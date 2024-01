Tiger Woods affirme que les golfeurs de LIV ont "tourné le dos" à ce qui faisait leur force.

"Je ne suis pas d'accord avec la décision des joueurs de rejoindre LIV Golf", a déclaré mardi le 15e vainqueur d'un Majeur. "Je pense qu'ils ont tourné le dos à ce qui leur a permis d'atteindre cette position.

La série controversée a créé des divisions dans le jeu. Plusieurs joueurs, dont les champions majeurs Phil Mickelson, Dustin Johnson et Brooks Koepka, ont rejoint la série LIV Golf, acceptant en conséquence d'être suspendus du PGA Tour.

Dirigée par l'ancien numéro un mondial Greg Norman, la série LIV Golf est financée par le Fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite - un fonds souverain présidé par Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite.

Un rapport des services de renseignement américains a désigné Bin Salman comme responsable de l'approbation de l'opération qui a conduit au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Bin Salman a nié toute implication dans le meurtre de Khashoggi.

Le PIF s'est engagé à attribuer 250 millions de dollars de prix au total, mais la source de l'argent pour la série lucrative a conduit à des critiques visant les organisateurs et les joueurs qui ont choisi de jouer pour de l'argent provenant du pays, compte tenu de son bilan en matière de droits de l'homme.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont reproché au pays de procéder à des exécutions massives et de traiter les homosexuels.

C'est la bonne chose à faire

Le Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews, qui accueille l'Open cette année, a refusé d'inviter Norman, double champion de l'Open, à la cérémonie de célébration des champions de lundi ou au dîner des champions de mardi.

Dans une interview accordée à l'Australian Golf Digest, Norman a qualifié cette décision de "très mesquine".

"Le R&A a évidemment ses opinions et ses décisions", a déclaré Woods. "Greg a fait des choses qui, à mon avis, ne sont pas dans l'intérêt de notre jeu, et nous revenons à l'endroit probablement le plus historique et le plus traditionnel de notre sport. Je pense que c'est la bonne chose à faire.

Les golfeurs participant à la série LIV Golf ont déclaré que c'était l'occasion de briser le monopole du PGA Tour et de le réformer.

Le PGA Tour et le DP World Tour - anciennement European Tour - sont depuis longtemps les deux circuits où les golfeurs exercent leur métier, en dehors des quatre tournois majeurs.

Alors que les circuits américain et européen ont interdit et infligé des amendes à toute personne rejoignant les LIV Series, les Majeurs ont jusqu'à présent permis aux golfeurs qualifiés de continuer à participer aux événements les plus prestigieux du golf.

Woods a déclaré : "Qui sait ce qui va se passer ? "Qui sait ce qui va se passer dans un avenir proche avec les points du classement mondial, les critères d'accès aux championnats majeurs ?

Woods, qui participera à la troisième épreuve de son retour après un accident de voiture qui a failli lui faire perdre sa jambe droite, a ajouté : "Il serait triste de voir certains de ces jeunes enfants ne jamais avoir la chance de vivre ce que nous avons vécu, de fouler ces terrains sacrés et de participer à ces championnats".

Rory McIlroy, le champion de l'Open 2014 et un autre critique de la série LIV Golf, a fait remarquer que la carrière et l'héritage de Woods ont été construits sur une plateforme offerte par le PGA Tour.

"Ces traditions et l'histoire du jeu sont très importantes pour lui", a déclaré McIlroy lors de sa conférence de presse d'avant-tournoi. "Je pense qu'il ne veut pas que tout cela disparaisse. Je pense que c'est une grande partie de la raison pour laquelle sa position est ce qu'elle est".

CNN a contacté LIV Golf pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com