livres audio.

Source: edition.cnn.com