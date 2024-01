Tiger Woods se retire du PGA Championship après avoir réalisé le pire tour de sa carrière dans cette compétition

Le PGA Championship a annoncé le retrait du 15 fois vainqueur d'un tournoi majeur sur Twitter, après qu'il eut abattu une carte de 79 (9 over par) au Southern Hills Country Club à Tulsa, Oklahoma, lors de son deuxième tournoi majeur depuis une mise à l'écart de près de 17 mois après avoir été gravement blessé à la jambe dans un accident de voiture en février 2021.

Woods a passé le cut vendredi par un seul coup, montrant des signes d'excellence pour se qualifier pour le week-end.

Mais ses blessures et la fatigue de jouer 36 trous ont semblé rattraper l'homme de 46 ans samedi dans des conditions fraîches et venteuses.

Il a réussi un long putt pour sauver le par sur son premier trou, mais a dû se contenter d'un bogey sur le deuxième.

Les choses sont allées de mal en pis sur le par trois du 6e trou avec un triple bogey au 6e trou, et c'était le début d'une mauvaise série pour Woods.

Sur les sept trous suivants, il a enchaîné six bogeys - dont une série de cinq bogeys consécutifs - avant de réaliser son premier birdie sur le 15e trou.

Il a réussi à éviter de justesse son plus mauvais score dans un tournoi majeur (81 lors de l'Open 2002 à Muirfield).

Woods a été franc dans son évaluation de son jeu après coup, disant qu'il "n'a rien fait de bien" et qu'il "n'a pas frappé beaucoup de bons coups".

"Je n'ai tout simplement pas bien joué. Je n'ai pas très bien frappé la balle et je n'ai pas pris le bon départ. Je pensais avoir frappé un bon coup de départ au deuxième trou et j'ai fini dans l'eau, et je n'ai jamais vraiment réussi à prendre mon élan.

Après le tour, Woods n'a pas précisé s'il allait terminer le tournoi majeur.

"Je suis endolori. Je sais que c'est un fait", a-t-il déclaré. "Nous allons travailler un peu et nous verrons comment cela se passe.

Source: edition.cnn.com